Die Fließrichtung der Partei

Je länger die AfD existiert, in Parlamenten vertreten ist und Mandate erobert, desto häufiger hat sich das Grundsätzliche vor der Realpolitik zu rechtfertigen. Das liegt in der Natur der Sache, besser gesagt: in der grundsätzlichen Aufstellung des Gebildes "Partei". Sie fühlt sich auf eine andere Art in ihre Umgebung ein, als das ein Verlag macht.

Das Wort “Real­po­li­tik” spielt bei die­sem Vor­gang eine wich­ti­ge Rol­le. Es kann für eine rei­fe Hal­tung dem Geschäft der Poli­tik gegen­über ste­hen, aber auch Geschmei­dig­keit bemän­teln. Nicht ein­mal das wäre schlimm: Mit dem Kopf durch die Wand möch­te nie­mand, der von der Kom­ple­xi­tät der Mas­sen­ge­sell­schaft unse­rer Zeit etwas begrif­fen hat.

Es gibt aber ein geschmei­di­ges Ver­hal­ten, das Über­zeu­gun­gen nicht mehr auf ande­re, geschick­te­re, eben klu­ge Wei­se durch­setzt, son­dern aus­tauscht, ersetzt durch das, was in Schwung kommt. Dies wird durch Netz­wer­ke und Bünd­nis­se ver­tre­ten, die ihrem Selbst­ver­ständ­nis nach – ja, was sind und wie? Prag­ma­tisch? Reif? In der Lage zuhau­se? Real­po­li­tisch? Aus­tausch­bar, letzt­lich: stromlinienförmig?

Ich hielt in den ver­gan­ge­nen Mona­ten Vor­trä­ge unter der Fra­ge­stel­lung, “was wir noch wol­len kön­nen”. Die Ant­wort umstell­te ich mit belast­ba­ren, har­ten Fak­ten: mit der eben ange­führ­ten Kom­ple­xi­tät der Gesell­schaft eben­so wie mit der demo­gra­phi­schen Kata­stro­phe, der Über­frem­dung, der struk­tu­rel­len Über­macht der Geg­ner und der Belast­bar­keit der eige­nen Leute.

Was, wenn nicht nüch­ter­ne Real­po­li­tik jen­seits aller Uto­pie, muß nach sol­chen Bestands­auf­nah­men zuletzt als Kon­zept for­mu­liert wer­den – vor­sich­tig visio­när mei­net­hal­ben, aber kei­nes­falls starr­sin­nig? So mach­te ich es stets, dann mün­de­te es in inten­si­ve Diskussionen.

Im Pod­cast mit Maxi­mi­li­an Krah geht es auch um die­se Fra­gen. Er läuft seit ges­tern, die Klick­zah­len sind hoch, die Kom­men­ta­re laut und for­dernd und vol­ler Posi­ti­ons­be­stim­mun­gen. Wor­an liegt das?

Es liegt dar­an, daß das Grund­sätz­li­che, das ich ver­tre­te, auf das stößt, was Krah mit “Real­po­li­tik” bezeich­net, obwohl er weiß, daß auch mei­ne Posi­ti­on eine real­po­li­ti­sche ist. Dies hat im Ver­lauf des Gesprächs dazu geführt, daß sich Krah auf “die Lage” zurück­zog und mir eine Sta­lin­grad-Men­ta­li­tät zu unter­stel­len begann, an der am Ende “der Unter­gang in Treue fest” ste­he: Denn man lie­fe­re mit den aus einer ande­ren Zeit stam­men­den Über­zeu­gun­gen dem Staat einen Vor­wand zur Repres­si­on und ver­baue den­je­ni­gen jede Rück­zugs­mög­lich­keit, die eigent­lich recht gern vom Kampf gegen die AfD ablas­sen würden.

Das ist der Punkt. Das mei­ne ich, wenn ich davon spre­che, daß sich das Grund­sätz­li­che je län­ger je mehr vor der soge­nann­ten Real­po­li­tik zu recht­fer­ti­gen habe: Es wird schwie­rig, ruhig mit­ein­an­der zu spre­chen, wenn die Rol­len­zu­wei­sung pole­misch ist und sich der Rechts­po­si­ti­vist als eine Art “Hüter der Ver­fas­sung” posi­tio­niert – und dadurch impli­ziert, daß der ande­re mit dem Feu­er spiele.

Aber es ist not­wen­dig, das, was uns als Lega­li­tät vor­ge­setzt wird, auf sei­ne Legi­ti­mi­tät zu hin­ter­fra­gen und dar­auf zu pochen, daß es natür­lich mög­lich sei, ent­lang die­ser Richt­schnur Geset­ze zu ändern und das Ille­gi­ti­me auch im Nach­hin­ein noch zu ver­wer­fen und zu korrigieren.

Es geht um einen dezi­diert deut­schen Stand­punkt, for­mu­liert unter schwers­ten Bedin­gun­gen, gegen die demo­gra­phi­sche Ermü­dung, gegen eine moral­po­li­tisch auf­ge­la­de­ne Geschichts­er­zäh­lung, gegen insti­tu­tio­nell ver­an­ker­te, anti­deut­sche Kräf­te und gegen ein Aus­land, das uns nie, ich wie­der­ho­le: nie, auch nicht jetzt gera­de, unei­gen­nüt­zig zur Sei­te springt.

Das alles muß in Ruhe bespro­chen wer­den, dafür war im Pod­cast kein Platz. Ich wäre sowie­so in die­sem Gespräch sehr viel lie­ber weit über Krahs Kri­tik am idea­lis­ti­schen Akti­vis­mus und an der unter­stell­ten eth­ni­schen Unter­schei­dung der Staats­bür­ger hin­aus­ge­gan­gen. Sein eige­ner, real­po­li­ti­scher Vor­schlag von Par­al­lel­ge­sell­schaf­ten, die es uns ermög­li­chen sol­len, unse­re eth­no­kul­tu­rel­le Iden­ti­tät zu wah­ren, und mehr: sie end­lich wie­der stark zu ver­tre­ten, ist eine Debat­te wert; aber auch er ist nicht das, was mich an sei­ner Neu­aus­rich­tung interessiert.

Mich inter­es­siert die Fließ­rich­tung der Par­tei, und ich weiß, daß sich nicht nur in den Ost­ver­bän­den (aber dort eben sehr) vie­le Man­dats­trä­ger und Spit­zen­po­li­ti­ker für die Ände­rung die­ser Fließ­rich­tung inter­es­sie­ren, oder anders: dafür, war­um die­se Fließ­rich­tung, die es längst gibt, nun so deut­lich zuta­ge tritt.

Ich wäre also sehr gern mit Krah auf die CPAC-Kon­fe­renz zu spre­chen gekom­men, auf die­se trans­at­lan­tisch-real­po­li­ti­sche Heer­schau patrio­ti­scher Par­tei- und Lob­by­grö­ßen in Buda­pest, erst­mals mit Wei­del pro­mi­nent am Mikro­fon, das Gan­ze umstellt von kon­ser­va­ti­ven Israe­lis und jüdi­schen Ame­ri­ka­nern, die ich nur des­halb so bezeich­ne, weil sie an ihrer dop­pel­ten Loya­li­tät nicht den Hauch eines Zwei­fels lassen.

Es gibt Berich­te von Teil­neh­mern an die­ser Kon­fe­renz, die der euro­päi­sche Able­ger einer jahr­zehn­te­al­ten us-ame­ri­ka­ni­schen Initia­ti­ve ist. Die­se Berich­te sind zum einen Bele­ge einer Kurs­än­de­rung der AfD und zum ande­ren die Kri­tik an einer sol­chen Kurs­än­de­rung. Die­ser Kurs ist gekenn­zeich­net durch trans­at­lan­ti­sche Aus­rich­tung, West­bin­dung, eine kla­re Aus­rich­tung gegen Ruß­land, libe­ra­len Kon­ser­va­tis­mus, die Ver­en­gung der Über­frem­dungs­pro­ble­ma­tik auf radi­kal-isla­mi­sche Ein­wan­de­rung, die Über­nah­me der israe­li­schen Staats­rai­son, kom­mu­ni­ta­ris­ti­sche Model­le und das, was als “Civic natio­na­lism” noch viel zu wenig bekannt ist.

Mit ande­ren Wor­ten: Das ist kein deut­scher Stand­punkt. Aber: Viel­leicht ist er als Stand­punkt, als der er offen­sicht­lich der AfD ange­bo­ten wird, ein real­po­li­ti­sches Maxi­mum. Viel­leicht ist es not­wen­dig, einen nicht ent­schie­den deut­schen Stand­punkt zu bezie­hen, um über­haupt Spiel­raum zu gewin­nen. Nur müß­te das als sol­ches sozu­sa­gen zäh­ne­knir­schend und mit der gan­zen Sou­ve­rä­ni­tät grund­sätz­lich auf­ge­stell­ter und über­zeug­ter Poli­ti­ker als Maxi­mum in unse­rer Lage beschrie­ben und eben akzep­tiert wer­den – akzep­tiert als Aus­gangs­stel­lung für einen Schritt und noch einen Schritt fort von dort und hin zu einem Stand­punkt und einer Poli­tik, die für unser Land bes­ser sind.

Dies ist das, was hin­ter dem Gespräch mit Krah als Grund­ton zu hören ist, als Fließ­rich­tung sei­ner Par­tei: Wel­chen Preis hat die Oppo­si­ti­on, die hof­fent­lich bald Regie­rungs­par­tei sein wird? Was hat sie vor, was macht sie anders, oder muß man fra­gen: Was kos­tet sie? Von wie­viel Grund­sätz­li­chem will sie noch etwas wis­sen, wenn man ihr auf gro­ßer Büh­ne die Hand und ein Stück Brot reicht?