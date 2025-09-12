Lagebild (2): Kirks Tod

Manche Ereignisse schneiden sich wie ein scharfer Riß in das Gewebe der Geschichte. Der Schuß auf Donald Trump am 13. Juli 2024 ging haarscharf vorbei. Der Schuß vom 10. September 2025 traf Charlie Kirk in die Halsschlagader. Noch am selben Tag verstarb der zweifache Familienvater. Er war erfolgreicher Aktivist und Unternehmer, evangelikaler Christ, Freund von Trump und eine Nachwuchshoffnung der Republikaner. Er wurde 31 Jahre alt.

Der sanf­te Rie­se, Kirk war 1,96m groß, war all­seits beliebt und gut ver­netzt. Meta­po­li­tisch instinkt­si­cher mach­te der begna­de­te Orga­ni­sa­tor und Red­ner mit sei­ner Orga­ni­sa­ti­on TPUSA die Hoch­schu­len zum poli­ti­schen Ziel­ob­jekt. Dort debat­tier­te er regel­mä­ßig mit Links­ra­di­ka­len. Das brach­te ihn ins Fadenkreuz.

Im rech­ten Lager war Kirk nicht unum­strit­ten. Er stand sym­bo­lisch für das repu­bli­ka­ni­sche Estab­lish­ment, auch „Con­ser­va­ti­ve Inc.” genannt. Tat­säch­lich ver­kör­per­te er lan­ge Zeit eher die kon­ser­va­ti­ve Anpas­sung an den Zeit­geist und grenz­te sich oft gegen authen­ti­sche­re Rech­te ab.

Vor rund 2 Jah­ren änder­te sich jedoch sein Ton. Immer wie­der begann er kri­ti­sche The­men wie Her­kunft, IQ, Demo­gra­fie und Außen­po­li­tik anzu­spre­chen. Char­lie Kirk erreich­te Mil­lio­nen jun­ger Ame­ri­ka­ner und war für vie­le ein Ein­stieg in die Welt des rech­ten Den­kens. Umso mehr wur­de er ein Dorn im Auge der Linken.

Sein Leben wur­de vor weni­gen Tagen bei einer Rede am Cam­pus der Utah Val­ley Uni­ver­si­ty been­det. Kirk starb mit­ten in sei­nem Ele­ment, mit­ten im poli­ti­schen Kampf. Wäh­rend er vor begeis­ter­ten 3.000 Zuhö­rern Lin­ke zur Debat­te her­aus­for­der­te, kam die Ant­wort sei­ner Fein­de: eine Kugel mit ein­gra­vier­ten Paro­len der Anti­fa- und Trans­se­xu­el­len­sze­ne. Vor den Augen sei­ner Frau Eri­ka und sei­nen zwei klei­nen Kin­dern sack­te der jun­ge Mann in sich zusam­men, um nie wie­der aufzustehen.

Über­wa­chungs­ka­me­ras zeig­ten einen mas­kier­ten Täter in schwar­zer Klei­dung, bewaff­net mit einem Repe­tier­ge­wehr, der vom Dach eines Gebäu­des schoß. Der 22-jäh­ri­ge Tyler Robin­son aus Utah ist mitt­ler­wei­le fest­ge­nom­men, und es ist sicher, daß er geschos­sen hat.

Auch wenn sein kon­kre­tes Motiv zur Stun­de noch nicht voll­kom­men klar ist: Kein Zwei­fel besteht über die Mit­schuld ande­rer am Mord. Die Bewei­se erbrin­gen die Ver­ant­wort­li­chen seit zwei Tagen selbst.

Über den nie­der­ge­schos­se­nen Kirk brach eine Wel­le der Häme und der Lügen los. Es fehlt der Platz, um all die wider­li­chen Kom­men­ta­re und Dif­fa­mie­run­gen der Main­stream­m­e­di­en dies- und jen­seits des Atlan­tiks auf­zu­zäh­len. Der Tenor lau­tet: „Wer Hass sät, ern­tet Gewalt”, und die­se Paro­le ver­wan­delt das Mord­op­fer in den Anstifter.

Kirk wird Mit­schuld an sei­nem Tod gege­ben, weil er „gehetzt” habe. Die Main­stream­pres­se unter­stellt, er habe die „Stei­ni­gung von Homo­se­xu­el­len” gefor­dert, und lin­ke Foren gel­len vor Freu­den­schrei­en und Todes­wün­schen gegen (noch) leben­de Patrio­ten. Das sind nicht nur anek­do­ti­sche Evidenzen.

Die lin­ken Kräf­te waren nur solan­ge fried­lich und demo­kra­tisch, solan­ge sie ihre Zie­le fried­lich und demo­kra­tisch umset­zen konn­ten. Mit dem Schei­tern ihrer mul­ti­kul­tu­rel­len Uto­pie und dem Auf­stieg neu­er patrio­ti­scher Bewe­gun­gen gera­ten sie erst­mals in Bedräng­nis. Auf poli­ti­scher Ebe­ne ant­wor­te­te man mit Zen­sur und Ver­bot, wie kürz­lich in Lud­wigs­ha­fen: Dort ent­zog man dem AfD-Kan­di­da­ten für das Amt des Ober­bür­ger­meis­ters, Joa­chim Paul, das pas­si­ve Wahlrecht.

Im gesell­schaft­li­chen Bereich radi­ka­li­siert sich eine lin­ke Sze­ne zuneh­mend und hält wie Dan­ger Dan “als letz­te Mög­lich­keit Mili­tanz schon in Ordnung”.

Eine Umfra­ge des Net­work Con­ta­gi­on Rese­arch Insti­tu­te in den USA zeig­te erschre­cken­de Ergeb­nis­se: Etwa 38 % aller Befrag­ten gaben an, daß es zumin­dest „eini­ger­ma­ßen gerecht­fer­tigt” wäre, Donald Trump zu ermor­den, und 31 % sag­ten das­sel­be über Elon Musk. Bei den links­ge­rich­te­ten Befrag­ten stieg die Zustim­mung zur Tötung Trumps auf 55 % und die zu Musk auf 48 %.

Die­se Stim­mung kommt nicht aus dem Nichts. Sie wur­de jah­re­lang vor­be­rei­tet. Man folg­te der Regel des lin­ken Akti­vis­ten Saul Ali­n­sky. In sei­nen „Rules for Radi­cals” gibt er vor:

Wäh­len Sie das Ziel aus, frie­ren Sie es ein, per­so­na­li­sie­ren Sie es und pola­ri­sie­ren Sie es. Schnei­den Sie das Unter­stüt­zungs­netz­werk ab und iso­lie­ren Sie das Ziel von Sym­pa­thie. Gehen Sie gegen Men­schen vor, nicht gegen Insti­tu­tio­nen; Men­schen sind schnel­ler ver­letz­bar als Insti­tu­tio­nen. Das ist grau­sam, aber sehr effektiv.

Ja, es ist grau­sam – und es hat funk­tio­niert. Das scham­lo­se Froh­lo­cken lin­ker Akti­vis­ten und Jour­na­lis­ten wird wei­te­re Ein­zel­tä­ter moti­vie­ren. Mil­lio­nen von Men­schen wur­den tag­täg­lich dar­auf kon­di­tio­niert, Per­so­nen wie Trump und Musk als Teu­fel zu sehen. Gleich­zei­tig ver­brei­tet sich die Panik über eine „bevor­ste­hen­de Diktatur”.

Das alles ist sto­chas­ti­scher Ter­ro­ris­mus, erzeugt durch unaus­ge­setz­te Mar­kie­rung: Da har­te Zie­le wie Trump uner­reich­bar gewor­den sind, kon­zen­trie­ren sich die­se gehirn­ge­wa­sche­nen ticken­den Zeit­bom­ben auf wei­che Zie­le wie Nico­las Fuen­tes und Char­lie Kirk. Auch in Deutsch­land fokus­sier­te sich die Ham­mer­ban­de auf ganz gewöhn­li­che Per­so­nen, die in ihren Augen „Rech­te” waren.

Gera­de weil Kirk auch im rech­ten Lager einer der mode­ra­ten Brü­cken­bau­er war, wiegt die Dämo­ni­sie­rung dop­pelt. Nata­scha Strobl ent­blö­de­te sich nicht, ihn als Trumps „Rein­hard Heyd­rich” zu bezeich­nen. Das kann auch libe­ral­kon­ser­va­ti­ven Rech­ten nicht ver­bor­gen blei­ben: Sie sind im wahrs­ten Sin­ne des Wor­tes legi­ti­me Zie­le in den Augen der Lin­ken, egal wie oft sie sich distanzieren.

Fol­gen­de Gra­fik ging auf X viral und wur­de auch von Elon Musk geteilt:

Ein Waf­fen­still­stand been­det der­zeit die noto­ri­schen rech­ten Bür­ger­krie­ge in den USA. „Je suis Char­lie”, eine vom Atten­tat auf die Redak­ti­on des fran­zö­si­schen Sati­re-Maga­zins Char­lie Heb­do nun auf Kirk über­tra­ge­ne Paro­le, ver­eint das rech­te Lager über Mode­rat bis Radi­kal von Washing­ton DC bis nach Wien.

„Die USA wer­den nach dem 10. Sep­tem­ber nicht mehr die­sel­ben sein”, lau­tet der Satz, den ich immer wie­der von Freun­den aus den Staa­ten höre. Hier wer­den ande­re Ver­glei­che gezo­gen. Kirk könn­te eine Art rech­ter „Mar­tin Luther King” wer­den, des­sen Tod eine wei­ße, patrio­ti­sche Bür­ger­rechts­be­we­gung zeitigt.

Der Unter­schied zum geschei­ter­ten Trump-Atten­tat ist ent­schei­dend. Trump ist jetzt Prä­si­dent. In sei­ner Trau­er­re­de zu Kirk wirk­te er ehr­lich bewegt. Er hat alle Macht und jede Legi­ti­ma­ti­on, den mör­de­ri­schen Medi­en- und Ter­ror­sumpf in den USA aufzuräumen.

Ein ers­ter Schritt macht Hoff­nung: Die lin­ken Het­zer in Euro­pa, allen vor­an Sebas­ti­an Hotz, beka­men auch dank der nim­mer­mü­den Recher­che eines rech­ten Recher­che­kol­lek­tivs post­wen­dend Ein­rei­se­sper­ren in die USA. Ein guter Anfang. Aber wir müs­sen viel wei­ter gehen, um die­sen Ter­ror zu beenden.