24. August 2025

Vergangenheit Ost: Wie DDR-Geschichte vermitteln?

Heino Bosselmann / 6 Kommentare

Die DDR-Geschichte und ihre Vermittlung erscheinen im Vergleich zu anderen historischen Themen- und Problemfeldern besonders schwierig und herausfordernd.

Heino Bosselmann

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Zu eini­gen Gründen:

Jede geschicht­li­che Dar­stel­lung folgt – min­des­tens päd­ago­gisch – dem Bedürf­nis nach poli­ti­scher Ein­ord­nung und mora­li­scher Wer­tung, mit Blick auf die DDR geschieht dies jedoch in beson­de­rer Unmit­tel­bar­keit, weil die DDR-Geschich­te nach wie vor, sogar gestei­gert und emo­tio­na­li­siert, das Selbst­ver­ständ­nis der aus der Wie­der­ver­ei­ni­gung her­vor­ge­gan­ge­nen Ber­li­ner Repu­blik betrifft.

Obgleich seit bald vier­zig Jah­ren ver­gan­gen, die Zeit­span­ne ihrer eige­nen Exis­tenz, scheint die his­to­ri­sche DDR gera­de mehr denn je zum Poli­ti­kum zu avancieren.

Das führt zu Ver­kür­zun­gen und Pro­jek­tio­nen wie zu Ver­klä­run­gen und Roman­ti­sie­run­gen. In der poli­ti­schen Bil­dung wird mit Blick auf das unter­ge­gan­ge­ne Land meist dem ver­eng­ten Anspruch gefolgt, Dik­ta­tur­ge­schich­te erklä­ren zu wol­len. Der Osten soll als kon­ta­mi­niert gezeigt wer­den, um so ein Nar­ra­tiv für den dor­ti­gen Erfolg der AfD zu entwickeln.

Je spür­ba­rer die Rest-Demo­kra­tie in Tur­bu­len­zen gerät, umso dring­li­cher bedarf sie offen­bar eines didak­tisch moti­vier­ten Dik­ta­tur­ver­gleichs, für den einer­seits die Geschich­te des Natio­nal­so­zia­lis­mus, ande­rer­seits jene der DDR das Mate­ri­al lie­fern soll, mit dem Ziel soge­nann­ter Demo­kra­tie­bil­dung – an Kontrastbeispielen.

Der Blick poli­ti­scher Deu­tungs­be­hör­den auf die DDR ist also per se ein nicht nur kri­ti­scher, son­dern pri­mär nega­ti­ver. Selbst wenn man das gut­heißt, erwächst dar­aus ein Pro­blem, ins­be­son­de­re gegen­über jun­gen Adres­sa­ten, die im Unter­richt ver­tre­te­ne Vor­stel­lun­gen mit dem ver­glei­chen, was über ihre Eltern­häu­ser und Lebens­um­welt tra­diert wird.

Selbst wenn die DDR nach demo­kra­ti­schen Maß­stä­ben als Unrechts­staat zu gel­ten hat, emp­fin­den dies ihre Zeit­ge­nos­sen als Abwer­tung, sogar kurz­schlüs­sig als Dis­kre­di­tie­rung ihrer per­sön­li­chen Lebens­leis­tung – und ver­wei­gern sich gekränkt Inter­pre­ta­tio­nen, selbst wenn die unab­weis­bar rich­tig sein mögen.

Für die Ver­mitt­lung der DDR-Geschich­te erscheint die Dar­stel­lung ihres kom­ple­xen geschicht­li­chen und poli­ti­schen Bedin­gungs­ge­fü­ges beson­ders anspruchs­voll. So ist sie etwa ohne ihre Staats­ideo­lo­gie, eine heu­ti­gen Schü­lern höchst befremd­lich erschei­nen­de Vari­an­te des sta­li­ni­sier­ten Mar­xis­mus-Leni­nis­mus, eben­so wenig zu ver­ste­hen wie ohne Kennt­nis­se zur Geschich­te der Arbei­ter­be­we­gung, ins­be­son­de­re ihres auf die kom­mu­nis­ti­sche Par­tei bzw. die SED zulau­fen­den Zweiges.

Bei­des jedoch, Mar­xis­mus-Leni­nis­mus und Geschich­te der Arbei­ter­be­we­gung, gehört nicht mehr zum Erfah­rungs­raum der gegen­wär­ti­gen Schü­ler­schaft, so wie ihr gleich­falls die staats­o­zia­lis­ti­sche Pro­duk­ti­ons­wei­se mit all ihren Aus­wir­kun­gen auf Arbeits­welt, Kon­sum­ver­hal­ten und Lebens­wei­se fremd sein dürf­te. Ansons­ten wäre sogar mit Gewinn zu fra­gen, wor­aus, his­to­risch teils nach­voll­zieh­bar und guten Grün­den fol­gend, über­haupt das Bedürf­nis ent­stand, eine sol­che Pro­duk­ti­ons­wei­se zu eta­blie­ren – zumal mit dem Ergeb­nis ihres Scheiterns.

Die DDR begann eher als pro­ble­ma­ti­sche Uto­pie denn als bewußt geplan­tes Unrecht. Phi­lo­so­phisch ange­schaut ist jedoch gera­de die Uto­pie das Pro­blem. Anschlie­ßend durch­aus an das Erbe der Auf­klä­rung, woll­te die DDR „volks­bil­dend“ und mora­lisch in man­cher­lei Hin­sicht das Bes­te (Man ver­ge­gen­wär­ti­ge sich Ber­tolt Brechts „Kin­der­hym­ne“.), konn­te dies jedoch mit ihren Mit­teln und Herr­schafts­me­tho­den und in ungüns­ti­gen Rah­men­be­din­gun­gen gera­de nicht errei­chen. Ande­rer­seits ist sogar die Fra­ge rele­vant, wor­um manch Ent­schei­den­des zeit­wei­se nicht nur trotz­dem funk­tio­nier­te, son­dern sogar als sinn­ge­bend und inspi­rie­rend emp­fun­den wurde.

Fer­ner dürf­te die Geschich­te der die DDR domi­nie­ren­den Sowjet­uni­on Schü­lern eben­so schwer faß­lich sein wie die Hin­ter­grund­strah­lung des Kal­ten Krie­ges mit sei­ner um die Super­mäch­te her­um erfol­gen­den Block­bil­dung in einer heu­te gleich­falls kaum mehr vor­stell­ba­ren bipo­la­ren Welt.

Ohne ein Grund­ver­ständ­nis für die­ses längst zusam­men­ge­bro­che­ne poli­ti­sche Gra­vi­ta­ti­ons­feld ist die Grün­dung der DDR jedoch so unver­ständ­lich wie die vier Jahr­zehn­te ihrer eigen­wil­li­gen Geschichte.

Poin­tiert for­mu­liert: Selbst Stoff­ein­hei­ten zur älte­ren Geschich­te dürf­te Leh­rer geschichts­di­dak­tisch vor weni­ger Her­aus­for­de­run­gen stel­len als eine gründ­li­che Ver­mitt­lung zur DDR. Sie liegt zeit­lich noch so nah, wie sie wie­der­um Nach­ge­bo­re­nen bereits fremd blei­ben dürf­te, ver­mut­lich gar frem­der als The­men aus Mit­tel­al­ter und Neuzeit.

Daß die DDR-Geschich­te wohl oder übel also ein ter­ra inco­gni­ta ist und so zu einem Pro­jek­ti­ons­raum wird, ermög­licht umso mehr Mythen und Fehl­in­ter­pre­ta­tio­nen, aller­dings nicht nur auf Sei­ten der Schü­ler und Stu­den­ten, son­dern eben­so ihrer Leh­rer, die sich frei­lich auf wis­sen­schaft­li­che Auto­ri­täts­be­wei­se beru­fen wer­den. Nur fol­gen geschichts­wis­sen­schaft­li­che Erkennt­nis­se und mehr noch poli­tisch dik­tier­te Unter­richts­zie­le gleich­falls zwei­fel­haft sub­jek­ti­ven Widerspieglungen.

Bis­her scheint sich der Geschichts­un­ter­richt zur DDR auf Phä­no­me­ne zu beschrän­ken, die, ziem­lich iso­liert, von ihrer blo­ßen Erschei­nung her beschrie­ben wer­den: vor­zugs­wei­se SED-Dik­ta­tur bzw. Unrechts­staat, Unfrei­heit, Mau­er und Sta­si, Indok­tri­nie­rung und Bevor­mun­dung, Ver­sor­gungs­pro­ble­me, bür­ger­be­weg­ter Wider­stand. – Nur kenn­zeich­ne­te die DDR nun mal ent­schie­den mehr als die Ver­en­gun­gen auf einer­seits den 17. Juni 1953 und ande­rer­seits das Sta­si-Gefäng­nis in Berlin-Hohenschönhausen.

Blei­ben die oben erwähn­ten Bezie­hungs­ge­fü­ge und kau­sa­len Zusam­men­hän­ge unbe­rück­sich­tigt, so fin­den sich Land und Leu­te – wie­der­um ver­kürzt – als Fäl­le einer poli­ti­schen Patho­lo­gie dar­ge­stellt, die spon­tan ein­ge­tre­ten wäre, inso­fern unter­stellt wird, daß Macht­ha­ber und will­fäh­ri­ge Anpas­ser nicht über die per­sön­li­che Rei­fe oder die ethi­sche Kom­pe­tenz ver­fügt hät­ten, aus sich her­aus „gute Demo­kra­ten“ zu werden.

Es wird zuwei­len der Ein­druck erweckt, dies wäre mit nur rich­ti­gem Nach­den­ken, gestei­ger­ter poli­ti­scher Rei­fe und muti­gem Enga­ge­ment doch mög­lich gewe­sen – so „zivil­cou­ra­giert“ wie heu­te, da sich jeder gra­tis­mutig als guter Demo­krat bezeich­nen kann, aller­dings nun mal in einer Demo­kra­tie, die die DDR eben nicht sein konn­te. Mit dem Wort Zivil­cou­ra­ge wird dort ein all­zu leich­ter Umgang gepflegt, wo sie risi­ko­frei mög­lich ist und juris­ti­schen Schutz genießt. Das war so in der DDR nicht der Fall.

Viel­mehr als auf sol­che Kurz­schlüs­sig­kei­ten käme es, schwie­ri­ger­wei­se anspruchs­voll, dar­auf an, Ursa­chen auf­zu­zei­gen, die aus der DDR eine Art ver­wach­se­nes Kind des Kal­ten Krie­ges wer­den und den eigen­wil­li­gen Typus des „gelern­ten DDR-Bür­gers“ ent­ste­hen lie­ßen, der sich vom „homo sovie­ti­cus“ zwar unter­schied, aber ähn­li­chen Prä­gun­gen folgte.

Der Kal­te Krieg scheint bis­lang all­zu wenig in Ana­ly­sen der deutsch-deut­schen Fra­ge ein­be­zo­gen, da nach Maß­ga­be der Deu­tungs­be­hör­den poli­ti­scher Bil­dung gel­ten mag: Auf der einen Sei­te die rei­fen Demo­kra­ten West, auf der ande­ren – abge­se­hen von auf­fal­lend weni­gen Oppo­si­tio­nel­len – die poli­tisch Defek­ten Ost, defor­miert in einem Sys­tem, das bes­ser nicht gewe­sen wäre und dann der Chro­nik eines ange­kün­dig­ten Todes folgte.

Wür­den der Kal­te Krieg und die Rol­le sei­ner Super­mäch­te genau­er ein­be­zo­gen, so soll­te das jedoch weder die Schuld der Herr­schen­den rela­ti­vie­ren noch die Dra­ma­tik der beson­de­ren Kon­flik­te dämp­fen, in denen DDR-Bür­ger bestan­den oder schei­ter­ten. Selbst­ver­ständ­lich oblag ihnen die Ver­ant­wor­tung für ihr Han­deln, nur ist ihr Dasein mit dem Leben in frei­heit­lich-demo­kra­ti­scher Grund­ord­nung nicht sim­pel zu vergleichen.

Wenn­gleich Geschich­te ins­be­son­de­re für einen wer­te­bil­den­den Unter­richt haupt­säch­lich als poli­ti­sche Geschich­te auf­ge­faßt wird, darf dar­über nicht ver­ges­sen wer­den, inwie­fern Geis­tes- und All­tags­ge­schich­te sowie das Erleb­nis zeit­ge­nös­si­scher Kunst und Lite­ra­tur – ein­schließ­lich Rock­mu­sik und Sub­kul­tur – die qua­li­fi­zier­te Kennt­nis der Abläu­fe ver­voll­stän­di­gen oder wenigs­tens illustrieren.

Min­des­tens die in die DDR Hin­ein­ge­bo­re­nen waren für deren staat­li­che Gestalt nicht ver­ant­wort­lich. Zu zei­gen, wie sie sich dazu ver­hiel­ten und wel­che – teils frag­wür­di­gen, teils cou­ra­gier­ten – Kon­se­quen­zen sie dar­aus zogen, erscheint beson­ders wert­voll, weil sich heu­ti­ge Her­an­wach­sen­de damit ver­glei­chen könn­ten. Der Ver­gleich dama­li­ger mit heu­ti­gen exis­ten­ti­el­len Kon­flik­ten Jugend­li­cher ermög­lich­te eine gründ­li­che­re Aus­ein­an­der­set­zung als die blo­ße Erzeu­gung emo­tio­na­ler Betrof­fen­heit in Anschau­ung von Extre­men wie Schieß­be­fehl oder Stasigewalt.

Zu beden­ken ist:

Kli­schees, Mythen­bil­dun­gen und Fehl­in­ter­pre­ta­tio­nen ent­ste­hen – ganz abge­se­hen von der Fra­ge, wer nun je letzt­gül­tig dar­über befin­den könn­te – nicht nur „von unten“, also etwa frus­tra­ti­ons­be­dingt im ost­deut­schen All­tag, nein, sie wer­den, auf frei­lich ande­re Wei­se, auch „von oben“ genährt, inso­fern die soge­nann­te poli­ti­sche Bil­dung ihren eige­nen Ziel­stel­lun­gen folgt, so daß kri­tisch stets zu fra­gen wäre:

Wer regiert poli­tisch wel­che Auf­fas­sun­gen und Zuschrei­bun­gen? Inwie­fern sind sie gege­be­nen­falls sogar mit Gewinn zu ver­glei­chen – mit dem Ziel, sich einer mög­lichst rea­lis­ti­schen und damit dif­fe­ren­zier­ten Erkennt­nis zu nähern.

Ins­be­son­de­re Repres­si­ons­or­ga­ne, u. a. das Minis­te­ri­um für Staats­si­cher­heit oder die Grenz­trup­pen der DDR, wer­den eher in der Drauf­sicht oder aus der Per­spek­ti­ve von Opfern ver­mit­telt. Rich­tig so. Aller­dings lohn­te der Mut, sie gleich­falls von innen zu zei­gen, indem nach ihrem pro­ble­ma­ti­schen Selbst­ver­ständ­nis gefragt wür­de, so daß man den Moti­ven oder Zwän­gen der Täter näher­kä­me und sol­cher­art sogar eine über­grei­fen­de ethisch-mora­li­sche oder gar anthro­po­lo­gi­sche Pro­ble­ma­ti­sie­rung ansto­ßen könnte.

Das „So war es!“ ist inter­es­sant zu behan­deln, wäre aber zu erwei­tern um das „Wie kam es dazu?“ Wes­halb lie­ßen sich Men­schen dar­auf ein, selbst um den Preis, schul­dig zu wer­den? Was beweg­te wie­der­um ande­re, sich mutig gera­de nicht dar­auf ein­zu­las­sen? Wel­chen Nar­ra­ti­ven und Moti­ven fol­gen DDR-Beken­ner einer­seits, DDR-Kri­ti­ker ande­rer­seits? In wel­cher Wei­se ver­än­der­te und dif­fe­ren­zier­te sich das Frau­en­bild? Wie stan­den Frau­en ver­schie­de­ner Her­kunft und sozia­ler Zuge­hö­rig­keit der SED-Herr­schaft gegen­über? Wel­che genaue Rol­le spiel­ten die Kirchen?

Die tief­grün­di­ge Beschäf­ti­gung mit der Ana­to­mie einer Dik­ta­tur mag sogar zur kri­ti­schen Wider­spieg­lung des eige­nen Selbst ermu­ti­gen, indem des­sen dunk­le Sei­te ange­schaut wird, aus­ge­löst von der sich unwill­kür­lich erhe­ben­den Frage:

Wie hät­te ich mich selbst damals unter sol­chen Umstän­den ver­hal­ten? Wie ver­hiel­te ich mich heu­te, gelang­te ich je in eine Posi­ti­on, die mir Macht­aus­übung über ande­re erlaub­te? Demo­kra­tie ist ja immer­hin Herr­schaft und übt – auch heu­te – Gewalt gegen­über Anders­den­ken­den aus, die sich auf Rechts­staat­lich­keit ver­las­sen sol­len. Unter ande­rem gegen­wär­ti­ge Berufs­ver­bo­te sind dafür nur ein ein­drucks­vol­les Beispiel.

Der Beginn der DDR wie ihr Ende hin­gen weni­ger intern von den Bür­gern ihres Ter­ri­to­ri­ums ab als von exter­ner Beein­flus­sung. So, wie die SBZ maß­geb­lich von der Sie­ger­macht Sowjet­uni­on zur DDR gewan­delt wur­de, begann der Weg in die ver­meint­li­che Frei­heit weni­ger über eine tat­säch­li­che Revo­lu­ti­on, so ange­nehm die­ser Gedan­ke heu­te auch erschei­nen mag, son­dern viel­mehr mit einer Implo­si­on, die dadurch ein­trat, daß wie­der­um die Sowjet­uni­on auf ihre Ein­fluß­zo­ne DDR verzichtete.

Die SED konn­te das von ihr auf dem VIII. Par­tei­tag 1971 gege­be­ne Ver­spre­chen, das mate­ri­el­le und kul­tu­rel­le Lebens­ni­veau der Men­schen zu heben, immer weni­ger ein­lö­sen. Wäh­rend der Wes­ten, als die Bedin­gun­gen nach dem OPEC-Ölpreis­schock von 1973 schwie­ri­ger wur­den, kon­se­quent öko­no­misch auf die Markt­ge­set­ze und die Eigen­ver­ant­wor­tung der Ein­zel­nen ver­wies, Ein­schnit­te also recht­fer­ti­gen konn­te, stand der SED kei­ne Argu­men­ta­ti­on mehr zur Ver­fü­gung. Sie war mit ihren sozia­lis­ti­schen Ver­hei­ßun­gen geschei­tert. So blieb ihr nur der polit­mo­ra­lis­ti­sche Impe­tus, die DDR gehö­re zur bes­se­ren Sei­te der Welt, am Erfolg nur durch Bedro­hun­gen und Blo­cka­den gehindert.

Daß das Land schließ­lich mehr noch als an sei­ner öko­no­mi­scher Fehl­stel­lung an ideo­lo­gi­schen Lebens­lü­gen zugrun­de ging, zudem kühl im Stich gelas­sen durch Gor­bat­schows Sowjet­uni­on, schmä­lert weni­ger die Ver­diens­te der klei­nen Bür­ger­be­we­gung, als es das Kli­schee rela­ti­viert, die DDR-Bür­gern hät­ten sich ohne den begin­nen­den Zusam­men­bruch der UdSSR – bei­spiels­wei­se in der „Hel­den­stadt“ Leip­zig – ihre „Frei­heit erkämpft“.

Die eigent­li­che Wucht kri­ti­schen Bür­ger­sinns setz­te erst ein, als das Regime spür­bar und abseh­bar fiel. Als Zäsur dafür kann der spä­te Nach­mit­tag des 9. Okto­ber 1989 in Leip­zig gel­ten – im Moment der Akzep­tanz der Erklä­rung der Leip­zi­ger Sechs um Kurt Masur.

Ins­be­son­de­re die betont kri­ti­sche Aus­ein­an­der­set­zung mit gän­gi­gen Phra­sen und Legen­den, ihr offen­si­ves Hin­ter­fra­gen und Rela­ti­vie­ren erscheint min­des­tens für den Geschichts­un­ter­richt der Ober­stu­fe pro­duk­tiv, wenn­gleich dabei nach­voll­zieh­bar Emp­find­lich­kei­ten und Ent­täu­schun­gen zu erwar­ten sind – wie immer, wenn all­zu gän­gi­ge Selbst­ver­ständ­nis­se und Legen­den­bil­dun­gen in Fra­ge gestellt werden.

Daß nament­lich aber Zeit­zeu­gen­schaft Objek­ti­vi­tät in der Wider­spieg­lung des Ver­gan­ge­nen erwar­ten läßt, erscheint naiv. Im Gegen­teil: Zeit­zeu­gen ver­mit­teln sogar in ganz direk­tem Maße höchs­te Sub­jek­ti­vi­tät, inso­fern sich für nahe­zu jede Aus­deu­tung Zeit­zeu­gen auf­ru­fen lie­ßen. Quel­len­kri­tik ist leich­ter behaup­tet als dif­fe­ren­ziert betrieben.

Im nahe­lie­gen­den Beispiel:

In der letz­ten Pha­se des Kal­ten Krie­ges, von 1982 bis 1985, absol­vier­te ich mei­nen drei­jäh­ri­gen Wehr­dienst in einer „grenz­si­chern­den“ Ein­heit der Grenz­trup­pen der DDR. Auch als „Kom­man­deur Siche­rungs­ab­schnitt“ und als „Grenz­auf­klä­rer“ han­delnd, ver­ant­wor­te­te ich also, damals acht­zehn- bis ein­und­zwan­zig­jäh­rig, ganz unmit­tel­bar das Grenz­re­gime mit, auch in ris­kan­ten Lagen.

Mei­ne Erfah­run­gen ste­hen in wesent­li­chen Tei­len Dar­stel­lun­gen ent­ge­gen, wie sie sich in der Gedenk­stät­ten­ar­beit und in den Lehr­bü­chern fin­den. Der inne­re Kon­flikt von Ange­hö­ri­gen der Grenz­trup­pen etwa wird nir­gend­wo gezeigt, auch nicht die Tat­sa­che, daß für sie eher der Mili­tär­staats­an­walt als der „Grenz­ver­let­zer“ ein Pro­blem war.

Obwohl unmit­tel­bar und lang­fris­tig Zeit­zeu­ge, wür­de mei­ne Zeit­zeu­gen­schaft – wenigs­tens in Tei­len – als miß­dien­lich im Sin­ne poli­tisch fest­ge­leg­ter Bil­dungs­zie­le ange­se­hen wer­den. Glei­ches gilt übri­gens für mei­ne unmit­tel­ba­ren Wahr­neh­mun­gen zu den Wen­de­ereig­nis­sen in Leip­zig von Som­mer 1989 bis Herbst 1990.

Um Miß­ver­stän­den vor­zu­beu­gen: Mir gin­ge es – aus eige­ner Zeit­zeu­gen­schaft her­aus – nicht um eine Umwer­tung grund­sätz­lich rich­ti­ger Bewer­tun­gen, wohl aber um not­wen­di­ge Erwei­te­run­gen im Sin­ne umfas­sen­de­rer und mul­ti­per­spek­ti­vi­scher Betrachtung.

Wesent­lich zu zei­gen wäre fer­ner, mit wel­chen spe­zi­fisch sach­li­chen wie psy­cho­lo­gi­schen Schwie­rig­kei­ten eins­ti­ge DDR-Bür­ger nach der Wie­der­ver­ei­ni­gung zu rin­gen hat­ten. Von tief­grei­fen­den Trau­ma­ta zu spre­chen ist ange­mes­sen. Vie­le eins­ti­ge DDR-Bür­ger fühl­ten sich nicht nur zurück­ge­setzt, son­dern sahen ihr Lebens­werk abge­wer­tet, bei­lei­be nicht nur sol­che, die als „Täter“ zu iden­ti­fi­zie­ren wären, son­dern Ange­hö­ri­ger aller Berufs­grup­pen und Schichten.

Die gegen­wär­tig all­zu schnell behaup­te­ten Demo­kra­tie­de­fi­zi­te Ost dürf­ten eher von Brü­chen der Post-DDR-Ära, also inner­halb der Nach­wen­de­zeit, ver­ur­sacht sein als von Prä­gun­gen unter der SED-Herrschaft.

Sich dar­auf bezie­hen­de neue­re Publi­ka­tio­nen wie von Dirk Osch­mann und Kat­ja Hoyer mögen gleich­falls eige­nen Bre­chun­gen fol­gen, erwei­tern das Spek­trum an DDR-Dar­stel­lun­gen jedoch end­lich ent­schei­dend. Daß die­se Ver­öf­fent­li­chun­gen – wie ande­re Publi­ka­tio­nen eben­so – als Legi­ti­ma­tio­nen von Wahr­neh­mun­gen und Mei­nun­gen her­an­ge­zo­gen wer­den, gehört zu den Her­aus­for­de­run­gen geschichts­ori­en­tier­ter Kommunikation.

Am wich­tigs­ten erscheint es mir, dass im Bereich poli­ti­sche Bil­dung und Geschich­te einer Ten­denz ent­ge­gen­ge­wirkt wird, die kri­ti­sche Urteils­kraft von blo­ßem Bekennt­nis für oder gegen etwas ersetzt wis­sen will.

Grund­sätz­lich geht es um die so wesent­li­che, aber nir­gend­wo for­mu­lier­te Fra­ge, inwie­weit die Geschich­te, im bes­ten Sin­ne instru­men­ta­li­siert, geeig­net ist, qua­si kathar­tisch Läu­te­rungs- und Rei­fungs­pro­zes­se in Rich­tung des Absol­ven­ten­bil­des „guter Demo­krat“ zu inspi­rie­ren und zu beglei­ten. Dies, mei­ne ich, kann sie nur bedingt leis­ten. Zudem wird ein sol­ches Ansin­nen, trotz guten Wil­lens, stets Abwehr­re­fle­xe hervorrufen.

Aktu­ell emp­fin­de ich ins­be­son­de­re das Fest­stel­len gesell­schaft­li­cher Kipp­punk­te als ver­gleichs­re­le­vant: Sie stel­len sich ein, sobald die ursprüng­li­che Iden­ti­tät einer Gemein­schaft, etwa einer Nati­on, sich verwässert.

Die Kri­se wird dann wesent­lich durch eine Kom­mu­ni­ka­ti­ons­stö­rung zwi­schen Grup­pen aus­ge­löst, so daß Sub­kul­tu­ren und Son­der­kul­tu­ren ent­ste­hen, zwi­schen denen ein kon­struk­ti­ver Aus­tausch nicht mehr mög­lich erscheint.

Gera­de die for­cier­te Ideo­lo­gi­sie­rung im Sin­ne der Wie­der­ho­lung immer glei­cher Phra­sen ließ – ent­ge­gen der poli­ti­schen Absicht – die poli­ti­schen Lebens­lü­gen der DDR noch deut­li­cher zu Tage tre­ten. Dies scheint mir gegen­wär­tig in ähn­li­cher Wei­se deut­lich zu wer­den. Beun­ru­hi­gend jeden­falls, wie die pro­pa­gan­dis­tisch for­cier­te Selbst­be­schwö­rung der Demo­kra­tie auf die Tie­fe ihrer Kri­se hindeutet.

Oli­ver Weber dazu kürz­lich in der FAZ:

Womög­lich ist die Poli­tik der gebro­che­nen Ver­spre­chen nun auch im Wes­ten an ihr Ende gekom­men: Viel­leicht las­sen sich kei­ne Wah­len mehr mit der Bot­schaft gewin­nen, dass man den Gür­tel enger schnal­len muss, weil die Kre­dit­li­ni­en aus­ge­schöpft und die Steu­ern zu hoch sind, um sub­stan­zi­el­le Ver­spre­chen auf ein bes­se­res Leben ein­zu­lö­sen. Doch was dann?

Kommentare (6)

Diogenes

24. August 2025 10:18

Das Licht erfährt keine Selbstkenntnis ohne Abwesenheit/Dunkelheit. Es kann die Art seines Wesens nicht verstehen, wenn es keine Widersache, keinen Widerstand, nichts, außer der eigenen Anwesenheit in der Ewigkeit gibt. So ist es auch mit unserer dt. Gesamtgeschichte bzw. dessen Verfremdung/Entfremdung bzw. (erzwungenermaßen) Übernahme der Kriegs- u. Nachkriegsnarrative in die Lehrmeinung. Erst dessen Abwesenheit und der Schatten der Besatzermächte aus West und Ost darüber fordern Jahrzehnte später die Selbsterkennung von uns Deutschen und damit unsere Wiedererfahrung als Wesenheit heraus! Jetzt, wo Überfremdung/Umvolkung zum metaphorischen Denken/Bauen von "Zwingburgen" führen müssen. 

Le Chasseur

24. August 2025 11:23

"Die gegenwärtig allzu schnell behaupteten Demokratiedefizite Ost dürften eher von Brüchen der Post-DDR-Ära, also innerhalb der Nachwendezeit, verursacht sein als von Prägungen unter der SED-Herrschaft. Sich darauf beziehende neuere Publikationen wie von Dirk Oschmann und Katja Hoyer mögen gleichfalls eigenen Brechungen folgen, erweitern das Spektrum an DDR-Darstellungen jedoch endlich entscheidend."
Ergänzend dazu: „Der Westen ahnt nicht, wie tief der Hass im Osten ist“
 

Umlautkombinat

24. August 2025 11:24

Je spürbarer die Rest-Demokratie in Turbulenzen gerät, umso dringlicher bedarf sie offenbar eines didaktisch motivierten Diktaturvergleichs, für den einerseits die Geschichte des Nationalsozialismus, andererseits jene der DDR das Material liefern soll, mit dem Ziel sogenannter Demokratiebildung – an Kontrastbeispielen.

 
Da sehe ich doch einen signifikanten Unterschied. Die erste Diktatur wird bis zum Erbrechen hochgezogen, Bezuege auf die zweite im Gegenteil geradezu auffaellig vermieden. Vielleicht weil heutige Forderungen und Gesellschaftsumbauten zunehmend derartige Aehnlichkeiten aufweisen, dass man zur Kenntlichkeit entstellt werden koennte. Setzt sich das weiter fort, kommt man "in der Guete" des Totalitaeren gesehen irgendwann auch nah an den frueheren heutigen Bogeyman. Es ist dann sogar moeglich, dass auch der ganz schnell verschwinden wird. Ueberrollt durch die Zeit und weil seine Rolle in der Indoktrination erfuellt ist.

Laurenz

24. August 2025 11:30

@HB ... halte Ihre hier aufgemachte Debatte für gelaufen. Wenn ich Ihnen beim fremdbestimmten Start der DDR noch zustimmen kann, welcher quasi auch den Start der BRD in die bekannten historischen Bahnen lenkte, so kann ich das beim Ende der DDR nicht als fremdbestimmt unterschreiben. Die DDR hatte bei der Wiedervereinigung einfach nicht definiert, was man denn an Errungenschaften behalten möchte. Kann das nur, wie im gesamten Ex-Ostblock nur auf den übermäßigen Konsum an West-TV zurückführen, welches genau, wie Ost-Propaganda, keiner echten Realität entsprach, völlig egal, ob man Werbung oder Derrick (Horst Tappert) konsumierte. Sozialistische Regimes ziehen vor allem charakterliche Schließmuskel an, Salon-Linke, wie den eher unansehnlichen Bertolt Brecht, der im Osten privilegiert lebte & seine Stellung vor allem dazu nutzte, junge weibliche Schauspieler ins Bett zu kriegen, im Westen nichts Neues, im Osten noch einfacher als im Westen, weil es im Osten weniger Privilegierte gab. Das Ende der DDR & der Sowjetunion war vor allem dem arg begrenzten Intellekt der politischen DDR- &  Sowjet-Führung geschuldet, quasi derselbe Grund, warum Deutschland & Europa heute scheitern. Das IQ75-Personal wird ja bewußt in politische Führungspositionen (Young Global Leaders) geschleust. Man hätte in der Sowjetunion, wie auch im sonstigen Ostblock durchaus die Gelegenheit gehabt, die existenzielle Entwicklung der KP in China zu beobachten.

Laurenz

24. August 2025 11:31

@HB (2) ... Die Entwicklung Chinas war der Tatsache geschuldet, daß die Chinesen den Zusammenhang zwischen materiellem & kulturellen Wohlstand einerseits & Systemstabilität andererseits, begriffen hatten & deswegen den größten Staatsmann aller Zeiten an der informellen Spitze Chinas installierten, der die Transformation vom real existierenden Maoismus in den Deng'schen Nationalsozialismus vornahm. https://de.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping ... Dem hätte der gesamte Ostblock erfolgreich folgen können. Dazu war man zu blöd, was fast immer bestraft wird. Wer die DDR verstehen will, kann das am besten in den vielen Interviews mit den ehemaligen 6 DDR-Punkern von Rammstein erreichen. Diese 6 äußern Sich sehr real & wenig negativ über die DDR. Und das, obwohl Sie Sich heute die technischen teuersten & aufwendigsten Bühnenshows des Planeten leisten können. Hier ein kurzes Beispiel mit Flake. https://youtu.be/o4b_TyjPvNs

Mitleser2

24. August 2025 11:40

"Beunruhigend jedenfalls, wie die propagandistisch forcierte Selbstbeschwörung der Demokratie auf die Tiefe ihrer Krise hindeutet."
Genau. Andererseits sehen das immer noch nur +-25% als ein Problem, sonst müssten sie andere Wahlabsichten artikulieren. Die Frage bleibt, ob in der BRD 2025ff. überhaupt so etwas wie 1989/90 noch möglich ist. Das Hinnehmen z.B. der Migrantengewalt ist erschreckend. Diese Gesellschaft ist nicht mehr wehrhaft. Deswegen sind ja auch die Kriegsbegeisterungsaufrufe so absurd.
 