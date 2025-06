Gibt es ein rechtes migrantisches Wählerpotential?

Im Wind­schat­ten baut sich auch eine Fra­ge­stel­lung auf, die sich mit einem mög­li­chen migran­ti­schen Wäh­ler­po­ten­zi­al für die AfD aus­ein­an­der­setzt. Remi­gra­ti­on sei laut man­cher AfD-Akteu­re nicht nur ein Minen­feld für die Exe­ku­ti­on staat­li­cher Repres­si­ons­maß­nah­men, son­dern dar­über hin­aus auch eine stra­te­gi­sche Sack­gas­se, die ein noch unent­schlos­se­nes Migran­ten­po­ten­zi­al für die AfD auf dem Weg zur bun­des­wei­ten 30 %-Ziel­mar­ke brem­sen würde.

Mar­tin Sell­ner hat bereits viel­fach zur Theo­rie und Rea­li­tät der „eth­ni­schen Wahl“ in Län­dern wie Frank­reich oder Groß­bri­tan­ni­en geschrie­ben – auch über die Ver­su­chung ver­schie­de­ner Rechts­par­tei­en, sich den mul­ti­eth­ni­schen Rea­li­tä­ten anzu­pas­sen und Migran­ten als wach­sen­de Wäh­ler­grup­pe in die eige­nen Mobi­li­sie­rungs­stra­te­gien zu integrieren.

Für das euro­päi­sche Aus­land sind die Befun­de ein­deu­tig. In der jüngst erschie­ne­nen Stu­die „Mus­lims’ Vote Choice: Exclu­si­on and Group Voting in Euro­pe“ wur­den in 18 euro­päi­schen Län­dern Befra­gun­gen zum Wahl­ver­hal­ten und zur poli­ti­schen Posi­tio­nie­rung von Mus­li­men durch­ge­führt. 55,9 % der Mus­li­me zei­gen eine kla­re Prä­fe­renz für lin­ke Par­tei­en. Bei Nicht-Mus­li­men lag die­ser Wert bei ledig­lich 25 %. Die gene­ra­tio­na­len Unter­schie­de sind dabei mar­gi­nal. Eher ten­die­ren Mus­li­me der zwei­ten Gene­ra­ti­on sogar noch stär­ker zu lin­ken Parteien.

Die­se Erkennt­nis­se bestä­ti­gen sich auch in den meis­ten Umfra­gen und Nach­wahl­be­fra­gun­gen. Bei den Prä­si­dent­schafts­wah­len 2022 in Frank­reich votier­ten 69 % der Mus­li­me für den lin­ken Kan­di­da­ten Mélen­chon (Macron: 14 %) im ers­ten Wahl­gang. Ins­be­son­de­re in den migran­tisch gepräg­ten Pari­ser Vor­or­ten fah­ren lin­ke Bünd­nis­se immer wie­der star­ke Ergeb­nis­se – deut­lich über 50 % – ein.

Auch Groß­bri­tan­ni­en, als zwei­tes Land mit regel­mä­ßi­gen Daten­er­he­bun­gen zum eth­ni­schen Wahl­ver­hal­ten, zeigt einen sta­bi­len Trend zuguns­ten mit­te-links ori­en­tier­ter Par­tei­en unter eth­ni­schen Min­der­hei­ten. Mehr als 60 % der eth­ni­schen Min­der­hei­ten ent­schei­den sich dort für die sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Labour-Party.

Es gibt noch bedeu­tend mehr inter­na­tio­na­le Stu­di­en, aber in unse­rem Fall soll uns vor allem die aktu­el­le Daten­la­ge für Deutsch­land inter­es­sie­ren. Die Unter­su­chung migran­ti­schen Wahl­ver­hal­tens in Deutsch­land ist noch frisch. Zur Euro­pa­wahl 2024 wur­de in Exit-Polls auch erst­mals die mus­li­mi­sche Kon­fes­si­on für den west­deut­schen Raum abge­fragt. Die AfD kommt dort nur auf mage­re 3 %, wohin­ge­gen sons­ti­ge Par­tei­en 36 % erhal­ten – dar­un­ter mit 17 % die klar eth­no­zen­tris­tisch und reli­gi­ös aus­ge­rich­te­te Par­tei „DAVA – Demo­kra­ti­sche Alli­anz für Viel­falt und Aufbruch“.

Auch die For­schungs­grup­pe Wah­len (FGW) hat für die letz­te Bun­des­tags­wahl Wahl­da­ten aus mus­li­mi­schen Milieus erho­ben. Dort kommt die AfD eben­falls nur auf 6 % Stim­men­an­teil unter mus­li­mi­schen Wäh­lern, wäh­rend SPD und Links­par­tei im Ver­hält­nis teil­wei­se mehr als dop­pelt so stark sind wie zu ihrem Gesamt­ergeb­nis. Auch unab­hän­gig von der kon­kre­ten kon­fes­sio­nel­len Zuge­hö­rig­keit läßt sich in der eth­ni­schen Dimen­si­on kein kla­rer Zusam­men­hang zwi­schen Migran­ten und einem erhöh­ten AfD-Wäh­ler­po­ten­zi­al feststellen.

In einer Nach­wahl­be­fra­gung zur Bun­des­tags­wahl 2021 in Duis­burg – für die „Immi­grant Ger­man Elec­tion Stu­dy“ – wur­de ins­be­son­de­re bei tür­ki­schem Migra­ti­ons­hin­ter­grund nur eine ver­min­der­te AfD-Zustim­mung fest­ge­stellt. Aller­dings wei­sen Migran­ten aus dem post­so­wje­ti­schen Raum – hier ins­be­son­de­re die Ruß­land­deut­schen – eine über­durch­schnitt­li­che Wahl­prä­fe­renz für die AfD auf.

Im Übri­gen wur­den auch schon für die Bun­des­tags­wahl 2017 ver­ein­zel­te Nach­wahl­be­fra­gun­gen in Stu­di­en­de­signs zum migran­ti­schen Wahl­ver­hal­ten ein­ge­baut. Dort wur­de für die AfD bei den Deutsch­tür­ken der Wert „0“ aus­ge­ge­ben, da die Stich­pro­be für die Par­tei schon viel zu klein gewe­sen ist.

Das Deut­sche Zen­trum für Inte­gra­ti­ons- und Migra­ti­ons­for­schung hat zu Beginn die­ses Jah­res das erwei­ter­te Wäh­ler­po­ten­ti­al der Par­tei­en unter Migran­ten unter­sucht. Über eine ent­spre­chen­de Bewer­tungs­ska­la kam die AfD in den ent­spre­chen­den Befrag­ten­grup­pen auf die schlech­tes­ten Gesamt­po­ten­tia­l­er­geb­nis­se unter 20%.

Eine Stu­die des Sach­ver­stän­di­gen­ra­tes für Inte­gra­ti­on und Migra­ti­on hat zwi­schen 2016 und 2018 eben­falls die Ent­wick­lung der Par­tei­prä­fe­ren­zen ver­schie­de­ner Migran­ten­grup­pen unter­sucht. Unter Men­schen mit Migra­ti­ons­grund ist die AfD dort nur halb so stark wie bei Per­so­nen ohne Migra­ti­ons­hin­ter­grund. Bei Spät­aus­sied­lern hat man in die­ser Stu­die eine über­durch­schnitt­li­che Zustim­mung von 12 % fest­ge­stellt. Das nied­ri­ge Gesamt­ergeb­nis wird jedoch vor allem durch die tür­kei­stäm­mi­ge Wäh­ler­grup­pe (1,1 % AfD-Anteil) heruntergezogen.

Älte­re Stu­di­en zei­gen für Deutsch­land bis in die 2010er Jah­re ein ähn­li­ches Wahl­mus­ter­bild, wie es schon in Frank­reich und Groß­bri­tan­ni­en fest­ge­stellt wur­de. Ara­bi­sche Migran­ten bevor­zu­gen eher sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Par­tei­en – ost­eu­ro­päi­sche eher christ­de­mo­kra­ti­sche Par­tei­en. In den letz­ten 15 Jah­ren hat sich die­se star­re Wäh­ler­zu­ord­nung zwar etwas auf­ge­löst und ein wenig über das gesam­te Par­tei­en­spek­trum ver­teilt. Von einer Rechts­ver­schie­bung ist die Ent­wick­lung jedoch noch sehr weit entfernt.

Zusam­men­fas­send läßt sich festhalten:

1.) Es gibt kein signi­fi­kan­tes migran­tisch-rech­tes Wäh­ler­po­ten­zi­al – weder in West­eu­ro­pa noch in Deutsch­land im Spe­zi­el­len. Eine Aus­nah­me bil­den Spät­aus­sied­ler und Migran­ten aus dem post­so­wje­ti­schen Raum. Egal ob man nach Frank­reich, Groß­bri­tan­ni­en, Deutsch­land oder die Nie­der­lan­de schaut: Migran­ten mit vor­der­grün­dig tür­ki­schen oder nah­öst­li­chen Wur­zeln, wäh­len ver­stärkt lin­ke und sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Par­tei­en. Die­se Ten­denz wur­de über die Jah­re etwas flui­der, hält sich aber in den Daten immer noch recht robust.

2.) Die inne­re AfD-Debat­te um migran­ti­sche Wäh­ler­po­ten­zia­le ist aus­schließ­lich von ideo­lo­gi­scher Pro­jek­ti­on und anek­do­ti­scher Evi­denz geprägt. Klar, jeder kennt den tür­ki­schen Taxi­fah­rer, der seit 20 Jah­ren in sei­ner Stadt fährt und nun über die Ver­drän­gung durch syri­sche Uber-Fah­rer schimpft. Auch die Döner­ver­käu­fer haben im Zuge von Infla­ti­on und Wirt­schafts­kri­se über die Ampel-Poli­tik geschimpft.

Über die Anspra­che geo­po­li­ti­scher The­men­fel­der oder Anti-Regen­bo­gen-Agi­ta­ti­on soll angeb­lich eine ideo­lo­gi­sche Kon­gru­enz mit migran­ti­schen Wäh­ler­mi­lieus und der AfD her­ge­stellt wer­den. Auch hier wird jedoch völ­lig außer Acht gelas­sen, daß sich die The­men- und Pro­blem­ma­trix migran­ti­scher Wäh­ler nicht wesent­lich von der auto­chtho­nen Bevöl­ke­rung unterscheidet.

3.) Die Wahl­be­tei­li­gung liegt bei Migran­ten im Schnitt 15 % nied­ri­ger als bei allen Wahl­be­rech­tig­ten. Der Anteil am Gesamt­e­lek­to­rat beträgt ca. 12 %. War­um man­che aus­ge­rech­net in die­ser Grup­pe eine mobi­li­sie­ren­de Schlüs­sel­res­sour­ce erken­nen wol­len, bleibt schlei­er­haft. Es gibt durch­aus noch ande­re und grö­ße­re demo­gra­fi­sche Grup­pen (Frau­en, Aka­de­mi­ker, Groß­städ­ter), bei denen die AfD unter­durch­schnitt­lich abschnei­det und zum Teil deut­lich grö­ße­re Wäh­ler­bro­cken für sich gewin­nen könnte.

Statt­des­sen wol­len eini­ge ihre eige­ne intel­lek­tu­el­le Expe­ri­men­tier­freu­dig­keit mit stra­te­gi­schen Mobi­li­sie­rungs- und Kam­pa­gnen­fra­gen ver­mi­schen. Rea­le oder auch viel­fach ein­ge­bil­de­te Posi­ti­ons­über­ein­stim­mun­gen etwa mit „kon­ser­va­ti­ven Mus­li­men“ sind jedoch noch kei­ne Ziel­grup­pen­ar­chi­tek­tur. Wahl­mo­ti­va­tio­nen hän­gen an einer Viel­zahl von sozia­len und indi­vi­du­el­len Fak­to­ren – und einer davon ist für Migran­ten, wie die euro­päi­sche Stu­di­en­la­ge zeigt, eben auch der kon­kre­te eth­no­kul­tu­rel­le Bezugsrahmen.

Man muß als rech­te und migra­ti­ons­kri­ti­sche Par­tei gewiß nicht in bil­li­ge und vul­gä­re Res­sen­ti­ments ver­fal­len und migran­ti­sche Wäh­ler grund­sätz­lich abschre­cken. Aber man soll­te durch­aus Rea­li­tät und Erhe­bungs­da­ten zur Kennt­nis neh­men und dar­aus auch die rich­ti­gen Schlüs­se ziehen.

Ist es dann noch immer das rich­ti­ge Bild ist, sich mit Fal­a­fel-Tel­ler auf dem Her­mann­platz in Neu­kölln für die Medi­en ablich­ten zu las­sen – und ent­ge­gen jeg­li­cher Daten­la­ge wei­ter­hin vom migran­ti­schen Phan­tom­po­ten­ti­al zu träumen?.