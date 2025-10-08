Kritik der Woche (80): Die Verkrempelung der Welt

Gabriel Yoran wähnt sich mit seiner Konsumschelte Die Verkrempelung der Welt auf einem schmalen Grat: Einerseits sei „Warenkritik“ miefig altlinks, andererseits hafte der Sehnsucht nach den „guten Dingen“, „wie sie einmal waren“, ein rechtsreaktionärer Hauch an.

Von letz­te­rem kann der Autor sich mit­tels einen ein­fa­chen Kniffs befrei­en – indem er flei­ßig gen­dert, abge­se­hen von eini­gen Pas­sa­gen, wo es ihm offen­kun­dig zu blöd wurde.

Den Auf­takt lie­fert ein Beweis­pho­to: ein mus­ter­gül­ti­ges Bild für das, was Yoran (*1978) im fol­gen­den einen Zustand der hoch­gra­di­gen „Ver­krem­pe­lung“ nennt. Wir sehen die Koch­flä­che eines Induk­ti­ons­her­des von AEG. Das in jeder Hin­sicht höchst rät­sel­haf­te Bedien­feld zeigt die Zah­len­fol­ge 0 1 3 5 8 10 14 A, und zwar für jede der vier Kochplatten.

Das Zah­len­rät­sel wird nicht auf­ge­löst, aber geschil­dert wird, was jeder kennt, der sich schon mit die­sen „fut­ze­li­gen Touch­fel­dern“ aus­ein­an­der­set­zen muß­te. Sie reagie­ren nicht, wenn der Fin­ger naß ist, auch nicht, wenn er fet­tig ist (was beim Kochen bei­des vor­kom­men kann), und der Sinn der Pieps­tö­ne erschließt sich schwer. Alles dar­an ist unlogisch.

Wer hat sich das aus­ge­dacht? War­um ist nie­mand bei irgend­ei­ner Pro­dukt­kon­fe­renz auf­ge­stan­den und hat gesagt: Ent­schul­di­gung, aber das ist doch kom­plet­ter Stuss!

Es gibt hun­der­ter­lei ver­gleich­ba­re „Ver­schlimm­bes­se­run­gen“: Autos, bei denen Knöp­fe feh­len, statt­des­sen muß auch hier „getouch­ed“ wer­den. Oder neh­men wir den Ver­kaufs­hit „Tiny-House“, oder über­haupt den Trend „clean“, mini­ma­lis­tisch zu leben. Wie ver­lo­gen dies in der Sum­me ist, blät­tert Yoran auf. Übri­gens auch, was es mit tol­len deut­schen Mar­ken­na­men wie AEG, Gro­he und vie­len ande­ren auf sich hat. Naiv, wer denkt, das sei­en noch „deut­sche Marken“!

Beson­de­res Augen­merk wird auf die „geplan­te Obso­les­zenz“ gerich­tet, ein Schlag­wort, daß in den letz­ten zehn Jah­ren wohl jeder gehört hat – daß Gerä­te nicht mehr ein Leben lang oder wenigs­tens ein hal­bes hal­ten. Legen­dä­re Aus­nah­me: das oran­ge­far­be­ne DDR- Hand­rühr­ge­rät RG28.

Yoran ent­kräf­tet aber die Annah­me, daß Plan­wirt­schaft womög­lich eine höhe­re Nach­hal­tig­keit erzeu­ge. Auch im Ost­block erlag man dem „kapi­ta­lis­ti­schem Rea­lis­mus“ (Mark Fisher). Neben der öko­no­mi­schen Obso­les­zenz gibt es die psy­chi­sche. Die hat­te Van­ce Packard, wie Yoran anmerkt, bereits 1957 in sei­nem Buch Die gehei­men Ver­füh­rer (ohne die Abfol­ge von dato 38 iPho­nes auch nur ahnen zu kön­nen) beschrie­ben: Immer steht vor der Tür bereits das Nach­fol­ge­pro­dukt mit neu­en „Begeis­te­rungs­merk­ma­len“!

Eine von Yoran ein­ge­führ­te Kate­go­rie heißt „Pre­mi­um­krem­pel“. Dar­un­ter fällt der Kaf­fee­voll­au­to­mat EQ900. Man kann ihm bequem vom Sofa aus mit der Home Con­nect App bedie­nen. Das Apparät­chen, das vom Design her eben­so gut ein Papier­schred­der oder ein Luft­be­feuch­ter sein könn­te und rund 2000 € kos­tet, fällt laut Yoran unter „Bau­haus-Kitsch“.

Jid­disch ver­kit­schen bedeu­tet, so lesen wir hier: jeman­dem etwas andre­hen, das er nicht braucht. Der simp­le Nut­zen (einen Kaf­fee zu kochen) ist hier völ­lig neben­säch­lich. Das Ding soll „etwas bedeu­ten“, einen Distink­ti­ons­ge­winn ausmachen:

Wie eine Lori­ot-Figur ver­sucht der EQ900 die Fas­sa­de von Serio­si­tät und Welt­läu­fig­keit auf­recht­zu­er­hal­ten und kippt dabei ins Lächer­li­che, weil er sei­ne Ver­spielt­heit mit einer sol­chen Ernst­haf­tig­keit leug­nen muß.

Letzt­lich sind sol­che Din­ge Spiel­zeu­ge für Erwach­se­ne mit Tages­frei­zeit und Sinn­va­ku­um. Leu­te ver­si­chern sich durch deren Besitz ihrer eige­nen „Indi­vi­dua­li­tät“ oder Milieuzugehörigkeit.

Der Drei­klang aus a) vie­ler­lei per­sön­lich durch­lit­te­nen Exem­peln des Nie­der­gangs der Pro­dukt­welt, b) einer hoch­gra­dig süf­fi­gen, zugäng­li­chen, doch nie auf bil­li­gen Affekt zie­len­den Spra­che und c) eines strin­gen­ten Theo­rie­ver­suchs (klar hat Yoran Flus­ser gele­sen, Mark Fisher, Hart­mut Rosa, Ágnes Hel­ler uvm.; gut: Die­ter Wie­land fehlt) macht die­ses Buch zu einem ech­ten Knaller.

Die zehn Kapi­tel wecken bereits durch ihre Über­schrif­ten Lese­lust: „Kauf halt was ande­res, wenn es dir nicht passt“, „Das hat doch alles schon mal funk­tio­niert“, „Ein Bund gegen den Schund“ und so weiter.

Gera­de letzt­ge­nann­tes Kapi­tel ist inter­es­sant. Yoran erin­nert dar­an: Wenn etwas „typisch deutsch“ sei, dann wohl „Nach­hal­tig­keit“. Die­sen Begriff hat­te uns der säch­si­sche Beam­te und Uni­ver­sal­ge­lehr­te Carl von Car­lo­witz im frü­hen 18. Jahr­hun­dert geschenkt: „Fäl­le nie mehr Bäu­me, als nach­wach­sen kön­nen.“ Nach­hal­tig­keit, ein „über­ge­schmack­li­ches Qualitätskriterium“!

Aller­dings gibt es in der banals­ten Dimen­si­on der Nach­hal­tig­keit, näm­lich der Lebens­dau­er eines Gegen­stands, längst kei­nen Fort­schritt mehr, son­dern Regres­si­on. Die Din­ge wer­den zuneh­mend funk­ti­ons­wid­rig gestal­tet, nach­läs­sig ver­ar­bei­tet und sind schon bei ihrer Pro­duk­ti­on durch das längst geplan­te Nach­fol­ge­mo­dell ver­al­tet. (Dies alles zu sehen und zu ana­ly­sie­ren und dabei in kei­nen trie­fen­den Kul­tur­pes­si­mis­mus zu ver­fal­len – Kom­pli­ment an den Autoren!)

Yoran macht über die Waren­welt hin­aus auch auf „Krem­pel­kom­mu­ni­ka­ti­on“ auf­merk­sam: Wir stim­men tag­täg­lich lang­at­mi­gen Bestim­mun­gen („Coo­kies“) zu, die wir nie gele­sen haben. Zuneh­mend wird auch KI dazu benutzt „to flood the zone with shit“.

Das alles ist mit einem federn­den Intel­lekt, mit Beob­ach­tungs­freu­de und gründ­li­cher Kennt­nis des „Waren­dis­kur­ses“ ge- und beschrie­ben, daß die­se Lek­tü­re ein ein­zi­ges gro­ßes Ver­gnü­gen ist.

– – –

Gabri­el Yoran: Die Ver­krem­pe­lung der Welt, 185 S., 22 € – hier bestel­len