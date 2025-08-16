16. August 2025

Linke Liebe und richtige Liebe

Gastbeitrag

von Jörg Seidel -Ein aufrüttelnder und bemerkenswert ehrlicher Beitrag einer linken Feministin führt mich down the memory lane, weckt Erinnerungen.

Geschlech­ter­rol­len wur­den in lin­ken Krei­sen höchs­tens pro for­ma in Fra­ge gestellt, für einen ech­ten Wan­del tra­ten nur die wenigs­ten ein.

Und:

Als gute Anti­ka­pi­ta­lis­tin ver­riet ich mei­ne Genos­sen nicht. Ich war ihnen zu Diens­ten, stell­te ihnen mei­ne Vagi­na zur Ver­fü­gung, damit sie an und in mir ruhen und ras­ten konn­ten nach dem erschöp­fen­den Kampf gegen: Nazis …

In mei­nen jun­gen Jah­ren, als der Öko­mar­xist Rudolf Bah­ro mein Haus­gott war, gesell­te sich ein jun­ger Mann zu mir, wild, lei­den­schaft­lich, chao­tisch: ein Welt­um­stürz­ler. Wir dis­ku­tier­ten hef­tig, lasen Nietz­sche, Heid­eg­ger, Marx, gin­gen zu den Bahai, kühl­ten unser Mut an schwer­mü­ti­gen Len­au-Gedich­ten, ent­deck­ten Slo­ter­di­jk, spreng­ten den ört­li­chen Goe­the­kreis – ein Rent­ner­klub gut­bür­ger­li­cher Goe­the­ver­eh­rung – mit Sart­re und Huma­ni­ta­ris­mus­de­bat­ten, die kein Mensch dort ver­stand … kurz und gut, wir tob­ten uns aus.

Oder bes­ser: er, fünf­zehn Jah­re mein Juni­or, tob­te sich aus, und ich beob­ach­te­te wohl­wol­lend die­se rohe uto­pis­ti­sche Ener­gie, weil ich sie aus mei­ner eige­nen Spät­pu­ber­tät gut kann­te, und speis­te sie mit Theoriefutter.

Ich hat­te schon etwas vor­ge­legt, ein fast unles­ba­res phi­lo­so­phi­sches Buch (wie ich heu­te weiß), und der jun­ge Mann war wohl der ein­zi­ge, der es wirk­lich von Anfang bis Ende gele­sen, nein, stu­diert und, ja, ver­stan­den hat­te. Ich sah es, schwer durch­ge­ackert, auf sei­nem Tisch lie­gen. Er zitier­te daraus …

An sei­ner Sei­te ging stets eine jun­ge Frau, lieb und naiv und bald zwei Kin­der, sei­ne Kin­der, an ihrer Sei­te. Die Kin­der waren eine Auf­ga­be, der bei­de nicht gewach­sen waren. Sie such­te die Lie­be und fand in ihm nur den Spin­ner, der jeden Tag neue hoch­tra­ben­de Träu­me ent­warf und den die Kin­der nur störten.

Die Klei­nen wirk­ten ver­nach­läs­sigt, und bald war jedem klar, daß sie sprach­lich und geis­tig den Durch­schnitt unter­bo­ten. Irgend­wann trenn­te sich das Paar, die Kin­der wuch­sen, mal getrennt und mal zusam­men, hier und da auf, in zwei Cha­os­haus­hal­ten ohne Zentrum.

Er flüch­te­te in ein (bald schei­tern­des) öko­lo­gi­sches Kom­mu­n­e­pro­jekt, wo man wochen­lang nur Bir­nen aß, weil die gera­de in Mas­sen vom Baum fie­len, und sie lan­de­te im Umkreis der neu gegrün­de­ten „Volx­wirt­schaft“, dem „Pro­jekt Schul­den­berg“, einem links­al­ter­na­ti­ven Pun­ker- und Anti­fa-Pro­jekt, in dem die „unab­hän­gi­ge Frau­en­grup­pe Plau­en“ das Sagen hatte.

Wir sahen uns nur noch sel­ten, gin­gen dann ins Aus­land und ver­folg­ten den Weg der bei­den nur am Ran­de. Die jun­ge Frau gebar zwei wei­te­re Kin­der von mir unbe­kann­ten Vätern. Es ging, wie es schien, alles sei­nen gere­gel­ten Weg abwärts.

Aber nach ein paar Jah­ren – die Ein­wan­de­rungs­kri­se und der gesell­schaft­li­che Stim­mungs­wech­sel waren noch nicht zu ahnen – traf ich sie zufäl­lig in einem Bier­gar­ten. An ihrer Sei­te wie­der ein Mann, der sich höf­lich ver­ab­schie­de­te, als er merk­te, daß wir über alte Zei­ten zu spre­chen began­nen. Die bei­den ers­ten Kin­der waren schon groß, die bei­den ande­ren, die artig am Tisch saßen, kann­te ich nicht und der dicke Bauch zeug­te vom ankom­men­den fünf­ten Kind.

Ich frag­te sie nach ihrem Part­ner, der ganz ein­deu­tig der har­ten rech­ten Sze­ne zuzu­rech­nen war. Pier­cings, Tat­too, Kurz­haar­schnitt, ein natio­na­les T‑Shirt, kein Skin­head, aber doch beken­nend natio­nal. Wie konn­te das sein?

Und dann sag­te sie jene Sät­ze, über die ich seit­her – lan­ge vor der zwei­ten Wen­de, wie gesagt – immer wie­der nach­den­ken muß­te. „Weißt du“, sag­te sie,

die Lin­ken, die reden viel über Gleich­be­rech­ti­gung und gerech­te Gesell­schaft, über rich­ti­ge und zwang­lo­se Kin­der­er­zie­hung und all das, aber im Inne­ren sind sie kalt. Sie kämp­fen auf der Stra­ße und sehen kaum die eige­ne Not, sie faseln von der glor­rei­chen Zukunft und sehen das Leid des Freun­des nicht. Sie reden nur, aber sie leben selbst das Leben von Auto­ri­tät und Unter­drü­ckung, das sie zu bekämp­fen vor­ge­ben. Ich hat­te meh­re­re Bezie­hun­gen, und alle ende­ten so: sobald sie Ver­ant­wor­tung über­neh­men soll­ten, waren sie weg.

„Und jetzt ist es bes­ser?“, frag­te ich. „Dein Neu­er ist doch ein Rech­ter, oder?“

Bei den Rech­ten habe ich zum ers­ten Mal Wär­me gefun­den. Nie­mand schau­te mich wegen mei­ner Kin­der schief an, nie­mand woll­te mich nur im Bett haben und der hier, von dem ich jetzt das Kind bekom­me, hat sich der ande­ren vier lie­be­voll ange­nom­men. Seit ich mit ihm zusam­men bin, habe ich end­lich eine Aus­bil­dung abge­schlos­sen, eine Arbeit gefun­den und kann zum ers­ten Mal ein nor­ma­les Leben füh­ren. Wir ver­die­nen bei­de gutes Geld, haben eine Woh­nung. Was er sonst denkt, ist mir egal – ich spü­re, wie gut er ist, wie gut sei­ne Freun­de sind. Fami­lie zählt hier noch und bald wer­den wir heiraten.

Damals – auch das ist nun schon ein paar Jah­re her – war ich geschockt und erleich­tert zugleich. Ver­stan­den habe ich sie erst später.

