Vergangenheit Ost: Wie DDR-Geschichte vermitteln?

Die DDR-Geschichte und ihre Vermittlung erscheinen im Vergleich zu anderen historischen Themen- und Problemfeldern besonders schwierig und herausfordernd.

Zu eini­gen Gründen:

Jede geschicht­li­che Dar­stel­lung folgt – min­des­tens päd­ago­gisch – dem Bedürf­nis nach poli­ti­scher Ein­ord­nung und mora­li­scher Wer­tung, mit Blick auf die DDR geschieht dies jedoch in beson­de­rer Unmit­tel­bar­keit, weil die DDR-Geschich­te nach wie vor, sogar gestei­gert und emo­tio­na­li­siert, das Selbst­ver­ständ­nis der aus der Wie­der­ver­ei­ni­gung her­vor­ge­gan­ge­nen Ber­li­ner Repu­blik betrifft.

Obgleich seit bald vier­zig Jah­ren ver­gan­gen, die Zeit­span­ne ihrer eige­nen Exis­tenz, scheint die his­to­ri­sche DDR gera­de mehr denn je zum Poli­ti­kum zu avancieren.

Das führt zu Ver­kür­zun­gen und Pro­jek­tio­nen wie zu Ver­klä­run­gen und Roman­ti­sie­run­gen. In der poli­ti­schen Bil­dung wird mit Blick auf das unter­ge­gan­ge­ne Land meist dem ver­eng­ten Anspruch gefolgt, Dik­ta­tur­ge­schich­te erklä­ren zu wol­len. Der Osten soll als kon­ta­mi­niert gezeigt wer­den, um so ein Nar­ra­tiv für den dor­ti­gen Erfolg der AfD zu entwickeln.

Je spür­ba­rer die Rest-Demo­kra­tie in Tur­bu­len­zen gerät, umso dring­li­cher bedarf sie offen­bar eines didak­tisch moti­vier­ten Dik­ta­tur­ver­gleichs, für den einer­seits die Geschich­te des Natio­nal­so­zia­lis­mus, ande­rer­seits jene der DDR das Mate­ri­al lie­fern soll, mit dem Ziel soge­nann­ter Demo­kra­tie­bil­dung – an Kontrastbeispielen.

Der Blick poli­ti­scher Deu­tungs­be­hör­den auf die DDR ist also per se ein nicht nur kri­ti­scher, son­dern pri­mär nega­ti­ver. Selbst wenn man das gut­heißt, erwächst dar­aus ein Pro­blem, ins­be­son­de­re gegen­über jun­gen Adres­sa­ten, die im Unter­richt ver­tre­te­ne Vor­stel­lun­gen mit dem ver­glei­chen, was über ihre Eltern­häu­ser und Lebens­um­welt tra­diert wird.

Selbst wenn die DDR nach demo­kra­ti­schen Maß­stä­ben als Unrechts­staat zu gel­ten hat, emp­fin­den dies ihre Zeit­ge­nos­sen als Abwer­tung, sogar kurz­schlüs­sig als Dis­kre­di­tie­rung ihrer per­sön­li­chen Lebens­leis­tung – und ver­wei­gern sich gekränkt Inter­pre­ta­tio­nen, selbst wenn die unab­weis­bar rich­tig sein mögen.

Für die Ver­mitt­lung der DDR-Geschich­te erscheint die Dar­stel­lung ihres kom­ple­xen geschicht­li­chen und poli­ti­schen Bedin­gungs­ge­fü­ges beson­ders anspruchs­voll. So ist sie etwa ohne ihre Staats­ideo­lo­gie, eine heu­ti­gen Schü­lern höchst befremd­lich erschei­nen­de Vari­an­te des sta­li­ni­sier­ten Mar­xis­mus-Leni­nis­mus, eben­so wenig zu ver­ste­hen wie ohne Kennt­nis­se zur Geschich­te der Arbei­ter­be­we­gung, ins­be­son­de­re ihres auf die kom­mu­nis­ti­sche Par­tei bzw. die SED zulau­fen­den Zweiges.

Bei­des jedoch, Mar­xis­mus-Leni­nis­mus und Geschich­te der Arbei­ter­be­we­gung, gehört nicht mehr zum Erfah­rungs­raum der gegen­wär­ti­gen Schü­ler­schaft, so wie ihr gleich­falls die staats­o­zia­lis­ti­sche Pro­duk­ti­ons­wei­se mit all ihren Aus­wir­kun­gen auf Arbeits­welt, Kon­sum­ver­hal­ten und Lebens­wei­se fremd sein dürf­te. Ansons­ten wäre sogar mit Gewinn zu fra­gen, wor­aus, his­to­risch teils nach­voll­zieh­bar und guten Grün­den fol­gend, über­haupt das Bedürf­nis ent­stand, eine sol­che Pro­duk­ti­ons­wei­se zu eta­blie­ren – zumal mit dem Ergeb­nis ihres Scheiterns.

Die DDR begann eher als pro­ble­ma­ti­sche Uto­pie denn als bewußt geplan­tes Unrecht. Phi­lo­so­phisch ange­schaut ist jedoch gera­de die Uto­pie das Pro­blem. Anschlie­ßend durch­aus an das Erbe der Auf­klä­rung, woll­te die DDR „volks­bil­dend“ und mora­lisch in man­cher­lei Hin­sicht das Bes­te (Man ver­ge­gen­wär­ti­ge sich Ber­tolt Brechts „Kin­der­hym­ne“.), konn­te dies jedoch mit ihren Mit­teln und Herr­schafts­me­tho­den und in ungüns­ti­gen Rah­men­be­din­gun­gen gera­de nicht errei­chen. Ande­rer­seits ist sogar die Fra­ge rele­vant, wor­um manch Ent­schei­den­des zeit­wei­se nicht nur trotz­dem funk­tio­nier­te, son­dern sogar als sinn­ge­bend und inspi­rie­rend emp­fun­den wurde.

Fer­ner dürf­te die Geschich­te der die DDR domi­nie­ren­den Sowjet­uni­on Schü­lern eben­so schwer faß­lich sein wie die Hin­ter­grund­strah­lung des Kal­ten Krie­ges mit sei­ner um die Super­mäch­te her­um erfol­gen­den Block­bil­dung in einer heu­te gleich­falls kaum mehr vor­stell­ba­ren bipo­la­ren Welt.

Ohne ein Grund­ver­ständ­nis für die­ses längst zusam­men­ge­bro­che­ne poli­ti­sche Gra­vi­ta­ti­ons­feld ist die Grün­dung der DDR jedoch so unver­ständ­lich wie die vier Jahr­zehn­te ihrer eigen­wil­li­gen Geschichte.

Poin­tiert for­mu­liert: Selbst Stoff­ein­hei­ten zur älte­ren Geschich­te dürf­te Leh­rer geschichts­di­dak­tisch vor weni­ger Her­aus­for­de­run­gen stel­len als eine gründ­li­che Ver­mitt­lung zur DDR. Sie liegt zeit­lich noch so nah, wie sie wie­der­um Nach­ge­bo­re­nen bereits fremd blei­ben dürf­te, ver­mut­lich gar frem­der als The­men aus Mit­tel­al­ter und Neuzeit.

Daß die DDR-Geschich­te wohl oder übel also ein ter­ra inco­gni­ta ist und so zu einem Pro­jek­ti­ons­raum wird, ermög­licht umso mehr Mythen und Fehl­in­ter­pre­ta­tio­nen, aller­dings nicht nur auf Sei­ten der Schü­ler und Stu­den­ten, son­dern eben­so ihrer Leh­rer, die sich frei­lich auf wis­sen­schaft­li­che Auto­ri­täts­be­wei­se beru­fen wer­den. Nur fol­gen geschichts­wis­sen­schaft­li­che Erkennt­nis­se und mehr noch poli­tisch dik­tier­te Unter­richts­zie­le gleich­falls zwei­fel­haft sub­jek­ti­ven Widerspieglungen.

Bis­her scheint sich der Geschichts­un­ter­richt zur DDR auf Phä­no­me­ne zu beschrän­ken, die, ziem­lich iso­liert, von ihrer blo­ßen Erschei­nung her beschrie­ben wer­den: vor­zugs­wei­se SED-Dik­ta­tur bzw. Unrechts­staat, Unfrei­heit, Mau­er und Sta­si, Indok­tri­nie­rung und Bevor­mun­dung, Ver­sor­gungs­pro­ble­me, bür­ger­be­weg­ter Wider­stand. – Nur kenn­zeich­ne­te die DDR nun mal ent­schie­den mehr als die Ver­en­gun­gen auf einer­seits den 17. Juni 1953 und ande­rer­seits das Sta­si-Gefäng­nis in Berlin-Hohenschönhausen.

Blei­ben die oben erwähn­ten Bezie­hungs­ge­fü­ge und kau­sa­len Zusam­men­hän­ge unbe­rück­sich­tigt, so fin­den sich Land und Leu­te – wie­der­um ver­kürzt – als Fäl­le einer poli­ti­schen Patho­lo­gie dar­ge­stellt, die spon­tan ein­ge­tre­ten wäre, inso­fern unter­stellt wird, daß Macht­ha­ber und will­fäh­ri­ge Anpas­ser nicht über die per­sön­li­che Rei­fe oder die ethi­sche Kom­pe­tenz ver­fügt hät­ten, aus sich her­aus „gute Demo­kra­ten“ zu werden.

Es wird zuwei­len der Ein­druck erweckt, dies wäre mit nur rich­ti­gem Nach­den­ken, gestei­ger­ter poli­ti­scher Rei­fe und muti­gem Enga­ge­ment doch mög­lich gewe­sen – so „zivil­cou­ra­giert“ wie heu­te, da sich jeder gra­tis­mutig als guter Demo­krat bezeich­nen kann, aller­dings nun mal in einer Demo­kra­tie, die die DDR eben nicht sein konn­te. Mit dem Wort Zivil­cou­ra­ge wird dort ein all­zu leich­ter Umgang gepflegt, wo sie risi­ko­frei mög­lich ist und juris­ti­schen Schutz genießt. Das war so in der DDR nicht der Fall.

Viel­mehr als auf sol­che Kurz­schlüs­sig­kei­ten käme es, schwie­ri­ger­wei­se anspruchs­voll, dar­auf an, Ursa­chen auf­zu­zei­gen, die aus der DDR eine Art ver­wach­se­nes Kind des Kal­ten Krie­ges wer­den und den eigen­wil­li­gen Typus des „gelern­ten DDR-Bür­gers“ ent­ste­hen lie­ßen, der sich vom „homo sovie­ti­cus“ zwar unter­schied, aber ähn­li­chen Prä­gun­gen folgte.

Der Kal­te Krieg scheint bis­lang all­zu wenig in Ana­ly­sen der deutsch-deut­schen Fra­ge ein­be­zo­gen, da nach Maß­ga­be der Deu­tungs­be­hör­den poli­ti­scher Bil­dung gel­ten mag: Auf der einen Sei­te die rei­fen Demo­kra­ten West, auf der ande­ren – abge­se­hen von auf­fal­lend weni­gen Oppo­si­tio­nel­len – die poli­tisch Defek­ten Ost, defor­miert in einem Sys­tem, das bes­ser nicht gewe­sen wäre und dann der Chro­nik eines ange­kün­dig­ten Todes folgte.

Wür­den der Kal­te Krieg und die Rol­le sei­ner Super­mäch­te genau­er ein­be­zo­gen, so soll­te das jedoch weder die Schuld der Herr­schen­den rela­ti­vie­ren noch die Dra­ma­tik der beson­de­ren Kon­flik­te dämp­fen, in denen DDR-Bür­ger bestan­den oder schei­ter­ten. Selbst­ver­ständ­lich oblag ihnen die Ver­ant­wor­tung für ihr Han­deln, nur ist ihr Dasein mit dem Leben in frei­heit­lich-demo­kra­ti­scher Grund­ord­nung nicht sim­pel zu vergleichen.

Wenn­gleich Geschich­te ins­be­son­de­re für einen wer­te­bil­den­den Unter­richt haupt­säch­lich als poli­ti­sche Geschich­te auf­ge­faßt wird, darf dar­über nicht ver­ges­sen wer­den, inwie­fern Geis­tes- und All­tags­ge­schich­te sowie das Erleb­nis zeit­ge­nös­si­scher Kunst und Lite­ra­tur – ein­schließ­lich Rock­mu­sik und Sub­kul­tur – die qua­li­fi­zier­te Kennt­nis der Abläu­fe ver­voll­stän­di­gen oder wenigs­tens illustrieren.

Min­des­tens die in die DDR Hin­ein­ge­bo­re­nen waren für deren staat­li­che Gestalt nicht ver­ant­wort­lich. Zu zei­gen, wie sie sich dazu ver­hiel­ten und wel­che – teils frag­wür­di­gen, teils cou­ra­gier­ten – Kon­se­quen­zen sie dar­aus zogen, erscheint beson­ders wert­voll, weil sich heu­ti­ge Her­an­wach­sen­de damit ver­glei­chen könn­ten. Der Ver­gleich dama­li­ger mit heu­ti­gen exis­ten­ti­el­len Kon­flik­ten Jugend­li­cher ermög­lich­te eine gründ­li­che­re Aus­ein­an­der­set­zung als die blo­ße Erzeu­gung emo­tio­na­ler Betrof­fen­heit in Anschau­ung von Extre­men wie Schieß­be­fehl oder Stasigewalt.

Zu beden­ken ist:

Kli­schees, Mythen­bil­dun­gen und Fehl­in­ter­pre­ta­tio­nen ent­ste­hen – ganz abge­se­hen von der Fra­ge, wer nun je letzt­gül­tig dar­über befin­den könn­te – nicht nur „von unten“, also etwa frus­tra­ti­ons­be­dingt im ost­deut­schen All­tag, nein, sie wer­den, auf frei­lich ande­re Wei­se, auch „von oben“ genährt, inso­fern die soge­nann­te poli­ti­sche Bil­dung ihren eige­nen Ziel­stel­lun­gen folgt, so daß kri­tisch stets zu fra­gen wäre:

Wer regiert poli­tisch wel­che Auf­fas­sun­gen und Zuschrei­bun­gen? Inwie­fern sind sie gege­be­nen­falls sogar mit Gewinn zu ver­glei­chen – mit dem Ziel, sich einer mög­lichst rea­lis­ti­schen und damit dif­fe­ren­zier­ten Erkennt­nis zu nähern.

Ins­be­son­de­re Repres­si­ons­or­ga­ne, u. a. das Minis­te­ri­um für Staats­si­cher­heit oder die Grenz­trup­pen der DDR, wer­den eher in der Drauf­sicht oder aus der Per­spek­ti­ve von Opfern ver­mit­telt. Rich­tig so. Aller­dings lohn­te der Mut, sie gleich­falls von innen zu zei­gen, indem nach ihrem pro­ble­ma­ti­schen Selbst­ver­ständ­nis gefragt wür­de, so daß man den Moti­ven oder Zwän­gen der Täter näher­kä­me und sol­cher­art sogar eine über­grei­fen­de ethisch-mora­li­sche oder gar anthro­po­lo­gi­sche Pro­ble­ma­ti­sie­rung ansto­ßen könnte.

Das „So war es!“ ist inter­es­sant zu behan­deln, wäre aber zu erwei­tern um das „Wie kam es dazu?“ Wes­halb lie­ßen sich Men­schen dar­auf ein, selbst um den Preis, schul­dig zu wer­den? Was beweg­te wie­der­um ande­re, sich mutig gera­de nicht dar­auf ein­zu­las­sen? Wel­chen Nar­ra­ti­ven und Moti­ven fol­gen DDR-Beken­ner einer­seits, DDR-Kri­ti­ker ande­rer­seits? In wel­cher Wei­se ver­än­der­te und dif­fe­ren­zier­te sich das Frau­en­bild? Wie stan­den Frau­en ver­schie­de­ner Her­kunft und sozia­ler Zuge­hö­rig­keit der SED-Herr­schaft gegen­über? Wel­che genaue Rol­le spiel­ten die Kirchen?

Die tief­grün­di­ge Beschäf­ti­gung mit der Ana­to­mie einer Dik­ta­tur mag sogar zur kri­ti­schen Wider­spieg­lung des eige­nen Selbst ermu­ti­gen, indem des­sen dunk­le Sei­te ange­schaut wird, aus­ge­löst von der sich unwill­kür­lich erhe­ben­den Frage:

Wie hät­te ich mich selbst damals unter sol­chen Umstän­den ver­hal­ten? Wie ver­hiel­te ich mich heu­te, gelang­te ich je in eine Posi­ti­on, die mir Macht­aus­übung über ande­re erlaub­te? Demo­kra­tie ist ja immer­hin Herr­schaft und übt – auch heu­te – Gewalt gegen­über Anders­den­ken­den aus, die sich auf Rechts­staat­lich­keit ver­las­sen sol­len. Unter ande­rem gegen­wär­ti­ge Berufs­ver­bo­te sind dafür nur ein ein­drucks­vol­les Beispiel.

Der Beginn der DDR wie ihr Ende hin­gen weni­ger intern von den Bür­gern ihres Ter­ri­to­ri­ums ab als von exter­ner Beein­flus­sung. So, wie die SBZ maß­geb­lich von der Sie­ger­macht Sowjet­uni­on zur DDR gewan­delt wur­de, begann der Weg in die ver­meint­li­che Frei­heit weni­ger über eine tat­säch­li­che Revo­lu­ti­on, so ange­nehm die­ser Gedan­ke heu­te auch erschei­nen mag, son­dern viel­mehr mit einer Implo­si­on, die dadurch ein­trat, daß wie­der­um die Sowjet­uni­on auf ihre Ein­fluß­zo­ne DDR verzichtete.

Die SED konn­te das von ihr auf dem VIII. Par­tei­tag 1971 gege­be­ne Ver­spre­chen, das mate­ri­el­le und kul­tu­rel­le Lebens­ni­veau der Men­schen zu heben, immer weni­ger ein­lö­sen. Wäh­rend der Wes­ten, als die Bedin­gun­gen nach dem OPEC-Ölpreis­schock von 1973 schwie­ri­ger wur­den, kon­se­quent öko­no­misch auf die Markt­ge­set­ze und die Eigen­ver­ant­wor­tung der Ein­zel­nen ver­wies, Ein­schnit­te also recht­fer­ti­gen konn­te, stand der SED kei­ne Argu­men­ta­ti­on mehr zur Ver­fü­gung. Sie war mit ihren sozia­lis­ti­schen Ver­hei­ßun­gen geschei­tert. So blieb ihr nur der polit­mo­ra­lis­ti­sche Impe­tus, die DDR gehö­re zur bes­se­ren Sei­te der Welt, am Erfolg nur durch Bedro­hun­gen und Blo­cka­den gehindert.

Daß das Land schließ­lich mehr noch als an sei­ner öko­no­mi­scher Fehl­stel­lung an ideo­lo­gi­schen Lebens­lü­gen zugrun­de ging, zudem kühl im Stich gelas­sen durch Gor­bat­schows Sowjet­uni­on, schmä­lert weni­ger die Ver­diens­te der klei­nen Bür­ger­be­we­gung, als es das Kli­schee rela­ti­viert, die DDR-Bür­gern hät­ten sich ohne den begin­nen­den Zusam­men­bruch der UdSSR – bei­spiels­wei­se in der „Hel­den­stadt“ Leip­zig – ihre „Frei­heit erkämpft“.

Die eigent­li­che Wucht kri­ti­schen Bür­ger­sinns setz­te erst ein, als das Regime spür­bar und abseh­bar fiel. Als Zäsur dafür kann der spä­te Nach­mit­tag des 9. Okto­ber 1989 in Leip­zig gel­ten – im Moment der Akzep­tanz der Erklä­rung der Leip­zi­ger Sechs um Kurt Masur.

Ins­be­son­de­re die betont kri­ti­sche Aus­ein­an­der­set­zung mit gän­gi­gen Phra­sen und Legen­den, ihr offen­si­ves Hin­ter­fra­gen und Rela­ti­vie­ren erscheint min­des­tens für den Geschichts­un­ter­richt der Ober­stu­fe pro­duk­tiv, wenn­gleich dabei nach­voll­zieh­bar Emp­find­lich­kei­ten und Ent­täu­schun­gen zu erwar­ten sind – wie immer, wenn all­zu gän­gi­ge Selbst­ver­ständ­nis­se und Legen­den­bil­dun­gen in Fra­ge gestellt werden.

Daß nament­lich aber Zeit­zeu­gen­schaft Objek­ti­vi­tät in der Wider­spieg­lung des Ver­gan­ge­nen erwar­ten läßt, erscheint naiv. Im Gegen­teil: Zeit­zeu­gen ver­mit­teln sogar in ganz direk­tem Maße höchs­te Sub­jek­ti­vi­tät, inso­fern sich für nahe­zu jede Aus­deu­tung Zeit­zeu­gen auf­ru­fen lie­ßen. Quel­len­kri­tik ist leich­ter behaup­tet als dif­fe­ren­ziert betrieben.

Im nahe­lie­gen­den Beispiel:

In der letz­ten Pha­se des Kal­ten Krie­ges, von 1982 bis 1985, absol­vier­te ich mei­nen drei­jäh­ri­gen Wehr­dienst in einer „grenz­si­chern­den“ Ein­heit der Grenz­trup­pen der DDR. Auch als „Kom­man­deur Siche­rungs­ab­schnitt“ und als „Grenz­auf­klä­rer“ han­delnd, ver­ant­wor­te­te ich also, damals acht­zehn- bis ein­und­zwan­zig­jäh­rig, ganz unmit­tel­bar das Grenz­re­gime mit, auch in ris­kan­ten Lagen.

Mei­ne Erfah­run­gen ste­hen in wesent­li­chen Tei­len Dar­stel­lun­gen ent­ge­gen, wie sie sich in der Gedenk­stät­ten­ar­beit und in den Lehr­bü­chern fin­den. Der inne­re Kon­flikt von Ange­hö­ri­gen der Grenz­trup­pen etwa wird nir­gend­wo gezeigt, auch nicht die Tat­sa­che, daß für sie eher der Mili­tär­staats­an­walt als der „Grenz­ver­let­zer“ ein Pro­blem war.

Obwohl unmit­tel­bar und lang­fris­tig Zeit­zeu­ge, wür­de mei­ne Zeit­zeu­gen­schaft – wenigs­tens in Tei­len – als miß­dien­lich im Sin­ne poli­tisch fest­ge­leg­ter Bil­dungs­zie­le ange­se­hen wer­den. Glei­ches gilt übri­gens für mei­ne unmit­tel­ba­ren Wahr­neh­mun­gen zu den Wen­de­ereig­nis­sen in Leip­zig von Som­mer 1989 bis Herbst 1990.

Um Miß­ver­stän­den vor­zu­beu­gen: Mir gin­ge es – aus eige­ner Zeit­zeu­gen­schaft her­aus – nicht um eine Umwer­tung grund­sätz­lich rich­ti­ger Bewer­tun­gen, wohl aber um not­wen­di­ge Erwei­te­run­gen im Sin­ne umfas­sen­de­rer und mul­ti­per­spek­ti­vi­scher Betrachtung.

Wesent­lich zu zei­gen wäre fer­ner, mit wel­chen spe­zi­fisch sach­li­chen wie psy­cho­lo­gi­schen Schwie­rig­kei­ten eins­ti­ge DDR-Bür­ger nach der Wie­der­ver­ei­ni­gung zu rin­gen hat­ten. Von tief­grei­fen­den Trau­ma­ta zu spre­chen ist ange­mes­sen. Vie­le eins­ti­ge DDR-Bür­ger fühl­ten sich nicht nur zurück­ge­setzt, son­dern sahen ihr Lebens­werk abge­wer­tet, bei­lei­be nicht nur sol­che, die als „Täter“ zu iden­ti­fi­zie­ren wären, son­dern Ange­hö­ri­ger aller Berufs­grup­pen und Schichten.

Die gegen­wär­tig all­zu schnell behaup­te­ten Demo­kra­tie­de­fi­zi­te Ost dürf­ten eher von Brü­chen der Post-DDR-Ära, also inner­halb der Nach­wen­de­zeit, ver­ur­sacht sein als von Prä­gun­gen unter der SED-Herrschaft.

Sich dar­auf bezie­hen­de neue­re Publi­ka­tio­nen wie von Dirk Osch­mann und Kat­ja Hoyer mögen gleich­falls eige­nen Bre­chun­gen fol­gen, erwei­tern das Spek­trum an DDR-Dar­stel­lun­gen jedoch end­lich ent­schei­dend. Daß die­se Ver­öf­fent­li­chun­gen – wie ande­re Publi­ka­tio­nen eben­so – als Legi­ti­ma­tio­nen von Wahr­neh­mun­gen und Mei­nun­gen her­an­ge­zo­gen wer­den, gehört zu den Her­aus­for­de­run­gen geschichts­ori­en­tier­ter Kommunikation.

Am wich­tigs­ten erscheint es mir, dass im Bereich poli­ti­sche Bil­dung und Geschich­te einer Ten­denz ent­ge­gen­ge­wirkt wird, die kri­ti­sche Urteils­kraft von blo­ßem Bekennt­nis für oder gegen etwas ersetzt wis­sen will.

Grund­sätz­lich geht es um die so wesent­li­che, aber nir­gend­wo for­mu­lier­te Fra­ge, inwie­weit die Geschich­te, im bes­ten Sin­ne instru­men­ta­li­siert, geeig­net ist, qua­si kathar­tisch Läu­te­rungs- und Rei­fungs­pro­zes­se in Rich­tung des Absol­ven­ten­bil­des „guter Demo­krat“ zu inspi­rie­ren und zu beglei­ten. Dies, mei­ne ich, kann sie nur bedingt leis­ten. Zudem wird ein sol­ches Ansin­nen, trotz guten Wil­lens, stets Abwehr­re­fle­xe hervorrufen.

Aktu­ell emp­fin­de ich ins­be­son­de­re das Fest­stel­len gesell­schaft­li­cher Kipp­punk­te als ver­gleichs­re­le­vant: Sie stel­len sich ein, sobald die ursprüng­li­che Iden­ti­tät einer Gemein­schaft, etwa einer Nati­on, sich verwässert.

Die Kri­se wird dann wesent­lich durch eine Kom­mu­ni­ka­ti­ons­stö­rung zwi­schen Grup­pen aus­ge­löst, so daß Sub­kul­tu­ren und Son­der­kul­tu­ren ent­ste­hen, zwi­schen denen ein kon­struk­ti­ver Aus­tausch nicht mehr mög­lich erscheint.

Gera­de die for­cier­te Ideo­lo­gi­sie­rung im Sin­ne der Wie­der­ho­lung immer glei­cher Phra­sen ließ – ent­ge­gen der poli­ti­schen Absicht – die poli­ti­schen Lebens­lü­gen der DDR noch deut­li­cher zu Tage tre­ten. Dies scheint mir gegen­wär­tig in ähn­li­cher Wei­se deut­lich zu wer­den. Beun­ru­hi­gend jeden­falls, wie die pro­pa­gan­dis­tisch for­cier­te Selbst­be­schwö­rung der Demo­kra­tie auf die Tie­fe ihrer Kri­se hindeutet.

Oli­ver Weber dazu kürz­lich in der FAZ: