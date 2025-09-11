Lagebild (1): Zeitverschiebung

Am 22. August ist in Charlotte/North Carolina die Ukrainerin Iryna Zarutska (23) in der U-Bahn von einem Schwarzen erstochen worden. Ich habe mir gestern Abend auf Martin Sellners Telegram-Kanal das kurze Video angeschaut, das nun aufgetaucht ist.

Als ich heu­te früh um fünf Uhr auf­wach­te und nicht mehr ein­schla­fen konn­te, begann die­se Sze­ne ein Eigen­le­ben zu füh­ren, wie etwas, von dem man hofft, es sei nur geträumt wor­den. Aber so ist es nicht.

Es ist ein Urbild, ein Nacht­mahr von der dunk­len Sei­te der Gebrü­der Grimm her, in deren Samm­lung es ja sol­ches zu fin­den gibt, also grau­sa­me, unheim­li­che, alb­traum­haf­te Skiz­zen, vor zwei­hun­dert Jah­ren vom Mund einer alten Bäue­rin abno­tiert, ohne Anfang und Ende, nur so ein mythi­scher Fet­zen, eine archai­sche Kon­stel­la­ti­on: das schmäch­ti­ge Ding und der Tod, und irgend­wo die Sand­uhr, die man mit 23 nicht ein­mal rie­seln hört, geschwei­ge denn, daß man vor den Stun­den­glä­sern säße, von denen das eine sich schon merk­lich geleert hat und das ande­re das Aus­ge­rie­sel­te einsammelt.

Wie die­ses dunk­le, irgend­wie lethar­gi­sche – “Tier”? (Nein, das ist ja ein Mensch, ein Mensch, aber ver­rot­tet, zer­stört, ein End­sta­di­um, und einer, der den nach bei­den Rich­tun­gen offe­nen Satz, daß der Mensch dem Men­schen ein Mensch sei – eben kein Wolf – mit Blut auf den Boden sudelt, weil ihm kei­ner in den Arm fällt …)

Wie die­ser dunk­le, irgend­wie lethar­gi­sche, in einen Hoo­die gehüll­te – Mensch, dem die Sträh­nen übers Gesicht hän­gen wie Tang, weil da etwas aus der Tie­fe auf­ge­taucht ist und an Land steigt; wie der also schaut und prüft, unge­übt in sol­chen Din­gen sich noch ein­mal ver­ge­wis­sern muß, wo der Stich zu set­zen sei, damit die Frau aus­blu­ten kann; wie er das Mes­ser her­vor­nes­telt und auf­klappt, auch das so, als sei es ihm neu.

Dann der zähe Traum: man weiß, man soll­te ren­nen, weg­sprin­gen, aber die Füße ste­cken im Morast, sind blei­schwer, Läh­mung hat ein­ge­setzt, und des­halb kommt auch der Stich nicht jäh, son­dern fast schwer­fäl­lig, nicht unter Adre­na­lin, son­dern wie ein Ver­such – als pro­bier­te jemand einen neue Zau­ber­trick aus und stu­dier­te die Bewegungen.

Iry­na Zaruts­ka unter Schock, die Kap­pe fällt ihr vom Kopf, es ist der Tod in der für sie vor­ge­se­he­nen Gestalt, den sie sieht, wie er mit trop­fen­dem Mes­ser nach vorn an ihr vor­bei­geht, nicht vor­bei­stürzt oder abfei­ert oder her­um­fuch­telt, son­dern bloß geht und eine Spur kle­ckert, wäh­rend sich das Per­sön­chen die Hän­de vors Gesicht legt und hofft, daß es ein Traum, ein Alb­traum sei, und nicht jetzt und wirk­lich, und des­halb nicht weiß, daß es mit ihr vor­bei sein wird in weni­gen Sekun­den. Und sie sackt vor die Sitz­bank und rollt sich ein und stirbt.

Wäh­rend­des­sen ver­las­sen Fahr­gäs­te den Wagen, nicht in Panik, sit­zen zuvor noch ein klei­nes Weil­chen auf ihren Plät­zen, andert­halb Meter von der jun­gen Frau ent­fernt, die aus­blu­tet, und kei­ner, kein ein­zi­ger eilt zur Hil­fe, sie schau­en bloß kurz, wun­dern sich.

Das ist der zwei­te Bruch: Nach­dem das Böse das Unschul­di­ge streif­te und dabei ums Leben brach­te, ver­schiebt sich nun das Raum-Zeit-Kon­ti­nu­um; denn die­je­ni­gen, die gehen und über die Lache stei­gen, kön­nen nicht zur sel­ben Zeit im Abteil sein, das geht nicht, das ist – irgend­wie unmög­lich: Sie müs­sen um ein Klei­nes frü­her schon gegan­gen sein, um ein Weil­chen ver­scho­ben, als sei jemand gnä­dig und spul­te kurz vor (oder zurück), um die See­le zu schonen.

Anders ist das nicht vor­stell­bar, es sei denn, es wäre, wie es nie­mals hät­te kom­men dür­fen: auf eine Wei­se abge­stumpft und fühl­los, wahr­neh­mungs­un­fä­hig nach außen, das Gehirn ein Schmelz­tie­gel aus Bild­fet­zen, reals, gekapp­ten Anten­nen, Gefühl­lo­sig­keit – der Mensch ist dem Men­schen eine fet­te Monade

Ich bin nicht fürs Sen­sa­tio­nel­le gemacht, bin kein Voy­eur, der nach Schnip­seln schaut und sehen will, wie der Mensch so sein kann.

Nach­dem ich – lan­ge ist es her – über die Droh­nen­jagd auf ein­zel­ne Sol­da­ten in den Schüt­zen­grä­ben der Ukrai­ne geschrie­ben hat­te, ver­bot ich mir, die täg­li­che Show zu schau­en, die so leicht auf­find­bar ist im Netz wie ein Ver­lag in Schnell­ro­da. Es reicht, dies ein Mal zu sehen und danach zu wissen.

Auch der Mord an Iry­na Zaruts­ka ist iko­nisch, das ist wie die in den Tod sprin­gen­den Men­schen am 11. Sep­tem­ber 2001: Es muß sich ein­prä­gen, und des­halb muß man es schau­en, ein ein­zi­ges Mal.