Blackgepilled

Ich zäh­le nicht zu denen. Aber ich weiß noch zwei­er­lei, was mei­ne Eltern beson­ders monierten:

daß ich an Fasching nie wirk­lich aus­ge­las­sen war. Mei­ne Eltern waren ech­te Fas­nach­ter. Und es wurm­te sie, daß ich kein hei­te­res „Hel­au!“ rufen wollte; daß ich nicht trös­ten konnte.

Letz­te­res klingt womög­lich etwas absei­tig. Aber ich habe eine Schwes­ter und eine Cou­si­ne, die SEHR GUTE Trös­te­rin­nen waren und sind. Wenn ein Kind heul­te oder mei­ne Mut­ter betrübt war, ver­krü­mel­te ich mich eher, wäh­rend die genann­ten ande­ren auf Umar­mung setzten.

Eigent­lich ist mei­ne Reak­ti­on ein­fach zu erklä­ren: Es waren für mich pein­li­che Situa­tio­nen (ande­re im Moment der Schwä­che wahr­zu­neh­men – ich fand es ein­fach dezent, mich zurück­zu­zie­hen), und: Wenn ich selbst trau­rig, ver­zwei­felt oder vol­ler Schmer­zen (hin­ge­fal­len etc.) war, zog ich mich sehr gern zurück. Mensch­li­cher Trost war mir eher unangenehm.

Ja, es ist selt­sam, als wel­che Per­sön­lich­kei­ten wir so auf die Welt gelan­gen! (Natür­lich ist eine Mut­ter, die kei­nen Trost spen­den kann, eine ganz unan­ge­neh­me Vor­stel­lung, inso­fern hat sich die­ser mein Wesens­zug zwi­schen­zeit­lich hof­fent­lich leicht verändert.)

Jetzt kom­me ich zu dem Punkt, um den es mir geht: mei­nen Umgang mit black­ge­pill­ten Per­so­nen. Sie machen mich völ­lig rat­los. Teils machen sie mich echt fertig.

Muß ich das mit der „Pill“ erklä­ren? Die Rede von roter und blau­er Pil­le (die schwar­ze wur­de spä­ter dazu­ge­dacht) stammt aus dem Film Matrix (1999), den ich per­sön­lich furcht­bar flach, pla­ka­tiv und öde fin­de, der aber in „unse­rer Sze­ne“ hehe, als „Matrit­ze“ fungiert.

Wer zur blau­en Pil­le greift, rich­tet sich ein in der links­grü­nen Illu­si­on. Er glaubt an die Tages­schau, trug artig Mas­ke, geht stets kon­form mit dem Hauptstrom.

Wäh­rend die “Red Pill” für das Erwa­chen aus Illu­sio­nen und das Erken­nen har­ter Wahr­hei­ten steht, trägt die “Black Pill” noch wei­ter: Sie impli­ziert, daß selbst nach dem Erken­nen die­ser Wahr­hei­ten kei­ner­lei Hoff­nung auf Ver­än­de­rung oder Ver­bes­se­rung besteht.

Nun: Ich habe oft mit Black­ge­pill­ten zu tun. Und ich kann (lei­der, lei­der; mein inne­res Kind schreit!) damit rein gar nichts anfan­gen. Sprich: Ich kann nicht mit ihnen dis­ku­tie­ren und hin­ter­fra­gen, was sie den­ken, denn die­ses Den­ken in Apo­ka­lyp­sen ist mir näm­lich völ­lig fremd Und: Ich kann sie in ihrer desas­trö­sen Sicht auf die Zukunft nicht trösten.

Typisch Black­pill ist:

„Wo soll die­ser Wahn­sinn bit­te noch enden?“

„Wer­den Sie nicht auch völ­lig ver­rückt, wenn Sie die­se Nach­rich­ten hören?“

„Wenn wir jetzt die­se Ver­fas­sungs­rich­te­rin krie­gen, Frau Kositza – das ist doch über­haupt nicht aus­zu­den­ken! Es ist ein­fach das abso­lu­te Ende!“

„Wir über­le­gen nach Pana­ma aus­zu­wan­dern, weil es dort sol­che Abhör­tech­ni­ken nicht gibt.“

„Wie kön­nen Sie noch ruhig schla­fen? Schau­en Sie sich doch die Chem­trails an!“

“Seit 2015 krieg ich kei­ne Ruhe mehr. Das sind jetzt zehn Jah­re qua­si schlaf­lo­se Nächte.”

“Du kannst ein Kind heu­te nicht mehr auf eine Schu­le schi­cken. Und zwar nir­gend­wo. Sie infil­trie­ren alles!”

Nein, ich habe nicht mit ver­rück­ten Per­so­nen zu tun. All die­se Zita­te stam­men von Leu­ten, die aka­de­misch gebil­det sind, Fami­lie haben und über­dies (jen­seits der Black­ge­pil­led­heit) enorm sym­pa­thisch sind. Aber wie gesagt: Ich habe kei­nen Trost. Ich ticke völ­lig anders. Näm­lich sto­isch: Nimm hin, was du nicht ändern kannst. Mach was draus. Ände­re, was du ändern kannst.

Wer ist nun für Black­pill-Bot­schaf­ten emp­fäng­lich? Angeb­lich, so hat es “die Wis­sen­schaft” her­aus­ge­fun­den: a) sozi­al iso­lier­te Per­so­nen, b) jun­ge Män­ner in Online-Sub­kul­tu­ren, c) politisch/ideologisch Ent­täusch­te, d) Men­schen mit wirt­schaft­li­cher Unsi­cher­heit, e) Kon­su­men­ten von extre­mem Online-Con­tent, f) Men­schen mit psy­chi­schen Belastungen.

Gro­ßer Quatsch!, außer c) (eh ein schwam­mi­ger Punkt) kann ich alles schlicht­weg von der Hand wei­sen. Mei­ne geb­lack­pill­te Kli­en­tel ist fast aus­schließ­lich weib­lich, psy­chisch völ­lig intakt, “mit Fami­lie”, gut bis sehr gut situ­iert und jen­seits der 40 Jahre.

Was heißt es nun, daß ich “anders ticke?” Das näm­lich: Ich schaue auf mich. Und mir geht es wun­der­bar. Ich habe soviel im Griff – und, übri­gens, jeder kann das haben. Ich bin nicht mit “einem gol­de­nen Löf­fel im Mund gebo­ren.” Alles ist hart erar­bei­tet: das Haus, der Ver­lag, die “geglück­ten” Kin­der, und so fort. Das Leben ist auf­re­gend, ja “stres­sig”, grad für unsereins.

Mir geht es gut, obgleich ich mit offe­nem Visier und leicht goo­g­le­ba­rer Adres­se „im Kampf ste­he“. Anbau­en, auf­zie­hen, sich ver­brei­ten – all dies. Das alles kann man haben. Kos­ten­los ist das nicht, klar. Aber man kann “offen rechts” sein, ohne unter­zu­ge­hen. Was soll ich also kla­gen, jam­mern? Hin­zu kommt, und das ist nicht unwesentlich:

Wir haben hier kei­ne blei­ben­de Stadt, son­dern die zukünf­ti­ge suchen wir (Hebr. 13, 14).

Alles, was ich hier voll­brin­ge, ist „Wind­hauch“, ver­gäng­lich. Ich tue es, weil einer es tun muß. Das ist eine Auf­ga­be für’s Leben, und jedem, der black­ge­pil­led denkt, nichts habe eine Chan­ce gegen die wah­ren Kräf­te, mag davon ler­nen: Schritt für Schritt, die Sache mit dem Apfel­bäum­chen, auch wenn mor­gen die Welt unter­geht – Sie wis­sen, was ich meine.

Astrid Lind­gren läßt einen der Brü­der Löwen­herz sagen:

Es gibt Din­ge, die man tun muß, sonst ist man kein Mensch, son­dern nur ein Häuf­chen Dreck!

So ist es, das ist die Welt, ist die Auf­ga­be. Aber Trost kann nur von oben kom­men. Das ist doch eine Aus­sicht – der Blick auf die “blei­ben­de Stadt”! Gera­de als Chris­ten­mensch muß man das doch kapie­ren! Schan­de, wer die schwar­ze Pil­le schluckt.