25. August 2025

Kritik der Woche (77): Der NGO-Komplex

Ellen Kositza

Wer als normal-dissidenter Bürger mit der Standardfrage konfrontiert ist, „jagut, aber kannst du das auch belegen?“ ist mit diesem Buch allerbestens bedient. Hier gibt es Zahlen und Fakten. Wozu?

Dazu, wie unse­re Regie­rung unser Geld mit vol­len Hän­den aus dem Fens­ter wirft. Unser Staat ver­senkt Mil­li­ar­den in eine desas­trö­se Migra­ti­ons­po­li­tik und lei­tet Unsum­men in ein eng­ma­schi­ges Netz lin­ker Lobbygruppen.

Björn Harms fächert minu­ti­ös auf, wo, wann und an wel­che Insti­tu­tio­nen wer wel­ches Geld spen­de­te und inwie­fern damit Ein­fluß auf die Regie­rungs­ar­beit genom­men wur­de. Die Kapi­tel neh­men ers­tens den „kon­trol­lie­ren­den Staat“ (die Bevöl­ke­rung als The­ra­pie­ob­jekt) unter die Lupe, zwei­tens den „lin­ken Staat“ (die Nähe der Poli­tik zur mili­tan­ten Lin­ken), drit­tens den „akti­vis­ti­schen Staat“ (NGOs als Denun­zi­an­ten, Dis­kurs­wäch­ter, Trans- und Kli­ma-Lob­by­is­ten) und vier­tens den „gren­zen­lo­sen Staat“ (selbst­er­klä­rend – die Einwanderungslobbies).

Unser Staat streicht heu­te Steu­ern in dop­pel­ter Höhe ein, ver­gli­chen mit 2004! Wir haben mit­hin kein Einnahme‑, son­dern ein Aus­ga­be­pro­blem. Mög­li­cher­wei­se ist das bereits (jeder kennt die x- Mil­lio­nen, die für umwelt­freund­li­che Rad­we­ge in Peru drauf­gin­gen) bekannt, aber Harms geht en detail, und da tun sich wirk­lich Abgrün­de auf.

Nur als Bei­spiel: Bloß knapp die Hälf­te aller Bür­ger­geld­be­zie­her sind über­haupt kei­ne Bür­ger unse­res Lan­des! Ein Groß­teil die­ser Per­so­nen hat nie in die deut­schen Sozi­al­sys­te­me ein­ge­zahlt. „Zwi­schen 2010 und 2023 zahl­te Deutsch­land sagen­haf­te 153 Mil­li­ar­den € Hartz IV oder Bür­ger­geld an Ausländer“!

Hin­zu: In unse­rem Land sind zehn­tau­sen­de (!) Ver­ei­ne aktiv, die als angeb­li­che „Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tio­nen“ (NGO) vom Staat gefüt­tert wer­den und eine ein­deu­ti­ge, näm­lich lin­ke Agen­da betrei­ben. Das führt zu einem unge­heu­ren Mei­nungs­druck im regier­ten Volk: „Man ver­hält sich stän­dig so, als wür­de man immer beob­ach­tet werden.“

Und was für eine Fleiß­ar­beit ist die­ses Buch! Der Autor bezif­fert Geld­strö­me, von denen Nor­mal­men­sch nie gehört hat. Nur ein Bei­spiel: wer alles durch das Bun­des­pro­jekt „Demo­kra­tie leben!“ zwi­schen 2020 und 2024 durch­ge­füt­tert wur­de. 2,8 Mio gin­gen an „Each one teach one“, genau­so­viel an „Cla­im“, 2,5 Mio an „cul­tures inter­ac­ti­ve“, 2,4 Mio an den „Bun­des­ver­band Trans“, usw. usf.

Natür­lich kennt kein Mensch all die­se Ver­ei­ne und Ver­bän­de. Sie wir­ken ers­tens klan­des­tin, zwei­tens ideo­lo­gisch, und drit­tens ist es ein unge­heu­er­li­ches Geschie­be und Geram­sche an Gel­dern. Wir haben es alles in allem mit einem geschlos­se­nen Sys­tem zu tun, in dem NGOs und Regie­rung wie ein ein­ge­spiel­tes Team zusammenarbeiten.

Ein beson­de­res Augen­merk soll­te der staats­fi­nan­zier­ten „poli­ti­schen Bil­dung“ gel­ten. Die links­ge­strick­te „Bun­des­zen­tra­le für poli­ti­sche Bil­dung“ erhielt 2013 noch rund 29 Mil­lio­nen Euro für ihr ideo­lo­gi­sches Tun, 2023 waren es bereits gut 105 Mil­lio­nen Euro.

Harms nennt maß­geb­li­che Akteu­re (wer hat je von Betül Tor­lak, Tug­ba Tany­il­maz, Thu Lan Böhm, Iris Raja­na­ya­gam und (hier: bis neu­lich) Reem Ala­ba­li-Rado­van gehört? Allein die Namen soll­ten auf­hor­chen las­sen!) und ihre Zie­le. Auf dem Spiel steht unter ande­rem das Neu­tra­li­täts­ge­bot für Leh­rer – das ohne­hin bloß noch auf dem Papier existiert.

Daß Harms dies alles „sine ira et stu­dio“ auf­lis­tet, also nüch­tern und unauf­ge­regt ver­fährt, macht die­ses Kom­pen­di­um womög­lich umso wert­vol­ler. Harms läßt sein wirk­lich dras­ti­sches Buch hoff­nungs­voll enden. In ande­ren Län­dern (logisch: Argen­ti­ni­en) sei den Men­schen bewußt­ge­wor­den, daß sich „ein büro­kra­ti­sches Geflecht an die Staa­ten ange­schmiegt habe und auf ihre Kos­ten ver­sorgt“ wer­de. Harms‘ Wort in Vol­kes Ohr!

Das ist so ein Buch, das man wirk­lich Anfän­gern und Fort­ge­schrit­te­nen an die Hand geben will. Hier zählt kei­ne „anek­do­ti­sche Evi­denz“, hier zäh­len nur Fak­ten, und die sind wirk­lich ham­mer­hart. Gro­ßes Lob, hef­ti­ge Leseempfehlung.

Björn Harms: Der NGO-Kom­plex. Wie die Poli­tik unser Steu­er­geld ver­prasst, Mün­chen 2025. 284 S., 22 € – hier bestel­len

