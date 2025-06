“Jetzt!” – Krah antwortet auf Sellner

Ich bat um Ver­deut­li­chung an zwei Stellen:

1. Sell­ner kneift nicht, son­dern möch­te nicht mit jeman­dem auf der Büh­ne sit­zen, vom der er nicht weiß, auf wel­che Wei­se er sich “absto­ßen” möchte.

2. Dort, wo Krah das Leip­zi­ger Com­pact-Urteil anführt, fehlt aus mei­ner Sicht der Hin­weis, daß man die in der Begrün­dung gelie­fer­te Ver­fas­sungs­wid­rig­keit von Sell­ners Remi­gra­ti­ons­kon­zept nicht tei­le. Aber Krah teilt sie. Auch den zwei­ten Vor­schlag lehn­te er ab: näm­lich dar­auf hin­zu­wei­sen, daß die Rechts­spre­chung sich ver­än­dert habe und daß eine sol­che Ein­schät­zung vor zehn oder zwan­zig Jah­ren noch nicht so getrof­fen wor­den wäre.

An bei­den Stel­len hat Krah eine Kor­rek­tur sei­nes Tex­tes abge­lehnt. Wir ver­öf­fent­li­chen nun also den Text eines Juris­ten und Poli­ti­kers, der der Auf­fas­sung ist, kein Jurist von For­mat kön­ne am Leip­zi­ger Urteil etwas deu­teln. Das ist ein ehr­li­cher Satz und impli­zit eine wich­ti­ge Posi­tio­nie­rung. GK

– –

Jetzt ist der Kai­ros! Zur Ver­tei­di­gung mei­ner Position

von Maxi­mi­li­an Krah

Ech­te Män­ner sind rechts. Sie haben Idea­le, Ideen und Über­zeu­gun­gen, aus denen sie leben und für die sie strei­ten. Sie sind bereit, sie in Dis­kus­sio­nen, Debat­ten und Duel­len zu ver­tre­ten, gele­gen wie unge­le­gen. Sie glau­ben an ihre Argu­men­te, den Sieg der bes­se­ren Argu­men­te und dar­an, dass ihre die bes­se­ren sind. Des­halb scheu­en sie kei­ne Ein­la­dung zum Streit, son­dern sehen in ihm die Chan­ce, so die Zustim­mung zu den für rich­tig gehal­te­nen Weg zu stei­gern. Ich bin des­halb gern bereit, mit Mar­tin Sell­ner auf dem Som­mer­fest in Schnell­ro­da zu dis­ku­tie­ren, und das zu Kon­di­tio­nen, die ihm einen kla­ren Vor­teil ver­schaf­fen: Götz Kubit­schek als Mode­ra­tor und ein Publi­kum, das abseh­bar zu zwei Drit­teln Sell­ners Posi­ti­on teilt.

Mar­tin Sell­ner kneift. Das bedaue­re ich. Mir ist bewußt, dass die Com­pact-Ent­schei­dung des Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richts für ihn ein har­ter Schlag ist. Er hat sich als Per­son an ein Kon­zept von „Remi­gra­ti­on“ gebun­den, das für klar ver­fas­sungs­wid­rig befun­den wur­de und damit abseh­bar kei­ne Zukunft hat: Leip­zig locu­ta, cau­sa fini­ta.

Glaubt er den­noch wei­ter an sein Kon­zept und will es ret­ten, dann bie­te ich ihm durch die Debat­te die Chan­ce dazu. Er kann vor einem ihm zuge­neig­ten Publi­kum mit aller Cou­ra­ge, Kraft und Kom­pe­tenz für das wer­ben, was ihn bewegt. Er hat dank der Vor­ar­beit von Götz Kubit­schek und mir eine öffent­li­che Auf­merk­sam­keit dafür, die er so nie wie­der errei­chen wird. Wovor fürch­tet er sich? Und wie will er je die Öffent­lich­keit für sei­ne Ideen gewin­nen, wenn er jetzt, wo sie auf ihn zu schau­en bereit ist, die Debat­te scheut?

Es gibt auf die­se Fra­gen nur eine Ant­wort: Mar­tin Sell­ner weiß, dass er die Debat­te ver­liert. Sei­ne Argu­men­te sind eben nicht die bes­se­ren, sie sind schwach. Sein Kon­zept hat nicht nur kei­ner­lei Chan­ce auf Umset­zung, es ist auch in sich wider­sprüch­lich und führt jene, die sich ihm anschlie­ßen, in die Bedeu­tungs­lo­sig­keit. Das tut allen weh, die sein Ziel tei­len, die Ein­wan­de­rungs­be­we­gun­gen der letz­ten Jahr­zehn­te nach Deutsch­land und Euro­pa umzu­keh­ren und zu einer eth­ni­schen Kom­po­si­ti­on der Bevöl­ke­run­gen von vor 1970 zurück­zu­keh­ren. Sie hat­ten gehofft, dass Sell­ner wahr macht, wovon sie ins­ge­heim längst wuss­ten, dass es nicht mög­lich sein würde.

Die­se Hoff­nung war immer unrea­lis­tisch und Mar­tin Sell­ner ein moder­ner Don Qui­cho­te. Ich bin mir bewusst, dass Don Qui­cho­te ein zwar tra­gi­scher, aber sym­pa­thi­scher Rit­ter ist und mei­ne Nüch­tern­heit unsym­pa­thisch und kalt. Aber wir wol­len Deutsch­land ret­ten. Wir haben kei­ne Zeit für Träumereien.

Die Moder­ne ist ein Mal­strom. Man kann ihre Ent­wick­lung weder umkeh­ren noch zurück­dre­hen. Auch Über­le­gun­gen, dass zu frü­he­ren Zei­ten ande­re Urtei­le gespro­chen wor­den wären, sind nur Beschwö­rung des Ver­gan­ge­nen. Es geht um den Blick nach vor. Wir wol­len anfüh­ren. Das vor­mo­der­ne Volk ist die eth­ni­sche Gemein­schaft, geformt durch Abstam­mung und Kul­tur. Die­ses Volk wagt das Aben­teu­er des Staa­tes und wird zum Staats­volk. Es unter­wirft sich damit dem Recht, das es nun formt, auch durch Ein­bür­ge­rung. Aus der Abstam­mungs­ge­mein­schaft wird die „recht­lich ver­fass­te Gemein­schaft“, wie das Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt das Staats­volk defi­niert. Recht ist ver­än­der­lich und Fol­ge poli­ti­scher Ent­schei­dun­gen. Es kann nicht garan­tie­ren, das erhal­ten bleibt, was einst war.

Das ist, was Ernst-Wolf­gang Böcken­för­de so prä­gnant zusam­men­fass­te: „Der frei­heit­li­che Staat lebt von Vor­aus­set­zun­gen, die er selbst weder schafft noch erhält.“

Mar­tin Sell­ners Kon­zept beruht aber dar­auf, jenen Staat, der das eth­ni­sche Volk in eine recht­lich ver­fass­te Gemein­schaft trans­for­mier­te, dazu zu nut­zen, es in eine eth­ni­sche Gemein­schaft zurück­zu­ver­wan­deln. Das ist ein Wider­spruch in sich. Es wäre die Wen­dung des Staa­tes gegen das, was er im Wesen ist: ein Pro­zess fort­schrei­ten­der Ver­recht­li­chung. Die Ver­ur­tei­lung die­ses Ansin­nens als ver­fas­sungs­wid­rig ist fol­ge­rich­tig. Die repres­si­ve Macht des Staa­tes, die hin­ter die­sem Dik­tum steht, wird in den kom­men­den Mona­ten auch jene von Sell­ners Kon­zept Abstand neh­men las­sen, die mei­ne Wider­le­gung nicht ver­ste­hen kön­nen oder wollen.

Die Bewah­rung des Deut­schen kann daher nicht über den Staat erfol­gen, son­dern nur neben ihm. Die Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land ist eben nicht der Staat des deut­schen eth­ni­schen Vol­kes, sie ist der Staat ihrer jewei­li­gen Staats­bür­ger. Das gro­ße Pro­blem der Anhän­ger Mar­tin Sell­ners ist, dass sie die­se evi­den­te Tat­sa­che nicht aner­ken­nen wol­len. Das Pro­blem mei­ner Argu­men­ta­ti­on ist, ihnen die­se Wahr­heit zumu­ten zu müssen.

Sofern die­se Wahr­heit akzep­tiert wird, ist alles wei­te­re klar. Der Staat ist solan­ge in einem kul­tu­rel­len Sin­ne „deutsch“, wie die Mehr­heit der Staats­bür­ger deutsch ist und auch aus die­sem Umstand poli­ti­sche For­de­run­gen ablei­tet. Dazu müs­sen jene, denen der Erhalt des Deut­schen wich­tig ist – so wie mir – sich als Grup­pe im Staat ver­ste­hen, die ihre Grup­pen­in­ter­es­sen im demo­kra­ti­schen Wil­lens­bil­dungs­pro­zess ver­tre­ten, aber eben nicht glau­ben, sie sei­en der Staat und hät­ten des­halb ima­gi­nä­re gesamt­staat­li­che Inter­es­sen zu ver­fol­gen – das Wohl des Gesamt­staats und sein Bestand sind dabei selbst­ver­ständ­lich immer auch im Gruppeninteresse.

Die­se eth­nisch bewuss­te Mehr­heit muss in einem ers­ten Schritt jede wei­te­re Ein­wan­de­rung stop­pen und auf eine umfas­sen­de Aus­schaf­fung von Aus­län­dern drän­gen, die pro­ble­ma­tisch sind, also zum einen Kri­mi­nel­le und zum ande­ren Trans­fer­emp­fän­ger. Sie muss die Sozi­al­trans­fers auf ihre Kos­ten an Ein­wan­de­rer weit­ge­hend ein­stel­len und so den Anreiz zur Ein­wan­de­rung abstel­len. Sie muss für eine Durch­set­zung der öffent­li­chen Ord­nung sor­gen, die den Rea­li­tä­ten nach Jah­ren for­cier­ter Mas­sen­ein­wan­de­rung gerecht wird. Für all das gäbe es bereits heu­te eine Mehrheit.

Die ent­schei­den­de Fra­ge ist, wie mit jenen umzu­ge­hen ist, die ein­ge­bür­gert wur­den, aber ihre mit­ge­brach­te Prä­gung und Iden­ti­tät bewah­ren wol­len: kul­tu­rell, reli­gi­ös, sprach­lich. Der Befund bleibt klar: Das dür­fen sie, denn Kul­tur, Reli­gi­on, sprach­li­che Ver­wur­ze­lung sind Teil ihrer Men­schen­wür­de, die der Staat weder direkt noch indi­rekt angrei­fen darf, son­dern deren Schutz und Ach­tung ihm auf­ge­tra­gen sind. Der Staat darf Respekt vor und Zustim­mung zu sei­nen libe­ra­len Wer­ten ein­for­dern: Ach­tung der Geset­ze, Beherr­schen der deut­schen Amts­spra­che, Rück­sicht­nah­me auf die Frei­heit ande­rer; Leit­kul­tur. Aber er darf kei­ne kul­tu­rel­le Assi­mi­la­ti­on in die deut­sche Mehr­heits­ge­sell­schaft for­dern und durch Druck und „maß­ge­schnei­der­te Geset­ze“ erzwingen.

Es ver­blei­ben damit exakt zwei mög­li­che Lösun­gen: Ein staat­lich erzwun­ge­ner Mel­ting Pot auf Basis eines Ver­fas­sungs­pa­trio­tis­mus mit dem Ziel einer repu­bli­ka­ni­schen Nati­on neu­er Deut­scher. Oder eine Hin­nah­me der Exis­tenz ver­schie­de­ner eth­ni­scher Grup­pen mit der deut­schen Grup­pe als der klar größ­ten und domi­nie­ren­den. Die­se sehr abs­trak­te Unter­schei­dung wird am Bei­spiel der Schu­len deut­lich: Jeder von uns beklagt, dass es in Deutsch­land Schu­len mit 70, 80, gar 90 Pro­zent Migran­ten­kin­dern gibt, in denen kaum jemand Deutsch als Mut­ter­spra­che spricht. Das zu bekla­gen ist berech­tigt, aber nicht poli­tisch. Die poli­ti­sche Fra­ge lau­tet: Wie gehen wir damit um?

Mar­tin Sell­ners Lösung lau­tet: Wir schie­ben sie alle ab. Die­se ist nicht umsetz­bar. Also wer­den wir rea­lis­tisch. Es ver­blei­ben zwei Wege: Man kann Durch­mi­schung erzwin­gen, in dem ein rele­van­ter Anteil die­ser Kin­der mit Bus­sen in Schu­len gekarrt wird, die ganz über­wie­gend deutsch­spra­chig sind. Däne­mark tut das. Das bedeu­tet im Umkehr­schluss, deutsch­spra­chi­ge Kin­der aus ihren Schu­len her­aus­zu­neh­men und rezi­prok in die nun geleer­ten Klas­sen der Migran­ten­schu­len zu fah­ren. Wel­che Kin­der wer­den das sein? Mei­ne nicht! Und wer möch­te, dass in den Schu­len sei­ner Kin­der die Migran­ten aus den Ein­wan­de­rer­vier­teln in die Klas­sen gesetzt wer­den? Ich nicht! Damit ver­bleibt nur: Wir neh­men hin, dass es sol­che Schu­len gibt.

Ohne staat­li­chen Druck wird sich die Gesell­schaft in vie­le hete­ro­ge­ne Teil­grup­pen aus­dif­fe­ren­zie­ren. Es wer­den die ver­schie­de­nen Migran­ten­grup­pen sich je nach Her­kunfts­land und ‑eth­nie an bestimm­ten Orten und Stra­ßen­zü­gen sam­meln. Es wer­den sich jene, übri­gens auch vie­le eth­nisch Deut­sche, die aus ihren Milieus her­aus­wach­sen wol­len, in kos­mo­po­li­ti­schen Vier­teln gemein­sam tref­fen. Und es wird wei­te Gebie­te geben, die eine kla­re eth­nisch deut­sche Struk­tur auf­recht erhal­ten, zum Bei­spiel mei­nen Wahl­kreis. Seit je her und welt­weit sam­meln sich Men­schen unter ihres­glei­chen; mal öko­no­misch wie in Ham­burg-Blan­ke­ne­se, mal habi­tu­ell wie in Ber­lin-Prenz­lau­er Berg, mal eth­nisch wie in Köln-Mühl­heim. Ohne staat­li­che Vor­ga­ben wer­den gesell­schaft­li­che Pro­zes­se wie Gen­tri­fi­zie­rung und Segre­ga­ti­on ganz von allein lau­fen, zumal die Mobi­li­tät wei­ter zunimmt. Eine ver­fas­sungs­recht­li­che Pflicht, dage­gen vor­zu­ge­hen, besteht nicht.

Die Chan­ce die­ser Rück­zugs­li­nie besteht dar­in, dass so etwas wie ein eth­ni­sches Bewusst­sein über­haupt wie­der ent­ste­hen kann. Der heu­ti­ge Bun­des­deut­sche iden­ti­fi­ziert sich, wenn er über­haupt ein Bewusst­sein jen­seits sei­ner Indi­vi­dua­li­tät hat, mit dem Staat, aber nicht mit dem Volk. Die ein­tre­ten­de Dif­fe­renz im Staat wird ihm bewusst machen, dass es unter der Ebe­ne des uni­ver­sa­len Staa­tes auch par­ti­ku­la­re Grup­pen gibt, denen er zuge­hört. Das kann für einen Eth­no-Deut­schen ent­we­der die Grup­pe der Kos­mo­po­li­ten sein, die ihre Kin­der in eng­lisch­spra­chi­gen Kin­der­gär­ten und Schu­len für eine ver­meint­li­che Glo­bal­kul­tur der Zukunft vor­be­rei­tet, oder die Grup­pe der Eth­no-Deut­schen, die dann wie­der zuneh­mend bewusst die deut­sche Kul­tur­tra­di­ti­on vita­li­siert. Auf die­sen Effekt set­ze ich.

Zah­len­mä­ßig dürf­te die Grup­pe der Kos­mo­po­li­ten deut­lich klei­ner wer­den als land­läu­fig befürch­tet. Wer will schon any­whe­re sein? Dif­fe­ren­zie­rung erzeugt Druck zum Bekennt­nis. Nicht ohne Grund sind Aus­land­s­com­mu­ni­ties tra­di­tio­nel­ler und kon­ser­va­ti­ver als Mehr­heits­ge­sell­schaf­ten, weil sie sich selbst erhal­ten und behaup­ten müs­sen. Die­se gesell­schaft­li­chen Pro­zes­se sind bes­tens erforscht, empi­risch bestä­tigt und wir­ken welt­weit. Die Deut­schen müs­sen erken­nen, dass auch sie sich erhal­ten und behaup­ten müs­sen, und dass der Staat das nicht für sie über­neh­men wird. Alles, was mit Eth­nie zu tun hat, fin­det auf der Ebe­ne der Gesell­schaft, nicht des Staa­tes statt. Da die Rech­te es vor lau­ter Eta­tis­mus ver­säumt hat, ein Ver­ständ­nis für die Gesell­schaft zu ent­wi­ckeln, tut sie sich mit die­ser Erkennt­nis schwer. Sie bleibt aber zwingend.

Die­se Lösung ist tat­säch­lich das Ein­ge­ständ­nis, dass die Fol­gen der jahr­zehn­te­lan­gen Mas­sen­ein­wan­de­rung einst­wei­len unum­kehr­bar sind und eine homo­ge­ne, eth­nisch begrün­de­te deut­sche Gesell­schaft nicht mehr besteht. Das wird sich ange­sichts der ver­hee­ren­den Fer­ti­li­täts­ra­te der deut­schen Mehr­heits­be­völ­ke­rung wie der zuneh­men­den Hete­ro­ge­ni­sie­rung der Deut­schen unter­ein­an­der auch nicht ändern.

Die Her­aus­for­de­rung rech­ter deut­scher Poli­tik ist es, in die­ser abseh­ba­ren Ent­wick­lung das spe­zi­fisch Deut­sche zu erhal­ten und zum neu­en Blü­hen zu brin­gen, damit nicht nur wir, son­dern auch unse­re Kin­der aus unse­rer Kul­tur, Tra­di­ti­on und Eigen­art die Kraft schöp­fen, um sta­bil, erfolg­reich und glück­lich zu leben: Der inne­re Mensch formt den äuße­ren Men­schen. Nur dadurch lässt sich auch die Fer­ti­li­täts­ra­te wie­der heben und eine kul­tu­rel­le Assi­mi­lia­ti­ons­kraft ent­wick­len, die es für Ein­wan­de­rer attrak­tiv macht, die deut­sche Kul­tur und Lebens­wei­se anzunehmen.

Neue Zei­ten erfor­dern neue Wege. Die Rea­li­tät ändert sich nicht dadurch, dass man die Augen vor ihr ver­schließt. Das Leben ist Kampf, nicht Schat­ten­bo­xen. Ange­sichts der rasant fort­schrei­ten­den demo­gra­phi­schen Ver­än­de­run­gen wie des staat­li­chen Repres­si­ons­drucks ist eine nüch­ter­ne Stra­te­gie­de­bat­te im rech­ten Lager unumgänglich.

Ich bin der der­zeit ein­zi­ge akti­ve AfD-Poli­ti­ker, der bereit ist, die­se auf offe­ner Büh­ne mit Mar­tin Sell­ner zu füh­ren. Mei­nen Wider­spruch muss er dann aber aus­hal­ten. Jene, die ihm eif­rig Soli­da­ri­täts-Whats­App sen­den und vor mir war­nen, haben nicht den Mut, öffent­lich mit ihm zu reden.

Wir brau­chen jetzt kei­ne Whats­App-Hel­den, wir brau­chen Refle­xi­on und Rich­tung. Wir müs­sen unse­ren Weg selbst bestim­men und nicht durch Ver­eins­ver­bo­te bestimmt wer­den. Jetzt ist der Kai­ros, sich von den ewi­gen Ver­lie­rer­phra­sen zu lösen und die Zukunft selbst­be­wusst anzugehen!