Warum Kinder wollen?

Kein EU-Land erreicht derzeit die Fertilitätsrate von 2,1, die nötig wäre, um die Bevölkerungsgröße ohne Migration aufrechtzuerhalten. Weit entfernt: Der Durchschnitt liegt bei 1,4 Kindern.

Ellen Kositza ist Literatur-Redakteurin und Mutter von sieben Kindern.

Bul­ga­ri­en führt die Sta­tis­tik mit 1,8 Kin­dern pro Frau an. Mal­ta als Liga­letz­ter (1,1) liegt Kopf an Kopf mit Litau­en, Ita­li­en und Spa­ni­en. Deutsch­land: 1,35. Ja, erbärmlich.(Knapp drei Mil­lio­nen Abge­trie­be­ne seit 2000… ande­res Thema.)

Wenn man sol­che Zah­len liest, liegt der Aus­ruf nahe: „Wir haben es wohl nicht anders verdient!“

Oft wird argu­men­tiert, Kin­der kön­ne man sich heu­te kaum leis­ten. Dabei ist Bul­ga­ri­en eines der ärms­ten Län­der in der EU. Ande­re Län­der wie Mol­da­wi­en, Koso­vo und Geor­gi­en sind NOCH ärmer und haben Fer­ti­li­täts­ra­ten, die teils an der 2‑Kin­der-Zahl kratzen.

Es gab in den letz­ten fünf Jah­ren hier­zu­lan­de exakt 4089 Arti­kel zum The­ma Gebär­streik. Unse­re “Leit­me­di­en” pro­du­zie­ren wöchent­lich Tex­te mit Über­schrif­ten wie “War­um Mut­ter­schaft die Lie­be killt”, “Wes­halb kin­der­lo­se Paa­re glück­li­cher sind” oder “Kin­der­frei? Ja bit­te!” Viel­leicht wird eine mei­ner Uren­ke­lin­nen im Rah­men einer Mas­ter­ar­beit mal die vehe­ment anti­na­ta­lis­ti­sche Stim­mungs­ma­che in den deutsch­spra­chi­gen Medi­en “damals” beleuchten.

Ich möch­te, beför­dert aus eige­ner Erfah­rung, das Dilem­ma zusammenfassen.

Was gegen eige­ne Kin­der spricht:

etli­che Jah­re nicht aus­schla­fen können,

etli­che Jah­re auch ansons­ten kein Lot­ter­le­ben nach Gus­to füh­ren können,

hef­ti­ge Abnei­gung gegen Matsch-Win­ter entwickeln,

Eltern­aben­de besu­chen müssen,

mit Läu­sen und Ver­let­zun­gen kon­fron­tiert werden,

Puber­tät.

Mehr fällt mir nicht ein. Ist ja auch viel. Es war wahr­lich kein Pony­hof. Ich fand es SEHR anstren­gend, sie­ben Kin­der groß­zu­be­kom­men. Noch mehr: Es hat­te mich gele­gent­lich an den Rand der Ver­zweif­lung gebracht. Eine Gefühls­la­ge, die ein wahn­sin­nig guter Motor sein kann – wenn all das stimmt & paßt, was man heu­te “Mind­set” nennt: inne­re Ein­stel­lung, grund­sätz­li­ches Wer­te­ge­rüst, fes­te Über­zeu­gun­gen. Ich wür­de es wie­der tun.

Was für eige­ne Kin­der spricht:

du warst ganz gut. Sie sind bes­ser. Du woll­test dich ja auch „hin­auf­pflan­zen“. Die einen mögen ihre Trau­ma­ta ver­er­ben, die ande­ren machen aus den Kin­dern kein “Pro­jekt”, aber wis­sen, was zählt. Ich selbst habe 24 Feh­ler, die mei­ne (lie­ben) Eltern noto­risch mach­ten, ein­fach unterlassen;

du mußt dich nie fra­gen, was eigent­lich als nächs­tes dran ist. Du bist stets gefragt. Das heißt:

Daseins­zwei­fel? Fehlanzeige

ab 4+ Kin­dern hast du qua­si einen eige­nen Ver­dienst – und bist der Boss. Deutsch­land ent­lohnt Eltern­schaft weit­aus fürst­li­cher als die meis­ten ande­ren Län­der. Ein ver­ges­se­ner oder schlecht­ge­re­de­ter Fakt

du erwirbst Mana­ger­qua­li­tä­ten. (Gut, viel­leicht nicht bei einem Ein­zel­kind.) Frü­her fand ich das Argu­ment haus­ba­cken und ver­brä­mend. (Ich fand auch die Erhe­bung vom Haus­frau­en­stand in die Mana­ger­rie­ge ent­wür­di­gend.) Aber es ist so. Von einer gestan­de­nen Mehr­fach­mut­ter wirst du nie hören, sie kön­ne xy nicht erle­di­gen, weil nächs­te Woche der 80. Geburts­tag der Oma anste­he. Sie kann ers­tens dele­gie­ren, sie kann zwei­tens drei, vier Din­ge qua­si auf ein­mal erle­di­gen. Leich­ter Streß beginnt für sie dort, wo ande­re bereits wegen “Ner­ven­zu­sam­men­bruch” den Not­ruf gewählt haben. Im Main­stream­feuil­le­ton nen­nen sie das “Selbst­aus­beu­tung”. Wir sagen stolz Stahlbad

du wirst alt. Jeder wird, und es ist ein Makel, wenn du kin­der­los bist. Als Vater/Mutter ist das nor­ma­ler­wei­se durch Respekt beglei­tet. (Mit dem Argu­ment Kin­der als Alten­pfle­ger­hel­fer frem­de­le ich…)

du kriegst eine Bank ein­fach mal so restau­riert (Wis­sen­de wis­sen, was ich meine)

du kannst tau­send aber­wit­zi­ge Geschich­ten erzäh­len, die sonst fehl­ten (Kind sucht Klo auf im Bau­markt. Und zwar in der Sani­tär­aus­stel­lung. Dies nur eine von 1000.)

mal ganz banal, die Bil­der! Die Gemäl­de mei­ne ich! Eins mei­ner Lieb­lings­bil­der begann laut Kind „mit A“. Es war wun­der­schön und irgend­wie tech­nisch. Es war: eine Afin­dung. (Ich bin eine gro­ße Aus­mis­te­rin. Aber ca. 100 Gemäl­de auf 7 Kin­der sind wohl nicht zu viel.)

kal­li­gra­phi­sche Skiz­zen. Mit 8 sehr unbe­hol­fen, mit 10 artig, mit 13 ehr­gei­zig, und dann mit 16 auf Rudolf-Koch-Niveau;

all die klas­si­schen Kon­zer­te. Und Opern. Sie kin­der­frei durch­zu­hö­ren stel­le ich mir nach­ge­ra­de lang­wei­lig vor. Ich habe mei­ne Kin­der von klein­auf immer mit­ge­schleppt. Das war anstren­gend. Sie durf­ten näm­lich nie stö­ren. Ja, das war streng, aber es sind sie­ben Kul­tur­gut­trä­ger dar­aus geworden;

die gan­zen Spie­le, die du geliebt hat­test (bei mir vor allem Ver­ste­cken und Par­cours auf Zeit) kannst du mit Abstand erneut spie­len. Je mehr Kinder/ Enkel, des­to öfter;

Lese­lust. Wer eh gern liest, hat mit Kin­dern ein ver­zig­fach­tes Ver­gnü­gen. Kei­ner kom­me mir damit, daß es „heu­te“ kei­ne guten Kin­der­bü­cher mehr gäbe. Gro­ßer Quatsch;

Leben geben. Du hast tau­sen­de Ahnen. Und noch mehr. Wer bist du, jetzt ein­fach Schluß zu machen? Nichts toppt die­ses Argument.

Post­pu­ber­tät. Im schlim­me­ren Fall hat­test du zwei, drei Jah­re einen wirk­lich unaus­steh­li­chen Men­schen bei dir woh­nen. Dann die Ent­pup­pung. Es ist wie einen ätzend stei­len Berg zu bestei­gen. Du fluchst. Alles schmerzt. Du willst ein­fach nur auf­ge­ben. Dann bist du oben und siehst wie zufäl­lig, wie aus einem häß­li­chen Kokon ein Schmet­ter­ling schlüpft. Nichts könn­te schö­ner sein!

Wenn sie groß sind und nichts Schlim­mes dazwi­schen­ge­kom­men ist, hast du ech­te Freun­de. Zum Reden, Trat­schen, zum gegen­sei­tig Hel­fen. Es sind ja Leu­te, die mehr oder min­der wie du den­ken. (Im geglück­ten Fall jeden­falls. Glau­be, es hat gehol­fen, Gott regel­mä­ßig für sie­ben geglück­te Fäl­le zu danken)

nicht zuletzt: Wer sei­ne Kin­der so RICHTIG und aus vol­lem Her­zen und aus Lei­den­schaft lieb­te, wird Kin­der haben, die gleich­zie­hen. Sprich: auch vie­le Kin­der haben! Und dann kommt es zu sol­chen klei­nen wei­chen Wesen, die dir irgend­wann in den Schoß gelegt wer­den: Nied­lich­kei­ten, Fort­set­zung, sol­che, die viel­leicht dein musi­ka­li­sches Gen oder das schrift­stel­le­ri­sche geerbt haben oder auch bloß dein Grüb­chen in der rech­ten Wan­ge. Oder die Sehn­sucht, die Lei­den­schaft und das furcht­bar Sture.

Mor­gen wer­den mir sicher zehn gute Grün­de ein­fal­len, die ich heu­te ver­ges­sen habe. Oder zwan­zig. Es gibt ein­fach gar kei­nen guten Grund dagegen.