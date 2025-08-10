10. August 2025

Ein See in Preußen

Ellen Kositza

Gestern Abend war ich an einem See im menschenarmen Havelland baden. Ich war zuvor 8 Stunden durch die Gegend geritten. Nur Einheimische gesehen, meist eher knurrig. Ich mochte die dennoch - vielleicht mochten die einfach keine Pferde.

Ellen Kositza

Ellen Kositza ist Literatur-Redakteurin und Mutter von sieben Kindern.

Das Kli­schee stimmt ja eh: Im Süd­wes­ten bekommst du bei einer ein­fa­chen Begeg­nung auf der Stra­ße gleich ein Gespräch ans Ohr, in Bay­ern meist ein fröh­li­ches „Grüß Gott!“, und gen Nor­den wird es teils wort­karg, teils skep­tisch bis miß­trau­isch. (Bin selbst ein Misch­typ, aber zum freund­li­chen Gruß langt es immer und für jeden.)

Oben am “Steil­ufer” des urpreu­ßi­schen Sees lager­te eine dun­kel­häu­ti­ge Sip­pe. Zwei bekopf­tuch­te Frau­en in lan­gen Gewän­dern, 5 Kin­der zwi­schen viel­leicht 2 und 11 Jah­ren – ech­te Fremd­kör­per in die­ser deut­schen Provinz.

Ich pla­zier­te mich wei­ter unten, wo vier blon­de Jungs laut tob­ten. Erst fand ich’s nett. So vital! Hier wird noch gerun­gen, hier gibt es noch Jugend ohne Bild­schirm in der Hand! Nach einer hal­ben Stun­de nerv­te mich das Schimpf­wort­ge­wit­ter enorm. Klei­ne Assis!

Als sie end­lich abzo­gen, rief ihnen ein älte­rer Mann zu: “Ihr kommt SOFORT zurück! Und nehmt euren Müll mit! (Sie gehorchten.)

Ich stürz­te mich dann ins Was­ser. Zum Glück gab es einen Steg. Ich has­se es, wie an “unse­rem” Gei­sel­tal­see lang­sam ins Was­ser hin­ein­wa­ten und durch die­se Frös­tel­tour durch­zu­müs­sen. Lie­ber so “zack!”. (Ist auch ein Lebensmotto.)

Als ich von mei­ner Tour zurück­kehr­te, spiel­ten zwei der dunk­len Mäd­chen am Ufer. Ich hör­te ihnen eine Wei­le zu. Sie hat­ten sich nicht nur was Tol­les aus­ge­dacht (ging um den dich­ten Was­ser­pflan­zen­wald, ein wah­rer Dschun­gel), sie spra­chen auch ast­rei­nes Hochdeutsch.

Ich schlapp­te zu mei­nem Platz und zog mich um. Es hat­te kei­ne ech­ten Algen im See gege­ben, aber alles war grün. Mei­ne Haut leicht, der Bade­an­zug innen tiefgrün.

Als ich dann das klei­ne Steil­ufer hoch­ging, faß­te ich die­se Sip­pe scharf ins Auge. Gril­len die? Ver­mül­len die? (Nein.) Was suchen die hier über­haupt? Sie hat­ten so einen etwa elf­jäh­ri­gen Sohn dabei. Er las ein Buch. Die bei­den Frau­en, durch ihre Kla­mot­ten so unan­ge­paßt an die bran­den­bur­gi­sche Idyl­le wie nur mög­lich, grif­fen dann mei­nen Blick auf.

Zwei, drei Sekun­den des Anstar­rens. Dann hoben bei­de ihre Hän­de, um freund­lich zu win­ken. Ich wink­te zurück und lach­te. Sie freu­ten sich.

Klar. Die Mikroebe­ne. Immer ist der Nächs­te dein Mit­mensch. Du willst ihnen ja auch per­sön­lich nichts Böses. Du spürst aber: Hier gehö­ren sie nicht hin. Defi­ni­tiv nicht. Es sind Fremdkörper.

Was aber mit den Kin­dern? Viel­leicht müs­sen wir mit einem Sze­na­rio “fünf nach Zwölf” rech­nen. Herz­zer­rei­ßend wird es so oder so. Ein “wei­ches Herz und einen har­ten Ver­stand” (Sophie Scholl) haben, dar­auf wird es ankom­men. Nie­mand hat gesagt, daß es leicht wird.

Ellen Kositza

Ellen Kositza ist Literatur-Redakteurin und Mutter von sieben Kindern.

Nichts schreibt sich
von allein!

Das Blog der Zeitschrift Sezession ist die wichtigste rechtsintellektuelle Stimme im Netz. Es lebt vom Fleiß, von der Lesewut und von der Sprachkraft seiner Autoren. Wenn Sie diesen Federn Zeit und Ruhe verschaffen möchten, können Sie das mit einem Betrag Ihrer Wahl tun.

Sezession
 DE58 8005 3762 1894 1405 98
NOLADE21HAL

Kommentare (0)