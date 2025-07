Widerstand – Anpassung und Gegenzug (2)

Ob in Form einer Indi­zie­rung des Buches, eines Ver­bots der IB, einer wei­te­ren Ein­rei­se­sper­re – daß es zu einer juris­ti­schen Schlacht um die Remi­gra­ti­on kom­men wird, ist sehr wahr­schein­lich. Wir haben nun die Wahl zwi­schen zwei Wegen:

Abwar­ten und reagie­ren: Wir war­ten auf eine mög­li­che juris­ti­sche Atta­cke – und ver­tei­di­gen uns dann bestmöglich. Offen­si­ve ein­lei­ten: Wir gehen selbst in die Offen­si­ve und stren­gen einen Mus­ter­pro­zeß an.

Wir prü­fen der­zeit die zwei­te Opti­on. Das Betre­tungs­ver­bot in Augs­burg, das auf dem Remi­gra­ti­ons­ver­dikt basiert, könn­te ein Ein­stiegs­punkt sein. Das Ziel: die Ein­stu­fung mei­nes Kon­zepts als ver­fas­sungs­wid­rig juris­tisch zu kip­pen. Dafür müß­ten wir aller­dings an die Quel­len: den Ver­fas­sungs­schutz und mein soge­nann­tes „Behör­den­zeug­nis“. Es wäre in jedem Fall, ein lang­wie­ri­ger, teu­rer Pro­zess, wie ähn­li­che Ver­fah­ren der AfD zeigten.

Der Nach­teil die­ser Opti­on liegt auf der Hand: Sie frißt Res­sour­cen. Wenn wir in einem Pro­zeß, den wir selbst gestar­tet haben, vor aller Augen ver­lie­ren, schenkt man dem Geg­ner einen Sieg, den er aus­gie­big benut­zen wird.

Für Opti­on spricht dage­gen, daß die­ses Urteil bereits im COM­PACT-Pro­zeß vor­weg­ge­nom­men wur­de. Es hat zwar kei­ne unmit­tel­ba­re Dritt­wir­kung, wird aber als Vor­la­ge für media­le Dämo­ni­sie­rung, poli­ti­sche Distan­zie­run­gen, wirt­schaft­li­chen Druck und wei­te­re Repres­si­ons­maß­nah­men die­nen. Wir erlei­den also bereits eini­ge der Fol­gen einer Ver­ur­tei­lung, ohne daß wir uns ver­tei­di­gen konnten.

Ein akti­ves Vor­ge­hen hat einen gro­ßen Vor­teil: Es zeigt Stär­ke und Ver­trau­en in das eige­ne Kon­zept. Wer aus eige­nem Antrieb vor Gericht zieht, signa­li­siert, daß er Klar­heit will und von der recht­li­chen Zuläs­sig­keit sei­ner Ideen über­zeugt ist. Ein lau­fen­des Ver­fah­ren ver­schafft dazu Zeit und wich­ti­ge Erkennt­nis­se für AfD und Iden­ti­tä­re Bewegung.

Im Pro­zeß müß­ten die Gerich­te kon­kret benen­nen, wel­che For­de­run­gen nach Leit­kul­tur und Migra­ti­ons­po­li­tik in Deutsch­land erlaubt sind. Maß­nah­me für Maß­nah­me müß­te man De-Isla­mi­sie­rung, Leit­kul­tur, Anpas­sungs­druck, Ghet­to­ge­set­ze etc. recht­lich bewer­ten. Das lau­fen­de Ver­fah­ren wür­de auch den Panik­ma­chern den Wind aus den Segeln nehmen.

Ein Erfolg – selbst ein Teil­erfolg – wäre ein Fanal. Doch auch eine Nie­der­la­ge könn­te stra­te­gisch genutzt wer­den. Die Fra­gen ist: Wie wür­de ein Ver­bot juris­tisch über­haupt begrün­det? Ein mög­li­ches Urteil könn­te etwa lauten:

Zwar sind die ein­zel­nen im Buch dar­ge­stell­ten Maß­nah­men legal, doch ergibt sich aus ihrem Zusam­men­spiel ein ver­fas­sungs­wid­ri­ger Angriff auf die Men­schen­wür­de – ins­be­son­de­re durch die impli­zi­te Benach­tei­li­gung von Staats­bür­gern mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund, moti­viert durch einen eth­no­kul­tu­rel­len Volksbegriff.

Der­ar­tig schwam­mi­ger Juris­ten­pro­sa wäre eine Ver­zer­rung mei­nes Vor­schlags – aber schwer zu wider­le­gen, da sie im Ermes­sen des Gerichts liegt. Die Fol­gen aber wären dras­tisch. Jede Maß­nah­me, die struk­tu­rell Staats­bür­ger mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund betrifft, wäre poten­zi­ell betrof­fen. Mög­li­cher­wei­se müß­ten AfD und sogar CDU Tei­le ihrer For­de­run­gen ändern. Die rech­te Migra­ti­ons­kri­tik stün­de schlag­ar­tig mit einem Bein in der Staatsfeindlichkeit.

Soll­ten damit Tei­le oder das gesam­te Kon­zept für unzu­läs­sig erklärt wer­den, wäre die Reak­ti­on klar. Man paßt sich öffent­lich­keits­wirk­sam und unter Pro­test an das neue juris­ti­sche „Update“ der Mei­nungs­ge­setz­ge­bung an. Die For­de­rung bleibt inhalt­lich gleich, aber wird nicht mehr ver­tre­ten. Statt „Setzt Remi­gra­ti­on um!“ heißt es dann „Lega­li­siert das ver­bo­te­ne Remi­gra­ti­ons­kon­zept!“. Nach wie vor distan­ziert man sich nicht von der For­de­rung. Man bewahrt sie in die­ser juris­ti­schen Hül­le: als For­de­rung, die For­de­rung stel­len zu dürfen.

Ange­paßt an das Urteil könn­te auch mein Buch über­ar­bei­tet wer­den, etwa in Form einer neu­en Buch­ver­si­on mit geschwärz­ten oder ange­paß­ten Stel­len. Für Kino­fil­men ist das in Sau­di-Ara­bi­en und Chi­na längst üblich. Wenn Hol­ly­wood für auto­ri­tä­re Staa­ten geschnit­te­ne Fil­me pro­du­ziert, war­um soll­te so etwas nicht auch in einem Land gesche­hen, dem selbst das US-Außen­mi­nis­te­ri­um und der „Eco­no­mist“ auto­ri­tä­re Züge attestieren?

Auch die AfD könn­te die­sen Weg gehen. Von einer Mas­sen­par­tei erwar­tet nie­mand den Kurs der Avant­gar­de. Sie kann sich auf ihr knap­pe­res Remi­gra­ti­ons­kon­zept beru­fen. Eine Abgren­zung von ande­ren Remi­gra­ti­ons­kon­zep­ten soll­te nicht in demons­tra­ti­ve Distan­zie­rung umschla­gen. Das wären mei­ne 4 Rat­schlä­ge für die Kon­fron­ta­ti­on mit dem Gegner.

Begriff bei­be­hal­ten: „Remi­gra­ti­on“ ist als poli­ti­sche For­de­rung legi­tim, inter­na­tio­nal etabliert. Rechts­staat­lich­keit beto­nen: Alle seriö­sen Kon­zep­te sind legal. Die Beweis­last für das Gegen­teil liegt beim Gegner. Kon­takt­schuld ver­mei­den: Es gibt kei­ne Ver­tei­di­gungs­pflicht für frem­de Kon­zep­te, statt­des­sen stur auf eige­ne Posi­ti­on verweisen. Kein Feind­zeu­ge sein: Aus­tausch und Beschäf­ti­gung mit frem­den Remi­gra­ti­ons­kon­zep­ten ist legi­tim. Man kann ihre Mei­nungs­frei­heit ver­tei­di­gen, ohne sie zu vertreten.

Die Recon­quis­ta-Stra­te­gie setzt auf kla­re Rol­len­ver­tei­lung: Die Par­tei bleibt in Deckung, zeigt aber soli­da­risch Hal­tung gegen über­zo­ge­ne Zen­sur. Die Bewe­gung geht in die Offen­si­ve: Sie bricht die Wel­le ab, die frü­her oder spä­ter das gan­ze patrio­ti­sche Lager getrof­fen hätte.

Für eine juris­ti­sche „Ent­schei­dungs­schlacht“ ist das Ter­rain ide­al: Remi­gra­ti­on ist kein kom­ple­xer Begriff wie das „Volk“, son­dern ein kon­kre­tes Maß­nah­men­pa­ket. For­de­run­gen wie Leit­kul­tur, Assi­mi­la­ti­on und Rück­kehr­prä­mi­en sind anschluß­fä­hig und teils sogar mit der Uni­on ver­zahnt. Das recht­li­che Emp­fin­den der Bevöl­ke­rung steht dabei quer zur Polit­jus­tiz. Tau­sen­de Leser haben das Buch gele­sen und nichts ver­fas­sungs­wid­ri­ges entdeckt.

Am Ende steht – für alle sicht­bar – ein Buch vor Gericht. Was für eine Bla­ma­ge für eine Demo­kra­tie! Selbst Kri­ti­ker mei­ner Posi­tio­nen müß­ten die­ses juris­ti­sche Auto­da­fé hin­ter­fra­gen. Und vor allem: Sie wer­den das Buch lesen. Sie wer­den sehen, was genau hier aus dem demo­kra­ti­schen Dis­kurs eli­mi­niert wer­den soll.

Ein Sieg vor Gericht wäre ein schla­gen­der Beweis dafür, daß das Sys­tem demo­kra­tisch refor­mier­bar ist. Die The­se vom sanf­ten Tota­li­ta­ris­mus wür­de damit infra­ge gestellt. Doch auch die Nie­der­la­ge könn­te ein meta­po­li­ti­scher Erfolg wer­den. Wir wür­den stra­te­gi­sche Ein­sich­ten gewin­nen. Der Mus­ter­pro­zeß wür­de außer­dem die nöti­ge Öffent­lich­keit schaf­fen: Die Demo­kra­tie darf nicht im Schat­ten ster­ben. Direkt nach der Urteils­ver­kün­dung wür­de die juris­ti­sche zur poli­ti­schen Aus­ein­an­der­set­zung wer­den. Par­tei und Vor­feld könn­ten gemein­sam die Lega­li­sie­rung eines ver­bo­te­nen Begriffs fordern.

Der Plan ist kühn, aber mach­bar. In jedem Fall wer­den wir unse­re Akti­vi­tä­ten krea­tiv, wider­stän­dig und rechts­kon­form fort­set­zen. Die Erfah­rung lehrt: Tot­ge­sag­te Begrif­fe leben län­ger. Ver­brann­te und ver­bo­te­ne Bücher erst recht. Noch ist das genaue Vor­ge­hen offen. Zwei Fak­to­ren sind entscheidend: