Kritik der Woche (78): Das Narrenschiff

von Dirk Brockschmidt -- Wenn die äußere Welt zusammenbricht, ist der Rückgriff auf die bewährten Klassiker die Wahl, um innere Stabilität herzustellen, um die unvermeidbaren Veränderungen – die Auflösung des Staates und die damit verbundene Frage nach der Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens – zu ertragen.

In Chris­toph Heins his­to­risch-chro­no­lo­gi­schem DDR-Roman Das Nar­ren­schiff wählt die Neben­fi­gur Fried­helm Böt­ti­ger mit Shake­speare, Flau­bert und Dos­to­jew­skis Ras­kol­ni­kow und dem Ver­zicht auf tages­ak­tu­el­le Zei­tun­gen den Weg, um den Ver­än­de­run­gen zumin­dest geis­ti­ge Wür­de und Klar­heit entgegenzusetzen.

Die­se Hal­tung täuscht ihn nicht dar­über hin­weg, daß »die Kno­chen, die Seh­nen, die Mus­keln, alles nur noch Rest­be­stän­de« sind und alles – sich und sein nahes Umfeld ein­ge­schlos­sen – dem als Wan­del getarn­ten Ver­fall geweiht ist. Er sieht es bei der viel­leicht inter­es­san­tes­ten Haupt­fi­gur, Prof. Bena­ja Kuckuck (Bezug zum Palä­on­to­lo­gen Pro­fes­sor Kuckuck aus Tho­mas Manns Felix Krull beab­sich­tigt), die an Alz­hei­mer erkrankt und nur ein Schat­ten ihrer selbst ist, die sym­pto­ma­tisch an das kol­la­bie­ren­de Sys­tem des eins­tig stol­zen demo­kra­ti­schen Sozia­lis­mus erinnert.

Es hat im Anspruch glor­rei­cher ange­fan­gen: Die Fami­li­en Goretz­ka und Ess­ner, unter ihnen natür­lich ein zum Kom­mu­nis­ten gewan­del­ter ehe­mals begeis­ter­ter Nazi, stei­gen in der Grün­dungs­pha­se der DDR in her­aus­ra­gen­de Funk­tio­nen auf, die ihnen einen Platz am Tisch der Macht sichern. Das funk­tio­niert durch para­no­ide Nähe: Alle Figu­ren beäu­gen sich skep­tisch, miß­trau­en sich und sind doch auf­ein­an­der ange­wie­sen, um ihr Fort­kom­men, eigent­lich eher ein Bestehen­blei­ben der Pri­vi­le­gi­en – die sie von den rest­li­chen, ein­fa­chen DDR-Bür­gern unter­schei­den – zu sichern.

Die Fol­ge ist ein gren­zen­lo­ser Oppor­tu­nis­mus, der sich in jeder – beson­ders der auto­ri­tä­ren – Herr­schafts­form fin­den läßt, die Hein mit den his­to­risch prä­gen­den Per­so­nen und Ereig­nis­sen des »Demo­kra­ti­schen Sozia­lis­mus« verknüpft.

Im Anspruch, einen umfas­sen­den Roman in chro­no­lo­gi­scher Abfol­ge mit weni­gen Per­so­nen zu ver­fas­sen, liegt die Her­aus­for­de­rung, die Hein nicht erfüllt: Es gelingt nicht wirk­lich, die 44 Jah­re der SED-Herr­schaft dar­zu­stel­len, ech­te Geschich­te mit fik­tio­na­len Figu­ren zu ver­bin­den und ihnen gleich­zei­tig lite­ra­ri­sche Tie­fe zu ver­lei­hen, die eine Iden­ti­fi­ka­ti­on mög­lich macht.

Als ein Werk, das die DDR mit ihren Funk­tio­nä­ren ver­spot­tet, mag Heins Nar­ren­schiff funk­tio­nie­ren. – Der Titel ist iden­tisch mit Hie­ro­ny­mus Boschs aus­sa­ge­kräf­ti­gem Gemäl­de, in dem sich die Insas­sen mit ihrem cha­rak­te­ri­sier­ten mora­li­schen Ver­fall unsi­cher sind, in wel­che Rich­tung das Nar­ren­schiff steuert.

Sebas­ti­an Brants spät­mit­tel­al­ter­li­che Moral­sa­ti­re, eben­falls mit dem Titel Nar­ren­schiff, die Las­ter in ihrer man­nig­fal­ti­gen Aus­prä­gung als när­ri­sche Unver­nunft cha­rak­te­ri­siert, zu der unter ande­rem Schwät­ze­rei, inbe­grif­fen Wie­der­ho­lun­gen, gehört, ist in der Deu­tung eben­falls nicht zu vernachlässigen.

Wer sich ernst­haft und mit lite­ra­ri­scher Tie­fe mit dem Macht­sys­tem DDR abseits des Titels und der ver­bun­de­nen Asso­zia­ti­on (die Tei­le des Romans erstaun­li­cher­wei­se in die Ecke eines Schlüs­sel­ro­mans führt) aus­ein­an­der­set­zen möch­te, grei­fe auf Uwe Tell­kamps Der Turm oder Moni­ka Marons Herr Aurich zurück. In die­sen Fix­punk­ten der deut­schen Lite­ra­tur für den Zeit­raum nach 1990 fin­den sich mehr Glaub­wür­dig­keit und lite­ra­ri­scher Anspruch, die mit Figu­ren­kon­stel­la­tio­nen arbei­ten, die authen­ti­scher und nicht kon­stru­iert wirken.

Dabei kann es Hein bes­ser: So leg­te er mit Der Tan­go­spie­ler eine Erzäh­lung vor, die die Absur­di­tät der DDR-Gesell­schaft ver­deut­licht, in der der His­to­ri­ker Hans-Peter Dal­low mit den Aus­wir­kun­gen des Unrechts kon­fron­tiert ist und dem zu zah­len­den Preis, wenn man in einer Dik­ta­tur als neu­er Micha­el Kohl­haas reha­bi­li­tiert wer­den will. Im Ver­gleich ist Der Tan­go­spie­ler gera­de­zu von leb­haf­ten Schil­de­run­gen durch­drun­gen, die das vor­lie­gen­de Werk tro­cken und von der Sti­lis­tik her wie ein Geschichts­buch aus der Sekun­dar­stu­fe I wir­ken lassen.

Die eigent­li­che Moti­va­ti­on des 81-jäh­ri­gen Hein, die trotz der Schwä­chen durch­scheint, ist in ihrem Wesens­kern eine för­der­li­che: 36 Jah­re nach dem Fall der Ber­li­ner Mau­er sind vie­le Facet­ten und Blick­win­kel auf die DDR nur unzu­rei­chend auf­ge­ar­bei­tet – bei­spiels­wei­se die Miß­stän­de auf den Jugend­werk­hö­fen, den Erzie­hungs­hei­men der DDR. Sie ein­zeln auf­zu­grei­fen, zu lite­r­a­ri­sie­ren und eine not­wen­di­ge Dis­kus­si­on anzu­sto­ßen, ist ehrenvoll.

Inhalt­lich zu über­frach­ten, wie Hein es aus einem ver­ständ­li­chen Drang und inne­rem Schreib­druck tut, nur damit das eine – natür­lich wich­ti­ge – his­to­ri­sche Ereig­nis auch noch ein­be­zo­gen wird, geht auf Kos­ten der erzäh­le­ri­schen und gra­vie­ren­der der lite­ra­ri­schen Qualität.

