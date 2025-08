Mein Migrationshintergrund

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Die­ser Hin­ter­grund, so die Ver­hei­ßung, wür­de ver­blas­sen, fän­de man sich nur gut im Ziel­land auf­ge­nom­men, sei­ne Her­kunft wie einen alten Man­tel abstrei­fend und zurücklassend.

Ich selbst bin Migrant wider Wil­len, kom­me ich doch aus einem unter­ge­gan­ge­nen Land, einem Bei­tritts­ge­biet, des­sen Bei­tritt ich nicht mit beschloß, wäh­rend wie­der­um jene vie­len, die ihn eupho­ri­siert her­bei­sehn­ten, nicht unbe­dingt im Land ihrer Zie­le ankamen.

Was sich im Sep­tem­ber 1989 im Palais Lob­ko­wicz begab, der BRD-Bot­schaft auf der Pra­ger Klein­sei­te, war das Lam­pe­du­sa der DDR-Flücht­lin­ge, denen Außen­mi­nis­ter Hans Diet­rich Gen­scher, pas­sen­der­wei­se in einer Glo­rio­le aus Schein­wer­fer­licht, dort als der Erlö­ser auf dem Bal­kon erschien. Wie sich mei­ne Lands­leu­te im Gar­ten der Bot­schaft auf­ge­führt hat­ten, war mir damals übri­gens höchst pein­lich; ich schäm­te mich für sie, für eine, wie ich es emp­fand, wür­de­lo­se Bitt­stel­le­rei in Nach­bars Garten.

Wir alle – die begeis­ter­ten wie die skep­ti­schen Neu-Bun­des­bür­ger – benö­tig­ten dann min­des­tens ein Jahr­zehnt, um zu erken­nen, daß es jenes Deutsch­land, das wir mein­ten erwar­ten zu dür­fen oder erwar­ten zu müs­sen, längst nicht mehr gab.

Kaum jemand hät­te ange­nom­men, daß die deut­sche Nach­kriegs­re­pu­blik-West ihr rei­ches Erbe letzt­lich aus­schla­gen und sogar ihre eins­ti­ge öko­no­mi­sche und finan­zi­el­le Stär­ke noch dran­ge­ben wür­de, ja daß es ihr im Ergeb­nis einer in ihrem Innern 1968 ff. längst voll­zo­ge­nen ande­ren Wen­de, von uns DDRlern in den Sieb­zi­gern unbe­merkt und unver­stan­den, gar nicht mehr dar­um ging, sich über­haupt noch als die Nati­on des deut­schen Vol­kes zu ver­ste­hen, son­dern als eine sich neu bestim­men­de Wohl­fahrts­agen­tur und Wer­te­ge­mein­schaft, die in einem glo­ba­len, also abs­trak­ten Gan­zen auf­zu­ge­hen hoffte.

Man woll­te erst „Euro­pä­er“ sein, dann „Welt­bür­ger­schaft“ – und für bei­des die Rol­le eines Klas­sen­pri­mus spie­len, der ober­stre­ber­haft Viel­falt, Tole­ranz, Inklu­si­on und Teil­ha­be sowie all­um­fas­sen­de Gerech­tig­keit beschwor, so erweckt, selbst­über­zeugt und ener­gisch, wie er vor Jahr­zehn­ten noch mar­tia­li­scher Welt­erobe­rer war.

Die eins­ti­ge, desas­trös geschei­ter­te Selbst­über­he­bung und die dar­auf fol­gen­de alli­ier­te Kura­tel beding­ten eine trau­ma­ti­sche Prä­gung, die wie­der­um neu­ro­tisch mit zwang­haft insze­nier­ten Gedenk- und Betrof­fen­heits­ri­tua­len in der Wei­se qua­si­re­li­giö­ser Dau­er­lit­ur­gie kom­pen­siert wer­den soll­te. Und mit der Öff­nung der Gren­zen für alle, die in den Rest­be­stän­den unse­res Sozi­al­sys­tems Vor­tei­le erkennen.

Je links­iden­ti­tä­rer die Poli­tik aller eta­blier­ter Par­tei­en grun­diert wur­de, um so bizar­rer gestal­te­ten sich die Ver­ren­kun­gen, als glo­ba­ler Ret­ter und Bewah­rer des „Huma­ni­tä­ren“ aufzutrumpfen.

Mein Migra­ti­ons­hin­ter­grund ist jeden­falls nicht neben­säch­lich; sei­ne Wir­kung ver­rin­ger­te sich nicht, im Gegen­teil, sie ver­stärk­te sich. Soll­te ich mei­ne Iden­ti­tät bestim­men, so hängt sie viel weni­ger, ja fast gar nicht von dem Staats­we­sen ab, dem ich aus his­to­ri­schen und mehr noch juris­ti­schen Grün­den zuge­ord­net wur­de. Ich bin viel mehr Ex-DDRler, also Ost­deut­scher, wie es heu­te pau­schal heißt, und eher ein alt­ge­wor­de­nes Pri­g­nit­zer Dorf­kind als ein Teil des Kol­lek­tivs der „Anstän­di­gen“ und des „Wir sind mehr!“ von Neu-Deutschland.

Der Staat, dem ich zufiel, zieh mei­ne Gene­ra­ti­on, die etwa zur soge­nann­ten Wie­der­ver­ei­ni­gung Berufs­aus­bil­dung und Stu­di­um absol­vier­te hat­te, zunächst über­heb­lich der völ­li­gen Inkom­pe­tenz und ver­hin­der­te spä­ter eben­so arro­gant – und ins­be­son­de­re eine frei­mü­ti­ge Kom­mu­ni­ka­ti­on kalt aus­schlie­ßend – mei­nen Ver­bleib in einem Beruf, in dem ich mich min­des­tens ja bewährt hatte.

Wes­halb also soll­te ich mich mit die­sem „Gemein­we­sen“ und gar noch mit sei­ner Admi­nis­tra­ti­on iden­ti­fi­zie­ren? Nein, zum Glück ver­fü­ge ich über star­ken Migra­ti­ons­hin­ter­grund, und offen­bar emp­fin­det dies ein Groß­teil mei­ner eins­ti­gen Lands­leu­te aus den soge­nann­ten fünf neu­en Län­dern ebenso.

Zu Recht wer­fen uns die ande­ren, wer­fen uns die Welt­an­schau­ungs­kon­gre­ga­tio­nen und deren Agi­ta­ti­ons­trupps der „Zivil­ge­sell­schaft“ ja vor, wir wären nie ange­kom­men, wir wären retar­dier­te Ewig­gest­ri­ge, ver­blie­ben tumb und blö­de in unse­ren Pro­vinz- und Clan­struk­tu­ren und zeig­ten uns resi­li­ent gegen­über hoch­do­sier­ter poli­ti­scher Bil­dung wie sogar unbot­mä­ßig gegen die Obrig­keit und deren Chef­ideo­lo­gen und Medien.

Das von einem ver­dräng­ten his­to­ri­schen Trau­ma bestimm­te Selbst­ver­ständ­nis der äußer­lich mora­lis­tisch auf­trump­fen­den Ber­li­ner Repu­blik reagiert auf uns all­er­gisch, indem es uns zuschreibt, wir wären „rechts­extre­mis­tisch“ und poten­ti­ell Nazis, also genau das Böse in Gestalt, was die­se Repu­blik und ihre Beken­ner von sich abzu­spal­ten wünschen.

Tra­gisch oder nicht:

Mich kenn­zeich­net weit mehr mein Her­kom­men als etwa ein Ange­kom­men­sein. Zuge­ge­ben, ich konn­te ab 1990 end­lich die Bücher lesen, die ich lesen woll­te. Sie wären in der DDR/­SED-Dik­ta­tur noch ideel­ler Spreng­stoff gewe­sen; in der Nach­wen­de jedoch inter­es­sier­ten sie weni­ger als die wöchent­li­chen Discounter-Sonderangebote.

Immer­hin gab es end­lich rich­tig gute Fahr­rä­der und all die Mate­ria­li­en und Werk­zeu­ge, sich sein Refu­gi­um so funk­ti­ons­tüch­tig wie schick zu gestal­ten. Wir stan­den end­lich nicht mehr nach den Waren, son­dern die­se stan­den jetzt nach uns an.

Aber für das, wofür ich dank­bar bin, habe ich selbst etwas geleis­tet und mei­nen Teil bezahlt; ich nahm nichts umsonst, mel­de­te kei­ne „Bedar­fe“ an und benö­tig­te weder „För­der­struk­tu­ren“ noch „Nach­teils­aus­glei­che“ oder „Teil­ha­be­ga­ran­tien“. Wo ich je erfolg­reich war, dort auf anti­zy­kli­sche Wei­se und in exis­ten­tia­lis­ti­scher Wahr­neh­mung mei­ner unmit­tel­ba­ren Ver­ant­wor­tung gegen­über mei­nen Nächs­ten, den mir einst anver­trau­ten Schü­lern etwa, und mir selbst.

Scho­pen­hau­er, Camus, Luh­mann und eini­ge ande­re gedank­li­che Gewährs­leu­te waren mir – eben­so wie die Lite­ra­tur als gro­ßer Bei­spiel- und Ver­gleichs­ge­ber – stets wich­ti­ger als die letzt­lich so tra­gi­schen oder unfrei­wil­lig tra­gi­ko­mi­schen Füh­rungs­kräf­te der Bun­des­po­li­tik, an denen mich ihre shake­speare­sche Figu­ra­li­tät inter­es­siert. Man den­ke nur an die aktu­el­le Clow­ne­rie um die Per­so­na­lie Jens Spahn.

Mei­ner Her­kunft ver­dan­ke ich ein Sen­so­ri­um, das mich die Neu-Ideo­lo­gi­sie­rung des neu­en Deutsch­lands als Pro­blem emp­fin­den ließ, als dra­ma­ti­sche Aus­ein­an­der­drift von Schein und Sein, von Behaup­tung und Tatsache.

Hielt ich Frei­heit und Demo­kra­tie schon immer für unge­naue und roman­ti­sier­te Begrif­fe bzw. Zuschrei­bun­gen, ja sogar für mys­ti­schen Wort­schatz, der Ein­bin­dung in ein Herr­schafts­ver­hält­nis zu ver­schlei­ern und schön­zu­re­den ver­sucht, habe ich an „Rechts­staat­lich­keit“ – über die Siche­rung basa­len Straf­rechts hin­aus – nie geglaubt.

Mich ver­wun­dert nach wie vor, mit welch nai­vem Grund­ver­trau­en davon durch­weg die Rede ist. Man blei­be bes­ser bei Tho­mas Hob­bes‘ Dik­tum: Auc­to­ri­tas, non veri­tas, facit legem. Demo­kra­tie, das ist zuerst Herr­schaft, der gegen­über man sich nun mal zu ver­hal­ten hat, gera­de dann, wenn man bis­her noch kei­ner Regie­rung, ob nun in der DDR oder in der BRD, je sei­ne Stim­me oder gar Zustim­mung gab.

Die Mut­ter­spra­che blieb mir, das Vater­land ver­schwand. Man bleibt Migrant; dann weiß man am ehes­ten, wer man ist.