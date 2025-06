Kritik der Woche (75): Jörg Haider

Daß es in Österreich nur eine Frage der Zeit ist, bis Herbert Kickl (FPÖ) „Volkskanzler“ wird, liegt vor allem an einem, der Breschen in das hineinschlug, das man bei Österreichs Rechten „System“ nennt, was in der BRD ungleich radikaler klänge: Jörg Haider (1950–2008).

Die­ser Wahl­kärnt­ner, der in Kla­gen­furt zum „Volks­lan­des­haupt­mann“ wur­de, weil er im „direk­ten Kon­takt mit der Bevöl­ke­rung“ deren Inter­es­sen in „kon­kre­te, sozi­al gelei­te­te Poli­tik“ über­setz­te, wie der frei­heit­li­che Par­tei­chef Kickl im Vor­wort zum neu­en Hai­der-Por­trät rühmt, macht noch heu­te neugierig.

Die Autorin­nen Danie­la Fürstau­er-Schmöl­zer, Sozio­lo­gin, und Sabri­na Stau­dach­er, Kom­mu­ni­ka­ti­ons­wis­sen­schaft­le­rin, haben kei­ner­lei Stall­ge­ruch des frei­heit­li­chen Lagers – sie stam­men aus der Wis­sen­schaft bzw. dem Jour­na­lis­mus. Das scha­det der Inten­si­tät und Wis­sens­ver­mitt­lung des vor­lie­gen­den Wer­kes über den „Visio­när“ Hai­der kei­nes­wegs: Die pro­fes­sio­nel­le Distanz wird durch zahl­rei­che O‑Töne von Fami­li­en­mit­glie­dern, Kon­kur­ren­ten und Freun­den Jörg Hai­ders „auf­ge­lo­ckert“.

Es bie­tet sich an die­ser Stel­le an, über den Cha­rak­ter die­ses Buches auf­zu­klä­ren: Es ist kei­ne wis­sen­schaft­li­che Stu­die, kei­ne Apo­theo­se, kei­ne poli­ti­sche Kampf­schrift. Es han­delt sich um ein Hai­der-Lese­buch, reich bebil­dert, mit zahl­rei­chen Zita­ten aus­ge­stat­tet, außer­dem mit exklu­si­ven Ein­bli­cken in Hai­ders Tage­bü­cher. Wen die­ser locke­re und zugäng­li­che „Sound“ nicht stört, wer sich mit­neh­men läßt auf eine Rei­se durch Hai­ders Vita, wird garan­tiert etwas „mit­neh­men“: „Hai­der war erfolg­reich, weil er zu sei­nem Wort stand.“ Das klingt wie das Ein­fa­che, das schwer zu machen ist, spe­zi­ell in einem Hai­fisch­be­cken wie der Parteipolitik.

Deut­lich wird, daß Hai­der als smar­ter, herz­li­cher und zugleich kämp­fe­ri­scher „Popu­list“ kei­nes­wegs auf Bil­dung und Wei­ter­bil­dung ver­zich­te­te. Die Autorin­nen rufen Hai­ders pro­gram­ma­ti­sche Stand­punk­te in Erin­ne­rung, die über das hin­aus­ge­hen, was heu­te hier­zu­lan­de oft als ton­an­ge­ben­der Rechts­po­pu­lis­mus fir­miert. „Frei­heit“, die­sen über­stra­pa­zier­ten Begriff, der für Hai­der zeit­le­bens der zen­tra­le blieb, defi­nier­te er dabei expli­zit im Kon­text einer „Ver­ant­wor­tung für die Gemeinschaft“.

Es gehe nicht dar­um, zu tun, was man wol­le, denn:

Es gibt kei­ne Frei­heit ohne Ver­ant­wor­tung, ohne Schran­ken, denn die Frei­heit des Ein­zel­nen fin­det dort ihre Gren­zen, wo sie die Frei­heit des ande­ren berührt.

So klar, so selbst­ver­ständ­lich umriß Hai­der sei­nen Frei­heits­be­griff, des­sen Essenz heu­te so fern scheint, in Zei­ten von Ket­ten­sä­gen-Rhe­to­rik und einem vul­gär­li­ber­tä­ren Ver­ständ­nis von nega­ti­ver „Frei­heit“ als per­p­etu­ier­ter Bin­dungs­lo­sig­keit und „Nach mir die Sintflut“-Egomanien. Das Leit­bild Hai­ders war schon früh, so die jour­na­lis­ti­sche öster­rei­chi­sche Insti­tu­ti­on Erwin H. Aglas, „die freie Per­sön­lich­keit, die sich ihrer Ver­pflich­tung gegen­über der Gemein­schaft bewußt ist“, womit er den Grund­stein für die spä­te­re, höchst erfolg­rei­che Selbst­iden­ti­fi­ka­ti­on der FPÖ als „sozia­ler Hei­mat­par­tei“ legte.

Daß er Tei­le sei­ner Bezü­ge über Jahr­zehn­te hin­weg für soli­da­ri­sche Zwe­cke spen­de­te, trug eben­falls dazu bei wie real­po­li­ti­sche Erfol­ge wie das Pfle­ge­geld, den „Fami­li­en­fonds neu“, Heiz­kos­ten­ak­tio­nen für schwä­cher Gestell­te oder die Errich­tung soge­nann­ter Sozi­al­märk­te. Hai­der such­te als Poli­ti­ker und Den­ker kon­se­quent den Weg ins Volk, das ihn umgab; über ihn stammt das Bon­mot, wonach er „jeden Kärnt­ner kennt und jeder Kärnt­ner hat ihm die Hand gege­ben“, was heu­te thü­rin­gisch vari­iert in bezug auf Björn Höcke zirkuliert.

Hai­der selbst kann­te nicht nur „sei­ne“ Kärnt­ner, son­dern auch deren Kul­tur: Als Minis­ter­prä­si­dent (= Lan­des­haupt­mann) fokus­sier­te er sich zen­tral auf den Bereich der Volks­kul­tur, auf eine posi­ti­ve natio­na­le und lands­mann­schaft­li­che Geschichts­schrei­bung, auf Hei­mat und Ver­wur­ze­lung. Doch ver­lor er sich nicht in kul­tu­rel­len Sphä­ren: Der Par­tei­kampf, der inter­ne zumal, band vie­le sei­ner Energien.

Der „Oppor­tu­nis­mus“, mahn­te er nicht nur ein­mal sei­ne Parteifreunde,

erzeugt Ent­täu­schung und wird zum Ver­trau­ens­bruch gegen­über den Anhän­gern einer poli­ti­schen Idee.

Die­se Idee defi­nier­te Hai­der selbst als „Öster­reich zuerst“. Dazu gehört im Kern, wie Hai­der bereits 1992 zeit­los zusam­men­faß­te, der Kampf um inne­re und sozia­le Sicher­heit. Die inne­re Sicher­heit sei bedroht durch den Ein­wan­de­rungs­strom; die sozia­le Sicher­heit durch die feh­len­de Ein­he­gung der „gro­ßen“ Wirt­schaft und den „Aus­tausch“ ein­hei­mi­scher Arbeit­neh­mer durch fremde.

Natür­lich war Hai­der nicht nur Kul­tur- und Ideen­mensch, son­dern auch Lebe‑, Ehe-und Regie­rungs­mann. Die Koali­ti­ons­es­ka­pa­den unter sei­ner direk­ten und indi­rek­ten Betei­li­gung wer­den durch Fürstau­er-Schmöl­zer und Sabri­na Stau­dach­er erör­tert und anhand von Stel­lung­nah­men dama­li­ger Weg­ge­fähr­ten kom­men­tiert. Auch die Spal­tung der FPÖ in Rest-FPÖ und BZÖ wird dar­ge­bo­ten, bevor der Leser über Hai­ders Zieh­söh­ne wie HC Stra­che oder auch die für Hai­der schwie­ri­ge Situa­ti­on, daß er, der als Erz­feind des Oppor­tu­nis­mus galt, nun selbst des­sel­bi­gen gezie­hen wur­de, infor­miert wird. Wie ein Dra­ma liest sich dann das Fina­le: Hai­ders unge­klär­ter Unfall­tod, dem er aus­ge­rech­net weni­ge Tage vor der durch ihn orches­trier­ten Ver­söh­nung von FPÖ und BZÖ erlag, läßt Raum für Zwei­fel an offi­ziö­sen Dar­stel­lun­gen. Der Mythos Hai­der – er lebt weiter.

Danie­la Fürstau­er-Schmöl­zer/S­abri­na Stau­dach­er: Jörg Hai­der. Visio­när und poli­ti­scher Rebell: Spu­ren eines Sys­tem­bre­chers, Graz 2025. 256 S., 22 € – hier bestel­len