Die gefährlich dilettantische Lage

Punkt 2 ist viel­sa­gend, aber wenig spek­ta­ku­lär: Mit­glie­der der AfD-Frak­ti­on im bay­ri­schen Land­tag hat­ten ange­fragt, ob ich als Sach­ver­stän­di­ger vor einem Aus­schuß vor­tra­gen wol­le, in dem es unter ande­rem um poli­ti­sche Bil­dung und Demo­kra­tie­för­de­rung gehe.

Ich sag­te zu, aber für die Aus­schuß-Mit­glie­der der ande­ren Frak­tio­nen wäre mei­ne Teil­nah­me so “uner­träg­lich” und eine sol­che Pro­vo­ka­ti­on gewe­sen, daß sie am Gewohn­heits­recht vor­bei ein Mehr­heits­vo­tum gegen mei­ne Teil­nah­me her­stell­ten. Das war abseh­bar, und natür­lich ist es amü­sant, die demo­kra­ti­schen Ver­ren­kun­gen zu beob­ach­ten, mit denen die Oppo­si­ti­on immer wie­der am nor­ma­len Ablauf ihrer Arbeit gehin­dert wird.

Weil sich aber eine Demo­kra­tie dar­an mes­sen las­sen muß, wie ihr Umgang mit der Oppo­si­ti­on ist, ver­dampft das Humo­ri­ge am pani­schen Gehas­pel aus über­for­der­tem Mund wie Was­ser auf hei­ßen Stei­nen: Eigent­lich ist hier gar nichts mehr lus­tig, eigent­lich ist hier­an alles so, daß zu allen Alarm­glöck­chen, die längst bim­meln, sich ein wei­te­res Tön­chen gesellt hat: Die­je­ni­gen, die über­haupt und schon lan­ge an der Macht sind, sichern ihre Macht ab, indem sie alle Türen vernageln.

Das ist es, was ich beschrie­ben hät­te, wäre ich zu Wort gekom­men: Demo­kra­ti­sche Rei­fe bemißt sich dar­an, ob jene zu Wort kom­men kön­nen, deren Denk- und Mei­nungs­rich­tung tat­säch­lich in Oppo­si­ti­on zu allen ande­ren steht, und zwar fun­da­men­tal, nicht bloß ein wenig thea­tra­lisch abwei­chend wie von CSU nach Grün und umgekehrt.

Denn die Demo­kra­tie ist jenes Regie­rungs­sys­tem, in dem der Macht­wech­sel fried­lich, ver­bal, gere­gelt ablau­fen darf, wenn es zu ihm kom­men könn­te. Natür­lich ist auch das ein Macht-Kampf, aber kei­ner im Colos­se­um, son­dern allen­falls einer im Box­ring und manch­mal bloß am Schachbrett.

Aus sol­chen Bil­dern läßt sich fast alles ablei­ten, was zum Umgang mit­ein­an­der gehö­ren müß­te, der Selbst­be­schrei­bung der “Demo­kra­ten in die­sem Lan­de” nach. Nur: Es fällt ihnen nicht mehr auf, daß sie längst und maß­los an dem vor­bei­agie­ren, was die “Wür­de” ihrer Man­da­te eigent­lich aus­ma­chen sollte.

Ob ich dort nun sprach oder nicht: uner­heb­lich. Bloß ist es bezeich­nend, daß wie­der­um die Pres­se sol­ches Han­deln nicht kri­ti­scher hin­ter­frag­te, son­dern denen, die es kaum “ertru­gen”, jene demo­kra­ti­sche Rei­fe attes­tier­te, an der es ihnen fehlt.

–

Von über­ra­gend grö­ße­rer Bedeu­tung sind ja nun die Vor­gän­ge rund um die bun­des­wei­te Ein­stu­fung der AfD als einer “gesi­chert rechts­extre­mis­ti­schen” Bestre­bung. Das 1000-sei­ti­ge Gut­ach­ten ist längst gele­akt wor­den – selt­sam genug, war­um man es unter Ver­schluß hielt und war­um der SPIEGEL es so viel frü­her hat­te schon aus­wer­ten dürfen.

Er durf­te es wohl, um die Inter­pre­ta­ti­ons­rich­tung vor­zu­bah­nen – also das schla­gend Schlim­me an den zusam­men­ge­tra­ge­nen Tweets und Likes und Sät­zen und Memes. Denn mehr ist es nicht: ein nicht zusam­men­ge­leg­tes 1000-Tei­le-Puz­zle, die ins Absur­de gehen­de Sam­mel­lei­den­schaft einer rie­si­gen Behör­de, ein voll­ge­stopf­tes Zim­mer mit Gro­schen­heft­chen, Bou­le­vard, biß­chen Polit­schmud­del, ver­gilb­ter Post und Petz-Noti­zen dar­über, was der Onkel sag­te, als er einen sit­zen hatte.

Ers­tes Gespräch dar­über: mit einem Spit­zen­an­walt, Staats­recht, mit dem ich ab und an rede, wenn ichs nicht glau­ben kann. Er sagt, daß er mit sei­nem juris­ti­schen Latein voll­kom­men am Ende sei. Er wäre, hät­te er den Auf­trag, weder in der Lage, die­ses Behör­den­ver­hal­ten plau­si­bel zu erklä­ren noch wür­de er vor Gericht irgend­et­was sub­stan­ti­ell Greif­ba­res aus die­sem Wust her­aus­klau­ben und ver­tei­di­gen kön­nen. Es sei schlech­ter­dings nichts mehr greif­bar, es sei juris­ti­sches Wür­feln, das Werk von Stumpfsinnigen.

Zwei­tes Gespräch – mit einem poli­tisch Krea­ti­ven: Er ist der Auf­fas­sung, daß es sich bei die­sem Papier­bün­del um den Rache­akt aus der Behör­de her­aus an der schei­den­den Che­fin Fae­ser han­deln müs­se, ganz ohne Zwei­fel. Wer näm­lich ein Par­tei-Ver­bots­ver­fah­ren ver­hin­dern wol­le, müs­se ein­fach exakt auf die­se Wei­se alles mög­lich­wei­se doch Faß­ba­re unter Kau­der­welsch begra­ben, ersti­cken, ver­schüt­ten. Wörtlich:

Das sind 1000 Sei­ten Stör­sen­der, und zwar nicht von einem IQ-Neun­zi­ger, der im Kel­ler Kuverts auf­dampft, son­dern von ganz oben instal­liert, Funk­wel­len aus dem Geheim­dienst, sogar unter Ver­schluß, alle rät­seln, alle haben Schiß, und dann ist es doch bloß der Papier­sa­lat aus einem heiß­ge­lau­fe­nen Kopierer.

Drit­tens: Nicht nur der VS-Exper­te Mathi­as Brod­korb, son­dern auch ande­re Publi­zis­ten ste­hen vor dem Gut­ach­ten wie vor beschlag­nahm­ten Leitz-Ord­nern. Soll man das nun aus­wer­ten? Ist nicht gera­de dies die Auf­ga­be jener Behör­de, die vor­gab, mit der Nicht-Ver­öf­fent­li­chung des Gut­ach­tens “geheim­dienst­li­che Quel­len” zu schützen?

Selbst Bun­des­kanz­ler Merz lehnt mitt­ler­wei­le die Ein­lei­tung eines Ver­bots­ver­fah­rens gegen die AfD ab, das der Bun­des­tag bean­tra­gen könn­te. Selbst ihm ist zu dünn, was da defi­ni­tiv ohne “geheim­dienst­li­che Quel­len” zusam­men­ko­piert wor­den ist, selbst er spricht nun von “Kon­kur­ren­ten­be­sei­ti­gung” – ein Wort, das die AfD seit Jah­ren ventiliert.

Natür­lich: Repres­sio­nen kön­nen unter Geläch­ter ihren Druck, ihr poli­ti­sches Poten­ti­al ver­lie­ren. Aber das, was wir da zu pro­to­kol­lie­ren haben, ist grund­sätz­lich nicht wit­zig, sogar über­haupt nicht.

Die poli­ti­sche Kon­se­quenz aus einer sol­chen Ein­stu­fung durch eine ver­meint­lich neu­tra­le Behör­de ist näm­lich tat­säch­lich die Ein­lei­tung eines Ver­bots­ver­fah­rens. Wenn die Begrün­dung dafür aus 1000 Sei­ten Sam­mel­su­ri­um und nicht aus fünf Sei­ten knall­har­ter, glas­kla­rer, unzwei­fel­haf­ter Bewer­tung und Beweis­füh­rung besteht, dann darf tat­säch­lich jeder Jurist am Ende sei­nes Lateins, jeder Publi­zist erschüt­tert, jeder Poli­ti­ker rat­los und jeder Betrof­fe­ne empört sein.

– –

Aber es gibt sie, die Über­wa­chung mit geheim­dienst­li­chen Mit­teln. Acht Akti­vis­ten der Iden­ti­tä­ren Bewe­gung haben das ges­tern und heu­te vor­ge­führt bekom­men: Sie waren unter­wegs zum “Remi­gra­ti­on Sum­mit” in Mai­land – zu einem Kon­greß also, auf dem mit inter­na­tio­na­len Red­nern und Gäs­ten euro­pa­weit der Begriff “Remi­gra­ti­on” noch fes­ter im Wort­schatz, als poli­ti­sches Pro­gramm und als Stra­te­gie gegen die Über­frem­dung ver­an­kert wer­den soll.

Die deut­sche Bun­des­po­li­zei griff nun acht ange­mel­de­te Akti­vis­ten der Iden­ti­tä­ren Bewe­gung an deut­schen Flug­hä­fen ab, ver­hör­te sie und erließ Aus­rei­se­ver­bo­te bis zum Ablauf des 17. Mai. Der Twit­te­rer “Armi­ni­us” wur­de sogar aus dem Flug­zeug geholt, das er bereits bestie­gen hat­te. Die Begrün­dung ist wie das Gut­ach­ten des VS: irr­wit­zig, aber nicht lustig.

Im Fal­le der Aus­rei­se deut­scher Rechts­extre­mis­ten besteht die erheb­li­che Gefahr der Anse­hens­be­schä­di­gung der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land auf­grund der Auf­ent­hal­te von deut­schen Rechts­extre­mis­ten, die die trans­na­tio­na­le Ver­net­zung der rechts­extre­mis­ti­schen Sze­ne vorantreiben,

und­so­wei­ter. Jeden­falls wis­sen die­se acht Akti­vis­ten nun, daß man mit­schnei­det, wann sie wohin rei­sen möch­ten, um wen wozu anzu­tref­fen. Sie wis­sen, daß Deutsch­land das ein­zi­ge Land ist, das im Vor­feld zum Kon­greß sol­che Aus­rei­se­ver­bo­te aus­sprach, und sie wis­sen, daß sich denen, die es bis nach Mai­land geschafft haben, ein auch mit deut­schen Anti­fa-Schlä­gern auf­ge­füt­ter­ter Mob ent­ge­gen­wer­fen wird – ohne, daß so etwas als “Anse­hens­be­schä­di­gung der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land” gewer­tet würde.

Die Reak­ti­on der Akti­vis­ten, die nun nicht rei­sen dür­fen, trägt Züge der Otpor-Bewe­gung, die vor zwei Jahr­zehn­ten gegen Milo­se­vic antrat: eine Mischung aus Gelas­sen­heit, Spott, Krea­ti­vi­tät und Wett­be­werb. Damals gab es T‑Shirts in drei Farb­stu­fen – je nach­dem, wer wie oft in Gewahr­sam saß oder weg­ver­haf­tet wurde.

Wir sind auf dem Weg dort­hin. Mit Mar­tin Sell­ner, der sich bereits in Mai­land befin­det, haben wir gleich einen Pod­cast zum The­ma auf­ge­nom­men – hier kann man ihn hören.

– –

Das sind nun nur drei Bei­spie­le. Sie stam­men aus drei unter­schied­li­chen Ebe­nen, sie tra­gen deut­li­che Merk­ma­le absur­der Hilf­lo­sig­keit und Über­trei­bung, strei­fen das Lächer­li­che, füh­ren aber zu Kon­se­quen­zen von gerin­gem (Land­tags­aus­schuß) und schwe­rem (VS-Gut­ach­ten) Gewicht und zu kras­sen Maß­nah­men (Aus­rei­se­ver­bot).

Ich hal­te jene Leh­re für ent­schei­dend, die der Staats­recht­ler und eini­ge Publi­zis­ten zie­hen: Wir ste­hen vor Macht­pro­ben und sind “rechts­staat­lich” am Ende. Es geht nicht mehr um Recht, son­dern um Macht. Wie porös der gan­ze Laden bereits ist, ver­mag nie­mand zu sagen. Viel­leicht fällt die Mau­er mor­gen ein, ganz ohne Lärm und Laut; viel­leicht sit­zen in einem Jahr eini­ge von uns hin­ter Schloß und Rie­gel; viel­leicht ist alles ziem­lich egal und geht so wei­ter, will­kür­lich, gro­tesk, spie­ßig-ver­bo­ten, ver­quen­gelt, dilet­tan­tisch. Viel­leicht geht zuvor noch sehr vie­les kaputt.