Ein See in Preußen

Gestern Abend war ich an einem See im menschenarmen Havelland baden. Ich war zuvor 8 Stunden durch die Gegend geritten. Nur Einheimische gesehen, meist eher knurrig. Ich mochte die dennoch - vielleicht mochten die einfach keine Pferde.

Das Kli­schee stimmt ja eh: Im Süd­wes­ten bekommst du bei einer ein­fa­chen Begeg­nung auf der Stra­ße gleich ein Gespräch ans Ohr, in Bay­ern meist ein fröh­li­ches „Grüß Gott!“, und gen Nor­den wird es teils wort­karg, teils skep­tisch bis miß­trau­isch. (Bin selbst ein Misch­typ, aber zum freund­li­chen Gruß langt es immer und für jeden.)

Oben am “Steil­ufer” des urpreu­ßi­schen Sees lager­te eine dun­kel­häu­ti­ge Sip­pe. Zwei bekopf­tuch­te Frau­en in lan­gen Gewän­dern, 5 Kin­der zwi­schen viel­leicht 2 und 11 Jah­ren – ech­te Fremd­kör­per in die­ser deut­schen Provinz.

Ich pla­zier­te mich wei­ter unten, wo vier blon­de Jungs laut tob­ten. Erst fand ich’s nett. So vital! Hier wird noch gerun­gen, hier gibt es noch Jugend ohne Bild­schirm in der Hand! Nach einer hal­ben Stun­de nerv­te mich das Schimpf­wort­ge­wit­ter enorm. Klei­ne Assis!

Als sie end­lich abzo­gen, rief ihnen ein älte­rer Mann zu: “Ihr kommt SOFORT zurück! Und nehmt euren Müll mit! (Sie gehorchten.)

Ich stürz­te mich dann ins Was­ser. Zum Glück gab es einen Steg. Ich has­se es, wie an “unse­rem” Gei­sel­tal­see lang­sam ins Was­ser hin­ein­wa­ten und durch die­se Frös­tel­tour durch­zu­müs­sen. Lie­ber so “zack!”. (Ist auch ein Lebensmotto.)

Als ich von mei­ner Tour zurück­kehr­te, spiel­ten zwei der dunk­len Mäd­chen am Ufer. Ich hör­te ihnen eine Wei­le zu. Sie hat­ten sich nicht nur was Tol­les aus­ge­dacht (ging um den dich­ten Was­ser­pflan­zen­wald, ein wah­rer Dschun­gel), sie spra­chen auch ast­rei­nes Hochdeutsch.

Ich schlapp­te zu mei­nem Platz und zog mich um. Es hat­te kei­ne ech­ten Algen im See gege­ben, aber alles war grün. Mei­ne Haut leicht, der Bade­an­zug innen tiefgrün.

Als ich dann das klei­ne Steil­ufer hoch­ging, faß­te ich die­se Sip­pe scharf ins Auge. Gril­len die? Ver­mül­len die? (Nein.) Was suchen die hier über­haupt? Sie hat­ten so einen etwa elf­jäh­ri­gen Sohn dabei. Er las ein Buch. Die bei­den Frau­en, durch ihre Kla­mot­ten so unan­ge­paßt an die bran­den­bur­gi­sche Idyl­le wie nur mög­lich, grif­fen dann mei­nen Blick auf.

Zwei, drei Sekun­den des Anstar­rens. Dann hoben bei­de ihre Hän­de, um freund­lich zu win­ken. Ich wink­te zurück und lach­te. Sie freu­ten sich.

Klar. Die Mikroebe­ne. Immer ist der Nächs­te dein Mit­mensch. Du willst ihnen ja auch per­sön­lich nichts Böses. Du spürst aber: Hier gehö­ren sie nicht hin. Defi­ni­tiv nicht. Es sind Fremdkörper.

Was aber mit den Kin­dern? Viel­leicht müs­sen wir mit einem Sze­na­rio “fünf nach Zwölf” rech­nen. Herz­zer­rei­ßend wird es so oder so. Ein “wei­ches Herz und einen har­ten Ver­stand” (Sophie Scholl) haben, dar­auf wird es ankom­men. Nie­mand hat gesagt, daß es leicht wird.