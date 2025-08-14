Sommerakademie, Thema “Arbeit”, 19.–21. September

Aber: Wir werden tagen! Von Freitag, den 19. September bis Sonntag, den 21. September werden wir in Schnellroda das Thema “Arbeit” von sieben Referenten behandeln lassen. “Arbeit” ist ein geradezu klassisches Thema: Sie ist Teil der Identität des Menschen, wird als Entfaltung und Ausbeutung empfunden und beschrieben, als der Bereich, in dem “Entfremdung” stattfinde, Bullshit gequirlt und unfaßbar Großartiges geleistet werde.
Wir werden in diesen Kosmos natürlich auch das einbeziehen, was unter dem Kürzel “KI” schon lange als Damoklesschwert oder als evolutionärer Quantensprung beschrieben wird. Bloß: Der Faden, an dem dieses Schwert hing, ist gerissen, und etwas Schweres oder Sagenhaftes bohrt sich unter anderem in das, was wir “Arbeitswelt” nennen. Mit welchen Folgen? Umriß der Vorträge:
- Arbeit, Wohlstand, AfD
- Arbeit und Herrschaft
- Arbeit im Denken von Marx, Arendt und Gehlen
- Arbeit und Werk
- Ernst Jüngers “Der Arbeiter”
- Die Arbeit tut das Andere – über KI
- Maschinensturm, morgen!
- Hohle Arbeit
Das verhandeln wir, und es wird gut! Sieben Referenten wie gesagt, Platz aber diesmal nur für 100 Hörer. Das hat etwas mit der Auslastung der Unterkünfte zu tun, allenthalben wird ja der junge Wein gefeiert, an Saale und Unstrut.
Wir werden am Freitag (19. September) gegen 16.30 Uhr beginnen (also etwas später als sonst) und am Sonntag gegen 13 Uhr die letzte Mahlzeit einnehmen. Anmelden kann man sich hier digital (das Formular findet sich auch auf der Startseite sezession.de in der rechten Spalte), ausnahmsweise aber auch per Mail unter [email protected].
Zu den Kosten: Wer noch nicht voll verdient, bezahlt 75 € für die Teilnahme, enthalten in dieser Pauschale sind alle Übernachtungen, Mahlzeiten und Vorträge. Wer schon im Beruf steht, bezahlt 150 €.
Wir vergeben die Plätze strikt nach Eingang.
Sonntagshörer sind ebenfalls willkommen, hier gilt keine Altersgrenze. Wer die beiden Vorträge am Sonntag verfolgen und danach am Mittagstisch sitzen möchte, meldet sich an unter [email protected] und darf mit einem Teilnahmebeitrag von 50 € rechnen.