Die neue “Weltbühne” – war’s das?

Natür­lich wur­de die Welt­büh­ne anno 1933 ver­bo­ten. Kurz nach dem Zwei­ten Welt­krieg kamen aus­schließ­lich die Bür­ger der DDR in den Genuß einer Neu­grün­dung – Peter Hacks durf­te dar­in die Aus­bür­ge­rung von Wolf Bier­mann begrü­ßen. In der Früh­zeit des wie­der­ver­ei­nig­ten Deutsch­lands erschien 1993 dann die vor­erst letz­te Ausgabe.

Die Welt­büh­ne ist also eine geschichts­träch­ti­ge Publi­ka­ti­on, deren Glanz­zeit jedoch 100 Jah­re zurück­liegt. Und jetzt ist sie auf ein­mal wie­der da.

Hin­ter dem Remake steckt der Ver­le­ger Hol­ger Fried­rich, Besit­zer des (ehe­mals von der SED geführ­ten) „Ber­li­ner Ver­lags“, der haupt­säch­lich die Tages­zei­tung Ber­li­ner Zei­tung her­aus­gibt. Fried­rich ist natür­lich ein Lin­ker, aber einer von der umstrit­te­nen Sor­te. Der ost­deut­sche His­to­ri­ker und Ulb­richt-Bio­graf Ilko-Sascha Kowal­c­zuk nennt die Ber­li­ner Zei­tung in unzäh­li­gen Tweets lie­be­voll „Ber­lins­ka­ja Praw­da“ und bezeich­net sie als „das Sprach­rohr neo­im­pe­ria­ler und neo­ko­lo­nia­ler Poli­tik“ (Tweet vom 5. Mai. 2025).

Der Vor­wurf gegen­über Fried­rich und sei­ner Publi­ka­ti­on ist also klar: Kreml-Pro­pa­gan­da, Schwur­bel­jour­na­lis­mus, nicht auf Linie! Ein inter­es­san­ter Typ also, die­ser Hol­ger Fried­rich. Und jetzt hat er die Welt­büh­ne wie­der­be­lebt und als Her­aus­ge­ber zwei inter­es­san­te Typen ver­pflich­tet: Tho­mas Fas­ben­der und Behzad Karim Kha­ni. Bei­de sind den Lesern der Sezes­si­on nicht unbekannt.

Kha­ni ist Schrift­stel­ler und „lin­ker Kreuz­ber­ger Asy­lant“ (Kha­ni über Kha­ni), des­sen ers­ter Roman Hund, Wolf, Scha­kal sogar von der Lite­ra­tur-Redak­teu­rin die­ses Maga­zins und Uwe Tell­kamp gelobt wurde.

Fas­ben­der schrieb schon für die Jun­ge Frei­heit und ver­öf­fent­lich­te im Ver­lag Manu­scrip­tum eine Putin-Bio­gra­fie, aber selbst­ver­ständ­lich hält er „die AfD für gefähr­li­che Spin­ner“ (Kha­ni über Fas­ben­der). Kurio­se Typen ste­cken also hin­ter der neu­en Welt­büh­ne. Aber was steht über­haupt in der ers­ten neu­en Ausgabe?

Auf mage­ren 30 Sei­ten ver­sam­meln sich 8 Bei­trä­ge, ein schreck­li­ches Gedicht und das Edi­to­ri­al der Her­aus­ge­ber. Dar­in wird auch gleich die Blatt­li­nie vorgegeben:

Die alte Welt­büh­ne, zu glei­chen Tei­len als links und bür­ger­lich beschrie­ben, war nie ein Par­tei­blatt. Sie war auch nie ideo­lo­gisch, und dog­ma­tisch nur in die­sem ein­zi­gen Punkt: Sol­da­ten sind Mörder.

Links, pazi­fis­tisch und anti­mi­li­ta­ris­tisch soll es also zuge­hen. The­ma­tisch behan­deln die Bei­trä­ge jedoch Ver­schie­dens­tes und rei­chen von einer kur­zen Geschich­te der Welt­büh­ne („Neue Büh­ne. Neue Welt“ von Danie­la Dahn) bis zu einer phi­lo­so­phi­schen Betrach­tung des Frei­heits­be­grif­fes („Der über sei­nen Hals ver­fügt“ von Micha­el And­rick). Lesens­wert sind jedoch nur vier der kur­zen Tex­te. Wirk­lich gut nur zwei.

Kon­tro­vers wur­de der Bei­trag der jüdi­schen Spie­gel-Best­sel­ler­au­torin Debo­rah Feld­man „Die Deut­sche Lebens­lü­ge“ in den Main­stream­m­e­di­en auf­ge­nom­men. Dar­in ver­mu­tet Feld­man beim Chef­re­dak­teur der „Jüdi­schen All­ge­mei­nen“ Phil­lipp Pey­man Engel eine auf das Jüdisch­sein „zurecht­ge­bo­ge­ne“ Lebens­ge­schich­te. Laut taz gibt es „wie­der­um erheb­li­che Zwei­fel am Wahr­heits­ge­halt von Feld­mans Argu­men­ta­ti­on“. Ihr Text ist nett geschrie­ben, aber die gan­ze The­ma­tik ist mir ein­fach nur egal.

Skan­da­lö­ser für Rech­te ist da sicher­lich der Text „Bio­lo­gie ist eine Bitch“ von der Jour­na­lis­tin Anne Waak. Ein drei­sei­ti­ges Plä­doy­er gegen das Kin­der­krie­gen, des­sen ers­ter Satz „Mensch­li­ches Sper­ma ist eine der gefähr­lichs­ten Sub­stan­zen, denen sich eine Frau aus­set­zen kann“ immer­hin ziem­lich wit­zig ist. Der Rest ist weni­ger wit­zig, dafür umso mehr an der Rea­li­tät vor­bei. Die „Fort­pflan­zung zu ver­wei­gern“ rät Waak den Frau­en in die­sem Land, „zumal der gesell­schafts­po­li­ti­sche Roll­back längst in vol­lem Gan­ge ist.“ Gemeint ist damit natür­lich die neue Regie­rung in „Trump-Manier“ unter Kanz­ler Fried­rich Merz. Schön wär’s.

Jetzt aber zu den zwei bes­ten Tex­ten und Glanz­stü­cken der neu­en Welt­büh­ne, die die Lek­tü­re des Hef­tes dann doch noch loh­nen. Bei­de sind von den Her­aus­ge­bern, flott und pop­pig geschrie­ben und rich­ti­ge Literatur.

„Der Ver­gan­gen­heit nicht gewach­sen“ (Fas­ben­der) und „Der Anar­cho­sau­ri­er“ (Kha­ni) beschrei­ben jeweils einen Besuch in „Rafa­el Hor­zons Deut­schem Design Muse­um“. Dort wer­den auf ultrai­ro­ni­sche post­mo­der­ne Wei­se „fünf gro­ße Mani­fes­te“ vor­ge­tra­gen. „Vom kom­mu­nis­ti­schem 1849 bis zu Hor­zons eige­nem Mani­fest der Neu­en Wirk­lich­keit 2024“. Dazwi­schen fin­den noch das futu­ris­ti­sche, sur­rea­lis­ti­sche und das Mani­fest des (auch unter Rech­ten sehr belieb­ten) Tech­nik­fein­des und Teil­zeit­bom­bers Ted Kac­zyn­ski Platz.

Fas­ben­der reflek­tiert jeden­falls vor dem Hin­ter­grund der Ver­an­stal­tung unse­re weich­ge­spül­te Zeit („Die Gegen­wart mag’s lau und augen­zwin­kernd, ohne rotes Blut.“) und kommt zu dem Schluss: „Saf­ti­ges Leben in einer Umbruch­pha­se sieht anders aus.“ Sehr rich­tig das alles und auch sehr schön.

Kha­ni geht direk­ter her­an. Er war­tet auf den ver­spä­te­ten Fas­ben­der, beob­ach­tet das blü­ten­wei­ße Publi­kum („Ob ich mich hier wohl füh­le, habe ich noch nicht ent­schie­den“), trinkt Gin Tonic („Eis gibt es nicht“) und schreibt den bes­ten Satz des gan­zen Heftes:

Hat man sich erst­mal für Iro­nie als Lebens­weg ent­schie­den, hilft nur noch die Erhö­hung der Dosis.

Die­se Wor­te tra­fen mich tief. In Herz und Hirn. Zum Abschluß noch ein paar Wor­te zur Optik und der Preis­ge­stal­tung der neu­en Welt­büh­ne:

Bei­des ist schreck­lich! So ein dün­nes Heft­chen (30 Sei­ten im For­mat A5, zusam­men­ge­hef­tet à la Gro­schen­ro­man) für 11€ zu ver­kau­fen soll­te unter Stra­fe ste­hen. (Zum Ver­gleich: Die Druck­aus­ga­be der Sezes­si­on mit min­des­tens 68 Sei­ten aus edels­tem Papier im Groß­for­mat kos­tet 12 €.)

Kurt Tuchol­sky schrieb 1932 in der Welt­büh­ne (also der alten und ech­ten): „Macht uns­re Bücher bil­li­ger! Macht uns­re Bücher bil­li­ger!“ Uns­re Maga­zi­ne und Zeit­schrif­ten bit­te auch!

– –

Die Welt­büh­ne erscheint jeden drit­ten Diens­tag im Monat, ist im Zeit­schrif­ten­han­del zu haben und unter weltbuehne.com.