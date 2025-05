Ein neuer Realsozialismus

Kann man behaupten, daß der eigentliche Sozialismus eben nicht in der DDR gelang, sondern erst jetzt? Sogar komfortabel, so mit Anschluß an den Weltmarkt und demokratisch generiert?

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Immer­hin gibt’s Wah­len. Es ist, mar­xis­tisch gespro­chen, vor allem der poli­ti­sche Über­bau, der – im Wort­sin­ne – „real­so­zia­lis­tisch“ anmu­tet. Dazu phä­no­me­no­lo­gisch ein paar Noti­zen zu signi­fi­kan­ten Ver­än­de­run­gen, die aller­dings längst bun­des­re­pu­bli­ka­ni­scher All­tag sind.

1. Ver­phra­sung – Wesent­lich an der Phra­se: Sie will sug­ge­rie­ren, was so gar nicht ist, sie beschwört, was das ver­meint­li­che Selbst­ver­ständ­nis aus­macht, sich jedoch nicht rea­li­siert findet.

„Tole­ranz“ etwa, For­de­rung der Auf­klä­rung, sicher­te oder for­der­te in ursprüng­li­cher Bedeu­tung den Respekt gegen­über oppo­si­tio­nel­ler Auf­fas­sung, um kul­ti­viert den pro­duk­ti­ven Dis­kurs zu ermög­li­chen, wird aber neu­er­dings – gänz­lich unsin­nig – nur jenen gewährt, die schon von sich aus zum Bünd­nis der jeweils Wil­li­gen und zu den selbst­er­klärt „Anstän­di­gen“ gehö­ren. Unter Gleich­ge­sinn­ten jedoch bedarf es gar kei­ner Tole­ranz, da es kei­nen Dis­sens gibt.

Tole­ranz wird gera­de jenen ver­wei­gert, die ihrer bedürf­ten. Hat je irgend­wo ein par­la­men­ta­ri­scher Antrag einer AfD-Frak­ti­on auch nur die Aus­schuß­ebe­ne erreicht, ohne vor­her mit übli­chem Reflex abge­wie­sen zu werden?

„Viel­falt“ wie­der­um ver­steht sich gera­de nicht als ein rei­ches Spek­trum des Ver­schie­de­nen, son­dern als gleich­ge­schal­te­te „Bunt­heit“ in Regen­bo­gen-Uni­form. Und „unse­re Demo­kra­tie“ ist eben nicht unse­re Demo­kra­tie, son­dern jene der ande­ren, deren Haupt­ziel genau dar­in besteht, uns aus­zu­schlie­ßen, was nicht demo­kra­tisch ist, plu­ra­lis­tisch schon gar nicht.

Gern wer­den in der Poli­tik Begrif­fe dau­er­ge­braucht, die posi­tiv kon­no­tiert sind, mit denen ver­schie­de­ne Kräf­te aber inhalt­lich sehr Ver­schie­de­nes ver­bin­den, so daß die jewei­li­ge Seman­tik nicht klar ist, und man anein­an­der vorbeispricht.

Daher gibt es „Euro­pa“ und Euro­pa sowie „Bil­dung“ und Bil­dung. Über­haupt soll­te man immer mehr Wor­te in Anfüh­rungs­zei­chen set­zen, weil sie im offi­zi­el­len ganz anders als im inof­fi­zi­el­len Gebrauch gefärbt sind. Wie einst in der DDR erscheint es wich­tig zu beden­ken, wo man nun genau was sagt und wo man wel­chem Duk­tus folgt.

Kon­se­quenz: Die leben­di­ge Dis­kus­si­on weicht in die sozia­len Medi­en aus, die neu­er­dings poli­tisch ver­teu­felt wer­den, weil dort fins­te­re Tech-Mil­li­ar­dä­re zum eige­nen Vor­teil Algo­rith­men mani­pu­lier­ten. Aber wohin sonst? Das Estab­lish­ment hat fast alle öffent­li­chen Podi­en geschlos­sen und bevor­zugt die Her­me­tik mit Gleich­ge­sinn­ten, wäh­rend die „öffent­lich-recht­li­chen“ Medi­en immer didak­ti­scher werden.

2. Ideo­lo­gi­sie­rung – Längst dürf­te die poli­ti­sche Ein­fluß­nah­me DDR-Niveau erreicht haben – ins­be­son­de­re über „poli­ti­sche Bil­dung“, rea­li­siert von der Schu­le, von staat­li­chen Ein­rich­tun­gen und immer offen­si­ver von den Anhangs­ver­ei­nen poli­ti­scher Par­tei­en, die direkt oder indi­rekt staat­lich ali­men­tiert, aber als „Teil der Zivil­ge­sell­schaft“ dekla­riert werden.

Im rot-rot regier­ten Meck­len­burg-Vor­pom­mern avan­cier­te ein sol­cher Ver­ein, die „Regio­na­le Arbeits­stel­le für Bil­dung, Inte­gra­ti­on und Demo­kra­tie e. V.“, inspi­riert u. a. von der extrem indok­tri­nie­ren­den „Ama­deu Anto­nio Stif­tung“, sogar zur „Ser­vice­agen­tur Ganz­tä­gig ler­nen“ und nimmt so, finan­zi­ell gene­rös aus­ge­stat­tet, direk­ten Ein­fluß auf die Schu­len –inten­siv polit­ideo­lo­gisch. Kaum jemand stört sich daran!

Bekennt­nis-zu ist den Ideo­lo­gen wich­ti­ger als Wis­sen-über oder gar die Her­aus­bil­dung einer dif­fe­ren­zie­rend-kri­ti­schen Urteils­kraft, die wie­der­um einer umfas­sen­den Bil­dung bedürf­te, auf deren Gewähr­leis­tung mehr und mehr ver­zich­tet wird. Die Rah­men­plä­ne, hört man, wären „über­frach­tet“, es käme auf Metho­den und „Kern­kom­pe­ten­zen“ an, dann erschlös­sen sich Schü­ler die Inhal­te selbst.

Ins­ge­samt soll weni­ger nach­ge­dacht als artig nach­ge­spro­chen wer­den. Hin­ter­fra­gen uner­wünscht. Bewer­tet wird die offi­zi­ell als rich­tig ange­reg­te Posi­tio­nie­rung, für die der Staat unter­richt­lich die Argu­men­ta­tio­nen liefert.

Dazu pas­sen oktroy­ier­te Sprach­re­ge­lun­gen. Sie erzwin­gen eine staat­lich erwünsch­te Kor­rekt­heit, u. a. über will­fäh­ri­gen Gebrauch der Gen­der­spra­che, dem mas­sivs­ten Ein­griff in Sprach­ge­pflo­gen­hei­ten über­haupt. Gen­der­spra­che avan­cier­te zur Herrschaftssprache.

Wer sich ihr ver­wei­gert, wird als Dis­si­dent kennt­lich, ins­be­son­de­re an den Uni­ver­si­tä­ten, die mit vor­aus­ei­len­dem Gehor­sam auf ihre eins­ti­ge Auto­no­mie ver­zich­ten, dar­in nur noch von den Kir­chen überboten.

3. Staats­si­cher­heit – Gesin­nungs­schnüf­fe­lei, Kon­takt­schuld, nega­ti­ve Kon­se­quen­zen für publi­zis­ti­sche Tätig­keit. Dank Such­ma­schi­nen und KI bedür­fen die Staats­or­ga­ne nicht mehr der gedun­ge­nen infor­mel­len Mit­ar­bei­ter, abge­se­hen davon, daß Denun­zi­an­ten heu­te ja als vor­bild­lich „cou­ra­giert“ gel­ten. Gan­ze Platt­for­men leben davon, Kri­ti­ker zu diffamieren.

Dem Ver­fas­sungs­schutz reicht es daher, ganz zurück­ge­lehnt am Schreib­tisch mit Such­be­feh­len zu arbei­ten und büro­kra­tisch gründ­lich Miß­li­e­bi­ges auf­zu­lis­ten. Der jüngs­te Ver­fas­sungs­schutz­be­richt ist dafür bered­tes Bei­spiel – drei Bän­de akri­bisch gesam­mel­ter Lini­en­über­schrei­tun­gen. Bei der Lek­tü­re fragt man sich häu­fig: Und das soll die „frei­heit­lich-demo­kra­ti­sche Grund­ord­nung“ gefähr­den? Weshalb?

In mei­nem Fall reich­te für Nen­nung und somit Stig­ma­ti­sie­rung ein mode­rat kri­ti­scher Vor­trag zur Bil­dungs­po­li­tik. Zum Berufs­ver­bot langt’s ja sowie­so. Dafür müs­sen nicht mal Inhal­te von Publi­ka­tio­nen geprüft wer­den; hin­rei­chend ist allein der inkri­mi­nier­te Publikationsort.

Fragt man die Exe­ku­tiv­or­ga­ne höf­lich nach Grün­den und Erläu­te­rung des Berufs­ver­bots, gar nach Recht­fer­ti­gung des Vor­gangs, stößt man auf Schwei­gen. Man lese dazu Franz Kaf­kas „Vor dem Gesetz“. Ein­mal geschaßt, scheint Kom­mu­ni­ka­ti­on mit der Herr­schaft nur noch juris­tisch mög­lich, obwohl doch gera­de das offe­ne Gespräch mit­ein­an­der juris­ti­sche Akte ver­mei­den hilft. Neu­er­dings schreibt man mir, ich wür­de „in per­sön­li­cher Hin­sicht nicht dem Anfor­de­rungs­pro­fil an eine Lehr­kraft“ entsprechen.

Frü­her gab man noch, frei­lich ver­lo­gen, „schul­or­ga­ni­sa­to­ri­sche Grün­de“ vor. Jetzt meint man den Defekt in mei­ner Per­sön­lich­keit zu erken­nen. Ich bat höf­lich um Erläu­te­rung. – Schwei­gen, klar.

Legi­ti­miert wer­den Aus­spä­hen und Aus­schluß über dekre­tier­te Vorgaben:

Wer etwa kon­ser­va­tiv oder natio­nal­li­be­ral bzw. ein­fach nur all­tags­sprach­lich von einem tra­di­tio­nel­len Volks­be­griff aus­geht, wird bekannt­lich als Staats­feind mar­kiert, indem unter­stellt wer­den darf, er fol­ge einem „völ­kisch-abstam­mungs­mä­ßi­gem Gesell­schafts- und Volks­ver­ständ­nis“. Der Aus­druck „völ­kisch“ ist bewußt gewählt, weil er – als gän­gi­ges Adjek­tiv aus der Lexik des frü­hen 20. Jahr­hun­derts – recht umstands­los in die Nähe des Natio­nal­so­zia­lis­mus gerückt wer­den kann.

Jeden­falls ver­sto­ße der „eth­ni­sche Volks­be­griff“ von vorn­her­ein gegen die „Men­schen­wür­de“, ste­he also dem Arti­kel eins des Grund­ge­set­zes ent­ge­gen, mit­hin wäre er „ver­fas­sungs­wid­rig“. Was zu bewei­sen war … -

Mit Blick auf ande­re „Völ­ker“ darf noch „eth­nisch“ argu­men­tiert wer­den, dem eige­nen gegen­über aber nicht.

4. Der neue Mensch – Grund­ver­ord­net wird von den Mei­nungs­füh­rer­schaft ein Men­schen­bild, das pau­schal posi­tiv ist. Auch daher die hohe Wei­he für Mar­got Fried­län­ders recht ein­fa­chen Appell: „Seid mensch­lich!“

Daß der Mensch genau das viel­fach eben nicht ist, daß viel­mehr höchst pro­ble­ma­ti­sche und wider­strei­ten­de Antei­le zu sei­nem Wesen gehö­ren, die nun mal sein inne­res Dra­ma eben­so bedin­gen wie sein gesell­schaft­li­ches, wird ignoriert.

Auf­fäl­lig, daß jene, die sol­che Ver­kür­zun­gen ver­tre­ten, selbst offen­bar in sich nie um das Gute und Rich­ti­ge rin­gen müs­sen, son­dern es ganz selbst­ver­ständ­lich zu ver­kör­pern mei­nen. Ist aber nicht genau dies unheimlich?

Das Bei­spiel Fried­län­der gewann in letz­ter Zeit eine gera­de­zu qua­si­re­li­giö­se Bedeu­tung, zudem die Dame als Ver­kün­de­rin der erlö­sen­den Bot­schaft extrem lei­der­fah­ren und als Jüdin Zeit­zeu­gin und Opfer des Holo­caust ist. Nach ihrem Vor­trag wir­ken Jugend­li­che laut „Tages­spie­gel“ wie nach einem Erweckungserlebnis:

„Julie, 15 Jah­re: Durch Mar­got Fried­län­der habe ich gelernt, alle so zu akzep­tie­ren, wie sie sind. Kei­ne Reli­gi­on, kein Aus­se­hen oder Stand in der Gesell­schaft macht einen zu einem ande­ren Men­schen. Wir sind alle Men­schen und soll­ten uns gegen­sei­tig respek­tie­ren. Es ist wich­tig, sei­ne Mit­men­schen nicht nur anzu­hö­ren, son­dern auch zu ver­su­chen, zu ver­ste­hen. Alle Men­schen sind auf ihre eige­ne Wei­se beson­ders und ver­schie­den und doch so gleich!“

Sie sind’s aber auf so ver­ein­fach­te Wei­se eben nicht! Und respek­tiert wer­den gegen­wär­tig ohne­hin nur jene, die poli­tisch folg­sam for­mu­lie­ren und han­deln. Wie gesagt: Allen ande­ren darf nach offi­zi­el­ler Les­art nicht mal Tole­ranz gewährt wer­den; sie gel­ten – sie­he oben – „in per­sön­li­cher Hin­sicht“ als defekt.

Der neue Mensch wün­sche und rea­li­sie­re „Gerech­tig­keit“, er sor­ge für „Teil­ha­be“ und umfas­sen­de „Inklu­si­on“, er wen­de sich stets gegen „Dis­kri­mi­nie­rung“, „Ras­sis­mus“, „Sexis­mus“, „Popu­lis­mus“ und die „all­zu ein­fa­chen Lösun­gen der AfD“.

Mit Goe­the: Edel sei der Mensch, hilf­reich und gut! Im Gegen­satz zu Goe­thes Kon­junk­tiv for­mu­lie­ren unse­re Chef­ideo­lo­gen aber indi­ka­ti­visch. Gut wie­der­um ist nur, wer sich ganz bot­mä­ßig poli­tisch ein- und zurich­ten läßt.

Weil der Mensch per se gut ist, was sich pri­mär in sei­nem poli­ti­schen Cre­do äuße­re, darf er sich auf För­de­rung ver­las­sen. Er kann sei­ne „Bedar­fe“ anmel­den, auf daß ihm mit „Maß­nah­men“ gehol­fen werde.

For­de­run­gen im Sin­ne von Pflicht, Leis­tung, Selbst­über­win­dung, Hal­tung und Eigen­ver­ant­wor­tung, so mitt­ler­wei­le die Wahr­neh­mung, dis­kri­mi­nier­ten eher, sie erschei­nen also schnell als Über­for­de­run­gen und lös­ten ins­be­son­de­re an den Schu­len Depres­sio­nen, Ängs­te und Eßstö­run­gen aus.

Daher for­dert der „Lan­des­schü­ler­rat Meck­len­burg-Vor­pom­merns“ wei­te­re Erleich­te­run­gen und zudem die Ein­füh­rung eines Faches zur Resi­li­enz und Streß­be­wäl­ti­gung. Am liebs­ten wäre ihm das Zuer­ken­nen von Leis­tungs­nach­wei­sen und Abschlüs­sen ohne das Erfor­der­nis von Enga­ge­ment und Selbst­re­gu­lie­rung. Um so kon­for­mer aber sind die poli­ti­schen Stel­lung­nah­men des Rates. Rei­ner GEW-Sprech, abso­lut staatstreu.

Wer sich auf den Staat und des­sen Wohl­fahrts­ga­ran­tien ver­läßt, wer in den Genuß all der Nach­teils­aus­glei­che und Inklu­si­ons­be­mü­hun­gen kommt, wird sich mit Kri­tik zurück­hal­ten. Wich­tig nur: Lini­en­treu bleiben!

In der Wei­se, wie der gute, der wün­schens­wer­te, der poli­tisch ange­paß­te Mensch als posi­tiv her­aus­ge­stri­chen wird, als Staats­bür­ger, wie wir ihn alle wol­len müs­sen, fin­det sich das Gegen­bild als patho­lo­gisch böse gezeich­net: Trump, Putin und sowie­so die AfD. Wie Vol­de­mort und jene Todesser, die zu ihm halten.

Gefor­dert ist, sol­che Per­sön­lich­kei­ten und Kräf­te aus­zu­schlie­ßen und zu eli­mi­nie­ren. Schon schlimm genug, daß es sie gibt.

Um nur bei der AfD zu bleiben:

Allein nach den Ursa­chen ihrer Ent­ste­hung zu fra­gen, also nach einer his­to­ri­schen oder poli­ti­schen Situa­ti­on, die ganz offen­bar nach Kor­rek­tur und Kor­rek­tiv ver­lan­gen ließ, ist längst rei­ne Ketzerei.