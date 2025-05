Für “Deutschland” sterben?

Die Fra­ge „Bist du im Ernst­fall bereit, Deutsch­land mit der Waf­fe in der Hand zu ver­tei­di­gen?“ beant­wor­ten laut einer Umfra­ge nur 17 Pro­zent der Deut­schen mit „Ja“. Stein sieht dar­in zu Recht ein alar­mie­ren­des Zei­chen und hat sei­ner Sor­ge mit einem Video-Kom­men­tar auf Insta­gram Aus­druck verliehen.

Es zeigt, wie gering die Wehr­be­reit­schaft ist in Deutsch­land, wie weni­gen es wich­tig ist, im Ernst­fall die eige­ne Nati­on zu schützen.

Er selbst hät­te noch in Zei­ten der deut­schen Tei­lung Wehr­dienst geleis­tet, als die Aus­sicht, im Ernst­fall auf Deut­sche schie­ßen zu müs­sen, einem die Ent­schei­dung auch nicht leicht gemacht habe. Wei­ter sagt er:

Frü­her war das vor allen Din­gen auf der Lin­ken eine Mode­er­schei­nung, zu sagen, man ver­wei­gert den Wehr­dienst, man ist gegen die Armee, gegen die Bun­des­wehr und hat das kul­ti­viert, das ist nach wie vor so. Aber es macht sich jetzt auch „rechts“ die­se Hal­tung breit: Ohne mich! Und man­che sagen: Ja, für die­se BRD bin ich nicht bereit zu kämp­fen! Oder: Es ist die fal­sche Regie­rung im Amt! Aber man muss sich mal fra­gen: Sind denn auch Ret­tungs­sa­ni­tä­ter, sind Poli­zis­ten, das THW – sind auch die nur im Ein­satz, wenn gera­de die pas­sen­de Regie­rung im Amt ist?

Ein Staat muß in der Lage sein, Sicher­heit nach innen und außen zu gewähr­leis­ten. Gegen die Gleich­set­zung von Sol­da­ten, die für die äuße­re Sicher­heit zustän­dig sind, und Poli­zis­ten, die das nach innen tun, lie­ße sich eini­ges ein­wen­den. Ja, auch der Poli­zist muß im Ernst­fall zur Waf­fe grei­fen und sein Leben in Gefahr brin­gen. Aber das Poli­zist­sein ist mit der Frei­wil­lig­keit des Diens­tes ver­knüpft. Der Poli­zist kann jeder­zeit sei­nen Dienst quit­tie­ren, der Sol­dat nicht, auch wenn er sich frei­wil­lig gemel­det hat.

Aller­dings berührt Steins Fra­ge nach der pas­sen­den Regie­rung einen wich­ti­gen Punkt der rech­ten Zurück­hal­tung bei der Fra­ge des Wehr­diens­tes. Es ist nur ver­wun­der­lich, daß jemand, der Stauf­fen­berg jedes Jahr auf den Altar hebt, solch eine Fra­ge für absurd erklärt. Denn auch Stauf­fen­berg hat ja ab einem bestimm­ten Punkt aus Ein­sicht, daß eine fal­sche Füh­rung an der Macht sei, sei­ne Pflicht zum Gehor­sam hin­ter­fragt und ihn mehr als verweigert.

Die Fra­ge ist also auch für Stein legi­tim, und er beant­wor­tet sie sogar:

Natür­lich ist ent­schei­dend, dass nicht Hasar­deu­re im Amt sind und Deutsch­land ver­ant­wor­tungs­los in krie­ge­ri­sche Kon­flik­te füh­ren. Und dar­über kann man sich hin und wie­der natür­lich strei­ten. Aber ich sehe, das [ist] momen­tan nicht der Fall.

Wenn dem so wäre, hiel­te also auch Stein die Ableh­nung des Wehr­diens­tes für legi­tim. Wor­an macht er fest, daß die deut­sche Regie­rung für Deutsch­land und nicht im Inter­es­se ande­rer han­delt? Das begrün­det er lei­der nicht, son­dern ver­weist nur auf den Zusam­men­hang von Sou­ve­rä­ni­tät und Wehr­haf­tig­keit, den sicher­lich kein Rech­ter bestrei­ten wird.

Inter­es­sant ist: Es macht Stein nicht stut­zig, daß die Wer­be­trom­mel für den Wehr­dienst von den­je­ni­gen am lau­tes­ten geschla­gen wird, die nie Wehr­dienst geleis­tet haben und für die vor weni­gen Jah­ren Sol­da­ten noch Mör­der waren: die Grü­nen (und Frau Strack-Zimmermann).

Ich ent­sin­ne mich an die­se Debat­ten inner­halb der Rech­ten noch aus den 1990er Jah­ren, in der es um die Aus­lands­ein­sät­ze der Bun­des­wehr ging. Für mich, der ich mei­nem Land lan­ge Jah­re als Reser­ve­of­fi­zier gedient habe, waren die­se Ein­sät­ze schon damals etwas Frag­wür­di­ges (und das Fias­ko in Afgha­ni­stan hat mich in mei­ner Skep­sis bestärkt), weil das Ziel die­ser Ein­sät­ze in der Regel nicht deut­schen Inter­es­sen diente.

Für mich war und ist völ­lig klar, daß die Wehr­pflicht für die Ver­tei­di­gung unse­res Lan­des not­wen­dig ist. Daher hielt ich ihre Abschaf­fung für einen schwe­ren Feh­ler. Wäre er nicht gemacht wor­den, könn­ten wir die gegen­wär­ti­ge Debat­te ganz anders füh­ren: Denn Aus­lands­ein­sät­ze waren für Wehr­pflich­ti­ge freiwillig.

Die gegen­wär­ti­ge Debat­te um die Wehr­haf­tig­keit fin­det jedoch vor dem Hin­ter­grund des Ukrai­ne-Krie­ges statt, in den uns die zu Bel­li­zis­ten mutier­ten Pazi­fis­ten der letz­ten Jahr­zehn­te gern hin­ein­zie­hen wür­den, um ihre west­li­chen Wer­te in jeder Ecke der Welt durch­zu­set­zen. Wer die dies­be­züg­li­chen Sor­gen für ein Zei­chen von Dege­ne­ra­ti­on hält, muß sich fra­gen las­sen, ob er noch in der Lage ist, die Lücke zwi­schen der uni­ver­sa­lis­ti­schen Agen­da des polit­me­dia­len Kom­ple­xes in unse­rem Land und den Inter­es­sen des deut­schen Vol­kes zu erkennen.