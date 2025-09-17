Wie Wuppi “einen Journalismus macht”

„Einen Journalismus machen“ – diese absichtlich plumpe, halbseidene Formulierung ist in gewissen Social-Media-Kreisen schon beinahe seit zehn Jahren gebräuchlich. Allerdings erst neuerdings, seitdem auch Rechte „einen Journalismus machen“, brennt die Hütte!

Was ist das für ein Phänomen?

Begin­nen wir mit „Anony­mi­tät im Inter­net“: Ab dem spä­ten Neun­zi­gern und den fol­gen­den Nuller­jah­ren war es für nicht­lin­ke User (und fol­gend für die soge­nann­te öffent­li­che Mei­nung) gera­de­zu ein Segen, unpo­pu­lä­re Mei­nun­gen unter dem Schutz­man­tel der Anony­mi­tät „ins Netz stel­len“ zu kön­nen – vor der Eta­blie­rung Sozia­ler Medi­en auf diver­sen Foren, in Kommentarspalten.

Mit „Gesicht und Klar­na­men“ offi­zi­ös unbot­mä­ßi­ge Ansich­ten („Über­frem­dung“, „Asyl­miß­brauch“) zu äußern, konn­te den sozia­len Tod des­sen oder derer bedeu­ten, die sich der­art aus dem Mei­nungs-Main­stream aus­logg­ten. Vor Grün­dung der AfD (und noch län­ger danach) galt es als Unding und Wag­nis, offen rechts zu sein.

Die Mög­lich­keit, unter Nick­na­mes zu pos­ten, ver­schob das „Fens­ter des Sag­ba­ren“ inner­halb weni­ger Jah­ren nach rechts: Rech­te kapier­ten, daß sie kei­nes­wegs allein waren – son­dern viele.

Irgend­wann began­nen Link­ex­tre­me und Lin­ke im Ver­ein mit öffent­lich-recht­li­chen Medi­en­leu­ten das „Doxing“: Durch inves­ti­ga­ti­ve Recher­che ent­hüll­ten sie per­sön­li­che Daten von Nut­zern – indem sie ent­we­der Nick­na­mes lüf­te­ten oder Wohn­adres­sen und ande­re pri­va­te Daten von miß­li­e­bi­gen Per­so­nen ver­öf­fent­lich­ten. Beson­ders die links­extre­mis­ti­sche Platt­form „Indy­me­dia“ tat sich damit her­vor, Per­so­nen (die sich teils gar nicht unter Pseud­ony­men ver­bor­gen hat­ten) zu „ent­lar­ven“ und die Infor­ma­tio­nen sowohl im Netz als auch im pri­va­ten und Berufs­um­feld der Betrof­fe­nen zu plakatieren.

Sol­che fremd­be­stimm­ten Outings gescha­hen häu­fig unter dem Deck­man­tel des „Jour­na­lis­mus“.

Fahrt auf nahm die­ser faden­schei­ni­ge „Jour­na­lis­mus“ zu Coro­na-Zei­ten: Maß­nah­men­kri­ti­ker wur­den gebrand­markt, Wohn­adres­se und Arbeit­ge­ber in die Öffent­lich­keit durch­ge­sto­chen, nach dem Mot­to: „Wir machen trans­pa­rent, wer hier agiert!“

Legen­där war zuletzt ein „Böh­mer­mann-Jour­na­lis­mus“: Das ZDF-Maga­zin Roya­le (mit Jan Böh­mer­mann als Mode­ra­tor) hat­te im Mai 2025 auf beson­ders per­fi­de Art den Macher des reich­wei­ten­star­ken Kanals „Clowns­welt“ (seit 2021 aktiv) gedoxt. Per­fi­de war es, weil die Doxer inten­siv das pri­va­te Umfeld (Fami­lie, Uni, Arbeits­kol­le­gen) die­ses Video­pro­du­zen­ten heim­such­ten und ein­schüch­ter­ten. (Uner­wünsch­ter Neben­ef­fekt war, daß her­nach die Abo-Zah­len von „Clowns­welt“ ins Para­die­si­sche stie­gen… plus: „Clow­nie“ zeigt seit­her selbst­be­wußt Gesicht!)

Nun wird also zurück­jour­na­li­siert! Und zwar hef­tig, erfolg­reich und mit wei­ßer Weste.

„Einen Jour­na­lis­mus“ berei­ten nun Nicht­lin­ke sol­chen Leu­ten, die anonym Haß, Het­ze und Tötungs­phan­ta­sien aus­gie­ßen. Nach dem Atten­tat auf Char­lie Kirk for­mier­te sich in den USA blitz­schnell eine neue Bewegung.

Ein Freund von „drü­ben“ schreibt mir:

Was man frü­her Doxing nann­te und strit­tig dis­ku­tier­te, formt sich aktu­ell zu einem „Ver­fas­sungs­schutz von unten“. Das rech­te Lager nimmt nicht mehr hin, dass Lin­ke alles raus­kot­zen kön­nen, ohne für ihre State­ments Ver­ant­wor­tung zu tra­gen. Seit einer Woche hat sich eine Wel­le an Empö­rung auf­ge­baut, die wie ein Tsu­na­mi durch die sozia­len Medi­en der Ver­ei­nig­ten Staa­ten rauscht. Es ist über­wäl­ti­gend. Wort­wört­lich im Minu­ten-Takt wer­den zum Bei­spiel auf X hass­erfüll­te, bös­ar­ti­ge und ver­ach­tens­wer­te Ver­hal­tens­wei­sen und Tex­te der „Libe­rals“ zu Char­lie Kirk auf­ge­deckt. Per Screen­shot, per Ein­bet­tung oder per Link. Dazu der Klar­na­me recher­chiert und der Arbeit­ge­ber oder ande­re Tei­le der rele­van­ten Com­mu­ni­ty infor­miert. Also im Prin­zip das, was man mit Men­schen unse­res Umfelds immer gemacht hat (sie­he „Mei­nung, Pran­ger, Kon­se­quen­zen“ u.a.). Nur jetzt eben von unse­rer Sei­te schnel­ler, kon­se­quen­ter, mit bes­se­ren Quel­len und Fak­ten belegt. An der Spit­ze der Mar­kie­rer ste­hen pro­mi­nen­te Accounts wie Lib­sOf­Tik­Tok, Lau­ra Loo­mer oder The­Per­sis­tance. Unter­halb die­ses Levels auch eine Viel­falt an Nor­ma­los. Die Erfolgs­quo­te schät­ze ich nach mei­ner tage­lan­gen Beob­ach­tung auf min­des­tens 50%. Einer deckt auf. Wei­te­re ergän­zen Daten. Anschlie­ßend Shit­s­torm auf den ver­link­ten Sei­ten der Arbeit­ge­ber. In Fol­ge min­des­tens gelösch­te Accounts, klein­lau­tes Zurück­ru­dern oder öffent­li­che Bestä­ti­gung der Kün­di­gung. Von Texas-Knei­pe bis Uni-Kli­nik. Von Kin­der­gar­ten bis NASDAQ. Von Best­sel­ler-Autor (Ste­phen King) bis No-Name. Jeder kann mit­ma­chen. Und wenn die Wel­le groß wird, bricht sie über dem Geg­ner. Unse­re Bubble muss das Werk­zeug bes­ser erkennen

Hier­zu­lan­de hat „Wup­pi“ die Regie über „den Jour­na­lis­mus“ über­nom­men. Wup­pi heißt in Wahr­heit Patrick Kolek und führt das #Redak­ti­ons­netz­werk­Rechts an. Tag­täg­lich ent­tar­nen sei­ne Leu­te Per­so­nen, die auf Twit­ter eine beson­ders har­te Gang­art „gegen rechts“ pfle­gen. Er tut es sehr erfolg­reich, erstaun­lich treff­si­cher („Sind Sie das, Herr Y? [Pho­to] Was sag­te wohl Ihre Kin­der­gar­ten­lei­tung dazu, daß Sie hämisch abfei­ern, daß…“) und prä­sen­tiert eine Viel­zahl der mitt­ler­wei­le scham­haft gelösch­ten Konten.

Ich woll­te von Kolek wis­sen, wie sich das anfühlt, „einen Jour­na­lis­mus zu machen.“

Kositza: Lie­ber Herr Kolek! Sie machen durch ihren „Jour­na­lis­mus“ seit län­ge­rem von sich reden. Es geht um Ihre Akti­vi­tä­ten auf X, vor­mals Twit­ter. Das links­ra­di­ka­le Por­tal „Bell­tower News“ beschwert sich auf­ge­regt: „Hin­ter dem Hetz­ac­count „Real­Wup­pi“ steckt AfD-Mit­glied Patrick Kolek. Sei­ne Metho­de: Ruf­mord, Mob­bing, Dro­hun­gen, getarnt als ‘Jour­na­lis­mus’.“ Also: Sie doxen Leu­te, die eine ande­re Mei­nung ver­tre­ten als Sie? Ist das gerecht?

Kolek: Ich glau­be, wir befin­den uns in einer nie dage­we­se­nen Situa­ti­on für die Mensch­heit, in der wir erst ler­nen müs­sen, rich­tig damit umzu­ge­hen. Noch nie war es mög­lich, anonym und ohne per­sön­li­che Haf­tung oder Repres­si­on Infor­ma­tio­nen in die­sem Aus­maß zu ver­brei­ten. Frü­her war jede Äuße­rung, die gesell­schaft­li­che Nor­men ver­ließ, mit einem per­sön­li­chen Risi­ko ver­bun­den. Es gibt gewis­se Grund­sät­ze in der Gesell­schaft, hoch ange­se­he­ne Nor­men, die defi­nie­ren, was als gut und gesit­tet gilt, was sich gehört und was als ver­werf­lich ange­se­hen wird. Zu letz­te­rem zäh­len Per­ver­sio­nen im Zusam­men­hang mit Kin­dern bis hin zur simp­len Sank­tio­nie­rung von Unfreund­lich­kei­ten gegen­über unbe­schol­te­nen, fried­li­chen Per­so­nen, beson­ders, wenn die­se als sym­pa­thisch und nah­bar wahr­ge­nom­men werden.

Kositza: Dabei sind Sie ja ein sehr eif­ri­ger Ver­fech­ter der „Frei­en Rede“ und wol­len ent­spre­chen­de Straf­tat­be­stän­de abge­schafft sehen.

Kolek: Ich sehe hier kei­nen Wider­spruch. Ich möch­te, dass der Staat mich nicht für mei­ne Mei­nungs­äu­ße­run­gen ver­folgt. Statt­des­sen soll­te eine orga­ni­sche, nor­mie­ren­de Gegen­re­de aus der Gesell­schaft selbst zur Norm wer­den. Tota­le Anony­mi­tät im Inter­net scha­det uns als Mensch­heit. Aktu­ell kann ich mit jedem Teil der Welt Infor­ma­tio­nen tei­len, ohne dass die­se der Wahr­heit ent­spre­chen müs­sen, und ohne dass man sein Anse­hen ris­kie­ren wür­de. Dies birgt ein erheb­li­ches Risi­ko, denn es senkt die Hemm­schwel­le, für das, was man bereit ist zu sagen. In der Anony­mi­tät ent­zieht man sich der Ver­ant­wor­tung für die eige­nen Aus­sa­gen, was dazu führt, dass beson­ders Men­schen, die sich im ech­ten Leben nicht trau­en wür­den, ihre wider­wär­ti­gen Ansich­ten zu äußern, dies unter dem Deck­man­tel eines Pseud­onyms hem­mungs­los tun. Sie füh­len sich sicher und glau­ben, unter ihrem Nick­na­me alles tun zu kön­nen, was sie wol­len. Selbst die nie­der­träch­tigs­ten Kom­men­ta­re über Char­lie Kirks Tod wer­den sofort panisch gelöscht, sobald wir ihre Klar­na­men offen­lie­gen und sie für ihre absto­ßen­de Gehäs­sig­keit über den Tod eines 31-jäh­ri­gen, sym­pa­thi­schen, christ­li­chen Fami­li­en­va­ters gera­de­ste­hen mussten.

Wür­den sie ihre „Freu­de“ über Kirks Tod im ech­ten Leben unter nor­ma­len Men­schen äußern, ris­kier­ten sie Prü­gel oder zumin­dest den Aus­schluß aus der Grup­pe. Des­halb wür­den sie so etwas nie­mals mit ihrem ech­ten Namen und Gesicht sagen – aber anonym schon.

Es gibt Men­schen auf die­sem Pla­ne­ten, die pri­mi­tiv ihre Zie­le errei­chen wol­len, ohne ihre Mit­tel zu hin­ter­fra­gen, denn für sie hei­ligt der Zweck die Mit­tel. Die USA und der größ­te Teil des Wes­tens sind demo­kra­tisch orga­ni­siert – ein lang­sa­mes, inef­fi­zi­en­tes, aber auf Fried­fer­tig­keit, Dis­kus­si­on und Aus­gleich der Inter­es­sen abzie­len­des Sys­tem. Wenn eine Sei­te Mit­tel ein­setzt, die außer­halb die­ses fried­fer­ti­gen Spek­trums lie­gen, und dafür nicht sank­tio­niert wird, eta­bliert sich ein Sys­tem, wie es aktu­ell in der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land bereits exis­tiert. Wäh­rend die einen ver­folgt wer­den, weil sie bei­läu­fig „Alles für xy“ sagen – was inhalt­lich kein Pro­blem dar­stellt –, dür­fen ande­re, wie etwa Dani­el Born (SPD) im Land­tag Stutt­gart, Haken­kreu­ze auf Wahl­zet­tel zeich­nen, ohne daß Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men werden.

In einem ide­al-demo­kra­ti­schen Rechts­staat gel­ten die glei­chen Regeln für alle Bür­ger, und alle sind gleich vor dem Gesetz. Men­schen, die kei­ne Angst vor staat­li­cher Ver­fol­gung haben müs­sen, agie­ren völ­lig hem­mungs­los – sowohl vor dem Gesetz als auch vor mora­li­schen Wer­ten. Sie fürch­ten auf­grund ihrer Anony­mi­tät nicht ein­mal den Aus­schluss aus ihrer Grup­pe. Wenn ich in mei­nem Freun­des­kreis men­schen­ver­ach­ten­de Äuße­run­gen von mir gäbe, müss­te ich mit einem Aus­schluss rechnen.

Durch die Arbeit unse­res #Redak­ti­ons­netz­werk­Rechts stel­len wir qua­si den Urzu­stand wie­der her, sodass Mit­men­schen beur­tei­len kön­nen, ob sie sol­che Per­so­nen noch in ihrem Umfeld dul­den wol­len. Kla­re Ant­wort: Den natür­li­chen Zustand der Waf­fen­gleich­heit wie­der­her­zu­stel­len, hal­te ich für gerecht! Frie­den ent­steht, wenn bei­de Sei­ten in der Lage sind, sich gegen­sei­tig weh­zu­tun, aber es auf­grund schlech­tem Risiko/Nutzenverhältnis unter­las­sen – nur so ent­steht gegen­sei­ti­ger Respekt auf Augenhöhe.

Kositza: Im Fall des Mord­an­schlags auf Char­lie Kirk haben Sie etli­che Per­so­nen gebrand­markt, die sich über das Mord­op­fer lus­tig gemacht haben. Was hat es gebracht?

Kolek: Das ist doch klar: All die­je­ni­gen, die glaub­ten, sie kämen unge­straft mit ihren Wider­wär­tig­kei­ten davon, haben die Rech­nung ohne unser #Redak­ti­ons­netz­werk­Rechts gemacht! Sie sehen jetzt, was Anti­fa-Metho­den bedeu­ten, wenn sie gespie­gelt wer­den. Wir geben ihnen ihre eige­ne Medi­zin zu trin­ken, und die schmeckt ihnen nicht!

Im Gegen­satz zu uns sind Lin­ke sol­che gesell­schaft­li­chen Repres­sio­nen nicht gewohnt und gera­ten in Panik. 99 % der Zecken­ac­counts bestehen aus unter­ernähr­ten Gestal­ten ohne Resi­li­enz. Wir sind durch gesell­schaft­li­chen Wider­stand und die damit ein­her­ge­hen­de, poten­zi­el­le Ein­sam­keit des Sig­ma-Lebens abge­här­tet. Lin­ke ken­nen die­se Form der Repres­si­on bis­lang nicht, wes­halb 99 % sofort zurück­wei­chen, sobald sie auf die gerings­ten Unan­nehm­lich­kei­ten sto­ßen. Wir zei­gen ihnen, was Anti­fa-Metho­den – wie beim Arbeit­ge­ber anru­fen und den Ruf zer­stö­ren – wirk­lich bedeu­ten, und das wird ihnen schlaf­lo­se Näch­te berei­ten! Es wird kei­nen lin­ken Gra­tis­mut mehr geben! Alles hat sei­nen Preis, und unver­schämt links zu sein wird nicht mehr kos­ten­los sein!

Kositza: Mir fällt es schwer zu begrei­fen, wie sie aus irgend­wel­chen Nick­na­mes ech­te Klar­na­men machen. Das sind ja fast immer Voll­tref­fer. Sie ent­blö­ßen sol­che Hater, indem Sie öffent­lich auf Ihre Arbeit­ge­ber, auf ihre (pein­li­chen) Vor­lie­ben, Han­dy­num­mern etc. ver­wei­sen. Bit­te, sind Sie ein Geheimdienst?

Kolek: Wie wir vor­ge­hen? Eine sehr amü­san­te Fra­ge. Unser Netz­werk hat sich als sehr dicht und leis­tungs­fä­hig erwie­sen. Wei­te­re Details wer­de ich an die­ser Stel­le nicht preis­ge­ben, aber ich kann Ihnen sagen: Sie kom­men zu uns, wenn Sie uns brauchen.

Kositza: Es ist ja ganz lus­tig, daß nun Leu­te ankom­men, die sie­ges­trun­ken aus­ru­fen, „ich weiß, wer @Real Wup­pi ist! Das ist Patrick Kolek!!“ Sie haben Ihren Klar­na­men dabei nie ver­brämt. Haben Sie gar kei­ne Angst, daß mal hef­tig zurück­ge­schos­sen wir, im ech­ten oder über­tra­ge­nen Sinn?

Kolek: Ob ich Angst habe? Ich las­se mir den Mund nicht ver­bie­ten von Leu­ten, die mich am liebs­ten tot sehen wol­len, aber zu fei­ge sind, mir das ins Gesicht zu sagen. Habe ich also Angst? Nein. Was sind das denn für Leu­te, die heu­te bei der Anti­fa sind? Dür­re, schwa­che Opfer. Die­se Leu­te leben im Irr­glau­ben, dass die aktu­el­le Anti­fa mit der Rot­front der 1920er-Jah­re ver­gleich­bar sei – das ist Unsinn. Ihr Ruf lebt von die­sem Mär­chen. Es sind Opfer und nichts ande­res. Sie trau­en sich nur, dein Haus zu beschmie­ren, wenn du schläfst, oder dich mit Brief­chen zu bedrohen.

Weil sie so schwach und fei­ge sind, zer­ste­chen sie viel­leicht dei­ne Rei­fen, aber sie wer­den nicht hand­greif­lich, denn dafür sind sie zu fei­ge, und sie haben auch kei­ne Idea­le, für die es sich zu prü­geln loh­nen wür­de. Sie glau­ben nicht ein­mal selbst, was sie schrei­ben oder uns ent­ge­gen­brül­len. Fazit: Anti­fan­ten sind fehl­ernähr­te, von Min­der­wer­tig­keits­kom­ple­xen zer­fres­se­ne Deut­sche, die nach einem höhe­ren Sinn im Leben suchen und noch an den Schuld­kult glau­ben. Angst? Nein.

Kositza: In den USA ist “Jour­na­lis­mus machen” in der letz­ten Woche zu einer Art locke­rer Volks­sport gewor­den, der nichts mehr mit einer enge­ren rech­ten Sze­ne zu tun hat. Davon sind wir hier noch weit ent­fernt. Haben Sie dazu eine Pro­gno­se? Wird das noch anrol­len bei uns?

Kolek: Ich glau­be, daß ein Pro­zeß in Gang gekom­men ist, durch den Denun­zia­ti­on auf bei­den Sei­ten des poli­ti­schen Spek­trums letzt­lich an Macht ver­lie­ren wird.

Meta­po­li­tik und die öffent­li­che Stim­mung sind star­ke Werk­zeu­ge, die­se nut­ze Ich bis­lang sehr erfolg­reich um eine Ener­gie, oder Span­nung in einer kri­ti­schen Mas­se auf­zu­bau­en. Das meta­po­li­ti­sche Ener­gie­feld ist von vie­len Akteu­ren wie mir über Jah­re berei­tet wor­den. Auf der ande­ren Sei­te ent­glei­ten unse­ren der­zei­ti­gen Macht­ha­bern zuneh­mend die Deu­tungs­ho­heit über soge­nann­ten Pseu­do-Ras­sis­mus. Von lin­ker Sei­te ver­liert die Denun­zia­ti­on als sozia­les Druck­mit­tel immer mehr an Wir­kung. Wir gewin­nen an Ener­gie und kön­nen mit mehr Wucht unse­re Wer­te durchsetzen.

Bis aber die Ener­gie ent­la­den ist und das neue Deutsch­land als ein Land frei von Denun­zia­ti­on exis­tie­ren wird, wer­den wir den Jour­na­lis­mus noch lan­ge nut­zen, bis die­ses Land wie­der vom Kopf auf die Bei­ne gestellt ist.