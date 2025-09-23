KI als Faschismus-Vehikel?

Immer wichtig, gegen den Strich die politisch andere Seite zu lesen, verfügt sie doch über klardenkende Profis.

Rai­ner Mühl­hoff, Phi­lo­soph und Mathe­ma­ti­ker, gehört dazu – einer­seits links­dre­hen­der Pro­fes­sor und sich nicht zu fein, sei­nen sym­pa­thisch gera­den Stil gen­der­sprach­lich zu befrach­ten, ande­rer­seits ein aus­neh­mend kennt­nis­rei­cher und dabei unprä­ten­tiö­ser Autor.

Der Reclam-Ver­lag war für Künst­li­che Intel­li­genz und der neue Faschis­mus genau die rich­ti­ge Adres­se, han­delt es sich doch um ein Grund­satz-Bänd­chen, das es in sich hat. Nir­gend­wo sonst ist eine so kom­pak­te und tref­fen­de Ana­ly­se zur Orga­nik künst­li­cher Intel­li­genz und der von ihrer inne­ren Struk­tur aus­ge­hen­den Wir­kungs­wei­se zu lesen.

Weil der Autor sein Buch als War­nung ver­steht, leuch­tet ein Begriff qua­si fluo­res­zie­rend im Titel. Mühl­hoff fürch­tet im Sin­ne eines „demo­cra­tic backsli­ding“ die Wie­der­kehr des Faschis­mus über die Mög­lich­kei­ten der KI und wid­met die­ser Sor­ge am Ende des Bänd­chens gera­de­zu pas­to­ral anmu­ten­de Appel­le. Um vor­weg­neh­mend also mit dem Reiz­wort Faschis­mus zu beginnen:

Der Autor möch­te zeigen,

daß das faschis­ti­sche Poten­ti­al von Alt-Right-Poli­tik aus ihrer Syn­er­gie mit eli­tis­ti­schen Tech-Ideo­lo­gien erwächst,

weil die immensen Mög­lich­kei­ten von Daten­ana­ly­se und KI-Tech­no­lo­gie für die Auf­he­bung der Demo­kra­tie genutzt wer­den könn­ten, ja gera­de­zu dazu ein­zu­la­den schei­nen, deren lang­wie­rig pro­ze­du­ra­le Abläufe

durch ein schlan­kes, auf Auto­ma­ti­sie­rung und Prä­emp­ti­on (also algo­rith­mi­sche Vor­weg­nah­me) basie­ren­des Staatswesen

zu erset­zen. KI erscheint ihm dafür wie prädestiniert.

Daß bereits die Natio­nal­so­zia­lis­ten für die effi­zi­en­te Ver­wal­tung des Furcht­ba­ren einst IBM-Loch­kar­ten­tech­no­lo­gie und für die Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger Tabel­lier­ma­schi­nen nutz­ten, liegt als Ver­weis eben­so nahe wie der beein­dru­cken­de DOGE-Putsch unter Regie von Elon Musk im Zuge von Trumps Über­nah­me der Exekutive.

„Zen­tra­le Koor­di­na­ti­on und Über­nah­me der Ver­wal­tungs­in­fra­struk­tur“ iden­ti­fi­ziert Mühl­hoff tref­fend als faschis­ti­schen Vor­gang. Hin­zu kommt, daß sich im Zuge der ame­ri­ka­ni­schen Wen­de der die Mas­sen mobi­li­sie­ren­de Rechts­po­pu­lis­mus auf­fal­lend kom­pa­ti­bel mit den ein­fluß­reichs­ten Eli­ten des Lan­des ver­band, das auf­be­geh­ren­de Alt-Right-Milieu also uner­war­tet Anschluß fand an das Milieu der Silicon-Valley-CEOs.

Gegen­über alt­ba­cke­nen Faschis­mus-Erklä­run­gen erscheint eine wie neben­säch­lich for­mu­lier­te Bemer­kung beson­ders treffsicher:

Faschis­mus bezeich­net (…) zunächst kein bestimm­tes poli­ti­sches Sys­tem, son­dern eine Cha­rak­ter­dis­po­si­ti­on und ihre poli­ti­sche Wirkungsweise.

Bevor einen aber das Grau­sen beim Begriff Faschis­mus packt, wäre zu fra­gen: Wor­auf genau woll­te und will ein alter und gege­be­nen­falls neu­er Faschis­mus reagie­ren, wel­chem offen­bar dring­li­chen Kor­rek­tur­be­dürf­nis folgt er, wel­che Pro­blem­si­tua­ti­on rief ihn her­vor und wes­halb fol­gen ihm die Mas­sen? Woher rührt – trotz aller Greu­el – sei­ne düs­te­re Faszination?

Das ist frei­lich nicht Mühl­hoffs The­ma, zumal die­ser Ansatz bedeu­te­te, nach dem genu­in Destruk­ti­ven in uns allen zu fra­gen. Dem lin­ken Men­schen­bild bleibt Faschis­mus fremd – ver­mut­lich weil es sich selbst nicht kennt.

Um so erhel­len­der aber wird gezeigt, wie KI-Tech­no­lo­gie mit Tota­li­ta­ris­mus pas­sig zusam­men­spie­len kann. Der Autor ver­sucht dabei, mit ganz beson­de­rer Vehe­menz eine Demo­kra­tie zu ver­tei­di­gen, die ihm selbst in ihrer gegen­wär­tig so ver­wach­se­nen Gestalt über­haupt nicht frag­wür­dig und daher auch nicht als Ursa­che für radi­ka­le Revi­si­ons­be­dürf­nis­se erschei­nen will.

Daher bleibt der Autor zunächst beim tech­ni­schen Aspekt. Aus der digi­ta­len Maschi­ne­rie selbst, so argu­men­tiert er, erwach­se die beson­de­re Gefahr zunächst dadurch, daß die mitt­ler­wei­le domi­nie­ren­de sub­sym­bo­li­sche KI ihrer Natur nach nicht mit fes­ten Regeln, son­dern viel­mehr mit sta­tis­ti­schen Mus­ter­er­ken­nun­gen arbei­tet, „pro­ba­bi­lis­tisch“ also, wie es die Mathe­ma­tik bezeich­net. Zum Hin­ter­grund bele­se man sich über Tho­mas Bayes (1701 – 1761) und sei­nen Wahr­schein­lich­keits­be­griff.

Die­se der­zeit domi­nie­ren­de Vari­an­te der KI kommt nicht zu logisch her­leit­ba­ren, also gewis­ser­ma­ßen objek­ti­ven Wahr­hei­ten, son­dern lie­fert ledig­lich Aus­sa­gen über Wahr­schein­lich­kei­ten – „gewis­ser­ma­ßen bes­te Wetten“.

Ein Objekt wird nicht des­halb als sol­ches erkannt, weil es bestimm­te defi­nier­te Merk­ma­le erfüllt, son­dern weil sein Mus­ter sta­tis­tisch mit ähn­li­chen Objek­ten im Trai­nings­ma­te­ri­al übereinstimmt.

Ermög­licht wird die­ses Abgleich­ver­fah­ren durch die via Inter­net und digi­ta­le Medi­en zur Ver­fü­gung ste­hen­den gewal­ti­gen Daten­men­gen, an denen sich KI schult.

Nur wer Trai­nings­da­ten hat, hat KI; Daten sind heu­te die knapps­te und stra­te­gisch wich­tigs­te Res­sour­ce der KI-Industrie.

Wir alle belie­fern zwar die­se men­schen­ge­stütz­te Maschi­ne, um sie dann zu benut­zen, wer­den aber – ein mephis­to­phe­li­scher Effekt – ande­rer­seits von ihr eingehegt.

Pro­ba­bi­lis­ti­sche Ver­fah­ren, also das Schät­zen von Wahr­schein­lich­kei­ten, aus­ge­bil­det über das Auf­sau­gen und Struk­tu­rie­ren rie­si­ger Daten­men­ge, lie­fern nun mal ande­re Ergeb­nis­se als genaue Ein­zel­fall­prü­fun­gen, auf deren Basis bis­her ver­ant­wor­tungs­vol­le Ent­schei­dun­gen, u. a. ver­wal­tungs­recht­li­che, zu fäl­len sind. Wahr­schein­lich­keits­aus­sa­gen via KI sind also kei­ne objek­ti­ven Wahr­hei­ten, sie neh­men ledig­lich eine Zuord­nung rela­tiv zu einer hohen Zahl bekann­ter Fäl­le vor.

Zudem kommt es nicht nur auf den Infor­ma­ti­ons­stand der KI an, son­dern mehr noch auf das jewei­li­ge Inter­es­se, von dem die zu tref­fen­den Ent­schei­dun­gen aus­ge­hen, also auf den Betrei­ber des jewei­li­gen KI-Sys­tems. Die Ziel­grö­ßen las­sen sich in sei­nem Sin­ne fest­le­gen und opti­mie­ren. Inwie­fern das wie genau geschieht, bleibt in der Black-Box verborgen.

Infol­ge­des­sen sind pau­scha­li­sie­ren­de Ste­reo­ty­pi­sie­run­gen und Prä­emp­tio­nen, also Vor­weg­nah­men, zu erwar­ten, über die etwa Inter­es­sen mar­gi­na­li­sier­ter Grup­pen und Ein­zel­fäl­le igno­riert wer­den könn­ten. Der Autor befürch­tet also

struk­tu­rel­le Dis­kri­mi­nie­rung, Ver­stär­kung sozia­ler Ungleich­heit, Aus­bau glo­ba­ler Über­wa­chung, Aus­höh­lung der Pri­vat­sphä­re, algo­rith­mi­sche Ver­zer­rung demo­kra­ti­scher Öffent­lich­kei­ten und mani­pu­la­ti­ve Ein­grif­fe in poli­ti­sche Pro­zes­se der Mei­nungs­bil­dung“ sowie „Ver­hal­tens­vor­her­sa­ge und Kate­go­ri­sie­rung von Men­schen – etwa in der Poli­zei­ar­beit (Pre­dic­ti­ve Policing).

Mühl­hoff sieht die KI gera­de­zu als Tool der Wahl für eine mög­li­che, ja bereits her­auf­däm­mern­de faschis­ti­sche Herr­schaft an und warnt daher vor einer Ver­bin­dung von staat­li­cher und tech­no­lo­gi­scher Macht, die ihm aller­dings bei­na­he unaus­weich­lich scheint:

Denn es ist einer der Haupt­zwe­cke, für die KI-Tech­no­lo­gie heut­zu­ta­ge in der Pri­vat­wirt­schaft ent­wi­ckelt und ein­ge­setzt wird, Men­schen auto­ma­ti­siert zu sor­tie­ren und in Kate­go­rien ein­zu­tei­len. Die Büch­se der Pan­do­ra wird in dem Moment geöff­net, wenn sich die Tech-Eli­ten und die Alt-Right-Poli­tik wech­sel­sei­tig annä­hern und die faschis­to­iden Poten­tia­le solch einer Tech­no­lo­gie zur Anwen­dung brin­gen: Ein poli­ti­sches Regime, dem es auf geziel­te Ver­fol­gung und Dis­kri­mi­nie­rung bestimm­ter Grup­pen ankommt, muß heu­te gar kei­ne Volks­be­fra­gung mehr durch­füh­ren, braucht gar kei­nen detail­lier­ten Zen­sus als Grund­la­ge für sei­ne Ent­schei­dun­gen mehr, wenn die­ses Regime die moder­nen IT-Indus­trie an sei­ner Sei­te weiß.

Den teils skur­ri­len Uto­pis­men der KI-ori­en­tier­ten Tech-Phi­lo­so­phen wid­met Mühl­hoff im mitt­le­ren Teil sei­ner Dar­stel­lung viel Raum, mit­hin dem, was das Akro­nym TESCREAL mit Trans­hu­ma­nism, Extro­pia­nism, Sin­gu­la­ri­ta­rism, Cos­mism, Ratio­na­lism, Effek­ti­ve Altru­ism und Lon­ter­mism so zu umfas­sen ver­sucht – Vor­stel­lun­gen, die über wis­sen­schaft­li­che und tech­ni­sche Mit­tel im Sin­ne einer säku­la­ren Escha­to­lo­gie tran­szen­den­te Hoff­nun­gen wie­der­her­zu­stel­len ver­su­chen, die eben gera­de Wis­sen­schaft und Tech­nik seit der Moder­ne aus­ge­löscht hatte.

Poli­tisch rele­van­ter hin­ge­gen sind die vom „Cyber­li­ber­ta­ris­mus“ aus­ge­hen­den selbst­be­wuß­ten Impul­se und mehr noch die neu­re­ak­tio­nä­re Tech-Bewegung.

John Per­ry Bar­low for­mu­lier­te schon 1996 in der „Decla­ra­ti­on of Inde­pen­dence of Cyber­space“:

Wir haben kei­ne gewähl­te Regie­rung und wer­den wahr­schein­lich auch kei­ne haben. Daher wen­de ich mich mit kei­ner grö­ße­ren Auto­ri­tät an Sie als der, mit der die Frei­heit selbst stets spricht. Ich erklä­re, dass der glo­ba­le sozia­le Raum, den wir auf­bau­en, von Natur aus unab­hän­gig von den Tyran­nei­en ist, die Sie uns auf­zwin­gen wol­len. Sie haben weder ein mora­li­sches Recht, über uns zu herr­schen, noch ver­fü­gen Sie über Durch­set­zungs­me­tho­den, die wir zu befürch­ten berech­tigt sind. Sie behaup­ten, es gäbe Pro­ble­me unter uns, die Sie lösen müss­ten. Sie nut­zen die­se Behaup­tung als Vor­wand, um in unse­re Gebie­te ein­zu­drin­gen. Vie­le die­ser Pro­ble­me exis­tie­ren nicht. Wo es ech­te Kon­flik­te gibt, wo Unrecht herrscht, wer­den wir sie iden­ti­fi­zie­ren und mit unse­ren Mit­teln ange­hen. Wir schlie­ßen unse­ren eige­nen Gesell­schafts­ver­trag. Die­se Regie­rungs­form wird gemäß den Bedin­gun­gen unse­rer Welt ent­ste­hen, nicht gemäß Ihren. Unse­re Welt ist anders. (…) Wir schaf­fen eine Welt, in die alle ein­tre­ten kön­nen, ohne Pri­vi­le­gi­en oder Vor­ur­tei­le auf­grund von Ras­se, Wirt­schafts­macht, mili­tä­ri­scher Stär­ke oder Geburtsort. Wir schaf­fen eine Welt, in der jeder über­all sei­ne Über­zeu­gun­gen zum Aus­druck brin­gen kann, egal wie ein­zig­ar­tig sie sind, ohne Angst haben zu müs­sen, zum Schwei­gen oder zur Kon­for­mi­tät gezwun­gen zu werden.

Hör­bar schwingt eine schmit­tia­ni­sche Freund-Feind-Rhe­to­rik in die­sem liber­tä­ren Frei­heits­ma­ni­fest mit. Gemeint ist die Frei­heit jener, die stark und fähig genug sind, Selbst­ver­ant­wor­tung wahr­zu­neh­men. Schon dies ver­ur­sacht den eli­tä­ren Anklang – zuerst gegen­über jenen, die eben wegen ihrer Schwä­che und Unmün­dig­keit auf den vor­mund­schaft­li­chen Nan­ny-Staat hof­fen, der die west­li­chen Demo­kra­tien ins­be­son­de­re Euro­pas über die letz­ten Jahr­zehn­te ten­den­zi­ell sozia­lis­tisch prägte.

Phä­no­me­nal, daß die Wur­zeln der neu­en Tech-Rech­ten in der eher links akzen­tu­ier­ten Coun­ter-Cul­tu­re der 1960er Jah­re lie­gen. Hip­pie-Anti­au­to­ri­ta­ris­mus und neo­li­be­ra­le Ideen fan­den im Sili­con-Val­ley-Opti­mis­mus zusam­men. Gefragt sind tech­nik­af­fi­ne „coding skills“, also Pro­gramm­fä­hig­kei­ten und Kryp­to­tech­no­lo­gie, um staat­li­che Kon­trol­le zu unter­lau­fen, also ins­ge­samt eine intel­li­gen­te ego­is­ti­sche Cle­ver­ness, die sich gegen­über den Lang­sa­me­ren das Recht der Schnel­le­ren und Stär­ke­ren anmaßt. Das klingt min­des­tens nicht demokratisch.

Für die Neue Rech­te dürf­te indes mehr noch die Dunk­le Auf­klä­rung („Dark Enligh­ten­ment“) und die neo­re­ak­tio­nä­re Bewe­gung („NRx“) inter­es­sant sein, die ohne den Hype der Com­pu­ter­tech­nik und ihrer so fas­zi­nie­ren­den wie unheim­li­chen Mög­lich­kei­ten so nicht denk­bar wären. Dafür ste­hen maß­geb­lich Cur­tis Yar­vin und Nick Land. Das auf­schluß­rei­che Buch von Nils Weg­ner dazu scheint gegen­wär­tig vergriffen.

Aus­ge­hend von Peter Thiels Annah­me „I no lon­ger belie­ve that free­dom and demo­cra­cy are com­pa­ti­ble.“ läßt sich der nahe­lie­gen­de Gedan­ke fassen:

Wenn die links­li­be­ral bis sozia­lis­tisch gepräg­ten Staa­ten des Wes­tens der­zeit weder ihre Finan­zen gere­gelt bekom­men noch den demo­kra­ti­schen Dis­kurs rea­li­sie­ren, den sie zwar pro­pa­gan­dis­tisch per­ma­nent beschwö­ren, aber nicht füh­ren, dann scheint eine anti­li­be­ra­le Denk­wei­se nicht irrele­vant, son­dern nahe­lie­gend, wie immer man sie bewer­ten mag. Die zuneh­mend „frei­dre­hen­de Pola­ri­sie­rung“ (Nils Kum­kar) deu­tet den Wan­del bereits an.

Poli­ti­sche Kor­rekt­heit, Woke­ness und Gleich­ma­che­rei und all die als heuch­le­risch emp­fun­de­nen uni­ver­sa­lis­ti­schen und huma­ni­tä­ren Idea­le wer­den als Aus­drucks­for­men eines neu­en Anci­en Régimes erlebt. Dem gegen­über mag eine CEO-Mon­ar­chie, auf die Cur­tis Yar­vin mit Ver­weis auf den auf­ge­klär­ten Abso­lu­tis­mus und nament­lich Fried­rich den Gro­ßen ori­en­tiert, durch­aus alter­na­tiv anmuten.

Im Extrem soll das hob­be­sia­nisch erfol­gen: Yar­vin stellt sich Mikro­staa­ten vor, soge­nann­te „Gover­ne­ment Cor­po­ra­ti­ons“ („gov-corps“), deren Bür­ger sich als Kun­den zu ver­ste­hen haben, wäh­rend die eigent­li­che Macht bei den besit­zen­den Share­hol­dern liegt, die über einen Auf­sichts­rat den CEO wählen.

Statt poli­ti­scher Par­ti­zi­pa­ti­on gilt das Prin­zip „No voice, free exit.“ Wer unzu­frie­den ist, kann gehen und Alter­na­ti­ven bei der Kon­kur­renz suchen. In den sozia­len Medi­en scheint die­ses Prin­zip bereits umge­setzt, inso­fern die Anbie­ter dort abso­lut die Regeln vorgeben.

Dazu die Vor­lie­be fürs Tem­po und tech­ni­sche Fas­zi­na­ti­on: Akze­le­ra­tio­nis­mus. Tech­no­lo­gi­schen Fort­schritt so for­cie­ren oder min­des­tens sei­ner Eigen­dy­na­mik nichts in den Weg stel­len, auf daß das alte Sys­tem davon zer­legt wird. Bereits Karl Marx brach­te dem Fas­zi­no­sum der ers­ten tech­ni­schen Revo­lu­ti­on in sei­nem „Kom­mu­nis­ti­schen Mani­fest“ von 1848 eine sol­che Bewun­de­rung ent­ge­gen und darf dies­be­züg­lich eben­so ganz neu von rechts gele­sen werden:

Alles Stän­di­sche und Ste­hen­de ver­dampft, alles Hei­li­ge wird ent­weiht, und die Men­schen sind end­lich gezwun­gen, ihre Lebens­stel­lung, ihre gegen­sei­ti­gen Bezie­hun­gen mit nüch­ter­nen Augen anzusehen.

Mag dort, wo sich neu­er­dings tra­di­tio­nel­ler Reak­tio­nis­mus und tech­ni­scher Futu­ris­mus begeg­nen, ein neu­er Faschis­mus zu befürch­ten oder gar zu erhof­fen sein?

Nick Land dazu:

Wo die pro­gres­si­ve Auf­klä­rung poli­ti­sche Idea­le sieht, sieht die dunk­le Auf­klä­rung Appe­tit. Sie geht davon aus, dass Regie­run­gen aus Men­schen bestehen und daß die­se gut essen wer­den. Sie setzt ihre Erwar­tun­gen so nied­rig wie mög­lich und ver­sucht nur, die Zivi­li­sa­ti­on vor rasen­den, rui­nö­sen und gefrä­ßi­gen Aus­schwei­fun­gen zu bewah­ren. Von Tho­mas Hob­bes bis Hans-Her­mann Hop­pe und dar­über hin­aus fragt sie: Wie kann die sou­ve­rä­ne Macht davon abge­hal­ten – oder zumin­dest davon abge­bracht – wer­den, die Gesell­schaft zu ver­schlin­gen? Sie fin­det demo­kra­ti­sche ‚Lösun­gen‘ für die­ses Pro­blem stets bes­ten­falls lächerlich.

Statt Ver­nunft und Huma­nis­mus also die ele­men­ta­ren Trieb­kräf­te mensch­li­cher Begier­den, statt Gemein­wohl Kampf und Aus­beu­tung als neu­es Heil und als Bedin­gun­gen der Auslese.

Aus Mühl­hoffs poli­ti­scher Per­spek­ti­ve ver­steht man sei­ne bei­na­he ver­zwei­fel­te Ein­dring­lich­keit. Obwohl er die Demo­kra­tie gera­de­zu beschwört, sieht er sie ange­sichts ihrer wie­der­um selbst ver­ur­sach­ten Kri­se in der Gefahr – aus sich her­aus, klar, aber mehr noch durch das Vor­han­den­sein eines effi­zi­en­ten Werk­zeugs, das sie abwi­ckeln könnte.

Beson­ders bri­sant, daß die­ses Werk­zeug sich in pri­va­ten Hän­den befin­det, in jenen der gro­ßen Tech-Kon­zer­ne, die gera­de zu uner­meß­li­chem Reich­tum kom­men, ange­häuft über die täti­ge Mit­hil­fe ihrer zahl­lo­sen Kun­den im Netz:

Wir müs­sen davon aus­ge­hen, daß es kei­ne KI-basier­te Digi­ta­li­sie­rung des Staats­we­sens geben wird, ohne daß Daten in pri­vat­wirt­schaft­li­che Hän­de flie­ßen, wo sie ohne stren­ge Auf­sicht und Regu­lie­rung zur sys­te­ma­ti­schen Benach­tei­li­gung und Exklu­si­on vul­nerabler Bevöl­ke­rungs­grup­pen nicht nur durch den Staat son­dern auch durch die Pri­vat­wirt­schaft ein­ge­setzt wer­den können.

Also ver­langt Mühl­hoff nach mehr Regu­lie­rung – selbst aber bereits sicher dar­in, daß das nicht gesche­hen wird, inso­fern die Maschi­nen bereits mehr bestim­men als die Men­schen. Er wünscht sich das, was sich Lin­ke immer wün­schen: Auf­klä­rung der Leu­te über die neu­en dra­ma­ti­schen Zusam­men­hän­ge, also Erzie­hung jener, denen die bil­ligs­ten Inter­net­un­ter­hal­tun­gen doch längst mehr bedeu­ten als etwa Bil­dung und die Ent­wick­lung kri­ti­scher Urteilskraft.

Mühl­hoff hat die Zei­chen der Zeit rich­tig ver­stan­den und scheint den­noch mit sei­nen Kas­san­dra-Rufen auf ver­lo­re­nem Posten.