19. September 2025

Nachlese: NRW-Kommunalwahl 2025

Daniel Fiß / 8 Kommentare

Die Kommunalwahl 2025 in Nordrhein-Westfalen setzt drei markante Signale:

Daniel Fiß

Daniel Fiß ist freier Publizist.

  1. sowohl eine bedeu­ten­de rela­ti­ve als auch abso­lu­te Aus­wei­tung der AfD-Wählerschaft;
  2. die Kon­so­li­die­rung räum­li­cher Schwer­punk­te in urban-indus­tri­el­len Räumen;
  3. eine orga­ni­sa­to­ri­sche Ver­fes­ti­gung inner­halb der eige­nen Bin­nen­struk­tu­ren im Wes­ten, durch kom­mu­na­len und Man­dats- und Fraktionszuwachs.

Mit 14,5% konn­te das Ergeb­nis im Ver­gleich zur letz­ten Kom­mu­nal­wahl 2020 fast ver­drei­facht wer­den. Statt 186 kom­mu­na­ler Man­da­te ist die AfD nun mit 552 Stadt- Gemein­de- und Rats­ver­tre­tern im ein­woh­ner­stärks­ten Bun­des­land der Repu­blik präsent.

In den Städ­ten Gel­sen­kir­chen (die Stadt mit dem gerings­ten Pro-Kopf-Ein­kom­men in Deutsch­land, wo man schon zur Bun­des­tags­wahl bei den Zweit­stim­men stärks­te Kraft wur­de), Duis­burg und Hagen schafft es die Par­tei erst­mals im Wes­ten in eine Bür­ger­meis­ter-Stich­wahl. Bis­her war die Par­tei von sol­chen Zwei­kampf­lo­gi­ken in den alten Bun­des­län­dern aus­ge­schlos­sen. Nun bie­tet sich eine neu­er­li­che Pola­ri­sie­rungs­zo­ne, die ört­li­che Sicht­bar­keit und Prä­senz erhöht, auch wenn die rea­len Sie­ges­chan­cen gen null tendieren.

In 208 von den 260 Gemein­den und Städ­ten konn­te die Par­tei ein zwei­stel­li­ges Ergeb­nis ver­bu­chen. In 17 davon sogar über 20%. Mit dem signi­fi­kan­ten Man­dats­zu­wachs ent­ste­hen struk­tu­rel­le Dreh und Angel­punk­te über Frak­tio­nen, neue Geschäfts­stel­len und Ausschußsitze.

Die regio­na­len Schwer­punk­te lagen im Ruhr­ge­biet, ins­be­son­de­re in Städ­ten mit tra­di­tio­nel­ler Arbei­ter­prä­gung, sozi­al­struk­tu­rel­lem Wan­del und indus­tri­el­lem Struk­tur­ab­bau. Dort gelingt der Par­tei der Zugriff auf Wäh­ler­mi­lieus, die über Jahr­zehn­te eng an die SPD gebun­den waren.

Daß Kom­mu­nal­wah­len orga­ni­sa­to­risch die anspruchs­volls­ten Urnen­gän­ge sind, macht die­se Bilanz beson­ders bemer­kens­wert. Kan­di­da­ten­re­kru­tie­rung, Lis­ten­auf­stel­lung, loka­le Kam­pa­gnen­lo­gis­tik und die Belas­tung ehren­amt­li­cher Struk­tu­ren sind hier ent­schei­dend. Ein mit­glie­der­star­ker Lan­des­ver­band wie NRW mit ziem­lich genau 10.000 Mit­glie­dern muß zunächst meh­re­re tau­send Bewer­ber für kom­mu­nal­po­li­ti­sche Ämter finden.

Häu­fig muß dabei auch auf einen Pool an Sym­pa­thi­san­ten außer­halb der eige­nen Mit­glie­der­struk­tu­ren zurück­ge­grif­fen wer­den, was in der Ver­gan­gen­heit in ande­ren Ver­bän­den schon häu­fi­ger zu fra­gi­len kom­mu­na­len Frak­ti­ons­al­li­an­zen geführt hat und eini­ges an Dis­zi­pli­nie­rungs­auf­wand erfordert.

Nicht nur muß man zunächst geeig­ne­te Bewer­ber fin­den, son­dern auch sol­che, die trotz mög­li­chen Repu­ta­ti­ons­ver­lust, Anti­fa-Outings und lin­ker Gewalt bereit sind, für die AfD Gesicht zu zei­gen – ohne üppi­ge Diä­ten wie in den Land­ta­gen oder dem Bundestag.

Aus die­sem Grund blie­ben 136 Gemein­den offen, in denen die AfD über­haupt nicht auf dem Wahl­zet­tel stand. Auch dies dürf­te das unter dem Trend lie­gen­de Ergeb­nis von 14,5% noch etwas gedrückt haben.

Gene­rell reagier­ten man­che rech­te Akteu­re auch auf X und ande­ren Platt­for­men ernüch­tert auf die Ergeb­nis­se in Nord­rhein-West­fa­len. 14,5% lägen immer noch unter dem all­ge­mei­nen Bun­des­trend und sogar unter dem Bun­des­tags­wahl­er­geb­nis in NRW, das im Febru­ar 2025 erzielt wur­de. Schnell nutzt man dann sol­che Zah­len für ein ritua­li­sier­tes AfD-Westbashing.

Doch die alte Regel gilt: Kom­mu­nal­wah­len sind mit Bun­des- oder Land­tags­wah­len nur schwer­lich zu ver­glei­chen und lie­gen im Ergeb­nis ten­den­zi­ell immer unter den sons­ti­gen Lan­des­trends. Die Fak­to­ren sind viel­fäl­tig: Stär­ke­re Per­so­na­li­sie­rungs­lo­gik bei Regio­nal­wah­len, gerin­ge­re Wahl­be­tei­li­gun­gen, ande­re Wahl­sys­te­me und durch feh­len­de 5%-Hürden auch ein deut­lich grö­ße­rer Par­tei­en­wett­be­werb zwi­schen Eta­blier­ten und klei­ne­ren Bür­ger­bünd­nis­sen, die hier und dort eige­ne regio­na­le Schwer­punk­te und Akzen­te setzen.

Auch in den ost­deut­schen Bun­des­län­dern lie­gen die Kom­mu­nal­wahl­er­geb­nis­se teil­wei­se deut­lich unter denen von Land­tags- oder Bun­des­tags­wah­len. Das ist also kein NRW-Spezifikum.

The­ma­tisch bleibt Migra­ti­on der stärks­te Trei­ber unter AfD-Wäh­lern. Bei Nach­wahl­be­fra­gun­gen gaben 75 % der AfD-Wäh­ler die­sen The­men­kom­plex als wahl­ent­schei­dend an, was ins­be­son­de­re in Nord­rhein-West­fa­len nicht über­ra­schend sein dürf­te, wo die sozia­len und kul­tu­rel­len Ver­wer­fun­gen der Mas­sen­mi­gra­ti­on für die Men­schen direkt vor der Haus­tür liegen.

Nahe liegt die Fra­ge, war­um die Par­tei trotz die­ser migra­ti­ons­kri­ti­schen Zuspit­zung in den NRW-Hot­spots nicht längst deut­lich stär­ker abschnei­den wür­de. In mei­nem letz­ten Bei­trag habe ich bereits erläu­tert, daß kol­lek­ti­ves Wahl­ver­hal­ten nicht immer nur auf aktu­el­le Ereig­nis­se oder eine objek­ti­ve Sicht­bar­keit der Pro­blem­la­gen reagiert. Ins­be­son­de­re in West­deutsch­land haben sich über meh­re­re Jahr­zehn­te milieu­spe­zi­fi­sche Wahl­ver­hal­tens­mus­ter ein­ge­schrie­ben, die sich über meh­re­re Gene­ra­tio­nen in bestimm­ten ört­li­chen Bezü­gen fortsetzen.

Die tra­di­tio­nel­len Volks­par­tei­en wie SPD und CDU sind dort über 40 Jah­re län­ger als etwa im Osten in loka­len Ver­bands­struk­tu­ren, Ver­ei­nen und ande­ren Zivil­in­sti­tu­tio­nen ver­wur­zelt. Dies ist auch in den regio­na­len Hoch­bur­gen der Par­tei­en noch klar erkenn­bar. Zwar kamen SPD und CDU bei der Kom­mu­nal­wahl 2004 zusam­men noch auf 75% und lan­de­ten nun bei 55%. Aber immer noch sind die Schwer­punkt­re­gio­nen sicht­bar: Kern­mi­lieus katho­li­scher Prä­gun­gen mit hohen CDU-Stim­men­an­teil im Müns­ter­land und süd­li­chen NRW und ana­log dazu für die SPD in den alten indus­tri­el­len Arbei­ter­sied­lun­gen des Ruhr­ge­biets (wo jedoch die AfD als dis­rup­ti­ver Fak­tor am stärks­ten durchschlägt).

Im Ruhr­ge­biet bleibt die SPD zwar wei­ter die domi­nie­ren­de Kraft, wird aber mit einem über­durch­schnitt­li­chen Ergeb­nis von 18,2% der AfD Schritt für Schritt unter Druck gesetzt.

Nun gilt es die hin­zu­ge­won­ne­nen Stim­men auch in ört­li­che Struk­tur­ar­beit zu trans­for­mie­ren. Zen­tral dabei soll­te der Lan­des­ver­band ent­spre­chen­de Koor­di­na­to­ren­struk­tu­ren zu schaf­fen, die die Viel­zahl neu­er Frak­tio­nen und Man­dats­trä­ger betreu­en, schu­len, inhalt­lich ver­zah­nen und Schar­nie­re zu den nächst­hö­he­ren Par­la­ments­ebe­nen bei der Land­tags- und Bun­des­tags­frak­ti­on aufbauen.

Kommentare (8)

Le Chasseur

19. September 2025 11:23

Götz Kubitschek: "Die ersten 100 Tage - Eine Vision" | Bürgerhaus Bilk, AfD Düsseldorf
https://www.youtube.com/watch?v=j73_lpmSKTs
 
 

FraAimerich

19. September 2025 12:27

@Le Chasseur  -  "Im Grunde die Schlüsselfrage: Wozu das alles, wenn wir nicht mehr wollen..."

Majestyk

19. September 2025 13:57

Das Wahlergebnis und die peinlich niedrige Wahlbeteiligung beweisen vor allem eins, die Mehrheit der Menschen in diesem Land hat den Ernst der Lage nicht im Ansatz begriffen oder glaubt felsenfest daran beim Schiffsbruch den Kopf über Wasser halten zu können. 

Le Chasseur

19. September 2025 17:34

@Majestyk"Das Wahlergebnis und die peinlich niedrige Wahlbeteiligung beweisen vor allem eins, die Mehrheit der Menschen in diesem Land hat den Ernst der Lage nicht im Ansatz begriffen oder glaubt felsenfest daran beim Schiffsbruch den Kopf über Wasser halten zu können."
Oder sie glauben eben nicht mehr daran, dass sich mit Wählen etwas ändern lässt. Und einigen dürfte auch klar sein, dass die wirklich maßgeblichen Entscheidungen in Berlin oder Brüssel oder schottischen Golfhotels, bzw. "auf den Finanzmärkten" getroffen werden.

Mitleser2

19. September 2025 17:47

@Majestyk: "Ernst der Lage". (Noch) nicht für die Merhheit. Zumindest in Süddeutschland: Restaurants voll, selbst bei den heutigen Preisen (ok, es staut sich alles, weil MO/DI fast alle zu haben. Warum arbeiten mit Bürgergeld?). Flughäfen brechend voll. Mehr weiß ich auch nicht dazu. Auch wenn Herr Fiß versucht, das Positive für die AfD herauszuarbeiten.

Majestyk

20. September 2025 13:48

@ Mitleser2:
Bei mir beschwerte sich diese Woche eine Supermarktverkäuferin, daß sie einen Tadschiken aus einer ihrer Mietwohnungen rausklagen mußte. Scheinbar vermietet sie ausschließlich an Ausländer. Als ich fragte, warum sie denn an den Tadschiken vermietet habe und nicht an einen Deutschen, erhielt ich die Antwort "da könne sie mehr Miete verlangen". Ich schreibe jetzt mal nicht, was ich gedacht habe, Von derartigen Beispielen habe ich viele auf Lager und sehe in Deutschland zwar viel Gemecker, aber kein echtes Widerstandspotential, auch keinerlei Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich sehe noch nicht einmal eine Mehrheit, die gegen Ungerechtigkeit oder Freiheitsentzug die Stimme erhebt. Ich bleibe auch dabei, es sind die Deutschen selber, die ihr Land kaputt machen, keine Amerikaner, keine Russen, keine Chinesen, nicht einmal die Araber. Es sind diese Deutschen mit ihrem penetranten Idealismus, die den Rest der Welt immer und immer wieder belehren wollen, ihr eigenes Land aber mit Vollgas an die Wand fahren.

Majestyk

20. September 2025 14:56

@ Le Chasseur:
Gerade Kommunalwahlen sind der Schlüssel. Mit 30 Prozent Oppostionsbeteiligung in den Stadt- und Gemeinderäten ließe sich was bewegen, Themen sichtbar machen, der Status der Opposition normalisieren. Der finanzielle Spielraum der Oppostion verbessert sich außerdem. Bäume wachsen von unten. 

Le Chasseur

20. September 2025 16:39

@Majestyk"Als ich fragte, warum sie denn an den Tadschiken vermietet habe und nicht an einen Deutschen, erhielt ich die Antwort "da könne sie mehr Miete verlangen". (...) Ich bleibe auch dabei, es sind die Deutschen selber, die ihr Land kaputt machen, keine Amerikaner, keine Russen, keine Chinesen, nicht einmal die Araber. Es sind diese Deutschen mit ihrem penetranten Idealismus."
Ich kann bei der Supermarktverkäuferin keinen Idealismus erkennen.