Sommerakademie, Thema “Arbeit”, 19.–21. September

Es gab in diesem Sommer Wochen des Zögerns: ob es überhaupt zu stemmen sei, wieder und wie in jedem einzelnen Jahr seit 2000 eine Sommerakademie zu organisieren und in ihrem Rahmen hundert junge Teilnehmer zu versammeln. Denn vieles hat sich verändert und manches harrt noch immer der Entscheidung.

Aber: Wir wer­den tagen! Von Frei­tag, den 19. Sep­tem­ber bis Sonn­tag, den 21. Sep­tem­ber wer­den wir in Schnell­ro­da das The­ma “Arbeit” von sie­ben Refe­ren­ten behan­deln las­sen. “Arbeit” ist ein gera­de­zu klas­si­sches The­ma: Sie ist Teil der Iden­ti­tät des Men­schen, wird als Ent­fal­tung und Aus­beu­tung emp­fun­den und beschrie­ben, als der Bereich, in dem “Ent­frem­dung” statt­fin­de, Bull­shit gequirlt und unfaß­bar Groß­ar­ti­ges geleis­tet werde.

Wir wer­den in die­sen Kos­mos natür­lich auch das ein­be­zie­hen, was unter dem Kür­zel “KI” schon lan­ge als Damo­kles­schwert oder als evo­lu­tio­nä­rer Quan­ten­sprung beschrie­ben wird. Bloß: Der Faden, an dem die­ses Schwert hing, ist geris­sen, und etwas Schwe­res oder Sagen­haf­tes bohrt sich unter ande­rem in das, was wir “Arbeits­welt” nen­nen. Mit wel­chen Fol­gen? Umriß der Vorträge:

Arbeit, Wohl­stand, AfD

Arbeit und Herrschaft

Arbeit im Den­ken von Marx, Are­ndt und Gehlen

Arbeit und Werk

Ernst Jün­gers “Der Arbeiter”

Die Arbeit tut das Ande­re – über KI

Maschi­nen­sturm, morgen!

Hoh­le Arbeit

Das ver­han­deln wir, und es wird gut! Sie­ben Refe­ren­ten wie gesagt, Platz aber dies­mal nur für 100 Hörer. Das hat etwas mit der Aus­las­tung der Unter­künf­te zu tun, allent­hal­ben wird ja der jun­ge Wein gefei­ert, an Saa­le und Unstrut.

Wir wer­den am Frei­tag (19. Sep­tem­ber) gegen 16.30 Uhr begin­nen (also etwas spä­ter als sonst) und am Sonn­tag gegen 13 Uhr die letz­te Mahl­zeit ein­neh­men. Anmel­den kann man sich hier digi­tal (das For­mu­lar fin­det sich auch auf der Start­sei­te sezession.de in der rech­ten Spal­te), aus­nahms­wei­se aber auch per Mail unter [email protected].

Zu den Kos­ten: Wer noch nicht voll ver­dient, bezahlt 75 € für die Teil­nah­me, ent­hal­ten in die­ser Pau­scha­le sind alle Über­nach­tun­gen, Mahl­zei­ten und Vor­trä­ge. Wer schon im Beruf steht, bezahlt 150 €.

Wir ver­ge­ben die Plät­ze strikt nach Eingang.

Sonn­tags­hö­rer sind eben­falls will­kom­men, hier gilt kei­ne Alters­gren­ze. Wer die bei­den Vor­trä­ge am Sonn­tag ver­fol­gen und danach am Mit­tags­tisch sit­zen möch­te, mel­det sich an unter [email protected] und darf mit einem Teil­nah­me­bei­trag von 50 € rechnen.