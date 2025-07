Treffen, Essen, Flüchten

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Der Defekt ist chro­nisch: Schon aus FDJ-Ver­samm­lun­gen, aus Armee-Polit­schu­lun­gen und aus Leh­rer­kon­fe­ren­zen ging ich hin­aus, wie ich hin­ein­ge­kom­men war, nur eben ramm­dö­si­ger als vor­her. Oft den­ke ich an Bart­le­by den Schrei­ber von Her­man Mel­ville, an sei­nen so ein­fa­chen wie tie­fen und welt­li­te­ra­ri­schen Satz: „I would pre­fer not to.“ Der paßt zu mei­nem Unwil­len Sit­zun­gen und soge­nann­ten Arbeits­tref­fen gegenüber.

Ande­re mei­nen aus­wer­tend und dabei sogar so ein biß­chen erleuch­tet, sie näh­men nun etwas ganz Wich­ti­ges mit. Ich bedan­ke mich gleich­falls höf­lich für das Gebo­te­ne, klar. Aber nein, ich neh­me lei­der – all­zu igno­rant? – nichts mit. Oje, ich bin kein „Team­play­er“, ich kann nur allein und eigen­ver­ant­wort­lich, das aller­dings mit har­ter Selbst­prü­fung, so zwi­schen Sart­re und Camus – auf Gedeih und Verderb.

Ja, ein­ge­stan­den, ich freue mich über inter­es­san­te Men­schen, ich sehe mich über­haupt gern um, und sei’s auf der Suche nach ästhe­ti­schen Ereig­nis­sen, aber inhalt­lich bin ich nur schwer zu beschen­ken. Ande­rer­seits ver­mö­gen das bereits eine gute Tages­zei­tung, ein Vers, eine Geschich­te, ach, schon jeder Spa­zier­gang oder eine Tour mit dem Rad durch die leben­di­ge Land­schaft – eine Sit­zung jedoch nie.

Ich höre sel­ten wirk­lich Neu­es, das mich erstaunt den­ken lie­ße: Oha, das habe ich auf die­se berü­ckend neue Wei­se wirk­lich noch nicht so ver­nom­men, der­art erfri­schend unge­wöhn­lich und dar­über hin­aus sogar nuan­ciert ein­gän­gig formuliert.

Sel­ten nur schla­ge ich das Notiz­buch auf. Wenn doch, schrei­be ich eige­ne Gedan­ken hin­ein, um wäh­rend des Sit­zungs­ver­laufs mein Bewußt­sein wie­der­zu­be­le­ben. Dabei bin ich mei­nem Natu­rell nach neu­gie­rig, nur fin­det die­se Neu­gier in Ver­an­stal­tungs­räu­men kein Ziel. Schü­ler fal­len mir ein, die wäh­rend mei­nes Unter­richts, den ich selbst für inter­es­sant hielt, aus dem Fens­ter sahen, selbst wenn dort nur der herbst­li­che Blät­ter­fall statt­fand. Ich sehe nun gleich­falls aus dem Fenster …

Umge­kehrt tei­le ich selbst in mei­nen Vor­trä­gen nichts Neu­es mit, ich bewe­ge mich allen­falls gelen­kig im all­zu engen The­ma und ver­su­che eini­ger­ma­ßen geist­reich zu unter­hal­ten, nicht zuletzt, um mich wenigs­tens an mir selbst nicht zu lang­wei­len, gera­de am Nach­mit­tag, wenn alle nur noch fort wol­len, wis­send, es wur­de abseh­bar das Erwart­ba­re im Sin­ne lau­en Stan­dards gebo­ten, mehr nicht.

Der ein­fach nahe­lie­gen­de Gedan­ke ist nicht zuge­las­sen: Man hät­te bes­ser auf den Ter­min ver­zich­ten kön­nen. Mit Vic­tor Tscher­no­myr­din sehr treff­lich: „Wir woll­ten das Bes­te, aber es kam wie immer.“

An Edel­adres­sen öffent­li­cher Ein­rich­tun­gen wie dem Bun­des­tag oder den Lan­des­par­la­men­ten stört mich anläß­lich sol­cher Tref­fen zudem die Pras­se­rei auf Kos­ten der Steu­er­zah­ler, die bei sol­chen Semi­na­ren oder Gesprächs­run­den offen­bar dazu­ge­hö­ren muß. Wes­halb nur?

Kaum Platz auf den Bera­tungs­ti­schen, weil über­all Bröt­chen- und But­ter­bre­zel-Tabletts sowie gan­ze Bat­te­rien bes­ter Säf­te und Mine­ral­wäs­ser auf­ge­fah­ren wer­den. Es gibt kan­nen­wei­se blick­dich­ten Kaf­fee, am Nach­mit­tag sogar deli­ziö­se Kon­di­to­rei dazu, mit­tags ein opu­len­tes Essen, zu dem genau rich­tig tem­pe­rier­ter Ries­ling geor­dert wer­den darf.

Zwi­schen den Mahl­zei­ten in gewähr­ten Pau­sen etwas Indoor-Trai­ning: Die lan­gen Flu­re ent­lang, die Trep­pen im rie­si­gen Jakob-Kai­ser-Haus rauf und run­ter, letzt­lich völ­lig dar­in ver­irrt wie eine Rat­te im Laby­rinth­ver­such. Aber kurz vorm end­lich doch erreich­ten Ziel noch ein paar ver­schäm­te Lie­ge­stüt­ze auf der Her­ren­toi­let­te als Kurz­in­ter­ven­ti­on gegen die Entropie.

Abends, zer­mürbt von Zwangs­ver­ein­nah­mung und völ­lig durch­ge­ses­sen, geht‘s – immer noch über­füllt und beschwert ver­dau­end – in ein erst­klas­si­ges Restau­rant, wo man zu Vor­spei­se, Haupt­gang, Nach­spei­se ein­ge­la­den ist, nach­dem man schon den gan­zen Tag ver­haf­tet der Völ­le­rei frön­te. Außer Schnäp­se alle Geträn­ke frei! Ja, gut gemeint. Man bedankt sich – und bleibt bes­ser beim Salat und einem gro­ßen Was­ser für die inne­re Zirkulation.

Im Bun­des­tag übri­gens tei­len sich die Fir­men Käfer und Duss­mann das Cate­ring; sie haben dafür, war­um auch immer, eine Art Dop­pel-Mono­pol inne, und weil all die schnuck­li­gen Freß-Tabletts auf Staats­kos­ten begli­chen wer­den, kos­tet ein wei­ches Bröt­chen mit fett Camem­bert samt einer hal­ben Erd­bee­re sowie einem Klecks Oran­gen­kon­fi­tü­re drauf so viel wie vor zwan­zig Jah­ren ein Fischer-Taschen­buch. Auf Staats­kos­ten heißt: Das Wahl­volk bezahlt, jene also, für die der Reichs­tag laut Por­tal­schrift mal errich­tet wurde.

Als Pri­g­nit­zer Pro­vin­zia­list kom­me ich aus klei­nen Ver­hält­nis­sen. Mei­ne Leu­te brach­ten sich über­all hin Stul­len­pa­ke­te im But­ter­brot­pa­pier und hart­ge­koch­te Eier mit. Und Kaf­fee in der Ther­mos­kan­ne. Akzep­tiert, die­se Zei­ten sind vor­bei, min­des­tens für all die Bache­lor und Mas­ter, für die Juni­or- und Seni­or Stra­te­gic Poli­cy Advi­sors, die Group Lea­ders, die Heads und alle die ande­ren Ope­ret­ten­dienst­gra­de aus Poli­tik und Wirtschaft.

Man wird ja wohl erwar­ten kön­nen, daß hier ser­viert wird!

Sym­pa­thisch sind mir die „Ser­vice­kräf­te“. In der Hin­sicht sozi­al­ro­man­tisch ein­ge­stellt, neh­me ich sie als red­li­che Men­schen wahr, die sich bei Hofe durch­zu­brin­gen haben. Und ein­fach ihren Job machen. Mit ihnen sind Gesprä­che mög­lich, nicht nur Small-Talk und Anti­cham­brie­ren. Sie sehen sehr genau, was Sache ist, aber sie wer­den nie gefragt.

Was bloß emp­fin­den und den­ken sie, wenn sie das Demo­kra­tie-Bon­zen­tum täg­lich erle­ben und bedie­nen? Sie allein arbei­ten und wer­den von denen, die das öde Ver­sit­zen eines wei­te­ren Tages Lebens­zeit für Arbeit hal­ten, wie eh und je beherrscht.

Die Groß­kop­fer­ten, die Mul­ti­pli­ka­to­ren und Wür­den­trä­ger mamp­fen dicke Moz­za­rel­la-Toma­te-Bröt­chen und krü­meln dabei grob­mo­to­risch den Boden voll. So war’s im Hof­staat ja immer, ganz einer­lei, ob nun mon­ar­chis­tisch oder demo­kra­tisch geherrscht wird. Geherrscht wird bestän­dig, und die Herr­schaft braucht einen Troß klei­ner Leu­te, der chauf­fiert, bedient, den Dreck wegräumt.

Herr­schaft braucht immer dicke Kar­ren, Pracht und vol­le Tafeln. Und was nicht geges­sen wird, welkt und wellt vor sich hin, bis Refood es recy­celt. Jen­seits des gesun­den Men­schen­ver­stan­den darf die Men­ge der übrig­blei­ben­den Spe­ze­rei­en und Köst­lich­kei­ten wegen irgend­wel­cher Zwangs­ver­ord­nun­gen nicht wei­ter­ver­wen­det wer­den, und die Spe­cki-Ton­ne, in der wir frü­her Lebens­mit­tel-Abfäl­le für die Tie­re sam­mel­ten, ging mit der DDR his­to­risch unter.

Impres­sio­nen mit Blick übers Buf­fett in den legis­la­ti­ven und exe­ku­ti­ven Herrschaftsbereich:

Es gibt in die­sem Bio­top offen­bar so eine Klas­se artig streb­sa­mer Uni­ab­sol­ven­ten, auf­fal­lend vie­le trotz Voll­ver­sor­gung lep­to­so­me Jüng­lin­ge, tes­to­ste­ron­re­du­ziert pick­lig, die mit wacke­rem Ent­schei­dungs­trä­ger­blick ihre Roll­köf­fer­chen zie­hen, immer über­bü­gelt blü­ten­wei­ßes Hemd, immer knit­ter­frei­es Sak­ko, immer Kra­wat­te, immer polier­ter Spitz­schuh – alles trotz der Hit­ze, in der die Kar­rie­re­aspi­ran­ten eine Gar­de­ro­be täg­lich durchtranspirieren.

Dane­ben jun­ge Frau­en, noch mit Abitu­ri­en­tin­nen-Phy­sio­gno­mie, rei­cher see­li­scher Innen­raum sicher zu ver­mu­ten, Rock, Blu­se, stren­ge dunk­le Bein­li­nie, aber eine Stre­se­mann­sche Staats­be­schwert­heit im quat­tro­cen­tri­schen Ant­litz, als gin­ge es gera­de akut um die Exis­tenz der Republik.

Kurz, man fin­det sich, als ein­zi­ger im maus­grau­en T‑Shirt, in einem neu­ar­ti­gen Barock wie­der. Man ver­folgt die pro­fes­sio­nell durch­cho­reo­gra­phier­te Power­Point-Prä­sen­ta­tio­nen, an denen das Prä­sen­tie­ren und das Foli­en­de­sign wich­ti­ger ist als das, was da so prä­sen­tiert wird; man hat sein Buch dabei, das man heim­lich und leicht ver­renkt unterm Tisch liest, wenn’s oben zu öde wird, schon weil man bei Power­Point lesen soll, was einem vor­ge­spro­chen wird.

Und man nimmt dann doch noch ein Roque­fort-Bröt­chen und pult das Laub von der Deko-Physalis.