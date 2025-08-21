21. August 2025

Warum Kinder wollen?

Ellen Kositza / 10 Kommentare

Kein EU-Land erreicht derzeit die Fertilitätsrate von 2,1, die nötig wäre, um die Bevölkerungsgröße ohne Migration aufrechtzuerhalten. Weit entfernt: Der Durchschnitt liegt bei 1,4 Kindern.

Ellen Kositza

Ellen Kositza ist Literatur-Redakteurin und Mutter von sieben Kindern.

Bul­ga­ri­en führt die Sta­tis­tik mit 1,8 Kin­dern pro Frau an. Mal­ta als Liga­letz­ter (1,1) liegt Kopf an Kopf mit Litau­en, Ita­li­en und Spa­ni­en. Deutsch­land: 1,35. Ja, erbärmlich.(Knapp drei Mil­lio­nen Abge­trie­be­ne seit 2000… ande­res Thema.)

Wenn man sol­che Zah­len liest, liegt der Aus­ruf nahe: „Wir haben es wohl nicht anders verdient!“

Oft wird argu­men­tiert, Kin­der kön­ne man sich heu­te kaum leis­ten. Dabei ist Bul­ga­ri­en eines der ärms­ten Län­der in der EU. Ande­re Län­der wie Mol­da­wi­en, Koso­vo und Geor­gi­en sind NOCH ärmer und haben Fer­ti­li­täts­ra­ten, die teils an der 2‑Kin­der-Zahl kratzen.

Es gab in den letz­ten fünf Jah­ren hier­zu­lan­de exakt 4089 Arti­kel zum The­ma Gebär­streik. Unse­re “Leit­me­di­en” pro­du­zie­ren wöchent­lich Tex­te mit Über­schrif­ten wie “War­um Mut­ter­schaft die Lie­be killt”, “Wes­halb kin­der­lo­se Paa­re glück­li­cher sind” oder “Kin­der­frei? Ja bit­te!” Viel­leicht wird eine mei­ner Uren­ke­lin­nen im Rah­men einer Mas­ter­ar­beit mal die vehe­ment anti­na­ta­lis­ti­sche Stim­mungs­ma­che in den deutsch­spra­chi­gen Medi­en “damals” beleuchten.

Ich möch­te, beför­dert aus eige­ner Erfah­rung, das Dilem­ma zusammenfassen.

Was gegen eige­ne Kin­der spricht:

  • etli­che Jah­re nicht aus­schla­fen können,
  • etli­che Jah­re auch ansons­ten kein Lot­ter­le­ben nach Gus­to füh­ren können,
  • hef­ti­ge Abnei­gung gegen Matsch-Win­ter entwickeln,
  • Eltern­aben­de besu­chen müssen,
  • mit Läu­sen und Ver­let­zun­gen kon­fron­tiert werden,
  • Puber­tät.

Mehr fällt mir nicht ein. Ist ja auch viel. Es  war wahr­lich kein Pony­hof. Ich fand es SEHR anstren­gend, sie­ben Kin­der groß­zu­be­kom­men. Noch mehr: Es hat­te mich gele­gent­lich an den Rand der Ver­zweif­lung gebracht. Eine Gefühls­la­ge, die ein wahn­sin­nig guter Motor sein kann – wenn all das stimmt & paßt, was man heu­te “Mind­set” nennt: inne­re Ein­stel­lung, grund­sätz­li­ches Wer­te­ge­rüst, fes­te Über­zeu­gun­gen. Ich wür­de es wie­der tun.

Was für eige­ne Kin­der spricht:

  • du warst ganz gut. Sie sind bes­ser. Du woll­test dich ja auch „hin­auf­pflan­zen“. Die einen mögen ihre Trau­ma­ta ver­er­ben, die ande­ren machen aus den Kin­dern kein “Pro­jekt”, aber wis­sen, was zählt. Ich selbst habe 24 Feh­ler, die mei­ne (lie­ben) Eltern noto­risch mach­ten, ein­fach unterlassen;
  • du mußt dich nie fra­gen, was eigent­lich als nächs­tes dran ist. Du bist stets gefragt. Das heißt:
  • Daseins­zwei­fel? Fehlanzeige
  • ab 4+ Kin­dern hast du qua­si einen eige­nen Ver­dienst – und bist der Boss. Deutsch­land ent­lohnt Eltern­schaft weit­aus fürst­li­cher als die meis­ten ande­ren Län­der. Ein ver­ges­se­ner oder schlecht­ge­re­de­ter Fakt
  • du erwirbst Mana­ger­qua­li­tä­ten. (Gut, viel­leicht nicht bei einem Ein­zel­kind.) Frü­her fand ich das Argu­ment haus­ba­cken und ver­brä­mend. (Ich fand auch die Erhe­bung vom Haus­frau­en­stand in die Mana­ger­rie­ge ent­wür­di­gend.) Aber es ist so. Von einer gestan­de­nen Mehr­fach­mut­ter wirst du nie hören, sie kön­ne xy nicht erle­di­gen, weil nächs­te Woche der 80. Geburts­tag der Oma anste­he. Sie kann ers­tens dele­gie­ren, sie kann zwei­tens drei, vier Din­ge qua­si auf ein­mal erle­di­gen. Leich­ter Streß beginnt für sie dort, wo ande­re bereits wegen “Ner­ven­zu­sam­men­bruch” den Not­ruf gewählt haben. Im Main­stream­feuil­le­ton nen­nen sie das “Selbst­aus­beu­tung”. Wir sagen stolz Stahlbad
  • du wirst alt. Jeder wird, und es ist ein Makel, wenn du kin­der­los bist. Als Vater/Mutter ist das nor­ma­ler­wei­se durch Respekt beglei­tet. (Mit dem Argu­ment Kin­der als Alten­pfle­ger­hel­fer frem­de­le ich…)
  • du kriegst eine Bank ein­fach mal so restau­riert (Wis­sen­de wis­sen, was ich meine)
  • du kannst tau­send aber­wit­zi­ge Geschich­ten erzäh­len, die sonst fehl­ten (Kind sucht Klo auf im Bau­markt. Und zwar in der Sani­tär­aus­stel­lung. Dies nur eine von 1000.)
  • mal ganz banal, die Bil­der! Die Gemäl­de mei­ne ich! Eins mei­ner Lieb­lings­bil­der begann laut Kind „mit A“. Es war wun­der­schön und irgend­wie tech­nisch. Es war: eine Afin­dung. (Ich bin eine gro­ße Aus­mis­te­rin. Aber ca. 100 Gemäl­de auf 7 Kin­der sind wohl nicht zu viel.)
  • kal­li­gra­phi­sche Skiz­zen. Mit 8 sehr unbe­hol­fen, mit 10 artig, mit 13 ehr­gei­zig, und dann mit 16 auf Rudolf-Koch-Niveau;
  • all die klas­si­schen Kon­zer­te. Und Opern. Sie kin­der­frei durch­zu­hö­ren stel­le ich mir nach­ge­ra­de lang­wei­lig vor. Ich habe mei­ne Kin­der von klein­auf immer mit­ge­schleppt. Das war anstren­gend. Sie durf­ten näm­lich nie stö­ren. Ja, das war streng, aber es sind sie­ben Kul­tur­gut­trä­ger dar­aus geworden;
  • die gan­zen Spie­le, die du geliebt hat­test (bei mir vor allem Ver­ste­cken und Par­cours auf Zeit) kannst du mit Abstand erneut spie­len. Je mehr Kinder/ Enkel, des­to öfter;
  • Lese­lust. Wer eh gern liest, hat mit Kin­dern ein ver­zig­fach­tes Ver­gnü­gen. Kei­ner kom­me mir damit, daß es „heu­te“ kei­ne guten Kin­der­bü­cher mehr gäbe. Gro­ßer Quatsch;
  • Leben geben. Du hast tau­sen­de Ahnen. Und noch mehr. Wer bist du, jetzt ein­fach Schluß zu machen? Nichts toppt die­ses Argument.
  • Post­pu­ber­tät. Im schlim­me­ren Fall hat­test du zwei, drei Jah­re einen wirk­lich unaus­steh­li­chen Men­schen bei dir woh­nen. Dann die Ent­pup­pung. Es ist wie einen ätzend stei­len Berg zu bestei­gen. Du fluchst. Alles schmerzt. Du willst ein­fach nur auf­ge­ben. Dann bist du oben und siehst wie zufäl­lig, wie aus einem häß­li­chen Kokon ein Schmet­ter­ling schlüpft. Nichts könn­te schö­ner sein!
  • Wenn sie groß sind und nichts Schlim­mes dazwi­schen­ge­kom­men ist, hast du ech­te Freun­de. Zum Reden, Trat­schen, zum gegen­sei­tig Hel­fen. Es sind ja Leu­te, die mehr oder min­der wie du den­ken. (Im geglück­ten Fall jeden­falls. Glau­be, es hat gehol­fen, Gott regel­mä­ßig für sie­ben geglück­te Fäl­le zu danken)
  • nicht zuletzt: Wer sei­ne Kin­der so RICHTIG und aus vol­lem Her­zen und aus Lei­den­schaft lieb­te, wird Kin­der haben, die gleich­zie­hen. Sprich: auch vie­le Kin­der haben! Und dann kommt es zu sol­chen klei­nen wei­chen Wesen, die dir irgend­wann in den Schoß gelegt wer­den: Nied­lich­kei­ten, Fort­set­zung, sol­che, die viel­leicht dein musi­ka­li­sches Gen oder das schrift­stel­le­ri­sche geerbt haben oder auch bloß dein Grüb­chen in der rech­ten Wan­ge. Oder die Sehn­sucht, die Lei­den­schaft und das furcht­bar Sture.

Mor­gen wer­den mir sicher zehn gute Grün­de ein­fal­len, die ich heu­te ver­ges­sen habe. Oder zwan­zig. Es gibt ein­fach gar kei­nen guten Grund dagegen.

Kommentare (10)

Ernestine

21. August 2025 17:38

Als gläubiges katholisches Ehepaar waren wir selbstverständlich offen für Kinder. Wir haben diese Entscheidung nie bereut. Die Kleinkinderzeit war für uns als kontemplativ veranlagte Eltern extrem anstrengend. Die zusätzliche psychische Verarbeitung eines frühkindlichen Traumas brachte mich zeitweise an den Rand des Erträglichen. Unsere beiden Söhne sind jetzt Anfang 20 und unser ganzer Stolz. Kinder gehören zur Selbstwerdung und Vollendung eines Menschenlebens einfach dazu. Das begreift man erst, wenn man älter ist... Und je mehr Kinder man geschenkt bekommt, desto reicher wird das Leben... 

FraAimerich

21. August 2025 17:44

"Ach, Gründe brauchen Sie, um ein anständiger Kerl zu sein?"
(Nettelbeck in "Kolberg", aus dem Gedächtnis zitiert)

Maiordomus

21. August 2025 17:45

Dass die Professorin, die von der SPD zur Verfassungsrichterin vorgeschlagen wurde, sich zur Mitte der Gesellschaft rechnete, hingegen die Autorin obiger Zeilen, die ich selber jenseits ihrer Mutterschaften zu den guten deutschen Buchrezensentinnen rechne und wohl zu den gebildetsten 2% der Bevölkerung, möglicherweise von einer Mehrheit, zumindest Grossteil der Bundestagsmitglieder als Extremistin eingeschätzt wird, ist nicht als Irrtum oder Wahnvorstellung zu sehen, sondern als mutmasslich nun mal bestehender vielleicht statistisch objektivierbarer sozialer Befund in der Bundesrepublik Deutschland, so wie etwa der Antisemitismus in vielen Gesellschaften über Jahrhunderte ganz normales Denken war, desgleichen die Einschätzung des zwar bereits von Platon beschriebenen gleichgeschlechtlichen Eros als zu verabscheuende Perversion. Alle diese Einschätzungen, wie auch die Vorstellung, dass es sich bei Embryonen nicht um uns gleichwertige menschliche Lebewesen handle, sind ähnlich wie einstige Mehrheitsvorstellungen über "Hexen" und deren strafwürdige Verantwortung für meteorologische Geschehnisse sind als soziologische Befunde zu nehmen, nicht zu verwechseln aber mit wissenschaftlichem Denken. In dem Sinne besteht allenfalls zwischen der freien Kompetenz des Bundestages bei der Wahl v. Verfassungsrichtern kein grundsätzlicher Unterschied wie wenn sie aufgrund ihres Konsens Hexenrichter zu wählen hätten. Darüber lohnt sich nachzudenken. 

Kurativ

21. August 2025 18:16

Als es in China zu viele Kinder gab, wurden die Familien bestraft. Wenn es nun zu wenig Kinder gibt, müssten die Verantwortlichen (hauptsächlich Frauen) auch dafür bestraft werden. Das trifft aber auf wenig Gegenliebe bei den Wähler.

Majestyk

21. August 2025 18:44

Wäre es nach mir gegangen hätte ich ein halbes Dutzend Kinder. Wäre auch ein guter Vater geworden. Hätte mir sogar vorstellen können Vollzeitpapa zu sein. Hätte, hätte Fahrradkette, Kinder bekommen ist die einzige Sache die Mann nun wirklich nicht alleine kann. Meine zwei Partnerinnen in fruchtbaren Jahren waren lieber auf dem Egotrip und ich damals zu treudoof die richtige Konsequenz zu ziehen. Insofern muß die Frage "Warum Kinder wollen?" in erster Linie von deutschen Frauen beantwortet werden.
Im Übrigen bin ich der festen Überzeugung, Deutschland hätte auch eine Schrumpfkur seiner Bevölkerung verkraftet. Qualität schlägt Quantität. Nur an billigen Arbeitskräften für die Industrie hätte es dann gemangelt. Von daher gehört zu den Gründen für die Bevölkerungsentwicklung vor allem Gier und Geiz. Betrifft die Gier der Großen, aber auch den Geiz Zeit für die Kleinsten zu opfern. 

Bernd

21. August 2025 19:30

Ich merke auch, dass ich gedanklich ständig zu dem Problem der geringen Fruchtbarkeit zurückkomme, es lässt mich nicht los. Ich bin mir noch nicht sicher ob es die Wurzel alle. Übels ist, das unser Volk befallen hat, oder nur das schlimmste Symptom.
 
Anderes Thema: Letztes Jahr war ich mit meinem gerade noch zweijährigen Erstgeborenen in einem Orgelkonzert, Bach. Er liebt die Orgel, war hellauf begeistert. Außer uns beiden nur ältere Herrschaften im Saal, die uns misstrauisch beäugten. Als die Musik begann, fing er an, aufgeregt loszuplappern, er musste alles kommentieren. Ich fand keine Methode, ihn zum Schweigen zu bringen, zumindest nicht für mehr als zwei Minuten am Stück. Aus den missbilligenden Blicken der Umsitzenden wurden schnell gezischte Beschwerden, nach einer halben Stunde verließen wir die Aufführung frühzeitig. Haben Sie Ratschläge für uns?

Kositza: Kenne das! Auch aus der hl. Messe. Kubitschek ist der Meinung, Kinder dürften NULL stören. Ich denke, drei- viermal müssen sie stören dürfen. Auch um die anderen zu erinnern, daß es Kinder gibt und daß es so wichtig ist, daß es sie gibt. Man muß das Stillesein vorher einüben. Geht auch mit Zweijährigen, ihnen beizubringen, daß das Psst-Zeichen verbindlich ist, und wie man sich ganz leise ins Ohr flüstert.

RMH

21. August 2025 21:18

Ein ganz wichtiger Punkt pro Kinder fehlt:
Solange man kein Kind in die Welt setzt, um damit eine bereits kriselnde Beziehung des Paares/ der Eltern zu kitten, heben gemeinsame Kinder die Beziehung Frau - Mann auf eine komplett andere Stufe. Kann man nur schwer beschreiben, wenn man es nicht selber erlebt (hat). Natürlich darf das nicht das einzige Argument sein, denn es gibt auch Beziehungen, die am Nachwuchs scheitern. Bei der Mehrheit, so meine Einschätzung, dürfte das aber nicht der Fall sein, ganz im Gegenteil, da gibt es dann eher das Problem, was fangen die Beiden miteinander an, wenn die Kinder dann mal aus dem Haus sind, hier wiederum sind dann Enkel eine natürliche Hilfe.
Auch reißt man sich, wenn man Vater ist (gilt sicher auch für Mütter), klar eher zusammen. Beißt sich auch mal im job durch, statt den vermeintlich einfacheren Weg zu gehen etc. - das kann man durchaus auch positiv sehen.
Insgesamt ist das viele Nachdenken pro / contra Nachwuchs aus meiner Sicht eher unnatürlich und eine Folge unserer modernen Zeiten und Möglichkeiten. 

Gast auf Erden

21. August 2025 22:03

Wenn ich Texte dieser Art lese, wird mir immer recht wehmütig ums Herz. Die eigene "Reproduktionsleistung": exakt Null, vor Jahrzehnten hätt' es die Chance gegeben, doch nun: der Zug ist abgefahren. Und je älter man wird, desto mehr steht einem der Bibelvers von den "vielen Pfeilen im Köcher"  vor Augen. Aber dafür, Frau Kositza, freue ich mich umso mehr für Sie und all die anderen mit, die Kinder als ihre höchste Bestimmung sehen, wenn sie da sind. Ich weiß nicht, ob ich ein guter Vater gewesen wäre, ich weiß aber, daß ich ebenso wie mein eigener Vater versucht hätte, eine kleine Family durch die Wirren der jeweiligen Zeit durchzubringen. Eine Frage hätte ich: ab dem wievielten Kind erziehen die sich quasi selber, und Sie stehen mit dem Taktstock einfach nur daneben?

Volksdeutscher

21. August 2025 22:04

"Kein EU-Land erreicht derzeit die Fertilitätsrate von 2,1, die nötig wäre, um die Bevölkerungsgröße ohne Migration aufrechtzuerhalten."
Das ist leider wahr. Aber selbst, wenn wir weniger werden, brauchen wir keine Einwanderung von Art- und Kulturfremden, sondern millionenfache und flächendeckende Remigration. Die Vermischung dezimiert das Deutschtum langsam, aber unaufhaltsam weiter, sie verdirbt sein Erbgut, was negative Auswirkungen auf IQ, Arbeitsamkeit und soziales Verhalten hat, produziert zudem Menschen mit gebrochener ethnischer/nationaler Identität und gestörtem Geschichtsbewußtsein - je größer der ethnische/rassische Kontrast zwischen den Eltern ist, umso mehr. Da habe ich von der physischen Verhäßlichung des deutschen Volkes noch gar nichts gesagt. Wir müssen der Entdeutschung und Enteuropäisierung die Stirn bieten. Dies begreifen nur strohdumme Liberale nicht. 

Franz Bettinger

21. August 2025 22:13

Erst nahm die AIDS-Lüge (von der heute kaum noch einer spricht) der Jugend die Lust auf Sex und Kinder. Dann lenkte eine kostenlose Porno-Industrie das Sex-Bedürfnis in andere (autoerotische) Kanäle. Der Männer-hass der Feministen tat ein Übriges. Das alles war und ist von langer Hand geplant mit dem bisher und wohl auch weiterhin erfolgreich verfolgten Ziel der Reduzierung der Weltbevölkerung. Welcher Grund fehlt noch nebst AIDS, Porno und Femininismus? Ach ja: Die seelische Gesamtlage in der Welt; sie wird immer beschissener, auch dies mit Absicht. Ohne positive Zukunft in Sicht - no kids! So sehen das viele. 
 