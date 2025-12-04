4. Dezember 2025

Winterakademie, Thema “Selbstoptimierung”

Götz Kubitschek

Wer im Sommer an der Akademie zum Thema "Arbeit" teilnahm, erinnert sich: Erik Lehnert und ich fragten nach Themenwünschen für die Studientage im kommenden Jahr. Ich ging später noch von Tisch zu Tisch und fragte.

Götz Kubitschek leitet den Verlag Antaios

Eine Grup­pe jun­ger Män­ner schlug das The­ma “Selbst­op­ti­mie­rung” vor und hat­te gleich Vor­schlä­ge für mög­li­che The­men und Refe­ren­ten. Also ist es nun so, und es wird gut!

Von Frei­tag, 23. Janu­ar bis Sonn­tag, 25. Janu­ar wer­den wir in Schnell­ro­da das The­ma “Selbst­op­ti­mie­rung” mit sie­ben Refe­ren­ten umrei­ßen und auffächern.

Es wird dabei nicht vor allem, aber auch um das Pro­blem jener per­ma­nen­ten Bauch­na­bel­be­trach­tung gehen, die nur noch ein “Ich” kennt und kein “Wir” mehr. Was soll denn opti­miert wer­den? Der Kör­per, die See­le, der Geist? Und wenn dies, dann: wozu? Auf wel­chen Zweck hin, wel­ches Ziel, aus­ge­hend von wel­chem Men­schen­bild, und wohin soll es aus wel­chem Grund gehen? Was setzt dem Men­schen zu, was an ihm ist grund­sätz­lich, was nur je indi­vi­du­ell nicht opti­mal, nicht opti­miert, und wel­cher Norm folgt die­se Opti­mie­rung, und das bedeu­tet auch: Was merzt sie aus, was paßt sie an, wel­ches Schick­sal soll aus­ge­he­belt wer­den, wel­ches soll nicht mehr vorkommen?

Das ist der Umriß der Vorträge:

  • Was ist der Mensch?
  • Amor fati
  • Die deut­sche Reformbewegung
  • Selbst­op­ti­mie­rung – Ent­ste­hung eines Trends
  • Selbst­op­ti­mie­rung als Geschäft
  • Ich und KI
  • Dopa­min und anderes
  • Raff Dich auf!

Das ver­han­deln wir, und dar­über hin­aus wird es Arbeits­grup­pen geben zu den The­men “Sicher­heits­op­ti­mie­rung”, und “Tages­or­ga­ni­sa­ti­on”.

Platz ist dies­mal wie­der für 130 Hörer, wir konn­ten eine neue Unter­kunft erschlie­ßen, jetzt, wo auf den Charme des Plat­ten-Hotels “Tri­as” am Zement­werk in Kars­dorf auf­grund von unauf­hol­ba­rem Sanie­rungs­rück­stau ver­zich­tet wer­den muß …

Wir wer­den am Frei­tag (23. Janu­ar) gegen 15 Uhr begin­nen und am Sonn­tag gegen 13 Uhr die letz­te Mahl­zeit ein­neh­men. Wer 35 Jah­re alt ist oder jün­ger, kann sich hier digi­tal anmel­den (das For­mu­lar fin­det sich auch auf der Start­sei­te sezession.de in der rech­ten Spalte).

Zu den Kos­ten: Wer noch nicht voll ver­dient, bezahlt 75 € für die Teil­nah­me, ent­hal­ten in die­ser Pau­scha­le sind alle Über­nach­tun­gen, Mahl­zei­ten und Vor­trä­ge. Wer schon im Beruf steht, bezahlt 150 €. Wir ver­ge­ben die Plät­ze strikt nach Eingang.

Sonn­tags­hö­rer sind eben­falls will­kom­men, hier gilt kei­ne Alters­gren­ze. Wer die bei­den Vor­trä­ge am Sonn­tag ver­fol­gen und danach am Mit­tags­tisch sit­zen möch­te, mel­det sich an unter [email protected] und darf mit einem Teil­nah­me­bei­trag von 50 € rechnen.

