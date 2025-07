Krah, Höcke, Noise

Am vergangenen Donnerstag trug Maximilian Krah in den Räumlichkeiten des Bundestags vor rund 90 Zuhörern seine Einschätzungen und Ableitungen zur Frage der Überfremdung vor. Er argumentierte gestützt auf zwei Dutzend PowerPoint-Folien und trug vor, was seit Wochen bekannt ist.

Krah hält nach wie vor Mar­tin Sell­ners Remi­gra­ti­ons­kon­zept für ver­fas­sungs­feind­lich und warnt jeden, der sich die­ses Kon­zept zuei­gen mache, vor einer poli­tisch töd­li­chen Infi­zie­rung. Die Iden­ti­tä­re Bewe­gung ste­he kurz vor einem Ver­bot, zurecht, wenn man die Urtei­le des Ober­ver­wal­tungs­ge­richts Müns­ter zur Kla­ge der AfD gegen ihre bun­des­wei­te VS-Ein­stu­fung ernst neh­me und die Urteils­be­grün­dung im Nicht-Ver­bots­pro­zeß des Maga­zins Com­pact gründ­lich lese und dem Rechts­staat eine sol­che Aus­le­gung zugestehe.

“Remi­gra­ti­on” ist ein umkämpf­ter Begriff. Maß­geb­lich zu sei­ner Ver­gif­tung woll­te die Platt­form Cor­rec­tiv bei­tra­gen, die – jeder weiß es – aus einem Vor­trag Sell­ners in Pots­dam ein Geheim­tref­fen strick­te, auf dem die mil­lio­nen­fa­che Depor­ta­ti­on bespro­chen und ange­plant wor­den sei.

Cor­rec­tiv – das ist der Feind. Die Betrei­ber die­ser Platt­form sind an ent­schei­den­der Stel­le ein­ge­bun­den in den Kampf gegen rechts, der seit Jahr­zehn­ten von einem Geflecht aus staat­li­chen Stel­len, öffent­li­chen Ein­rich­tun­gen, ver­meint­lich unab­hän­gi­gen Orga­ni­sa­tio­nen aus der Zivil­ge­sell­schaft, Kir­chen, Ver­bän­den und dem Inlands­ge­heim­dienst geführt wird. Die Finanz­mit­tel dafür stam­men zu einem Teil aus Steu­er­töp­fen, die Chefs der Platt­form Cor­rec­tiv sind bes­tens situiert.

Mit einem der bekann­tes­ten und wich­tigs­ten Mit­ar­bei­ter von Cor­rec­tiv, Mar­cus Bens­mann, ist Krah nach eige­ner Aus­sa­ge seit Mona­ten in engem Kon­takt. Bens­mann beschreibt sich selbst als zustän­dig für Arbei­ten unter ande­rem über die Neue Rech­te und rus­si­sche Einflußnahme.

Krah bot mir nun an, ich kön­ne in mei­nem Ver­lag einen Brief­wech­sel ver­öf­fent­li­chen, den er mit Bens­mann über ihren jewei­li­gen Lern­pro­zeß in der gemein­sa­men Aus­ein­an­der­set­zung über die Zukunft Deutsch­lands füh­ren wol­le. Inwie­weit sein Vor­ha­ben mit Bens­mann bereits abge­stimmt ist, weiß ich nicht. Aber so ein Ansin­nen kommt nicht aus der lee­ren Luft und erklärt als Aus­weis eines Nähe­ver­hält­nis­ses, war­um Krah nach sei­nem Vor­trag im Bun­des­tag nun erneut mit Cor­rec­tiv sprach und Zita­te freigab.

Es ist ein Nähe­ver­hält­nis Krahs zu einem staat­lich auf­ge­rüs­te­ten Feind, der im Zen­trum einer wie­der­um behörd­lich koor­di­nier­ten und unter­stütz­ten Kam­pa­gne gegen die AfD, das Vor­feld und Sell­ners stra­te­gi­sche Über­le­gun­gen stand. Die­ses Ver­hält­nis ist längst erklä­rungs­be­dürf­tig und wird durch Krahs Hin­weis auf die Not­wen­dig­keit von Pres­se und Öffent­lich­keit, von wahr­nehm­ba­rer Debat­te und Vor­stoß ins Herz der Fins­ter­nis nicht aus­rei­chend und plau­si­bel erklärt.

Exkurs: Es gibt im Werk­zeug­kas­ten der pro­fes­sio­nel­len Public Rela­ti­ons ein Mit­tel, mit dem die Sicht auf die Din­ge getrübt, die Melo­die ver­zerrt, der Kom­mu­ni­ka­ti­ons­ka­nal gestört wer­den kön­nen. Der Fach­be­griff dafür lau­tet Noi­se, also Rau­schen. Die­ses Rau­schen zu ver­ur­sa­chen, ist eine der wich­tigs­ten Auf­ga­ben, die sich der Öffent­lich­keits­ar­beit der AfD der­zeit stellt.

War­um? Die AfD ist an eine jener Decken gesto­ßen, die es auf ihrem Weg nach oben ab und an zu über­win­den galt. Sie ver­läuft der­zeit bei rund 23 Pro­zent bun­des­weit. Ober­halb die­ses Wer­tes war­tet eine Wäh­ler­schaft, die nahe der Decke AfD-offen, aber noch nicht über­zeugt ist. Sie wird von der alter­na­ti­ven Wahl­ent­schei­dung durch eine kla­re Sen­der-Emp­fän­ger-Kom­mu­ni­ka­ti­on abgehalten.

Sen­der sind in die­sem Fall alle, die mit der ihnen zuge­schrie­be­nen insti­tu­tio­nel­len Repu­ta­ti­on vor der AfD war­nen, ein mög­li­ches Ver­bot sug­ge­rie­ren, den Teu­fel an die Wand malen und – wie Cor­rec­tiv – dabei vor Ver­leum­dun­gen und Begriffs­kri­mi­na­li­sie­run­gen nicht zurückschrecken.

Emp­fän­ger sind vor allem die­je­ni­gen, die von der AfD dem­nächst zum ers­ten Mal erreicht wer­den könn­ten. Sie wer­den stän­dig über die genann­ten Kom­mu­ni­ka­ti­ons­we­ge ange­steu­ert und mit der kla­ren Bot­schaft im Raum der Alt­par­tei­en und des ein­ge­fah­re­nen Den­kens fest­ge­hal­ten, daß eine Wahl­ent­schei­dung für die Alter­na­ti­ve gra­vie­ren­de, ver­hee­ren­de Fol­gen haben werde.

Die­se kla­re Kom­mu­ni­ka­ti­ons­struk­tur muß die AfD durch den Noi­se, das Rau­schen stö­ren. Sie muß ver­un­kla­ren, muß irri­tie­ren, Indif­fe­renz ein­streu­en, ein­fa­cher aus­ge­drückt: unbe­re­chen­bar, über­ra­schend fun­ken, auf den Fre­quen­zen des Geg­ners, rück­sichts­los und ungefragt.

Alles das hat einen Zweck: das, was die Geg­ner fest ver­drah­tet über die AfD behaup­ten, auf indi­rek­te Wei­se infra­ge zu stel­len und beim Emp­fän­ger, dem zukünf­ti­gen Wäh­ler den Pro­zeß einer posi­ti­ven Ver­un­si­che­rung in Gang zu set­zen, an des­sen Ende das inne­re Bekennt­nis und eine ver­än­der­te Wahl­ent­schei­dung stehen.

Ein beson­ders gelun­ge­nes Bei­spiel für die­ses Ver­rau­schen fest­ste­hen­der Bil­der und Töne ist das fast zwei­stün­di­ge Gespräch, das Björn Höcke mit der euro­pa­be­geis­ter­ten Poli­tik­wis­sen­schaft­le­rin Ulri­ke Gué­rot führ­te. Es ist unten ver­linkt und lohnt jede Minute.

Drei­er­lei sorgt für Noi­se: Ers­tens hat Höcke einen Influen­cer und einen Ort aus­ge­wählt, die bei­de neu sind in sei­nem Umfeld und nicht dem ent­spre­chen, was der AfD-skep­ti­sche Inter­es­sent erwar­tet; zwei­tens ist vor allem Ulri­ke Gué­rot eine Über­ra­schung, eine bis­her klar jen­seits der Brand­mau­er ver­or­te­te Grö­ße. Zwar hat sie sich in den ver­gan­ge­nen Jah­ren deut­lich gegen die ein­di­men­sio­na­le Les­art des Ukrai­ne-Kon­flikts gestellt und die Ver­en­gung der Mei­nungs­kor­ri­do­re ange­pran­gert. Aber eine AfD-Frau ist sie nicht, und sie ist es inhalt­lich auch nach die­sem Gespräch nicht, natür­lich nicht. Jedoch sprach sie mit dem­je­ni­gen, der wie kein zwei­ter als der Ver­tre­ter eines grund­sätz­li­chen und har­ten Kur­ses sei­ner Par­tei gilt.

Drit­tens: Höcke und Gué­rot zeig­ten, wie ein Gespräch, ein Dia­log ohne künst­li­chen Kon­sens, mit deut­li­chem Mei­nungs­un­ter­schied, in freund­li­chem Ton, mit Ver­ständ­nis­be­reit­schaft und ohne den läs­ti­gen Drang geführt wer­den kann, jeden­falls irgend­wie als Sie­ger von der Büh­ne gehen zu müssen.

Zurück zur Cau­sa Krah: Krah ist von vorn­her­ein und im Grun­de aus­schließ­lich mit Noi­se zu dem gewor­den, was er ist. Sein irri­tie­ren­des Jung­wäh­ler-Tik­Tok schlug ein wie eine Bom­be und wur­de zum Medi­en­er­eig­nis; sein Sechs­stun­den­ge­spräch mit jung&naiv wur­de zum Kult und irri­tier­te den Main­stream nach­hal­tig; sein Auf­tre­ten ver­än­der­te das Kli­ma in Räu­men, in denen die Geg­ner­schaft eigent­lich als aus­ge­mach­te Sache galt.

Ich fra­ge mich bis jetzt, war­um Krah die drin­gend not­wen­di­ge und womög­lich sehr frucht­ba­re Debat­te über die Gren­zen der Remi­gra­ti­on und die deut­sche Lebens­wirk­lich­keit in zwan­zig Jah­ren so ver­gif­te­te und so sehr als Feind­zeu­ge führt. Noi­se war in ihrem Fall näm­lich nicht ange­bracht. Davon zu berich­ten, daß Gesprä­che mit Cor­rec­tiv, wohl mit Bens­mann, zu einem Umden­ken geführt hät­ten, ist nicht im Sin­ne der Erschlie­ßung neu­er Wäh­ler­grup­pen über­ra­schend und irritierend.

Es ist kein “Her­über zu uns”, das Krah mit sei­nem Kurs­wech­sel ruft. Es klingt besten­sfalls nach “Vor­sicht Ver­bot”, eher aber nach “Nehmt mich auf” und “Ich bin nicht wie Sellner”.

Was trug und trägt das aus? Krah hat eine Spal­tung zwi­schen Par­tei und Vor­feld her­bei­ge­re­det, die intern man­chem nicht unge­le­gen kom­men mag, vor allem aber von den Geg­nern und Fein­den mit Freu­de regis­triert wird. Außer­dem hat Krah eine Debat­te, die dif­fe­ren­ziert geführt wer­den müß­te, zu einer Lager­ent­schei­dung gemacht und sie an Per­so­nen gebun­den: Er oder Sellner?

Krah hat die­se Debat­te mit der Absicht ange­sto­ßen, als Sie­ger vom Platz zu gehen. Er hat die­sen Sieg dadurch zu erzwin­gen ver­sucht, daß er sei­nen Kon­tra­hen­ten außer­halb und sich selbst inner­halb des Rechts­rah­mens ver­or­te­te, und zwar mit dem Risi­ko der Zer­stö­rung jener Gesprächs­bah­nen zwi­schen Par­tei und Vor­feld, die sowie­so nicht beson­ders breit ange­legt sind.

Sell­ner und Krah – bei­de sind Autoren bei Antai­os. Ihre Bücher Regime Chan­ge von rechts und Poli­tik von rechts wur­den und wer­den im Dop­pel­pack tau­sen­de Male bestellt und gele­sen. Auf Remi­gra­ti­on von Sell­ner hät­te Krahs Zukunft von rechts fol­gen kön­nen. Nun aber sind Umstän­de geschaf­fen wor­den, die mir das als Ver­le­ger unmög­lich machen.

Über Krahs The­sen dazu, wie wir in zwan­zig Jah­ren wer­den leben müs­sen und wie wir das Heft in der Hand behal­ten könn­ten, hät­te unter dem Dach Antai­os grund­sätz­lich und gut debat­tiert wer­den kön­nen. Krahs Metho­den der Gesprächs­füh­rung aber sind indis­ku­ta­bel. Sein Buch kann unter die­sen Umstän­den nicht bei Antai­os erscheinen.

– –