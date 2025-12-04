Winterakademie, Thema “Selbstoptimierung”

Wer im Sommer an der Akademie zum Thema "Arbeit" teilnahm, erinnert sich: Erik Lehnert und ich fragten nach Themenwünschen für die Studientage im kommenden Jahr. Ich ging später noch von Tisch zu Tisch und fragte.

Eine Grup­pe jun­ger Män­ner schlug das The­ma “Selbst­op­ti­mie­rung” vor und hat­te gleich Vor­schlä­ge für mög­li­che The­men und Refe­ren­ten. Also ist es nun so, und es wird gut!

Von Frei­tag, 23. Janu­ar bis Sonn­tag, 25. Janu­ar wer­den wir in Schnell­ro­da das The­ma “Selbst­op­ti­mie­rung” mit sie­ben Refe­ren­ten umrei­ßen und auffächern.

Es wird dabei nicht vor allem, aber auch um das Pro­blem jener per­ma­nen­ten Bauch­na­bel­be­trach­tung gehen, die nur noch ein “Ich” kennt und kein “Wir” mehr. Was soll denn opti­miert wer­den? Der Kör­per, die See­le, der Geist? Und wenn dies, dann: wozu? Auf wel­chen Zweck hin, wel­ches Ziel, aus­ge­hend von wel­chem Men­schen­bild, und wohin soll es aus wel­chem Grund gehen? Was setzt dem Men­schen zu, was an ihm ist grund­sätz­lich, was nur je indi­vi­du­ell nicht opti­mal, nicht opti­miert, und wel­cher Norm folgt die­se Opti­mie­rung, und das bedeu­tet auch: Was merzt sie aus, was paßt sie an, wel­ches Schick­sal soll aus­ge­he­belt wer­den, wel­ches soll nicht mehr vorkommen?

Das ist der Umriß der Vorträge:

Was ist der Mensch?

Amor fati

Die deut­sche Reformbewegung

Selbst­op­ti­mie­rung – Ent­ste­hung eines Trends

Selbst­op­ti­mie­rung als Geschäft

Ich und KI

Dopa­min und anderes

Raff Dich auf!

Das ver­han­deln wir, und dar­über hin­aus wird es Arbeits­grup­pen geben zu den The­men “Sicher­heits­op­ti­mie­rung”, und “Tages­or­ga­ni­sa­ti­on”.

Platz ist dies­mal wie­der für 130 Hörer, wir konn­ten eine neue Unter­kunft erschlie­ßen, jetzt, wo auf den Charme des Plat­ten-Hotels “Tri­as” am Zement­werk in Kars­dorf auf­grund von unauf­hol­ba­rem Sanie­rungs­rück­stau ver­zich­tet wer­den muß …

Wir wer­den am Frei­tag (23. Janu­ar) gegen 15 Uhr begin­nen und am Sonn­tag gegen 13 Uhr die letz­te Mahl­zeit ein­neh­men. Wer 35 Jah­re alt ist oder jün­ger, kann sich hier digi­tal anmel­den (das For­mu­lar fin­det sich auch auf der Start­sei­te sezession.de in der rech­ten Spalte).

Zu den Kos­ten: Wer noch nicht voll ver­dient, bezahlt 75 € für die Teil­nah­me, ent­hal­ten in die­ser Pau­scha­le sind alle Über­nach­tun­gen, Mahl­zei­ten und Vor­trä­ge. Wer schon im Beruf steht, bezahlt 150 €. Wir ver­ge­ben die Plät­ze strikt nach Eingang.

Sonn­tags­hö­rer sind eben­falls will­kom­men, hier gilt kei­ne Alters­gren­ze. Wer die bei­den Vor­trä­ge am Sonn­tag ver­fol­gen und danach am Mit­tags­tisch sit­zen möch­te, mel­det sich an unter [email protected] und darf mit einem Teil­nah­me­bei­trag von 50 € rechnen.