Lagebild (3): Sternstunde der BRD

Stefan Zweig beschreibt in seiner berühmten Erzählsammlung Sternstunden der Menschheit Momente, in denen der Verlauf der Geschichte von der Handlung und Entscheidung einzelner Menschen abhing:

Sol­che dra­ma­tisch geball­ten, sol­che schick­sals­träch­ti­gen Stun­den, in denen eine zeit­über­dau­ern­de Ent­schei­dung auf ein ein­zi­ges Datum, eine ein­zi­ge Stun­de und oft nur eine Minu­te zusam­men­ge­drängt ist, sind sel­ten im Leben eines Ein­zel­nen und sel­ten im Lau­fe der Geschich­te. Ich habe sie so genannt, weil sie leuch­tend und unwan­del­bar wie Ster­ne die Nacht der Ver­gäng­lich­keit überglänzen.

So beschreibt Zweig sei­ne Absicht im Vor­wort zu den vier­zehn Stern­stun­den, die er schil­der­te und versammelte.

Der Gedan­ke, das der Ver­lauf der Geschich­te tat­säch­lich an man­chen Stel­len für einen Moment in der Waa­ge sei und sich nei­ge, weil die­ser oder jener zu früh, zu spät oder gar nicht kommt, han­delt, zur Stel­le ist, stand­hält oder ver­zagt, hat etwas Magne­ti­sches an sich. Er ver­setzt uns Hand­lungs­fä­hi­ge in die Rol­le von Wirk­mäch­ti­gen, die dem rol­len­den Rad in die Spei­chen grei­fen könnten.

Ganz nach die­ser Vor­la­ge hat­te der Publi­zist Robin Alex­an­der in sei­nem Buch Die Getrie­be­nen (2017) den Vor­gang der Grenz­öff­nung im Früh­herbst 2015 beschrie­ben. Er ver­dich­te­te die­se dra­ma­ti­sche Ent­schei­dung auf die Schil­de­rung weni­ger Stun­den, in denen am Vor­mit­tag des 12. Sep­tem­bers zwei Poli­ti­ker über das wei­te­re Schick­sal der BRD ent­schie­den hätten.

Der Bun­des­kanz­le­rin Ange­la Mer­kel und dem Innen­mi­nis­ter Lothar de Mai­zie­re lag an die­sem Vor­mit­tag tat­säch­lich die Mel­dung des Prä­si­den­ten der Bun­des­po­li­zei, Die­ter Romann vor, man habe Kräf­te und Mate­ri­al zusam­men­ge­zo­gen und sei in der Lage, die Gren­ze nach Öster­reich sofort und lücken­los zu schlie­ßen und die anmar­schie­ren­den Kolon­nen von “Flücht­lin­gen” auf­zu­hal­ten, rück­zu­stau­en, jeden­falls nicht ins Land zu las­sen. Blau­pau­se dafür war die Grenz­schlie­ßung, die zu den Sicher­heits­vor­keh­run­gen rund um das G7-Tref­fen auf Schloß Elmau weni­ge Wochen zuvor voll­zo­gen wor­den war.

Für die nun ange­sichts der Kolon­nen mehr als drin­gend not­wen­di­ge Schlie­ßung war nur noch eine ein­zi­ge Unter­schrift not­wen­dig, die Anord­nung lag aus­for­mu­liert vor und beinhal­te­te – auch das eine dra­ma­ti­sche Ver­dich­tung – fünf ent­schei­den­de Wör­ter: Es sei auch dann erlaubt, den Ankömm­lin­gen “auch im Fal­le eines Asyl­ge­suchs” die Ein­rei­se zu ver­weh­ren. Recht­lich war und ist das alles mög­lich und gedeckt, denn alle, die kamen, durch­quer­ten Dritt­län­der, in denen sie längst in Sicher­heit vor unmit­tel­ba­rer Bedro­hung waren.

Mer­kel und de Mai­zie­re zöger­ten, berie­ten, war­te­ten ab, ver­schlepp­ten, drück­ten sich vor der Ver­ant­wor­tung und vor “schlech­ten Bil­dern” und unter­schrie­ben nicht. Stern­stun­de abge­lau­fen, his­to­ri­sches Blatt aufgedeckt:

Die Bun­des­po­li­zei trat zur Sei­te und ließ in den fol­gen­den Wochen und Mona­ten Hun­dert­tau­sen­de pas­sie­ren – zu Fuß, in Bus­sen und Zügen und Autos, und das alles hält bis heu­te an und hat uns in den ver­gan­ge­nen zehn Jah­ren 6,5 Mil­lio­nen vor­wie­gend männ­li­che “Flücht­lin­ge” unter 40 Jah­ren beschwert, die auch dann nicht zurück in ihre Hei­mat geschickt wur­den, als dort der Bür­ger­krieg vor­bei und “Urlaubs­rei­sen” längst wie­der mög­lich und gän­gi­ge Pra­xis waren.

Das alles, die Zah­len, die Kos­ten, die Ver­hee­run­gen, die jour­na­lis­ti­sche Peit­sche gegen uns, der Auf­stieg der AfD auf­grund die­ser Kata­stro­phe und die völ­li­ge Rat­lo­sig­keit unse­rer Nati­on im Umgang mit die­ser zwei­ten, drit­ten gro­ßen Über­frem­dungs­wel­le – das alles spielt für die Ant­wort auf die Fra­ge, ob es die­se “Stern­stun­de der BRD” tat­säch­lich so gege­ben habe, kei­ne Rolle.

Denn die Fra­ge ist, ob die­se Vor­mit­tags­stun­den des 12. Sep­tem­bers 2015 tat­säch­lich das waren, was Ste­fan Zweig und Robin Alex­an­der beschrie­ben: Momen­te auf der Kip­pe, bis der eine Mensch, die paar Men­schen etwas in eine der Waag­scha­len legen, und die Stun­de kippt…

Glau­ben wir, daß es manch­mal so ist? Glau­ben wir an sol­che Berich­te, hal­ten wir sol­che Schlüs­sel­mo­men­te für plau­si­bel, für wahr­schein­lich, für ent­schei­dend? Hängt also der Zustand unse­rer Nati­on von einer sol­chen Situa­ti­on ab, in der tat­säch­lich jemand frei ist, so oder anders zu ent­schei­den? Und was, wenn Romann die unter­schrie­be­ne Anord­nung erhal­ten und die Gren­zen abge­rie­gelt hät­te: In wel­chem “Zustand” wäre unse­re Nati­on, wäre unser Volk dann?

Es hat mich als Kind fas­zi­niert, und es fas­zi­niert mich immer noch, im schwä­bi­schen All­gäu an der “Euro­päi­schen Was­ser­schei­de” halt­zu­ma­chen und den Regen­trop­fen und das Rinn­sal zu betrach­ten, deren Fall­stel­le und Fließ­rich­tung dar­über ent­schei­den, ob es mit der Donau ins Schwar­ze Meer oder mit dem Rhein in die Nord­see gehe.

Was gibt je den Aus­schlag? Ein Wind­stoß, ein Dämm­chen aus Blät­tern und Zwei­gen, der all­ge­mei­ne Sog mal nach West, mal nach Ost? Jeden­falls: weit­rei­chen­de Kon­se­quenz für das Tröpf­chen, belang­los aber für die bei­den mäch­ti­gen Strö­me, die sich ihr Bett längst gebahnt haben und von der Quel­le her auf ihrem Weg ein­sam­meln, was sich einfindet.

Kurz­um: Ich hal­te die Schil­de­rung sol­cher Schlüs­sel­mo­men­te für Lite­ra­tur, für Stoff, dra­ma­ti­schen Stoff, aber nicht für mehr. Der 12. Sep­tem­ber war kei­ne Stern­stun­de der BRD, auch wenn man so dar­über erzäh­len kann, als sei es eine gewe­sen. Denn das, was vor zehn Jah­ren in Gang kam, ist nicht das Ergeb­nis einer fata­len Ent­schei­dung oder der Unfä­hig­keit, für das natio­na­le Wohl kalt zu handeln.

Es ist viel­mehr die Kon­se­quenz aus einer Ent­wick­lung, die den gan­zen Wes­ten und – nur um eine weni­ges ver­zö­gert – den gan­zen Osten, also letzt­lich ganz Euro­pa erfaßt hat und der Deutsch­land auf­grund sei­nes his­to­ri­schen Genick­bruchs wie ein vom Hals abwärts Gelähm­ter hilf­los aus­ge­setzt ist.

Gegen das über Jahr­zehn­te pro­pa­gan­dis­tisch und geschichts­po­li­tisch zurecht­ge­form­te Volk hät­ten kein Poli­ti­ker und kei­ne Poli­zei eine geschlos­se­ne Gren­ze Ver­tei­di­gen kön­nen. Die Fließ­rich­tung unse­rer Geschich­te, der gro­ße Strom hat sich sein Bett längst gegra­ben, der gro­ße Aus­tausch war in Köln und Nürn­berg, Wien und Stutt­gart längst abge­schlos­sen, bevor der Ein­fall nun auch die mit­tel­deut­schen Städ­te erreicht hat.

Die Ten­denz ist selbst­mör­de­risch, und die Auf­ga­be der AfD (um die­je­ni­ge Kraft zu nen­nen, die viel­leicht ein­mal in einem Ver­dich­tungs­mo­ment den Innen­mi­nis­ter stel­lend in einem Lage­zen­trum sit­zen wird) ist nicht die­je­ni­ge, in der lee­ren Luft zu agie­ren und zu den­ken, man kön­ne ein­fach auf Waag­scha­len tip­pen. Ihre Auf­ga­be ist die Umer­zie­hung der Nati­on zur Selbstbehauptung.

Wie lan­ge das dau­er­te, wenn man könn­te, wie es not­wen­dig wäre? Ver­mut­lich sogar dann zu lan­ge. Es ist jeden­falls das “lang­sa­me Boh­ren har­ter Bret­ter”, von dem Max Weber sprach, und daß es durch sehr, ich wie­der­ho­le: sehr star­ke sym­bol­po­li­ti­sche Ges­ten beglei­tet sein müß­te, ver­steht sich hof­fent­lich von selbst.