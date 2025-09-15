Stammwähler und Kompetenzführerschaft

Anfang Juli titelte der Spiegel-Kolumnist Nikolaus Blome „Sinkende Asylzahlen – Der AfD geht der Sprit aus“. In dem Beitrag weckte er die Hoffnung auf eine baldige Umfragewende, durch die von Innenminister Alexander Dobrindt eingeleiteten Grenzkontrollen und Zurückweisungen. Die AfD würde durch die zurückgehenden Grenzübertritte und Asylbewerberzahlen ihr verlässlichstes Mobilisierungsmittel verlieren.

Seit Anfang Juli zei­gen sich in den Umfra­gen jedoch kei­ne signi­fi­kan­ten Ver­schie­bun­gen mehr. Die AfD sta­bi­li­siert sich bei 25% und hat ein erwei­ter­tes Wäh­ler­po­ten­ti­al von mehr als einem Drit­tel der Wäh­ler­schaft (34%). Bei man­chen Insti­tu­ten liegt man sogar als stärks­te Kraft leicht vor der Union.

Es war Fried­rich Merz gro­ßes Hoff­nungs­ver­spre­chen an die deut­sche Christ­de­mo­kra­tie, daß mit einer ech­ten Migra­ti­ons­wen­de der AfD ihre The­men­do­mi­nanz und damit auch ihre elek­to­ra­le Zustim­mungs­ba­sis ent­zo­gen wer­den kön­ne. Man glaub­te an eine par­al­lel ver­lau­fen­de Kur­ve zwi­schen AfD-Umfra­ge­ver­lauf und ankom­men­den Migrantenzahlen.

Auch inner­halb der AfD beschäf­tigt man sich schon län­ger mit der Fra­ge was pas­sie­ren wür­de, wenn die CDU am Ende AfD-For­de­run­gen in prak­tisch-admi­nis­tra­ti­ve Regie­rungs­po­li­tik umsetzt. Natür­lich mögen vie­le der Maß­nah­men rei­ne poli­ti­sche Show­ein­la­gen und Pla­ce­bos gewe­sen sein.

Ins­be­son­de­re die Judi­ka­tur hat bereits eini­ge Brems­klöt­ze ein­ge­baut, die den tat­säch­li­chen Umset­zungs­spiel­raum einer ande­ren Migra­ti­ons­po­li­tik ein­schrän­ken. Doch wer glaubt mit­tels eini­ger migra­ti­ons­po­li­ti­scher „Erfolgs­mel­dun­gen“ den AfD-Trend auf­zu­hal­ten, ver­kennt das struk­tu­rel­le Fun­da­ment auf dem der Erfolg die­ser Par­tei inzwi­schen aufbaut.

Ein zen­tra­ler Indi­ka­tor in der Poli­tik­wis­sen­schaft, um die Stamm­wäh­ler­bin­dung einer Par­tei ein­zu­schät­zen, ist die Kom­pe­tenz­wahr­neh­mung in bestimm­ten Poli­tik­fel­dern. Kürz­lich ver­öf­fent­lich­te Infra­test DIMAP hier­zu eini­ge Zah­len, die deut­lich machen, dass die AfD im Ver­gleich zur letz­ten Bun­des­tags­wahl im Febru­ar 2025 (graue Bal­ken) in allen The­men­be­rei­chen zule­gen konn­te. Im Bereich Migra­ti­ons­po­li­tik hat sie sogar die Uni­on in ihrer Kom­pe­tenz­füh­rer­schaft überholt.

Hier gilt die bekann­te Regel, dass wenn zwei Par­tei­en sich in ihrer pro­gram­ma­ti­schen Posi­tio­nie­rung annä­hern oder gar als iden­tisch wahr­ge­nom­men wer­den, ent­schei­det sich der Wäh­ler zumeist für die kom­pe­ten­te­re Par­tei, also jener Par­tei die in einem bestimm­ten The­ma am klars­ten pro­fi­liert ist und einen exklu­si­ven und kon­flikt­fä­hi­gen Mar­ken­kern für sich bean­spru­chen kann. Die Migra­ti­ons­kri­tik ver­la­gert sich für die Par­tei von einer pro­test­kon­junk­tu­rel­len Grö­ße, hin zu einem the­ma­ti­schen Kom­pe­tenz- und Vertrauenszentrum.

Die­ser Effekt wird zusätz­lich ver­stärkt, wenn ein poli­ti­sches The­ma im poli­ti­schen Agen­da-Set­ting als beson­ders wich­tig wahr­ge­nom­men wird. Nach wie vor ist die Asyl- und Migra­ti­ons­po­li­tik für die Mehr­heit der deut­schen Wäh­ler­schaft das wich­tigs­te The­ma, wel­ches ihre Wahl­ent­schei­dung am stärks­ten beeinflusst.

Die Stra­te­gen in den Par­tei­zen­tra­len der Uni­on schei­nen vor allem die tie­fen­struk­tu­rel­le und nach­hal­ti­ge Dimen­si­on der Migra­ti­ons­kri­tik unter­schätzt zu haben.

Der durch­schnitt­li­che AfD-Wäh­ler hat nicht nur dar­auf gewar­tet bis ein CSU-Innen­mi­nis­ter end­lich die Gren­zen kon­trol­liert. Die demo­sko­pi­sche Lage ist das Ergeb­nis eines poli­ti­schen Ver­trau­ens­ab­baus, der sich seit min­des­tens zwei bis drei Jahr­zehn­ten voll­zieht und mit der Grenz­öff­nung 2015 ledig­lich einen rasan­ten Beschleu­ni­ger fand, weil sich auch die Ein­stel­lungs­prio­ri­tä­ten von öko­no­mi­schen- auf kul­tu­rel­le und iden­ti­tä­re Fra­ge­stel­lun­gen ver­scho­ben haben.

Der Par­tei­en- und Wäh­ler­wett­be­werb reagiert nicht nur auf kurz­fris­ti­ge Ereig­nis­se, son­dern ist von lang­fris­tig ver­scho­be­nen Kon­flikt­li­ni­en geprägt. Für einen gro­ßen Teil der Wäh­ler ist eine Migra­ti­ons­wen­de nicht bloß ein Kata­log ein­zel­ner Maß­nah­men, son­dern Aus­druck eines umfas­sen­den kul­tu­rel­len Deu­tungs­rah­mens. Wer die­sen Rah­men glaub­wür­dig ver­kör­pert, erhält eine „Glaub­wür­dig­keits­prä­mie“. Wer ihn nur situa­tiv über­nimmt, zahlt einen „Oppor­tu­nis­mus­ab­schlag“.

Es zeigt sich somit, daß das poli­ti­sche Miss­trau­en von einer sich gegen­sei­tig ver­stär­ken­den Effekt­lo­gik aus dem popu­lis­ti­schen Erfolgs­kri­te­ri­um des „Volk vs. Eli­te“ Ant­ago­nis­mus und nati­vis­ti­schen Ein­stel­lungs­mus­tern geprägt ist.

Anders gespro­chen: Die Uni­on kann für den mehr­heit­lich an die AfD gebun­de­nen, migra­ti­ons­kri­ti­schen Teil der Wäh­ler­schaft gar kei­ne Erwar­tun­gen mehr erfül­len, da an Merz und Co gar kei­ne Erwar­tun­gen mehr for­mu­liert werden.

Die poten­ti­el­len Mobi­li­sie­rungs­brü­cken der Uni­on in die AfD-Kern­wäh­ler­schaft hin­ein schei­nen vor­erst abge­rie­gelt. Auch jüngs­te Daten der GLES zu Nach­wahl­be­fra­gun­gen der Bun­des­tags­wahl 2025 zei­gen auf, dass jene Wäh­ler, die von der CDU zur AfD gewan­dert sind vor allem die Migra­ti­ons­fra­ge als wahl­ent­schei­den­des The­ma benann­ten. Für die Bestands­wäh­ler der Uni­on war es das The­ma „wirt­schaft­li­che Lage“.

Das Umfra­ge­insti­tut Ipsos hat in einer kürz­lich ver­öf­fent­lich­ten Stu­die die par­tei­po­li­ti­schen Ent­wick­lungs­trends zwi­schen Mai-August 2025 unter­sucht. 92% der AfD-Wäh­ler aus dem Febru­ar blei­ben auch nach wie vor bei der AfD. 8% der Zuwäch­se kom­men von der CDU und 13% aus dem Nicht­wäh­ler­la­ger. Die Uni­on weist hin­ge­gen ein Nega­tiv-Sal­do auf und ver­liert unter ande­rem wei­te­re 7% ans Nicht­wäh­ler-Lager. Dies zeigt einer­seits die wei­te­re Sta­bi­li­sie­rung des AfD-Wäh­ler­spek­trums und zugleich den erhöh­ten Zugriff auf wei­te­re Potentiale.

Die­ser Befund wur­de auch schon in frü­he­ren Stu­di­en bestä­tigt in denen über expe­ri­men­tel­le Model­le die durch­schnitt­li­che Ver­füg­bar­keit eines Wäh­lers einer Par­tei, für den rest­li­chen Par­tei­en­markt gemes­sen wurde.

Hier zeig­te sich trotz der mehr­heit­li­chen Pro­test­mo­ti­va­ti­on für die AfD-Wäh­ler­schaft eine beson­de­re Robust­heit in ihrer Wahl­loya­li­tät zur AfD. Auf einer Ska­la von 0 bis 1 (0=geringe Ver­füg­bar­keit für ande­re Par­tei­en, 1= hohe Ver­füg­bar­keit für ande­re Par­tei­en) ein Durch­schnitt von 0,25. Bei ande­ren Main­stream-Par­tei­en liegt die­ser Wert meist dop­pelt so hoch.

Ten­den­zi­ell lin­ke Poli­tik­wis­sen­schaft­ler wer­den daher nicht müde, die Uni­on vor einem „Rechts­ruck“ zu war­nen. Einer­seits aus der Inten­ti­on eines dis­zi­pli­nie­ren­den Warn­si­gnals her­aus und ande­rer­seits eben durch die empi­ri­sche Erkennt­nis­la­ge, die in ganz Euro­pa mehr­heit­lich gezeigt hat, dass christ­de­mo­kra­ti­sche Par­tei­en kei­ne Feld­ge­win­ne ein­fah­ren, wenn sie ihr migra­ti­ons­po­li­ti­sches Pro­fil nach rechts ver­schie­ben – ins­be­son­de­re dann nicht, wenn wir eine mehr­di­men­sio­na­le Kon­flikt­struk­tur vor­fin­den, die sich über meh­re­re Ebe­nen zwi­schen Zentrum–Peripherie (Stadt–Land), Geschlecht (männlich–weiblich), Gene­ra­ti­on (jung–alt), mate­ri­el­le Lage (wohlstandssaturiert–ökonomisch depri­viert) sowie kul­tu­rel­le Ori­en­tie­run­gen (kosmopolitisch–kommunitaristisch zieht.

Das ist die neue Kar­to­gra­phie, die neue Iden­ti­tä­ten kon­sti­tu­iert, von­ein­an­der abgrenzt und sich immer tie­fer in das poli­tisch-kol­lek­ti­ve Gedächt­nis einschreibt.

Die poli­ti­sche Lin­ke und die Sozi­al­de­mo­kra­tie igno­rie­ren den kul­tu­rel­len Prio­ri­tä­ten­wan­del und setz­ten wei­ter auf den öko­no­mi­schen Ein­stel­lungs­pri­mat. Die Christ­de­mo­kra­tie unter­schätzt die tat­säch­li­che dis­rup­ti­ve Kraft für den moder­nen Wäh­ler­mark­tes und glaubt durch eine kom­mu­ni­ka­ti­ve Neu­po­si­tio­nie­rung, kön­ne man die Wäh­ler­nach­fra­ge für den poli­ti­schen Main­stream wie­der stimulieren.

Merz’ poli­ti­sche Hoff­nung auf eine Mar­gi­na­li­sie­rung der AfD, ver­kennt die neu­en Bedin­gun­gen und Cha­rak­te­ris­ti­ka des Elek­to­rats. Man wird die AfD nicht mehr klei­ner bekom­men, indem man jetzt ver­sucht ver­ein­zel­te Grün­de abzu­stel­len, die ihren Auf­stieg begüns­tigt haben. Die blo­ße „Zufrie­den­heits­pro­duk­ti­on“ und Leis­tungs­kom­mu­ni­ka­ti­on, mag den christ­de­mo­kra­ti­schen Wäh­ler­kern an sich bin­den, aber wird kein effek­ti­ves Rück­hol­ma­nö­ver des rech­ten Wäh­ler­rau­mes sein.

Die­se Stra­te­gie hat viel­leicht noch 1993 mit dem Asyl­kom­pro­miss funk­tio­niert, der den Repu­bli­ka­nern damals die the­ma­ti­sche Domi­nanz ent­zo­gen hat und sie anschlie­ßend mar­gi­na­li­sier­te. Doch heu­te kämpft die Christ­de­mo­kra­tie nicht nur um ihr Glaub­wür­dig­keits­pro­fil, son­dern auch mit schrump­fen­den Kern­mi­lieus, frag­men­tier­ten Wäh­ler­ko­ali­tio­nen und einer ver­än­der­ten Medienöffentlichkeit.

Das alles bedeu­tet für die AfD gewiß kein ent­spann­tes Zurück­leh­nen. Wir sehen, daß der Auf­stieg in der Wäh­ler­gunst schein­bar nicht durch eine ver­än­der­te Maß­nah­men­ma­trix in der Migra­ti­ons­po­li­tik auf­ge­hal­ten wird, sehr wohl aber durch mög­li­che Ver­schie­bun­gen in der Themenkonjunktur.

Ins­be­son­de­re die demo­sko­pi­sche Durst­stre­cke zwi­schen 2019 – 2022, als Kli­ma und Coro­na wahl­ent­schei­dend domi­nier­ten, hat die the­ma­ti­sche Fra­gi­li­tät der Par­tei auf­ge­zeigt. Die aktu­el­len Umfra­gen um die 25% dürf­ten zwar auch das Stamm­wäh­ler­po­ten­ti­al wei­ter­hin um die 18–20% ver­dich­ten. Doch der dau­er­haf­te Volks­par­tei­ans­pruch rea­li­siert sich am Ende dann doch stär­ker in einer pro­gram­ma­ti­schen Kohä­renz und the­ma­ti­schen Breite.