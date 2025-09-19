Nachlese: NRW-Kommunalwahl 2025

sowohl eine bedeu­ten­de rela­ti­ve als auch abso­lu­te Aus­wei­tung der AfD-Wählerschaft; die Kon­so­li­die­rung räum­li­cher Schwer­punk­te in urban-indus­tri­el­len Räumen; eine orga­ni­sa­to­ri­sche Ver­fes­ti­gung inner­halb der eige­nen Bin­nen­struk­tu­ren im Wes­ten, durch kom­mu­na­len und Man­dats- und Fraktionszuwachs.

Mit 14,5% konn­te das Ergeb­nis im Ver­gleich zur letz­ten Kom­mu­nal­wahl 2020 fast ver­drei­facht wer­den. Statt 186 kom­mu­na­ler Man­da­te ist die AfD nun mit 552 Stadt- Gemein­de- und Rats­ver­tre­tern im ein­woh­ner­stärks­ten Bun­des­land der Repu­blik präsent.

In den Städ­ten Gel­sen­kir­chen (die Stadt mit dem gerings­ten Pro-Kopf-Ein­kom­men in Deutsch­land, wo man schon zur Bun­des­tags­wahl bei den Zweit­stim­men stärks­te Kraft wur­de), Duis­burg und Hagen schafft es die Par­tei erst­mals im Wes­ten in eine Bür­ger­meis­ter-Stich­wahl. Bis­her war die Par­tei von sol­chen Zwei­kampf­lo­gi­ken in den alten Bun­des­län­dern aus­ge­schlos­sen. Nun bie­tet sich eine neu­er­li­che Pola­ri­sie­rungs­zo­ne, die ört­li­che Sicht­bar­keit und Prä­senz erhöht, auch wenn die rea­len Sie­ges­chan­cen gen null tendieren.

In 208 von den 260 Gemein­den und Städ­ten konn­te die Par­tei ein zwei­stel­li­ges Ergeb­nis ver­bu­chen. In 17 davon sogar über 20%. Mit dem signi­fi­kan­ten Man­dats­zu­wachs ent­ste­hen struk­tu­rel­le Dreh und Angel­punk­te über Frak­tio­nen, neue Geschäfts­stel­len und Ausschußsitze.

Die regio­na­len Schwer­punk­te lagen im Ruhr­ge­biet, ins­be­son­de­re in Städ­ten mit tra­di­tio­nel­ler Arbei­ter­prä­gung, sozi­al­struk­tu­rel­lem Wan­del und indus­tri­el­lem Struk­tur­ab­bau. Dort gelingt der Par­tei der Zugriff auf Wäh­ler­mi­lieus, die über Jahr­zehn­te eng an die SPD gebun­den waren.

Daß Kom­mu­nal­wah­len orga­ni­sa­to­risch die anspruchs­volls­ten Urnen­gän­ge sind, macht die­se Bilanz beson­ders bemer­kens­wert. Kan­di­da­ten­re­kru­tie­rung, Lis­ten­auf­stel­lung, loka­le Kam­pa­gnen­lo­gis­tik und die Belas­tung ehren­amt­li­cher Struk­tu­ren sind hier ent­schei­dend. Ein mit­glie­der­star­ker Lan­des­ver­band wie NRW mit ziem­lich genau 10.000 Mit­glie­dern muß zunächst meh­re­re tau­send Bewer­ber für kom­mu­nal­po­li­ti­sche Ämter finden.

Häu­fig muß dabei auch auf einen Pool an Sym­pa­thi­san­ten außer­halb der eige­nen Mit­glie­der­struk­tu­ren zurück­ge­grif­fen wer­den, was in der Ver­gan­gen­heit in ande­ren Ver­bän­den schon häu­fi­ger zu fra­gi­len kom­mu­na­len Frak­ti­ons­al­li­an­zen geführt hat und eini­ges an Dis­zi­pli­nie­rungs­auf­wand erfordert.

Nicht nur muß man zunächst geeig­ne­te Bewer­ber fin­den, son­dern auch sol­che, die trotz mög­li­chen Repu­ta­ti­ons­ver­lust, Anti­fa-Outings und lin­ker Gewalt bereit sind, für die AfD Gesicht zu zei­gen – ohne üppi­ge Diä­ten wie in den Land­ta­gen oder dem Bundestag.

Aus die­sem Grund blie­ben 136 Gemein­den offen, in denen die AfD über­haupt nicht auf dem Wahl­zet­tel stand. Auch dies dürf­te das unter dem Trend lie­gen­de Ergeb­nis von 14,5% noch etwas gedrückt haben.

Gene­rell reagier­ten man­che rech­te Akteu­re auch auf X und ande­ren Platt­for­men ernüch­tert auf die Ergeb­nis­se in Nord­rhein-West­fa­len. 14,5% lägen immer noch unter dem all­ge­mei­nen Bun­des­trend und sogar unter dem Bun­des­tags­wahl­er­geb­nis in NRW, das im Febru­ar 2025 erzielt wur­de. Schnell nutzt man dann sol­che Zah­len für ein ritua­li­sier­tes AfD-Westbashing.

Doch die alte Regel gilt: Kom­mu­nal­wah­len sind mit Bun­des- oder Land­tags­wah­len nur schwer­lich zu ver­glei­chen und lie­gen im Ergeb­nis ten­den­zi­ell immer unter den sons­ti­gen Lan­des­trends. Die Fak­to­ren sind viel­fäl­tig: Stär­ke­re Per­so­na­li­sie­rungs­lo­gik bei Regio­nal­wah­len, gerin­ge­re Wahl­be­tei­li­gun­gen, ande­re Wahl­sys­te­me und durch feh­len­de 5%-Hürden auch ein deut­lich grö­ße­rer Par­tei­en­wett­be­werb zwi­schen Eta­blier­ten und klei­ne­ren Bür­ger­bünd­nis­sen, die hier und dort eige­ne regio­na­le Schwer­punk­te und Akzen­te setzen.

Auch in den ost­deut­schen Bun­des­län­dern lie­gen die Kom­mu­nal­wahl­er­geb­nis­se teil­wei­se deut­lich unter denen von Land­tags- oder Bun­des­tags­wah­len. Das ist also kein NRW-Spezifikum.

The­ma­tisch bleibt Migra­ti­on der stärks­te Trei­ber unter AfD-Wäh­lern. Bei Nach­wahl­be­fra­gun­gen gaben 75 % der AfD-Wäh­ler die­sen The­men­kom­plex als wahl­ent­schei­dend an, was ins­be­son­de­re in Nord­rhein-West­fa­len nicht über­ra­schend sein dürf­te, wo die sozia­len und kul­tu­rel­len Ver­wer­fun­gen der Mas­sen­mi­gra­ti­on für die Men­schen direkt vor der Haus­tür liegen.

Nahe liegt die Fra­ge, war­um die Par­tei trotz die­ser migra­ti­ons­kri­ti­schen Zuspit­zung in den NRW-Hot­spots nicht längst deut­lich stär­ker abschnei­den wür­de. In mei­nem letz­ten Bei­trag habe ich bereits erläu­tert, daß kol­lek­ti­ves Wahl­ver­hal­ten nicht immer nur auf aktu­el­le Ereig­nis­se oder eine objek­ti­ve Sicht­bar­keit der Pro­blem­la­gen reagiert. Ins­be­son­de­re in West­deutsch­land haben sich über meh­re­re Jahr­zehn­te milieu­spe­zi­fi­sche Wahl­ver­hal­tens­mus­ter ein­ge­schrie­ben, die sich über meh­re­re Gene­ra­tio­nen in bestimm­ten ört­li­chen Bezü­gen fortsetzen.

Die tra­di­tio­nel­len Volks­par­tei­en wie SPD und CDU sind dort über 40 Jah­re län­ger als etwa im Osten in loka­len Ver­bands­struk­tu­ren, Ver­ei­nen und ande­ren Zivil­in­sti­tu­tio­nen ver­wur­zelt. Dies ist auch in den regio­na­len Hoch­bur­gen der Par­tei­en noch klar erkenn­bar. Zwar kamen SPD und CDU bei der Kom­mu­nal­wahl 2004 zusam­men noch auf 75% und lan­de­ten nun bei 55%. Aber immer noch sind die Schwer­punkt­re­gio­nen sicht­bar: Kern­mi­lieus katho­li­scher Prä­gun­gen mit hohen CDU-Stim­men­an­teil im Müns­ter­land und süd­li­chen NRW und ana­log dazu für die SPD in den alten indus­tri­el­len Arbei­ter­sied­lun­gen des Ruhr­ge­biets (wo jedoch die AfD als dis­rup­ti­ver Fak­tor am stärks­ten durchschlägt).

Im Ruhr­ge­biet bleibt die SPD zwar wei­ter die domi­nie­ren­de Kraft, wird aber mit einem über­durch­schnitt­li­chen Ergeb­nis von 18,2% der AfD Schritt für Schritt unter Druck gesetzt.

Nun gilt es die hin­zu­ge­won­ne­nen Stim­men auch in ört­li­che Struk­tur­ar­beit zu trans­for­mie­ren. Zen­tral dabei soll­te der Lan­des­ver­band ent­spre­chen­de Koor­di­na­to­ren­struk­tu­ren zu schaf­fen, die die Viel­zahl neu­er Frak­tio­nen und Man­dats­trä­ger betreu­en, schu­len, inhalt­lich ver­zah­nen und Schar­nie­re zu den nächst­hö­he­ren Par­la­ments­ebe­nen bei der Land­tags- und Bun­des­tags­frak­ti­on aufbauen.