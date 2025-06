Ist das alles wirklich nur Wehmut?

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Als wir auf­wuch­sen, wur­de natür­li­che Intel­li­genz trai­niert, ver­bun­den mit „poly­tech­ni­scher“ Befä­hi­gung. Ein­heit von Kopf, Herz und Hand. Also konn­ten wir Dif­fe­ren­ti­al­glei­chun­gen mit dem Rechen­stab lösen und neben­her Trak­tor- und LKW-Füh­rer­schei­ne erwer­ben. Wer das drauf­hat, wer also noch auto­nom zu han­deln ver­mag, wird sich bes­ser auf Wech­sel und Wid­rig­kei­ten ein­stel­len; er bedarf weni­ger der „Unter­stüt­zungs­sys­te­me“. Mit­un­ter ist ein Schwei­ßer­paß wich­ti­ger als eine Adorno-Gesamtausgabe.

„Künst­li­che Intel­li­genz“ ist ein beängs­ti­gend fit­ter Zau­ber­lehr­ling, aber kein Ersatz für das eige­ne Den­ken, schon gar nicht für das gro­ße Aben­teu­er unse­res Han­delns. Wer sich auf die­se Pro­the­se ver­läßt, dege­ne­riert unwei­ger­lich. Kant liegt nach wie vor rich­tig: Unmün­dig­keit ist zuerst selbst ver­ur­sacht. – Sie wird zuneh­men – nicht trotz, son­dern wegen der tech­ni­schen Möglichkeiten.

Demut stärkt, unter ande­rem mora­lisch: Zum einen erzog uns jene Welt­kriegs­ge­nera­ti­on, die als letz­te maß- und haus­zu­hal­ten wuß­te, als noch kaum jemand das Fremd­wort Res­sour­cen benutz­te. Zum ande­ren hat­ten wir unmit­tel­bar mit Natur und Dreck zu tun – beim Spie­len drau­ßen, bei der Aus­bil­dung in der „fos­si­len“ Indus­trie und an den einst gän­gi­gen Waffensystemen.

Weil’s ohne­hin nicht mehr zur Nach­ah­mung emp­foh­len wer­den kann: Ver­mut­lich lern­te ich in sechs har­ten Semes­tern Grenz­trup­pen mehr über Men­schen, Sys­te­me und Kon­flik­te, als in einem Aus­lands­se­mes­ter Poli­tik- oder Sozi­al­wis­sen­schaft in Brüs­sel oder sonst­wo mög­lich gewe­sen wäre.

Jeden­falls wur­den wir nicht ste­ril groß, son­dern hat­ten viel Füh­lung und Rei­bung. Arbeit schän­det nicht, Träg­heit ent­ehrt. Mach’s rich­tig und gründ­lich oder gar nicht. Willst du was schaf­fen, mußt du bereit sein, dir die Hän­de schmut­zig zu machen. Das gilt nicht nur fürs Öko-Hoch­beet. All­er­gi­ker dürf­ten unter Ost-Boo­mern sel­ten sein.

Man muß nicht – wie mein Vater – vom Trak­tor-Anhän­ger gefal­le­ne Kohl­rü­ben und Kar­tof­feln auf­sam­meln und sich über solch Fin­de­glück freu­en, weil man meint, es wären nun mal gewach­se­ne Früch­te und immer doch gutes Essen, das nicht ver­kom­men sollte.

Man muß auch nicht zum Pin­keln nach drau­ßen, um den ver­meint­li­chen Wider­sinn zu umge­hen, daß sechs Liter gutes Trink­was­ser 400 Mil­li­li­ter Urin weg­spü­len. Aber man soll­te wis­sen: Essen und Trink­was­ser sind nicht selbst­ver­ständ­lich vor­han­den, und die Welt steht uns nicht ein­fach so zu Ver­fü­gung, auf daß wir sie end­ver­brau­chen dürfen.

Ob noch mal Zei­ten kom­men, in denen ein Sack Kar­tof­feln als wich­ti­ger emp­fun­den wird als schnel­les Internet?

Klar hat­ten wir Streß; hüben wie drü­ben wur­den wir eher gefor­dert als geför­dert. Rich­tig so! Kul­tur erfor­dert Mehr­leis­tung, nicht „Nach­teils­aus­glei­che“:

Daß ihr hier seid, ist eine Aus­zeich­nung, erweist euch ihrer als wür­dig. Bringt ihr nicht die Leis­tung, die wir von euch erwar­ten, tren­nen wir uns von euch. Dann könnt ihr immer noch gute Fach­ar­bei­ter wer­den; die brau­chen wir eben­so wie Ärz­te und Ingenieure.

So die Wor­te der Eröff­nungs­re­de bei mei­nem Ein­tritt 1978 in die DDR-EOS, die in vier Jah­ren auf das Abitur vor­be­rei­ten­de „Erwei­ter­te Ober­schu­le“. Bringt ihr’s hier nicht, dann qua­li­fi­ziert euch zu guten Arbei­tern; gebraucht wer­den bei uns alle.

Als ich mich beim Ret­tungs­schwim­mer­lehr­gang im Früh­jahr 1980 etwas frös­telnd an den Becken­rand des Per­le­ber­ger Frei­ba­des knie­te, um mich vorm Kopf­sprung ins mai­küh­le Was­ser vor­sorg­lich kurz naß zu machen, gab mir die Aus­bil­de­rin, eine ath­le­ti­sche DRK-Wucht­brum­me, von hin­ten einen kur­zen Tritt, so daß ich ins Schwimm­be­cken klatsch­te. „Mit so was fan­gen wir erst gar nicht an. Hier geht’s um Lebens­ret­tung, Mann!“, rief sie sie mir zu, als ich auf­tauch­te und ver­dutzt zu ihr hochglotze.

Vier Jah­re spä­ter der Kom­man­deur des zwei­ten Grenz­ba­tail­lons auf dem gepflas­ter­ten Hof der Theo­dor-Kör­ner-Kaser­ne in Dömitz:

Genos­sen Unter­of­fi­zie­re, hin­ter mir sehen Sie die Staats­gren­ze. Heu­te abend über­neh­men Sie Ihre ers­te Nacht­schicht. Ein­ar­bei­tungs­zeit kann ich Ihnen nicht geben. Machen Sie sich die Auf­ga­be klar, kom­men Sie bei schwie­ri­gen Lagen zu rich­ti­gen Ent­schlüs­sen und han­deln Sie dann konsequent!

So ein­fach? Gut, wir kamen klar, aller­dings haben wir „die Her­aus­for­de­run­gen“ (Auch das Wort Streß war vor 1989 kaum üblich.) auf frag­wür­di­ge Wei­se kom­pen­siert. Ja, bes­ten­falls mit Sport, aber viel öfter und schnel­ler mit Bier, Schnaps und har­ten Ziga­ret­ten. Eine Schach­tel Karo hat­te ich immer in der Hemd­ta­sche. Wer raucht denn heu­te über­haupt noch Fil­ter­lo­se? Auch in der DDR bot die Dro­ge den kür­zes­ten Weg zum Glück.

„Resi­li­enz“ erwar­ben wir nicht in Selbst­er­fah­rungs­grup­pen oder Kon­flikt­trai­nings mit smar­ten Coa­ches, und Kom­mu­ni­ka­ti­on übten wir nicht in Mor­gen­krei­sen ein. Viel­mehr schlug uns das Leben sei­ne her­be Fri­sche ent­ge­gen wie die gro­ße Wel­le vor Kana­ga­wa. Sehr vita­li­sie­rend, aber es konn­te einen auch umhau­en. So ist das im Leben selbst­ver­ständ­lich immer noch, nur will die moder­ne Päd­ago­gik bestän­dig Däm­me dage­gen errich­ten, anstatt Kin­der und Jugend­li­che zu ermu­ti­gen und zu kräftigen.

„Du bist wich­tig!“ oder „Sei dir wich­tig!“ haben wir nie gehört. Eben­falls nicht: „Du bist ein­zig­ar­tig!“ oder „Du bist ein Talent!“ – Dafür oft: „Das kriegt ihr bis mor­gen hin. Küm­mert euch, strengt euch an, dann wird’s!“ – Als ich als Neu­ner einen Zwölf­kläß­ler um Hil­fe bei den Mathe-Haus­auf­ga­ben bat, half er mir nach kur­zem Augen­rol­len tat­säch­lich. Aber zum Schluß sag­te er:

Gut, ich habe dir jetzt mal gehol­fen, aber ver­giß nicht: Das kannst du selbst ler­nen. Versuch’s immer erst allein. Beiß dich durch! Nur wenn du trotz­dem nicht wei­ter­kommst, fragst du noch mal.

Nicht jeder Schick­sals­schlag ist gleich ein Trau­ma, nicht jede Wider­fahr­nis soll­te einen trig­gern; Trau­ma­ta und Trig­ger sind kei­ne Boo­mer-Begrif­fe, aber klar, man kann an Her­aus­for­de­run­gen durch­aus schei­tern. Nicht weni­ge von uns und lan­ge nicht die Schlech­tes­ten knick­ten irgend­wann ein oder ver­ebb­ten im Suff. Boo­mer sind eben­so­we­nig Hel­den wie die Men­schen ande­rer Generationen.

Das damals waren kei­ne fei­nen, aber doch ver­gleichs­wei­se kla­re Ver­hält­nis­se – bei­lei­be nicht unbe­dingt bes­se­re. Sind wir abge­här­te­ter, weil wir öfter ange­ranzt wur­den? Und kom­men wir mor­gens immer noch bes­ser hoch, weil wir von Kind­heit bis Kaser­ne früh aus dem Bett geschmis­sen wur­den? „Hoch jetzt!“

Sind wir ent­schluß­freu­di­ger, weil es hieß: „Dis­ku­tier hier nicht rum! Mach ein­fach!“ Wäh­rend heu­te alles mit Empa­thie durch­ge­spro­chen und auf Zumut­bar­keit geprüft wer­den soll, auf daß bloß nie­mand dis­kri­mi­niert wür­de. – Eines war klar: „Bedar­fe“ hat­ten wir nicht anzu­mel­den, viel­mehr hat­ten wir die Bedürf­nis­se von Auto­ri­tä­ten zu erfül­len. Nein, nicht immer für gute Zwecke.

In den Acht­zi­gern ging mir öfter eine Sen­tenz aus Brechts Gedicht „An die Nach­ge­bo­re­nen“ durch den Sinn:

Dabei wis­sen wir ja:

Auch der Haß gegen die Niedrigkeit

Ver­zerrt die Züge.

Auch der Zorn über das Unrecht

Macht die Stim­me hei­ser. Ach, wir

Die wir den Boden berei­ten woll­ten für Freundlichkeit

Konn­ten sel­ber nicht freund­lich sein. Ihr aber, wenn es soweit sein wird

Daß der Mensch dem Men­schen ein Hel­fer ist

Gedenkt unsrer

Mit Nachsicht.

Abge­se­hen davon, daß der Mensch dem Men­schen, so wie Brecht hoff­te, nie ein Hel­fer wur­de und das, was wir in DDR woll­ten und soll­ten, nicht nur nicht auf­ging, son­dern so famos schei­ter­te, daß uns die gan­ze Häme des Wes­tens traf, kom­men die meis­ten von uns immer noch zei­tig gut hoch und arbei­ten flott ihr Pen­sum ab, weil sie mei­nen, wer erst um neun ange­schlen­dert kommt, hat den Tag sowie bereits verpennt.

Und wir wis­sen, daß ein „Brain­stor­ming“ meist nicht mal ein lau­es Lüft­chen aus­löst. Wenn wir „Pro­jekt“ hören oder „Task-Force“, „Struk­tur­re­for­men“, „zeit­nah“ oder „ziel­füh­rend“, dann ahnen wir, daß nicht viel lau­fen wird. „Eva­lua­ti­on?“ Wem soll das nüt­zen? Ent­we­der man kriegt’s hin oder nicht. Ich kann mich lebens­lang tat­säch­lich nicht an eine ein­zi­ge Sit­zung erin­nern, die mich irgend­wie gedank­lich berei­chert oder erfrischt hätte.

Als Sit­zun­gen dann „Team­be­spre­chun­gen“ oder gar „Mee­tings“ hie­ßen, wur­de es noch öder. Man ertrug die Chefs, ver­such­te, sich vom Posing der Nar­ziß­ten, Kar­rie­ris­ten und Vor­bil­der unter­hal­ten zu las­sen, selek­tier­te sich aus dem immer ideo­lo­gi­sche­ren Phra­sen­ge­döns die paar rele­van­ten Mit­tei­lun­gen und schrieb gera­de noch die Pflicht­ter­mi­ne mit. Alfred Preiß­ler, Duis­bur­ger Arbei­ter­kind und dann Spie­ler beim Duis­bur­ger SC und bei Borus­sia Dort­mund, liegt rich­tig: „Ent­schei­dend is auf­’m Platz!”

Stolz waren wir dar­auf, schon sehr jung alles fah­ren und aller­lei Höl­len­ma­schi­nen bedie­nen zu kön­nen. Auch einen ande­ren Leit­be­griff der Gegen­wart gab’s näm­lich noch nicht: Über­for­de­rung. Aber wir beherrsch­ten und pfleg­ten die Tech­nik bes­ser als uns selbst. Schon dar­an, wie sich einer rasier­te, konn­te man sehen, ob der zuzu­pa­cken verstand.

Allein die­ses Verb: Zupa­cken! Heu­te „wid­met man sich Auf­ga­ben“, man „sucht nach Lösun­gen“, man „strebt einen Kon­sens an“. Frü­her schien es mit all­zu gro­ßer Aus­schließ­lich­keit immer nur eine Lösung zu geben. Die ver­wirk­lich­te man, und zwar straff – mit drei f.

Denn selbst die Welt mit dem durch sie ver­lau­fen­den Riß schien binär: West und Ost, Rei­che des Guten und des Bösen hoch­ge­rüs­tet gegen­ein­an­der auf­ge­stellt – und als Drit­tes nur fer­ne und unwirk­lich anmu­ten­de Exo­tik, die sich der einen oder ande­ren Sei­te irgend­wann zuord­nen muß­te. „Sag mir, wo du stehst!“, so der all­ge­gen­wär­ti­ge FDJ-Song von Hart­mut König.

Ähn­lich die simp­len Argu­men­ta­tio­nen und Appel­le. Wenn man gedank­lich alter­na­tiv unter­wegs war, hielt einen schon irgend­ein Funk­tio­när fest: „Jun­ge, so kannst du das doch nicht sehen!“ Mag sein, die­se Aus­schließ­lich­keit wuchs sich zum bio­gra­phi­schen Scha­den aus: Wir sind ein­fach über­haupt nicht libe­ral. Wir stre­ben das an, was poli­tisch völ­lig ver­pönt ist – ein­fa­che Lösun­gen für kom­ple­xe Pro­ble­me. Typisch popu­lis­tisch also, typisch AfD-Kli­en­tel. Viel­leicht sieht man daher nach Wahl­um­fra­gen die DDR–Silhouette auf der Kar­te – in AfD-Blau.

Von denen im Wes­ten hieß es in DDR, die wür­den auf per­fi­de Wei­se aus­ge­beu­tet und stün­den dau­ernd in Leis­tung. Ers­te­res wäre bei uns glück­li­cher­wei­se nicht der Fall, aber das Zwei­te galt um so mehr. Die stan­den – in Arbeits­het­ze – am Band, wir in der „Sys­tem­aus­ein­an­der­set­zung“, behin­dert von Tech­no­lo­gie­blo­cka­de und Cocom-Lis­te, abge­sperrt vom Weltmarkt.

Aber die drü­ben und wir hier zogen kräf­tig durch, wenn man mal absah von jener 68er Alter­na­tiv­kul­tur, über die die Bun­des­re­pu­blik einen pro­ble­ma­ti­schen Wan­del durch­mach­te, der sie ihre einst star­ken Grund­be­stän­de und die Leis­tungs­ori­en­tie­rung kos­ten soll­te, wäh­rend wir Ost­ler – meist unbe­wußt – bereits dem Unter­gang unse­res Lan­des ent­ge­gen­ar­bei­te­ten. An sich fragt sich heu­te ja: Was für eine Art Deutsch­land ist das jetzt über­haupt? Ist das über­haupt noch – Deutschland?

Die dra­ma­ti­sche Ver­gan­gen­heit des Drit­ten Rei­ches und des Zwei­ten Welt­kriegs schien schien in unse­rer Jugend Ost schon fer­ner, als sie’s wohl war, aber die aktu­el­le Bun­des­re­pu­blik dreht sich bei­na­he aus­schließ­lich dar­um – wie eine Gala­xie um das Schwar­ze Loch in ihrem Zentrum.

Ja, auch das saugt ihr Kraft ab. Wenn his­to­ri­sche Schuld der Schluß­stein des eige­nen Selbst­ver­ständ­nis­ses ist, bleibt das Leben neu­ro­tisch bestimmt: Beschwö­run­gen, Ritua­le, Phra­sen, denen zwar nie­mand wider­spricht, weil sie als sakro­sankt gel­ten, die aber auch nie­man­den mehr inspi­rie­ren. Pro­ble­ma­tisch zudem, daß alle mei­nen, sie wären end­lich jene guten Men­schen gewor­den, die schuld­los und polit­mo­ra­lisch posi­tiv zu leben verstünden.

Was mein­te Mar­got Fried­län­der, die Dau­er­re­fe­ren­tin poli­ti­scher Bil­dung, mit dem Satz: „Seid Men­schen!“ – Hal­ten zu Gna­den: Die Auf­for­de­rung ist sehr banal. Wir haben genau das stets ver­sucht, aber es ist ver­dammt schwie­rig. Schwie­ri­ger jeden­falls, als ihn ste­reo­typ aus­zu­spre­chen. Der Mensch selbst ist sein eige­nes Dra­ma … – Und so fin­det er sich in Zei­ten gestellt, die, mit Ham­let gedacht, immer aus den Fugen sind.

Zurück zum Trai­nings­an­satz Ost: Wider­stän­de und Klas­sen­feind konn­ten uns nur stär­ker machen. Dach­ten wir. Über dem Ein­gang zur Sek­ti­on Infor­ma­tik an der Tech­ni­schen Uni­ver­si­tät Dres­den war mal zu lesen: „Wir schla­gen IBM!“ In der Rück­schau einen Lacher wert, aber tat­säch­lich waren die Inge­nieu­re wacker unter­wegs, hier ein­drucks­voll doku­men­tiert, span­nend wie ein Kri­mi – ohne gutes Ende allerdings.

Einer­seits sahen wir im West­fern­se­hen, daß sie‘s drü­ben kom­for­ta­bler hat­ten, sogar rich­tig nobel im Gegen­satz zu uns, Leben im Der­rick-Inte­ri­eur mit Inter­shop-Duft, ande­rer­seits aber, hieß es, wären die Risi­ken dort grö­ßer – und die Unge­rech­tig­kei­ten schlim­mer. Wir konn­ten auch aller­lei ver­lie­ren, Arbeit und Woh­nung aber nicht. Und Geld? Im Osten Neben­sa­che, denn bekannt­lich war das Spek­trum des­sen, was man dafür bekam, sys­tem­be­dingt eng.

Aber: Wir waren stark im sozia­len Nah­be­reich, aus dem Poli­tik weit­ge­hend her­aus­ge­hal­ten wurde.

Wir leb­ten zwar beschei­de­ner, aber ers­tens wur­de das in der Schein­blü­te der Sieb­zi­ger ja spür­bar bes­ser, und zwei­tens berei­cher­te sich kei­ner an uns. Inso­fern sei­en wir glück­li­cher dran, auch ohne Coca-Cola, Kin­der­scho­ko­la­de und VW Käfer. Ganz abge­se­hen davon, daß von uns, so nah­men wie ver­kürzt an, immer­hin der Frie­den der Welt gesi­chert wür­de. Von der bes­se­ren Sei­te die­ser Welt her, und des­we­gen wür­de auch jeder gebraucht. Ja, schon wegen Tech­no­lo­gie­man­gel. Gerin­ger Grad an Mecha­ni­sie­rung und Auto­ma­ti­sie­rung. „Kanns­te Kar­re schie­ben, kanns­te Arbeit krie­gen.“ Mach­te fes­te Arme.

Außer­dem war immer Par­ty, schon auf jeder Zug­fahrt mit MITROPA, und FKK so eine Art Ein­ge­bo­re­nen-Som­mer­all­tag, wohl dem Bedürf­nis fol­gend, sich min­des­tens in der Frei­zeit radi­kal zu befrei­en, wo es nur ging. Unter­halb der offi­zi­ell grau glatt­ge­zo­ge­nen Ober­flä­che war die DDR ein Bac­chanal der Subkultur.

Was für Mythen!, denkt man heu­te: Koh­le­hei­zung, Klo auf hal­ber Trep­pe, die Fens­ter in den mür­ben Holz­rah­men bes­ser vor jedem Herbst noch mal neu ver­kit­ten, aber ins­ge­samt doch dem gan­zen Wes­ten mora­lisch überlegen.

Aber: Im „real­exis­tie­ren­den“ Sozia­lis­mus war man als Her­an­wach­sen­der irgend­wann schwer über­rascht, daß der „neue Mensch“ doch eher aus­sah wie der alte. Da muß­te man durch. Aller­dings mit sta­bi­ler Konstante:

Ich stel­le heu­te fest, daß mir im Land­tag und in den Minis­te­ri­en wie­der jene Kon­ter­feis begeg­nen, die mir aus der SED-Kreis­lei­tung und NVA-Wehr­kreis­kom­man­do ver­traut schei­nen. Auch die „frei­heit­lich-demo­kra­ti­sche Grund­ord­nung“ scheint ähn­li­che Funk­tio­närs­ge­sich­ter nach oben zu spü­len wie die Par­tei­dik­ta­tur. Gut, die bemüht hip­pen Grü­nen sehen eher nach berufs­ju­gend­li­chen FDJ­lern aus. Nicht nur phy­sio­gno­misch genau der­sel­be Aus­druck, auch die Hand­lungs­mus­ter sind iden­tisch – selbst­er­klär­te und selbst­ge­rech­te Welt- und Mensch­heits­ret­ter, schon immer auf der rich­ti­gen Sei­te, daher befugt zu beleh­ren und dreist zu mora­li­sie­ren. Ach, Hei­di Rei­chin­nek wäre das Gesicht des FDJ-Zen­tral­rats gewesen!

Dafür aber kommt man mit den Putz- und Küchen­frau­en, den Hand­wer­kern und Tech­ni­kern gleich­falls so ver­traut klar wie in den Sieb­zi­gern. Am Men­schen selbst änder­te die „Demo­kra­tie“ – Glück­li­cher­wei­se? – gar nichts. Sie rege­le das alles nur gerech­ter. Heißt es. Die Demo­kra­tie gibt heu­te vor allem vor, das Män­gel­we­sen Mensch the­ra­pie­ren und final bes­sern zu kön­nen. Bis alle so grund­in­te­ger sind wie Bun­des­prä­si­dent Stein­mei­er. Der didak­ti­sche Impe­tus ist schwie­rigs­ter Erteil der Auf­klä­rung. Und die eins­ti­ge Befrei­ung aus selbst­ver­schul­de­ter Unmün­dig­keit mün­de­te längst in neue Nöti­gun­gen ein.

Nein, wir sind nicht die Har­ten. Wären wir viel­leicht gern. Wir sind aber ver­mut­lich die mit redu­zier­ter Illu­si­on. Uto­pie­ver­lust schmerzt immer, befreit aber wirk­sam und nach­hal­tig. Klar ver­klä­ren wir die Ver­gan­gen­heit, Ost- wie West­boo­mer: Frü­her war alles bes­ser! Stimmt grund­sätz­lich, hilft aber nicht weiter …

Wir, die in den Sech­zi­ger Gebo­re­nen, haben uns – gleich­falls hüben wie drü­ben – so viel ideo­lo­gi­schen Unfug ange­hört, daß dies uns ver­mut­lich wirk­lich resi­li­en­ter wer­den ließ, gegen neue, noch inten­si­ve­re Agi­ta­ti­on und Propaganda.

Und oft den­ke ich mit Weh­mut: Wir sind die letz­te Gene­ra­ti­on, die in Kind­heit und Jugend all die alten Volks­lie­der sang. Ja, in der DDR. Mitt­wochs war immer Chor. Bis zum Abitur ging ich hin. Es strick­ten die jun­gen Damen im Sopran, es strick­ten jene im Alt. Und von „Änn­chen von Thar­au“ bis „In einem küh­len Grun­de“ san­gen wir den gesam­ten Lie­der­schatz durch – als die aller­letz­ten, die ihn noch ken­nen dürf­ten. Mit uns wer­den die Lie­der der Deut­schen gehen.