Brosius-Gersdorf und der Kern der Debatte

Es ist dies das Ver­hält­nis des Kin­des im Mut­ter­lei­be, ein Ver­hält­nis, das weder bloß leib­lich noch bloß geis­tig, son­dern psy­chisch ist, — ein Ver­hält­nis der See­le. Es sind zwei Indi­vi­du­en, und doch noch in unge­trenn­ter See­len­ein­heit; das eine ist noch kein Selbst, noch nicht undurch­dring­lich, son­dern ein Wider­stands­lo­ses; das ande­re ist des­sen Sub­jekt, das ein­zel­ne Selbst bei­der. — Die Mut­ter ist der Geni­us des Kindes.

Mit die­ser Bemer­kung im Hin­ter­grund wol­len wir auf Frau­ke Bro­si­us-Gers­dorf zu spre­chen kom­men, die als Kan­di­da­tin für das Amt eines Rich­ters am Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt unter ande­rem wegen ihrer Posi­ti­on zur Abtrei­bungs­fra­ge unter Druck gera­ten ist.

Der Druck bau­te sich auf, als publik wur­de, daß sie in die­ser Fra­ge, die im Wort­sin­ne exis­ten­ti­ell ist — näm­lich für das unge­bo­re­ne Kind — einer Posi­ti­on das Wort rede­te, die dar­auf ange­legt ist, Abtrei­bun­gen bis zum Ende der Schwan­ger­schaft straf­frei zu stel­len, und daß sie dies in Kon­tex­ten tat, die von vor­ne­her­ein poli­ti­siert waren.

So sag­te sie wäh­rend einer Anhö­rung des Bun­des­ta­ges, daß es »gute Grün­de« dafür gibt, »dass die Men­schen­wür­de erst ab Geburt gilt« (S.12 des Pro­to­kolls der Sit­zung), wes­halb es juris­tisch mach­bar sei, daß der Gesetz­ge­ber den Schwan­ger­schafts­ab­bruch in den ers­ten zwölf Wochen nach der Emp­fäng­nis gene­rell straf­frei stel­le und es vom Wil­len der Schwan­ge­ren abhän­gig mache, ob die­ser Abbruch statt­fin­de oder nicht.

Und sie bezog sich dabei auf ein Gut­ach­ten der vom Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­um ein­ge­setz­ten »Kom­mis­si­on zur repro­duk­ti­ven Selbst­be­stim­mung und Fort­pflan­zungs­me­di­zin«, der sie selbst ange­hör­te und das die ein­stim­mi­ge Emp­feh­lung aus­ge­spro­chen hat­te, den Schwan­ger­schafts­ab­bruch bis zur zwölf­ten Woche als gesetz­lich »recht­mä­ßig« zuzulassen.

Die­se ihre Posi­ti­on hat Bro­si­us-Gers­dorf in einem anläß­lich der Anhö­rung im Rechts­aus­schuß ver­faß­ten Papier aus­führ­lich begrün­det. Daß ihre juris­ti­schen Emp­feh­lun­gen in eklantan­tem Wider­spruch zu zwei Urtei­len des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts ste­hen, die betont hat­ten, daß die Men­schen­wür­de­ga­ran­tie des Grund­ge­set­zes sich auch auf den im Mut­ter­leib wer­den­den Men­schen bezieht und der Gesetz­ge­ber daher ver­pflich­tet ist, sich schüt­zend vor den sich ent­wi­ckeln­den Men­schen zu stel­len und eine Abtrei­bung folg­lich als Unrecht zu betrach­ten — wischt Bro­si­us-Gers­dorf mit der Behaup­tung zur Sei­te, die Urtei­le des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts hät­ten für den Gesetz­ge­ber kei­ne Bin­dungs­wir­kung (S. 36 des Pro­to­kolls).

Um die­se Aus­sa­gen ange­mes­sen beur­tei­len zu kön­nen, soll­te man sie in drei Pro­blem­krei­se unter­tei­len: 1. die Fra­ge der straf­frei­en Abtrei­bung bis zur zwölf­ten Woche, 2. die Fra­ge der Abtrei­bung von der zwölf­ten Woche bis zum Ende der Schwan­ger­schaft, 3. die Fra­ge der Bin­dungs­wir­kung frü­he­rer Verfassungsgerichtsurteile.

I. Das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt hat in zwei Urtei­len, einem ers­ten aus dem Jahr 1975 zur »Fris­ten­re­ge­lung« und einem zwei­ten aus dem Jahr 1993 zum Schwan­ger­schafts­ab­bruch, fest­ge­hal­ten, daß das sich im Mut­ter­leib ent­wi­ckeln­de Men­schen­le­ben unter dem Schutz der Ver­fas­sung ste­he und (so das ers­te Urteil in aller Klar­heit) der

Lebens­schutz der Lei­bes­frucht […] grund­sätz­lich für die gesam­te Dau­er der Schwan­ger­schaft Vor­rang vor dem Selbst­be­stim­mungs­recht der Schwan­ge­ren [genießt] und […] nicht für eine bestimm­te Frist in Fra­ge gestellt werden

darf. Daher habe eine Schwan­ger­schafts­be­ra­tung auch kei­ne Abbruchs­be­ra­tung zu sein, son­dern (zwei­tes Urteil):

Die Bera­tung dient dem Schutz des unge­bo­re­nen Lebens. Sie hat sich von dem Bemü­hen lei­ten zu las­sen, die Frau zur Fort­set­zung der Schwan­ger­schaft zu ermu­ti­gen und ihr Per­spek­ti­ven für ein Leben mit dem Kind zu eröff­nen; sie soll ihr hel­fen, eine ver­ant­wort­li­che und gewis­sen­haf­te Ent­schei­dung zu tref­fen. Dabei muß der Frau bewußt sein, daß das Unge­bo­re­ne in jedem Sta­di­um der Schwan­ger­schaft auch ihr gegen­über ein eige­nes Recht auf Leben hat und daß des­halb nach der Rechts­ord­nung ein Schwan­ger­schafts­ab­bruch nur in Aus­nah­me­si­tua­tio­nen in Betracht kom­men kann […].

Die Kon­se­quenz bei­der Urtei­le war, daß ein Schwan­ger­schafts­a­bruch inner­halb der ers­ten zwölf Wochen nach Beginn der Schwan­ger­schaft nur dann straf­frei blieb, wenn die Frau einer schwe­ren und außer­ge­wöhn­li­chen Belas­tung aus­ge­setzt ist, die wäh­rend des Bera­tungs­ge­sprächs fest­zu­stel­len war und ist (oder auch nicht). Damit war aber nie­mals impli­ziert, daß die an bestimm­te Bedin­gun­gen geknüpf­te Mög­lich­keit zum Abbruch der Schwan­ger­schaft eine grund­ge­setz­li­che Bil­li­gung erfuhr; viel­mehr war und ist das Umge­kehr­te der Fall: Abtrei­bung war und ist Unrecht.

Die von Bro­si­us-Gers­dorf vor­ge­schla­ge­ne und ver­tei­dig­te Neu­fas­sung der gesetz­li­chen Grund­la­ge der Schwan­ger­schafts­ab­brü­che und der damit ver­bun­de­nen vor­ge­burt­li­chen Kinds­tö­tun­gen ver­ab­schie­det sich von die­sen grund­ge­setz­li­chen und vom Ver­fas­sungs­ge­richt aus­ge­ar­bei­te­ten und bestä­tig­ten Vor­be­hal­ten. Aus dem Unrecht der Abtrei­bung soll nun das Recht der Frau wer­den, ihre Lei­bes­frucht bis zur zwölf­ten Schwan­ger­schafts­wo­che von einem Arzt (oder medi­ka­men­tös) abtrei­ben zu lassen.

Damit kas­siert Bro­si­us-Gers­dorf gleich bei­de Urtei­le des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts, und sie tut es, indem sie die vom Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt dem Fötus zuge­spro­che­ne Men­schen­wür­de in Abre­de stellt: Sie hält die auch für den Embryo gel­ten­de Men­schen­wür­de­ga­ran­tie des Grund­ge­set­zes für juris­tisch »umstrit­ten« (S. 7 ihrer Stel­lung­nah­me) und meint, sie sei nur für den Zeit­punkt nach der Geburt unum­strit­ten, wor­aus sie ihr Argu­ment gewinnt:

Der im Mut­ter­leib wer­den­de Mensch muß ohne die Men­schen­wür­de­ga­ran­tie aus­kom­men, habe aber ein »Lebens­recht«, das aller­dings am Beginn der Schwan­ger­schaft ein gerin­ge­res Recht sei als das Grund­recht der Mut­ter, wor­aus folgt: der Frau steht in der Früh­pha­se der Schwan­ger­schaft dem Embryo gegen­über, der noch nicht aus eige­ner Kraft lebens­fä­hig sei, »ein Recht auf Schwan­ger­schafts­ab­bruch« zu (S.9).

II. Nun besteht eine Schwan­ge­schaft nicht nur aus zwölf anfäng­li­chen Wochen, son­dern aus neun lan­gen Mona­ten, in denen sich das Kind im Leib der Mut­ter zusam­men mit der Mut­ter entwickelt.

In die­ser Zeit soll es nach Bro­si­us-Gers­dorf fol­gen­de Rege­lun­gen geben:

Für den Fall, daß auf eine Ver­ge­wal­ti­gung eine unge­woll­te Schwan­ger­schaft folgt, soll die Straf­frei­heit von zwölf auf fünf­zehn Wochen ver­län­gert wer­den. Dies wird damit begrün­det, daß die ver­ge­wal­tig­te Frau auf­grund eines Ver­ge­wal­ti­gungs­trau­mas die Schwan­ger­schaft mög­li­cher­wei­se nicht recht­zei­tig bemer­ke, wes­halb es eine län­ge­re Frist brau­che, in der der Schwan­ger­schafts­ab­bruch straf­frei bleibe. In allen ande­ren Fäl­len, also den Fäl­len nicht-kri­mi­no­lo­gi­scher und nicht-medi­zi­ni­scher Indi­ka­ti­on bemerkt Bro­si­us-Gers­dorf in ihrer Stel­lung­nah­me für den Rechts­aus­schuß des Bun­des­ta­ges S. 11, es sei »nicht ein­deu­tig«, ob der Gesetz­ge­ber »in die­ser Spät­pha­se der Schwan­ger­schaft von Straf­be­weh­rung für die Schwan­ge­re abse­hen darf«, und sie ver­weist für die wei­te­re Dis­kus­si­on des The­mas auf den Abschluß­be­richt der »Kom­mis­si­on zur repro­duk­ti­ven Selbst­be­stim­mung und Fort­pflan­zungs­me­di­zin«. Dort geht es um das Recht der Euro­päi­schen Uni­on und u.a. die Fra­ge, ob Schwan­ger­schafts­ab­brü­che, die in einem Land ver­bo­ten sind, von Bür­gern die­ses Lan­des in einem ande­ren EU-Land, in dem sie erlaubt sind, straf­frei vor­ge­nom­men wer­den kön­nen. Und dort lesen wir (S.259): »Die Kri­mi­na­li­sie­rung des Schwan­ger­schafts­ab­bruchs ist bei ent­spre­chen­der Erstre­ckung der straf­recht­li­chen Rege­lungs­ho­heit auch aus­ge­hend von den Grund­frei­hei­ten in grenz­über­schrei­ten­den Kon­stel­la­tio­nen recht­fer­ti­gungs­be­dürf­tig.« Die Gesamt­in­ten­ti­on die­ser Über­le­gun­gen geht dahin, daß es jedem Land über­las­sen bleibt, selbst ent­spre­chen­de gesetzt­li­che Rege­lun­gen zu tref­fen, und daß es im Rah­men die­ser Rege­lun­gen aller­dings recht­fer­ti­gungs­be­dürf­tig sei, wenn ein Schwan­ger­schafts­ab­bruch zu einem Fall fürs Straf­recht wer­de. Dies vor allem des­halb, weil es in der EU und im Euro­pa­recht eine Ten­denz zur »Ent­kri­mi­na­li­sie­rung des Schwan­ger­schafts­ab­bruchs« gebe, so daß sich das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt dazu dann auch »neu äußern« müs­se und der deut­sche Gesetz­ge­ber ver­pflich­tet sei, »die Spiel­räu­me, die ihm das Grund­ge­setz eröff­net, im Lich­te der ver­fas­sungs­recht­lich vor­ge­ge­be­nen größt­mög­li­chen Ver­ein­bar­keit von inner­staat­li­chem Recht mit völ­ker­recht­li­chen Ver­pflich­tun­gen Deutsch­lands aus­zu­fül­len.« (S.279)

Nimmt man das alles zusam­men, ist klar, wohin mit Bro­si­us-Gers­dorf die Rei­se gehen soll: Das Recht der Schwan­ge­ren soll in allen Fäl­len und zu jeder Zeit der Schwan­ger­schaft über dem Recht des Embry­os auf Lebens­schutz ste­hen; die ein­zel­nen Staa­ten »dür­fen« das unge­bo­re­ne Kind zwar schüt­zen — schon das »dür­fen« zeigt: es geht hier um ein Zuge­ständ­nis an die Staa­ten, die das so hand­ha­ben wol­len, aber es ist eben kei­ne Pflicht mehr —, jedoch nur, »so denn die Men­schen­rech­te der Schwan­ge­ren hin­rei­chend geach­tet wer­den.« (S.279)

Sicher­lich wird man nicht über­le­sen dür­fen, daß Bro­si­us-Gers­dorf auch hier dafür votiert, daß es einen Unter­schied mache, ob der Fötus bereits aus sich selbst her­aus lebens­fä­hig sei oder nicht und daß dies bei den gesetzt­li­chen Rege­lun­gen sich aus­wir­ken soll­te. Aber die Tat­sa­che, daß sie das Wachs­tums­kon­ti­nu­um des Fötus in Teil­schrit­te zer­legt, die Hand­lungs­gren­zen mar­kie­ren — bis zu einem bestimm­ten Ent­wick­lungs­punkt ist der Fötus nicht selbst lebens­fä­hig und darf getrost als eine Art Sache betrach­tet wer­den, von der man sich straf­los tren­nen kann —, macht deut­lich, daß sie auf der Suche nach Kri­te­ri­en ist, die den Schwan­ger­schafts­ab­bruch legi­ti­mie­ren.

Dabei ist sie mit dem Pro­blem kon­fron­tiert, daß sie in das Ent­wick­lungs­kon­ti­nu­um qua­li­ta­ti­ve Gren­zen ein­zie­hen muß, die für einen, der Schwan­ger­schafts­ab­brü­che vor Errei­chen einer sol­chen Gren­ze für legi­tim hal­ten mag, eine ent­schei­den­de Bedeu­tung haben, für einen Geg­ner des Schwan­ger­schafts­ab­bruchs aber schlicht nicht vor­lie­gen; denn für ihn bleibt es ein Kon­ti­numm, inner­halb des­sen es kein Vor und kein Nach gibt, son­dern nur die initia­le Zeu­gung eines Men­schen, der vom Moment der Zeu­gung an ein wer­den­der Mensch ist.

Daß Bro­si­us-Gers­dorf den wich­tigs­ten qua­li­ta­ti­ven Sprung, ab dem der wer­den­de Mensch dann im Voll­sin­ne ein Mensch sei und end­lich der Men­schen­wür­de­ga­ran­tie des Grund­ge­set­zes unter­lie­ge, mit der phy­si­schen Geburt des Men­schen iden­ti­fi­ziert, ist aus ihrer Sicht nach­voll­zieh­bar, aus einer christ­li­chen Sicht aber eine Kata­stro­phe, denn hier wird das Mensch-Sein an äußer­li­che Merk­ma­le gebun­den, die in einer bestimm­ten Pha­se zwar als typi­sche Merk­ma­le auf­tre­ten, für das Lebe­we­sen namens »Mensch« ins­ge­samt aber nichts wei­ter als rein äußer­li­che Ent­wick­lungs­schrit­te auf dem Lebens­weg des Men­schen sind.

Wür­de man Bro­si­us-Gers­dorf fol­gen wol­len, stün­de dem­nächst eine Debat­te an, ab wann im Ver­lauf eines Men­schen­le­bens auf­grund wel­cher Kri­te­ri­en die Men­schen­wür­de eines Men­schen auch wie­der ver­wirkt sei: bei auf­tre­ten­der Inkon­ti­nenz? Rheu­ma? Demenz?

III. Es gibt also sehr gute Grün­de, die das Ver­fas­sungs­ge­richt in der Ver­gan­gen­heit dazu bestimmt haben, die Men­schen­wür­de dem Men­schen auf sei­nem gesam­ten Lebens­weg und also von der Zeu­gung bis zum Tod zuzu­er­ken­nen. Will man hier neue Wege gehen, muß man die bis­he­ri­ge Recht­spre­chung des obers­ten deut­schen Gerichts kas­sie­ren und davon aus­ge­hen, daß das, was bis­lang als Besin­nung auf die wesent­li­chen Wer­te der Ver­fas­sung, die wie­der­um auf wesent­li­chen christ­li­chen Wer­ten beru­hen, kei­ne wesent­li­che und das heißt: über­zeit­li­che Gel­tung hat, son­dern nichts wei­ter als ein juris­ti­sches Refle­xi­ons­sta­di­um im Ent­wick­lungs­gang unse­res Staa­tes ist.

Und genau so meint es Bro­si­us-Gers­dorf: Eine Bin­dungs­wir­kung der bis­he­ri­gen Urtei­le des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts stellt sie in Abre­de (ich ver­wei­se noch­ein­mal auf S. 36 des Pro­to­kolls der Anhö­rung vor dem Rechts­aus­schuß des Bun­des­tags); und dies tut sie, weil sie der Mei­nung ist (die sie bei Mar­kus Lanz zum bes­ten gibt), daß eine Mehr­heit der Frau­en und über­haupt die Gesell­schaft das ja inzwi­schen ganz anders sehe als zu den längst ver­gan­ge­nen Zei­ten, zu denen das Ver­fas­sungs­ge­richt sei­ne ein­schlä­gi­gen Urtei­le fällte.

Und die SPD-Par­tei­zei­tung »vor­wärts« erwei­tert die­sen Gedan­ken dahin­ge­hend, daß das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt heu­te anders ent­schei­den wür­de (gemeint ist: »soll­te«), weil der Frau­en­an­teil im Gericht heu­te deut­lich höher sei als frü­her. Die Hoff­nung, die sich damit ver­bin­det, lau­tet für den »vor­wärts« folg­lich: »Mög­li­cher­wei­se wür­de Bro­si­us-Gers­dorf mit ihrer Posi­ti­on in Karls­ru­he offe­ne Türen einrennen.«

An die­ser Stel­le zeigt sich der Grund­kon­flikt, um den es geht, in aller Schär­fe: ob man das, was gilt und rich­tig und wahr ist, für ein Epi­phä­no­men eines bestimm­ten Stan­des der gesell­schaft­li­chen Ent­wick­lung hält, dem kei­ne inne­re Sub­stanz zukommt (lin­ke Welt­sicht); oder ob man davon aus­geht, daß es gül­ti­ge über­zeit­li­che und also sub­stan­ti­el­le Wahr­hei­ten gibt, gegen die man nicht ver­sto­ßen kann, weil man sonst an der Wirk­lich­keit schei­tert und selbst Scha­den nimmt (rech­te Weltsicht).

Bro­si­us-Gers­dorf spricht hier aus einer klar erkenn­ba­ren lin­ken Posi­ti­on. Und sie ver­hed­dert sich folg­lich auch in den Apo­rien die­ser Posi­ti­on. Wenn nichts mehr gilt, son­dern alles eine Fra­ge des Ent­wick­lungs­stan­des von Pro­duk­tiv­kräf­ten und Bewußt­sein ist, die wie­der­um durch gesell­schaft­li­che Aus­ein­an­der­set­zun­gen in die rich­ti­ge Rich­tung gelenkt wer­den müs­sen, dann ist alles Poli­tik und Aus­ein­an­der­set­zung, denn was gilt, gilt nicht mehr, weil es einen gül­ti­gen Maß­stab fürs Gel­ten gibt, son­dern weil sich bestimm­te Grup­pen durch­set­zen, die in ihrem Sich-Durch­set­zen dann auch set­zen, was gel­ten soll.

Und genau das ist es, was wir bei Bro­si­us-Gers­dorf beob­ach­ten kön­nen: Sie betreibt lin­ke Macht­po­li­tik in der Gestalt der juris­ti­schen Exper­tin. Da ihr und der Lin­ken der­zeit aber noch die Macht­mit­tel feh­len, um im Hin­blick auf die Fra­ge des Schwan­ger­schafts­ab­bruchs ein­fach durch­re­gie­ren zu kön­nen und Recht par ord­re du mouf­ti set­zen zu kön­nen, muß im Augen­blick noch argu­men­tiert werden.

Und dazu gehört, daß man sich dann doch auf Geset­ze und Geset­zes­for­mu­lie­run­gen beru­fen muß, die die eige­ne Ansicht nach außen hin legi­ti­mie­ren kön­nen. So etwa, wenn Bro­si­us-Gers­dorf vehe­ment dar­auf ver­weist, daß es der neu in Kraft getre­te­ne Arti­kel 94 Absatz 4 des Grund­ge­set­zes sei, der die Bin­dungs­wir­kung der Urtei­le des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts für den Gesetz­ge­ber auf­he­be (S. 12 des ste­no­gra­phi­schen Pro­to­kolls der Anhö­rung vor dem Rechts­aus­schuß), wes­halb der Gesetz­ge­ber die Abtrei­bungs­fra­ge auch ohne Rekurs auf die Men­schen­wür­de und auch außer­halb des Grund­ge­set­zes auf dem Wege eines ein­fa­chen Geset­zes regeln könne.

Für einen Moment also geht sie von etwas aus, was sie sonst in Abre­de stellt, näm­lich daß ein Arti­kel des Grund­ge­set­zes sub­stan­ti­el­le Kraft hat, die in die­sem Fall natür­lich dar­in besteht, ande­re sub­stan­ti­el­le Rege­lun­gen und vor allem Aus­le­gun­gen des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts aufzuheben.

Damit sind wir juris­tisch am Ende: Das Recht zeigt sich dank Bro­si­us-Gers­dorf als Ele­ment einer Poli­tik, die Recht aus eige­ner Macht setzt und dabei jeder­zeit die bis­her gül­ti­ge Moral außer Kraft set­zen kann. Denn das ist der lin­ke Antrieb, der hier wirkt: Recht ist Macht ist Poli­tik, die an kei­ne sub­stan­ti­el­len Wer­te und Über­zeu­gun­gen gebun­den sind, son­dern jeder­zeit und immer wie­der neu fest­le­gen dür­fen, was gilt und was nicht. Recht und Macht und Poli­tik schrump­fen hier auf die ein­fa­che For­mel vom »Recht des Stär­ke­ren«. Und in dem hier dis­ku­tier­ten Fall heißt das: Sie schrump­fen auf das Recht der stär­ke­ren Mut­ter, ihr schwa­ches wer­den­des Kind im Mut­ter­leib jeder­zeit los­wer­den zu dürfen.

IV. Hegel hat­te von einem »Ver­hält­nis der See­len« gespro­chen, das in der Schwan­ger­schaft zu beden­ken sei. Und er hat­te bemerkt, daß die­ses Ver­hält­nis ein hier­ar­chi­sches sei: das wer­den­de Kind hat noch kein Selbst, es ist ganz abhän­gig von der Mut­ter, die in ihrem Selbst das ande­re Selbst, das in ihr her­an­wächst, mitrepräsentiert.

In der Tat: Wir sehen äußer­lich immer nur die Mut­ter, die han­delt, wie sie han­delt, und in ihrem Han­deln das Kind mit­nimmt, ohne daß sich das Kind dage­gen weh­ren könn­te. Aber den­noch: Auch das Kind hat eine See­le, und die­se See­le ist von der Zeu­gung an eine Men­schen­see­le. Und daher ist, wie Hegel sagt, die Mut­ter »der Geni­us des Kin­des«: Sie allei­ne ist sein Schutz­geist, der das Kind nach neun Mona­ten in die äuße­re Welt entläßt.

Bro­si­us-Gers­dorf will davon nichts wissen.