Metapolitischer Sieg – Remigration Summit 25

Trotz massiven Widerstands von Politik, Medien und der linksextremen Szene war der erste europäische Remigrationsgipfel – ReSum25 – nahe Mailand ein durchschlagender Erfolg. In einem repräsentativen Theater in Gallarate versammelten sich hunderte zumeist junge Patrioten aus ganz Europa – und darüber hinaus.

Die Wochen zuvor waren für uns Orga­ni­sa­to­ren – gelin­de gesagt – her­aus­for­dernd. Der Druck aus dem roten Mai­land ver­fehl­te sei­ne Wir­kung nicht. Eine Woche vor Beginn des Gip­fels kün­dig­te uns das Hotel – trotz offe­ner Kom­mu­ni­ka­ti­on und eines stren­gen Ver­trags. Danach ging es Schlag auf Schlag: Hotels in der Umge­bung stor­nier­ten unse­re Zim­mer, eine mas­si­ve Anti­fa-Mobi­li­sie­rung begann, und der ReSum stand auf Mes­sers Schnei­de. Der Kon­gress domi­nier­te wochen­lang die Schlag­zei­len und wur­de in Ita­li­en zum Poli­ti­kum. Auch in der BRD beob­ach­te­te man die Pla­nun­gen offen­bar genau.

Die Pres­se bela­ger­te die Kon­fe­renz regel­recht. (Hier ein Video des Inter­views.)

Vor allem durch den uner­müd­li­chen Ein­satz des jun­gen Ita­lie­ners Andrea Ball­ara­ti und des Por­tu­gie­sen Afon­so Gon­çal­ves konn­ten wir eine Alter­na­ti­ve fin­den. In einem Vor­ort von Mai­land, der von einem LEGA-Bür­ger­meis­ter regiert wird, ergat­ter­ten wir das Tea­t­ro Con­do­mi­nio Vitto­rio Gas­s­man. Der Ort muß­te bis zuletzt geheim blei­ben. Einen Tag vor­her muß­ten wir die Ver­an­stal­tung sogar ein wenig vor­ver­le­gen – was sich auf die über­stra­pa­zier­ten Kräf­te und das Schlaf­de­fi­zit nicht för­der­lich aus­wirk­te. Kurz gesagt: Der Auf­wand im Hin­ter­grund war enorm.

Auch das Risi­ko war groß: logis­ti­sche Unwäg­bar­kei­ten, poten­zi­el­le ein­ge­schleus­te Pro­vo­ka­teu­re – ein ein­zi­ger Fehl­tritt in einem unkon­trol­lier­ba­ren Moment, und das Pro­jekt wäre dis­kre­di­tiert gewe­sen. Distan­zie­run­gen von poli­ti­schen Par­tei­en und ein mas­si­ver Gesichts­ver­lust wären die Fol­ge gewe­sen. Doch nur ein gro­ßes Risi­ko ver­spricht gro­ßen Erfolg – und der trat ein.

Der Begriff „Remi­gra­ti­on“ wur­de in Ita­li­en medi­al omni­prä­sent. Die dif­fa­mie­ren­de Bericht­erstat­tung zer­stör­te den Begriff nicht, son­dern setz­te ihn. Mai­land war das ita­lie­ni­sche Pots­dam. Durch die mas­si­ven Atta­cken wur­de Remi­gra­ti­on zur Fra­ge der Mei­nungs­frei­heit. Die Stim­mung kipp­te, und einen Tag spä­ter soli­da­ri­sier­te sich auch Sal­vi­ni mit der Kon­fe­renz. Die links­extre­men Aus­schrei­tun­gen in Mai­land erleich­ter­ten ihm sei­ne Par­tei­nah­me: „In Gall­ara­te jun­ge Män­ner mit Kra­wat­te und Anzug – und in Mai­land Ver­bre­cher. Es ist nicht die Par­ti­to Demo­cra­ti­co, die ent­schei­det, wer spre­chen darf und wer nicht. Es ist eine Fra­ge der Demokratie.“

Dazu ermög­lich­te der Gip­fel poli­ti­schen Nach­wuchs­ak­teu­ren den Ein­stieg in die Öffent­lich­keit. Der 23-jäh­ri­ge Andrea Ball­ara­ti ist in Ita­li­en nun äußerst gefragt. Sogar das „Neue Deutsch­land“, das einen Jour­na­lis­ten ein­ge­schleust hat­te, muß­te das zuge­ben: „Auf der Büh­ne zeig­te sich der Embryo einer künf­ti­gen poli­ti­schen Füh­rungs­klas­se auf Welt­ebe­ne: jung, rhe­to­risch geschickt und geprägt von einer ideo­lo­gi­schen Basis, die am Schlüs­sel­wort die­ser Bewe­gung ver­an­kert ist – Remigration.“

Ein­zig­ar­tig war sowohl die Mischung der Vor­tra­gen­den als auch die der Gäs­te. Die vol­le Lis­te der Red­ner liest sich wie folgt:

Lena Kotré (AfD)

Eva Vla­ar­din­ger­br­oek (Nie­der­lan­de)

Cyan Quinn (White Papers Insti­tu­te, USA)

Dries Van Lan­gen­ho­ve (Bel­gi­en, Schild & Vrienden)

John MacLough­lin (Natio­nal Par­ty, Irland)

Pedro Faria (Che­ga, Portugal)

Jacky Eubanks (GOP, USA)

Ken­ny Smith (UK, Home­land Party)

Hilai­re Bouyé (Frank­reich, Reconquête)

Fre­de­rik Jan­sen (Nie­der­lan­de, Forum für Demokratie)

Jean-Yves Le Gall­ou (Frank­reich, Insti­tut Iliade)

Afon­so Gon­çal­ves (Por­tu­gal, Reconquista)

Ein Höhe­punkt war die Rede von Maxi­mi­li­an, dem Lei­ter der IBD. Er rief jene Akti­vis­ten auf die Büh­ne, die der Aus­rei­se­sper­re der BRD getrotzt hat­ten. Der Akt der Zivil­cou­ra­ge der muti­gen „ille­ga­len Aus­wan­de­rer“ wur­de vom gan­zen Saal mit ste­hen­den Ova­tio­nen beju­belt. Ein­mal mehr zeig­te sich: Der Begriff „Remi­gra­ti­on“ ist des­halb so wich­tig, weil er auch eine Schnitt­stel­le zwi­schen Akti­vis­mus und Par­tei­po­li­tik dar­stellt. Es ist die Ach­se zwi­schen pro­gres­si­ven Träu­mern und kon­ser­va­ti­ven Prag­ma­ti­kern, Boo­mern und Zoo­mern, Män­nern und Frau­en, Sozia­lis­ten und Libertären.

Der ReSum25 zeig­te, daß rech­te Pro­jek­te nicht zwangs­läu­fig im natio­nal beschränk­ten Klein­for­mat ver­har­ren müs­sen, son­dern daß pro­fes­sio­nel­le Ver­an­stal­tun­gen mit inter­na­tio­na­ler Strahl­kraft mög­lich sind. Der Gip­fel war kei­ne zufäl­li­ge Idee, son­dern ein geziel­ter und lang geplan­ter stra­te­gi­scher Schritt. Im Jahr 2024 fand eine Popu­la­ri­sie­rung der Remi­gra­ti­on statt, die in vie­len euro­päi­schen Län­dern von unter­schied­li­chen Akteu­ren getra­gen wur­de. Was fehl­te, war Ver­net­zung. Zahl­rei­che Kon­tak­te, die unter ande­rem bei Remi­gra­ti­ons­de­mos in Wien geknüpft wur­den, wur­den im Mai in Mai­land ver­tieft und gebün­delt. Die euro­päi­sche Ebe­ne unse­res Netz­werks steht. Bis zum „ReSum26“ im kom­men­den Jahr wer­den wir es ausbauen.

Wer uns dabei unter­stüt­zen will, kann das auf die­ser Sei­te tun. Denn wie so vie­les wird auch die­ses Pro­jekt nur durch vie­le klei­ne Spen­der ermög­licht. Alle Akti­vis­ten – von Tech­ni­kern über Sicher­heits­dienst bis zu den Orga­ni­sa­to­ren – arbei­te­ten unent­gelt­lich und zahl­ten ihre Flü­ge und Hotels selbst. Doch der Erfolg des ReSum war jeden Euro und alle Mühen wert!