Frank Lisson stellt die Gretchenfrage

Auf den fünf Druck­sei­ten, auf denen er vom Leder zieht, wim­melt es von Kraft­aus­drü­cken, ganz wie es sich für eine Pole­mik gehört, die von dem Ver­dacht gelei­tet ist, daß es sich bei den neu­er­dings zuta­ge tre­ten­den katho­li­schen Nei­gun­gen Neu­er Rech­ter um eine hilf­lo­se Halt­su­che han­delt, betrie­ben von einem Per­so­nal, das »alters­in­fan­til, rat­los, viel­leicht auch ein wenig debil gewor­den ist«.

Lis­son kann sich die­sen neu­en »Wil­len zum dog­ma­ti­schen Glau­ben« nur als eine Kom­bi­na­ti­on aus drei Fak­to­ren erklä­ren: Unwis­sen­heit über das Wesen des Chris­ten­tums, post­kul­tu­rel­le Regres­si­on und tie­fe Iden­ti­täts­kri­se. Und also setzt er dazu an, die­se drei Fak­to­ren pole­misch aus­ein­an­der­zu­neh­men. Schau­en wir uns das ein­mal genau­er an.

Um die Unwis­sen­heit über das Wesen des Chris­ten­tums zu bekämp­fen, greift Lis­son in die argu­men­ta­ti­ve Werk­zeug­kis­te Nietz­sches, der im Chris­ten­tum nichts wei­ter als eine groß insze­nier­te Lüge sah, eine »Miss­ge­burt von Falsch­heit« (Nietz­sche ipse), die die west­li­che Welt mit »Schuld­be­dürf­nis, Buß­zwang, Selbst­ver­ach­tung und kul­tu­rel­ler Weg­werf­be­reit­schaft« (Lis­son ipse) über­zo­gen habe. Kurz­um: Die Unver­nunft, die sich im Chris­ten­tum Bahn gebro­chen habe, sei nichts wei­ter als eine reak­tio­nä­re Gegen­auf­klä­rung, die wie­der­zu­be­le­ben ver­su­che, was »durch Wis­sen­schaft und Erfah­rung« längst wider­legt sei.

Und was wäre das? fragt der Leser an die­ser Stel­le. Funk­stil­le auf Lis­sons Sei­te. Statt des­sen sen­det er einen Begleit­ko­de: Das Chris­ten­tum ist von »so gut wie allen (!) … deut­schen Geis­tes­grö­ßen der letz­ten drei­hun­dert Jah­re«, die »kir­chen­kri­tisch, ja nicht sel­ten anti­kle­ri­kal und anti­christ­lich ein­ge­stellt waren«, kri­ti­siert wor­den. Und er nennt Namen: Rei­ma­rus, Les­sing, Kant, Feu­er­bach, Hegel, Scho­pen­hau­er, Kier­ke­gaard, Bru­no Bau­er und natür­lich Nietzsche.

Hier zau­bert Lis­son dem Leser mit einem erstaun­lich alten Kunst­griff einen vor­geb­lich neu­en Gedan­ken vor, der unge­fähr so aus­ge­tre­ten ist wie nach Lis­sons Mei­nung das Chris­ten­tum. Der Kunst­griff besteht dar­in, dank einer All­aus­sa­ge einen ein­heit­li­chen Trend zu sug­ge­rie­ren, der als über­wäl­ti­gen­der Ein­heits­trend kei­ne Alter­na­ti­ve mehr zuläßt — was durch ein ent­spre­chen­des Name-Drop­ping abge­stützt wird.

Und hier liegt das Pro­blem: Weder ist es so, daß die Auf­klä­rung als ein­fa­cher anti­christ­li­cher und kir­chen­kri­ti­scher abend­län­di­scher Groß­trend zu betrach­ten ist; noch ist es so, daß die Gewährs­män­ner, die Lis­son bemüht, sich in die­sen angeb­li­chen anti­christ­li­chen Groß­trend ohne wei­te­res ein­fü­gen lassen.

Daß etwa Kier­ke­gaard kir­chen­kri­tisch war — geschenkt. Daß Lis­son aber ver­sucht, sei­nen Lesern Kier­ke­gaard als anti­christ­li­che Geis­tes­grö­ße zu ver­kau­fen, ist ent­we­der ein uner­klär­li­cher Irr­tum, wie er auch bei sonst intel­li­gen­ten Men­schen ein­mal vor­kom­men mag — oder er ist genau das, was Lis­son, der kei­ner belei­di­gen­den For­mel aus dem Weg geht, im Hin­blick auf das Chris­ten­tum »Man­gel an intel­lek­tu­el­ler Red­lich­keit« nennt.

Denn selbst­ver­ständ­lich ist Kier­ke­gaard ein zutiefst christ­li­cher Den­ker und genau als sol­cher eine abend­län­di­sche Geis­tes­grö­ße. Nicht anders als sein den­ke­ri­sches Gegen­bild Hegel, den Georg Las­son, einer sei­ner Her­aus­ge­ber, ein­mal »den tiefs­ten Mys­ti­ker der neu­en Zeit« genannt hat (in sei­nem Vor­wort zu Hegels Vor­le­sun­gen über die Phi­lo­so­phie der Reli­gi­on).

Und schließ­lich: Daß Kant popu­lär­phi­lo­so­phisch immer noch als der »Alles­zer­mal­mer« gilt, der ins­be­son­de­re reli­giö­sen Ansprü­chen auf die Erkenn­bar­keit Got­tes einen Rie­gel vor­ge­scho­ben habe — geschenkt; nicht geschenkt aber ist, daß das nicht ein­mal die hal­be Wahr­heit ist, näm­lich die Wahr­heit einer um Selbst­er­kennt­nis kupier­ten Ver­nunft, die sich in ihre eige­ne Sub­jek­ti­vi­tät ein­bohrt und allen Erns­tes meint, sie könn­te unter Abse­hung gro­ßer Tei­le der Über­lie­fe­rung und durch blo­ßes Nach­den­ken über sich selbst etwas über die Welt im Gan­zen aussagen.

Johann Georg Hamann, ein ver­nunft­kri­ti­scher Kri­ti­ker Kants und eine von Lis­son nicht beach­te­te Geis­tes­grö­ße, hat dem ent­ge­gen­ge­hal­ten: daß unser Den­ken nicht ohne Spra­che zu haben sei, die­se aber eine ganz eige­ne Geschich­te und eine unbe­greif­li­che Wur­zel habe, von der her uns zuge­spro­chen wird, was wir den­ken, daß wir also immer und stets tie­fer in Glau­ben und Tra­di­ti­on ste­cken, als einem lis­son­schen Auf­klä­rer lieb sein mag.

Von hier aus zeigt sich, daß Lis­son wenig mehr zur Auf­klä­rung der angeb­lich christ­li­chen Unwis­sen­heit zu bie­ten hat, als die Abblen­dung der gesam­ten vor­auf­klä­re­ri­schen Phi­lo­so­phie mit ihren ganz eige­nen Geis­tes­grö­ßen wie Meis­ter Eck­hart, Tho­mas von Aqui­no oder Anselm von Can­ter­bu­ry. Sie alle hat­ten einen Begriff vom Zusam­men­wir­ken von mensch­li­cher Ver­nunft und gött­li­cher Schöp­fung und wären nie­mals auf die Idee gekom­men, eine über Sokra­tes, Pla­ton und Aris­to­te­les lau­fen­de Denk- und Auf­klä­rungs­li­nie einer über Jesus und Pau­lus und die Kir­chen­vä­ter lau­fen­de Ver­blen­dungs­li­nie ent­ge­gen­zu­set­zen. Für sie galt viel­mehr, daß die Wur­zel des Abend­lands eine dop­pel­te ist: eine in Athen und eine in Jerusalem.

Wenn also eine Regres­si­on zu dia­gnos­ti­zie­ren ist, dann nicht eine durch das Chris­ten­tum bewirk­te, son­dern eine durch die hal­bier­te Auf­klä­rung. Zu ihr gehört ganz wesent­lich, daß sie die Wahr­heits­fra­ge durch die Fra­ge nach der Gene­se eines Sach­ver­halts oder Phä­no­mens ersetzt. Nicht mehr soll gefragt wer­den, ob es wahr ist, daß es Gott gibt, son­dern viel­mehr wird jetzt danach gefragt, was die Men­schen zum Glau­ben an Gott bringt.

An die­ser Stel­le setzt die von Nietz­sche groß gemach­te Logik des Ver­dachts ein, die allen Glau­ben für ein Epi­phä­no­men von Täu­schung und Lüge hält und in einer gera­de­zu hys­te­ri­schen Psy­cho­lo­gi­sie­re­rei jede Form von Glau­ben als Betrug — und sei es Selbst­be­trug — ent­larvt. Wobei der hys­te­ri­sche Ton­fall, der hier ein­zu­set­zen pflegt und der auch in Lis­sons Text zu fin­den ist, daher rührt, daß jeder, der auf die­se Ent­lar­vungs­ges­te her­ein­fällt, zuletzt zuge­ben müß­te, daß auch er von einem vor­aus­ge­setz­ten Glau­ben inspi­riert ist (daß alles Christ­li­che, wenn nicht über­haupt alles Reli­giö­se eine Lüge sei) und also sein eige­nes Den­ken kei­nen Deut bes­ser ist als das der von ihm Kritisierten.

An die­ser Stel­le implo­diert das nietz­schea­ni­sche Denk­ma­nö­ver, und der Implo­si­ons­ver­mei­dung dient der hys­te­risch auf die ande­ren gerich­te­te Zei­ge­fin­ger: tua cul­pa! In der Tat, und dar­in ist Lis­son mal­gré soi dann wirk­lich Recht zu geben: Was wir seit Nietz­sche erle­ben, ist ein Griff »in den Topf alter, ver­dor­be­ner Din­ge«, näm­lich eine Regres­si­on ins ein­fa­che ver­däch­ti­gen­de Für-wahr-Hal­ten ohne Anhalt an den Sachen, um die es geht. Das ist in der Tat »eine Ernied­ri­gung des Geistes«.

Und so kommt end­lich in den Blick, daß die »Iden­ti­täts­kri­se«, die Lis­son dia­gnos­ti­ziert, nicht in der Rück­wen­dung zum Chris­ten­tum, beson­ders sei­nen tra­dier­ten ortho­do­xen For­men, liegt, son­dern in dem ver­zwei­fel­ten Ver­such, eine Auf­klä­rung zu behaup­ten, die ohne christ­li­che Reli­gi­on und Gott auskommt.

»Das Selbst ist ein Ver­hält­nis, das sich zu sich selbst ver­hält«, hat Kier­ke­gaard in Die Krank­heit zum Tode geschrie­ben. Und er hat ergänzt: daß das Ver­hält­nis sich zu sich selbst ver­hält und wir also über­haupt ein Selbst haben — ist gesetzt. Wir haben uns nicht selbst gesetzt, wir sind als ein Selbst von einem Drit­ten gesetzt, das eben­das »daß« unse­res Selbst­ver­hält­nis­ses setzt. Kier­ke­gaard wuß­te: um das zu ver­ste­hen, braucht es nicht nur Denk­kraft, son­dern auch Phan­ta­sie, denn die Phan­ta­sie ist das Medi­um unse­res Denkens.

Je mehr Phan­ta­sie, des­to inten­si­ver das Den­ken. Ohne Phan­ta­sie öff­net sich schnel­ler, als einem lieb sein kann, die Türe der Ver­zweif­lung, hin­ter der die letz­ten Nietz­schea­ner ver­su­chen, ein Selbst zu sein, ohne ein gesetz­tes Selbst zu sein. Sie betrei­ben, wie Kier­ke­gaard schrieb, »eine Selbstver­zeh­rung, jedoch eine ohn­mäch­ti­ge Selbst­ver­zeh­rung, die nicht ver­mag was sie sel­ber will.«

Die reli­giö­se Gret­chen­fra­ge, die Lis­son stellt, ist damit beantwortet.

– –

