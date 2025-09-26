Kritik der Woche (79): Die letzte Fahrt des Zaren

Im letzten Jahr veröffentlichte der Osteuropahistoriker Jörg Baberowski (geb. 1961) eine mehr als tausendseitige Untersuchung zur Geschichte des Rußlands im 19. Jahrhundert. Unter dem Titel Der sterbliche Gott legte er die Schwächen des russischen Leviathans frei.

Denn hin­ter der auto­kra­ti­schen Fas­sa­de zeig­te sich ein fra­gi­les Gebil­de, das durch Gewalt, Gewohn­heit und die reli­gi­ös über­höh­te Per­son des Zaren zusam­men­ge­hal­ten wur­de. Der Ver­such des Pre­mier­mi­nis­ters Sto­lyp­in, das Reich durch Refor­men zu sta­bi­li­sie­ren, schei­ter­te; er wur­de 1911 durch einen sozi­al­re­vo­lu­tio­nä­ren Stu­den­ten, der mit dem Geheim­dienst in Ver­bin­dung stand, ermordet.

In sei­nem neu­en Buch, Die letz­te Fahrt des Zaren, nimmt Bab­e­row­ski den Faden auf und wid­met sich den Ereig­nis­sen, die im Febru­ar 1917 zum Ende der Zaren­herr­schaft führ­ten. Er über­springt dabei den Ers­ten Welt­krieg, des­sen Ver­lauf und Kos­ten dem Zaren­reich den Todes­stoß ver­setz­ten. Denn der Ursprung der Febru­ar­re­vo­lu­ti­on lag in spon­ta­nen Hun­ger­un­ru­hen der Bevöl­ke­rung und der Befehls­ver­wei­ge­rung von Sol­da­ten, die den Front­dienst umge­hen wollten.

Daß die­ser Fun­ke schließ­lich zur Abdan­kung des Zaren, der bol­sche­wis­ti­schen Macht­über­nah­me und zum rus­si­schen Bür­ger­krieg füh­ren konn­te, läßt sich ohne das Wis­sen um die pre­kä­re Lage der Herr­schaft in Ruß­land kaum nachvollziehen.

Aller­dings geht es Bab­e­row­ski gar nicht so sehr um die langan­ge­leg­ten Grün­de des Unter­gangs, als viel­mehr um die Dyna­mik der Revo­lu­ti­on selbst und die Mög­lich­kei­ten, die es gege­ben hät­te, ihren Erfolg zu ver­hin­dern. Denn hät­ten die Regie­rung und der Zar den Auf­stand in Peters­burg gleich im Keim erstickt und gewalt­sam nie­der­ge­schla­gen, wie das 1905 der Fall gewe­sen war, wäre die Geschich­te ver­mut­lich anders verlaufen.

Es gab zu Beginn der Revol­te kei­ner­lei poli­ti­sche Füh­rung, die dem Volks­zorn eine Rich­tung gege­ben hät­te. Die libe­ra­len Kri­ti­ker des Zaren, die bald eine pro­vi­so­ri­sche Regie­rung bil­de­ten, hat­ten kei­ne Alter­na­ti­ve zum Zaren­reich im Kopf und fürch­te­ten sich vor den Volks­mas­sen, und der Arbei­ter- und Sol­da­ten­rat hat­te kei­ner­lei Erfah­rung dar­in, wie man einen Staat führt.

Ent­schei­dend für die Abdan­kung des Zaren waren des­sen Per­sön­lich­keit, die ihn leicht­gläu­big auf jede Fin­te rein­fal­len ließ, von denen die ent­schei­den­de dar­in bestand, dem Zaren ein­zu­re­den, durch die Abdan­kung kön­ne er das Reich retten.

Hin­zu kam der Kada­ver­ge­hor­sam des auto­kra­ti­schen Sys­tems, das streng auf die Spit­ze aus­ge­rich­tet und in dem Eigen­in­itia­ti­ve nicht erwünscht war. In dem Moment, in dem die Ent­schei­dungs­trä­ger durch die Beset­zung der Tele­gra­phen­sta­tio­nen von Infor­ma­tio­nen abge­schnit­ten waren, und es durch die Blo­cka­de der Schie­nen­we­ge kei­ne Mög­lich­keit mehr gab, loya­le Trup­pen in die Haupt­stadt zu ver­le­gen, setz­te die Läh­mung ein. Was auch unter den neu­en Herr­schern funk­tio­niert, sind die Beam­ten, die sich schnell an die neu­en Ver­hält­nis­se gewöhnen.

Bab­e­row­ski rekon­stru­iert die Ereig­nis­se der ent­schei­den­den Tage aus den Quel­len und den Erin­ne­run­gen der Betei­lig­ten, so daß ein leben­di­ges Bild aus ver­schie­de­nen Per­spek­ti­ven ent­steht. Bri­sanz gewinnt das Buch aber durch Bab­e­row­skis an den Klas­si­kern des Herr­schafts­den­kens geschul­ten Blick auf die Fra­gen der Machtergreifung.

Daher fin­det sich die beklem­mend aktu­el­le Quint­essenz des Buches in eini­gen Ein­sich­ten: “Macht hat, wer war­ten kann.“ Dazu brau­che es Distanz zu den Ereig­nis­sen. „Distanz allein aber ver­schafft noch kei­ne Macht. Was man will, das muß man auch kön­nen.“ Die Macht­fra­ge stel­len, bedeu­te­te 1917 in Ruß­land, den Bür­ger­krieg pro­vo­zie­ren. Des­halb über­nimmt schließ­lich Lenin die Macht, der an der Spit­ze einer klei­nen Grup­pe zu allem Ent­schlos­se­ner, die sich durch Recht und Moral nicht belas­ten, steht. Bei all dem ist Bab­e­row­ski aber kein Zyni­ker, son­dern jemand, der den Men­schen (mit Odo Mar­quard) vor Schlim­me­rem bewah­ren will:

Wo sich die Zukunft von der Her­kunft eman­zi­piert, ist die Gefahr groß, daß mensch­li­ches Han­deln maß­los und beden­ken­los wird.

Wer will, kann die­ses Buch als eine grund­sätz­li­che und brand­ak­tu­el­le Aus­ein­an­der­set­zung lesen. Das kann man im Hin­blick auf Ruß­land (was pas­siert, wenn Putin abdankt) und auch auf unse­re eige­ne Lage (wer Kom­pro­mis­se macht, ver­liert) tun. Wie auch immer: Lesen soll­te man das Buch in jedem Fall.

– –

Jörg Bab­e­row­ski: Die letz­te Fahrt des Zaren. Als das alte Ruß­land unter­ging, Mün­chen 2025, 380 Sei­ten, 28 Euro – hier bestel­len.