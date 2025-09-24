Als Rechtsabweichler im Ministerium

von Thor v. Waldstein -- Wer in Besteverdeutschland jenseits des „allgemeinen Geblökes“ (Adorno) seine Meinung offen äußert, braucht ein schnelles Pferd, hilfsweise einen vorzeigbaren Bademantel. Das wird unter Selbstdenkern spätestens seit der Corona-Pandemieinszenierung 2020 ff. kaum mehr bestritten.

Gräbt man etwas tie­fer und fragt nach den unmit­tel­ba­ren Ursa­chen die­ser Will­kür, wird die Anzahl der­je­ni­gen, die hier­auf bün­di­ge Ant­wor­ten parat haben, schon gerin­ger. Der Gret­chen­fra­ge schließ­lich, wel­che meta­ju­ris­ti­schen Hin­ter­grün­de der sich suk­zes­si­ve voll­zie­hen­de Abschied vom Rechts­staat hat, ste­hen auch Zeit­ge­nos­sen, die schon län­ger kri­tisch die schie­fe Ebe­ne der BRD-Geschich­te beob­ach­ten, zumeist rat­los gegenüber.

Das müß­te nicht so sein, wür­de man sich in der wider­stän­di­gen Sze­ne von dem häu­fig plan­lo­sen Her­um­kli­cken im Netz mit sei­nen 1001 „Aktua­li­tä­ten“ abwen­den. Dadurch wür­den sich für vie­le unge­ahn­te, neu gewon­ne­ne Lese­ka­pa­zi­tä­ten eröff­nen, z.B. für die Lek­tü­re von Autoren, deren klu­ge Ana­ly­sen die Wirk­lich­keit, die sich hin­ter der Potemkin´schen Fas­sa­de der Ber­li­ner Polit­schau­büh­ne ver­birgt, prä­zi­se zu beschrei­ben in der Lage sind.

Einer die­ser Autoren ist Josef Schüßlb­ur­ner, des­sen Schrif­ten unter Ken­nern der publi­zis­ti­schen Gegen­öf­fent­lich­keit nicht erst seit ges­tern als Geheim­tip gel­ten. Allein in sei­nem legen­dä­ren Fuß­no­ten­ap­pa­rat, des­sen Tief­gang die meis­ten sei­ner gedan­ken­po­li­zei­li­chen „Mit­le­ser“ über­for­dern dürf­te, sagt die­ser Autor häu­fig mehr als die meis­ten sei­ner Schrift­stel­ler­kol­le­gen in einem Buch.

Hin­ter der manch­mal sprö­den, den Leser her­aus­for­dern­den Hül­le eröff­nen sich in Schüßlb­ur­ners Wer­ken Erkennt­nis­ho­ri­zon­te, die einen völ­lig neu­en Blick auf die Wun­der­lich­kei­ten des ger­man way of demo­cra­cy freigeben.

Nun­mehr hat der Ver­fas­ser eine Arbeit vor­ge­legt, in der sei­ne über Jahr­zehn­te gewon­ne­nen For­schungs­er­geb­nis­se noch ein­mal ein­drucks­voll zusam­men­ge­faßt wer­den: Als Rechts­ab­weich­ler im Minis­te­ri­um. Befra­gung zu beson­de­ren Demo­kra­tie­er­leb­nis­sen (hier ein­se­hen und bestel­len).

Das Buch ist – ori­en­tiert an Schüßlb­ur­ners Berufs­weg als Ver­wal­tungs­ju­rist im Bun­des­ver­kehrs­mi­nis­te­ri­um sowie bei den Ver­ein­ten Natio­nen und der Euro­päi­schen Kom­mis­si­on (Nähe­res bei dem wiki­al­ter­na­ti­ven Lexi­kon von Recher­che Dres­den: www. recherche‑d.de/josef-schuesslburner) – bio­gra­phisch gerahmt.

Dar­ge­bo­ten wer­den die Gedan­ken­li­ni­en des Ver­fas­sers in Gestalt eines Dia­lo­ges, den Schüßlb­ur­ner mit dem ehe­ma­li­gen Deutsch­land­funk­jour­na­lis­ten Bernd Kal­li­na führt. Des­sen beson­ne­ne Gesprächs­füh­rung trägt nicht unwe­sent­lich zur Auf­lo­cke­rung der nicht immer leicht ver­dau­li­chen The­men­kom­ple­xe bei.

Im Zen­trum des Wer­kes steht die Beschrei­bung des lan­gen Weges der Bun­des­re­pu­blik von ihrer Geburt aus dem Geist der Nie­der­la­ge 1948/49 bis zu ihrem heu­ti­gen Ant­litz als ein „ver­fas­sungs­re­li­gi­ös fana­ti­sier­tes“ Land, das mit allen Tra­di­tio­nen deut­scher Staat­lich­keit gebro­chen hat.

Zur Erklä­rung die­ser unsäg­li­chen Ent­wick­lung erin­nert Schüßlb­ur­ner zu recht an das Stutt­gar­ter Schuld­be­kennt­nis der Evan­ge­li­schen Kir­che vom Okto­ber 1945. Des­sen „poli­ti­sche Reli­giö­si­tät“ habe eine Art „Über­ver­fas­sung“ begrün­det, die ton­an­ge­bend bei der Ent­ste­hung des Grund­ge­set­zes gewor­den sei. Die deut­sche Kriegs­schuld, die Grab­plat­te Hit­ler ist also nicht nur bewäl­ti­gungs­psy­cho­lo­gisch, son­dern auch ver­fas­sungs­recht­lich die con­di­tio sine qua non des staat­li­chen Selbst­ver­ständ­nis­ses der frü­hen BRD. Die­se habe – so Schüßlb­ur­ner wei­ter – in der Fol­ge eine „frömm­le­ri­sche Wer­te­ord­nung“ begrün­det, in der schließ­lich der „reli­gi­ons­po­li­zei­lich aus­ge­rich­te­te“ Ver­fas­sungs­schutz zu einem „All­heil­mit­tel für welt­an­schau­li­che Pro­ble­me“ gewor­den sei.

Die­se VS-Kon­zep­ti­on dele­gi­ti­mie­re den Grund­satz der Gesetz­mä­ßig­keit und füh­re zu einem „Ver­fas­sungs­schutz­ex­tre­mis­mus“, der nicht den Deut­schen als dem Papier­sou­ve­rän, son­dern abs­trak­ten „Grund­ge­setz­men­schen“ ver­pflich­tet ist. Wer sich die­sen Zumu­tun­gen des „Bun­des­am­tes für Welt­an­schau­ungs­fra­gen, bekannt als Bun­des­amt für Ver­fas­sungs­schutz“ wider­set­ze, wer­de als „Grund­ge­setz­ket­zer“ bzw. „Grund­ge­setz­at­he­ist“ behan­delt und unter­fal­le einer rigo­ros gehand­hab­ten „Wer­te­aus­bür­ge­rung“, die de fac­to einer still­schwei­gen­den Ver­wir­kung der Grund­rech­te ana­log Art. 18 GG gleichkomme.

Daß es sich bei die­sen Ana­ly­sen nicht um ein­ge­bil­de­te Luft­spie­ge­lun­gen, son­dern um bein­har­te Ver­fas­sungs­rea­li­tä­ten han­delt, demons­triert Schüßlb­ur­ner anhand sei­ner eige­nen „beson­de­ren Demo­kra­tie­er­leb­nis­se … im VS-Land Dunkeldeutschland“.

Neben sei­ner anfangs stei­len Kar­rie­re, die er aus­schließ­lich sei­nen – behörd­lich mehr­fach bestä­tig­ten – über­ra­gen­den Fähig­kei­ten und sei­nem Fleiß ver­dank­te und in der er rela­tiv früh zum Regie­rungs­di­rek­tor auf­stieg, hat­te sich Schüßlb­ur­ner (Jahr­gang 1954) schon immer publi­zis­tisch betä­tigt. Sein ers­ter CRI­TICÓN-Arti­kel stammt aus dem Jahr 1984 und trägt den pro­gram­ma­ti­schen Titel „Die Jus­tiz wird zum Skan­dal“ (Heft Nr. 86, S. 266 ff.); zahl­lo­se Bei­trä­ge in CRITICÓN, Jun­ge Frei­heit, Staats­brie­fe, Sezes­si­on u.a. folgten.

Mit sei­nen treff­si­che­ren Ana­ly­sen der bun­des­deut­schen Ver­fas­sungs­wirk­lich­keit geriet der Autor – wie könn­te es „in der von Anfang an nicht frei­en, son­dern nur frei­heit­li­chen BRD“ auch anders sein – nach und nach auf den Radar­schirm der hier schon län­ger Überwachenden.

Obwohl dem Ver­fas­ser weder dienst­li­che Pflicht­ver­let­zun­gen, noch irgend­wel­che – erst recht kei­ne straf­recht­li­chen – Geset­zes­ver­stö­ße nach­ge­wie­sen wer­den konn­ten, hat­te er sich über vie­le Jah­re hin­weg meh­re­rer Dis­zi­pli­naran­kla­gen zu erweh­ren. Die­se stütz­ten sich aus­schließ­lich auf sei­ne non­kon­for­men Ansich­ten. In die­sen Ver­fah­ren offen­bar­te sich wie­der ein­mal, daß bei der Gewähr­leis­tung der „BRD-Staats­si­cher­heit“ die fach­li­che Qua­li­fi­ka­ti­on eines loya­len Beam­ten voll­stän­dig unter die Räder der herr­schen­den anti­fa­schis­ti­schen Staats­ideo­lo­gie gera­ten muß.

Der Gip­fel die­ses unend­li­chen Hexen­pro­zes­ses war dann der „für­sor­gen­de Hin­weis“ der obe­ren Dienst­be­hör­de, Schüßlb­ur­ner sol­le bei der Aus­übung sei­nes Grund­rech­tes auf Mei­nungs­äu­ße­rungs­frei­heit „auch an sei­ne Fami­lie den­ken“ (!). Hin­ter­grund war inso­weit die – vgl. den Fall Sar­ra­zin – „wei­ter­fres­sen­de“ Dis­kri­mi­nie­rung sei­ner Ehe­frau, der bei einer Sicher­heits­über­prü­fung in der Pri­vat­wirt­schaft (Beschäf­ti­gung auf einem Flug­ha­fen) und der dabei obli­ga­ten Abfra­ge beim Inlands­ge­heim­dienst vor­ge­wor­fen wur­de, sie habe sich von der „rechts­extre­men Gesin­nung ihres Ehe­man­nes“ nicht distanziert.

Daß sol­che Unge­heu­er­lich­kei­ten, die den Ver­gleich mit den Zer­set­zungs­prak­ti­ken der Sta­si nicht zu scheu­en brau­chen, letzt­lich doch nicht zur Dienst­ent­fer­nung und Zer­stö­rung der wirt­schaft­li­chen Exis­tenz Schüßlb­ur­ners führ­ten, muß man als – alles ande­re als selbst­ver­ständ­li­chen – Glücks­fall bezeichnen.

Begüns­tigt durch die juris­ti­sche Impo­tenz der das Dis­zi­pli­nar­ver­fah­ren füh­ren­den Behör­de und unter­stützt durch einen der fähigs­ten Ver­fas­sungs­ju­ris­ten der Repu­blik, Rechts­an­walt Lober aus Köln, gelang es Schüßlb­ur­ner – u.a. mit meh­re­ren erfolg­rei­chen Ver­fas­sungs­be­schwer­de­ver­fah­re – die grob ver­fas­sungs­wid­ri­gen Ver­fol­gun­gen abzu­weh­ren. Dabei pro­fi­tier­te er noch von der alten Geset­zes­la­ge, nach der ein Beam­ter nur durch ein Dis­zi­pli­nar­ge­richt aus dem Dienst ent­fernt wer­den konnte.

Mitt­ler­wei­le, seit Gel­tung des – sin­ni­ger­wei­se zeit­gleich mit der weit­ge­hen­den Can­na­bis-Frei­ga­be am 1.4.2024 ver­kün­de­ten – „Geset­zes zur Beschleu­ni­gung von Dis­zi­pli­nar­ver­fah­ren in der Bun­des­ver­wal­tung“ kann ein miß­li­e­bi­ger Staats­die­ner selbst nach jahr­zehn­te­lan­ger, tadel­lo­ser Pflicht­er­fül­lung durch eine ein­fa­che Dis­zi­pli­nar­ver­fü­gung sei­nes Dienst­herrn von einem Tag auf den ande­ren aus dem Beam­ten­ver­hält­nis ent­las­sen wer­den. Hier­ge­gen muß er sich dann – ohne Bezü­ge und damit sei­ner wirt­schaft­li­chen Exis­tenz beraubt – gericht­lich bei einer mehr­jäh­ri­gen Ver­fah­rens­dau­er zur Wehr setzen.

Die­se Umkehr der Kla­ge­last kommt im Ergeb­nis einer Besei­ti­gung der alt­her­ge­brach­ten, sich noch aus mon­ar­chi­schen Quel­len spei­sen­den Grund­sät­ze des Berufs­be­am­ten­tums gleich und kata­pul­tiert das im Beam­ten­ap­pa­rat der BRD ohne­hin schon weit­ver­brei­te­te Duck­mäu­ser­tum auf neue, ein­sa­me Höhen. Die geschei­ter­te Ent­fer­nung Schüßlb­ur­ners aus dem öffent­li­chen Dienst änder­te frei­lich nichts dar­an, daß er den Fol­gen des satt­sam bekann­ten Prin­zips Ede­Ka ( = Ende der Kar­rie­re) aus­ge­setzt wur­de, also ihm jeg­li­che wei­te­re Beför­de­run­gen ver­sagt blieben.

Ange­sichts die­ser jahr­zehn­te­lan­gen Nach­stel­lun­gen durch die mit Steu­er­gel­dern finan­zier­te „Hetz­meu­te“ (Canet­ti) bzw. „Hetz­mit­te“ (Slo­ter­di­jk) in der vor­ge­setz­ten Dienst­be­hör­de gleicht es fast einem Wun­der, daß Schüßlb­ur­ner sei­nen nie­der­baye­ri­schen Sinn für Humor nicht ver­lo­ren hat: Er sei, so läßt er den Leser mit einem Lud­wig-Tho­ma-Schmun­zeln wis­sen, mit der Pen­si­on eines Regie­rungs­di­rek­tors „durch­aus sehr zufrie­den“, erlau­be ihm die­se doch „etwa zur För­de­rung des Mehr­par­tei­en­sys­tems und damit der frei­heit­lich demo­kra­ti­schen Grund­ord­nung gele­gent­lich auch Spen­den etwa an die AfD“.

Die­ser schreibt Schüßlb­ur­ner ins Stamm­buch, sie habe „bis­lang mehr Glück als Ver­stand“ gehabt und ihre Anhän­ger­schaft sei häu­fig „ sehr BRD-geprägt bis hin­ein zu einer wirk­li­chen BRD- und Grund­ge­setz­gläu­big­keit“. Dem ihr zuge­dach­ten Schick­sal, den „Par­tei­en­fried­hof von Rechts­par­tei­en in der BRD“ um ein Grab zu berei­chern, kön­ne die AfD nur ent­kom­men, wenn sie sich von der „Anhäng­lich­keit an den ideo­lo­gi­schen Über­bau“ befreie, die tat­säch­li­chen Macht­struk­tu­ren in die­sem Lan­de begrei­fe und aus­schließ­lich im Sin­ne des natio­nal inte­rests des deut­schen Vol­kes und nicht im Geis­te irgend­wel­cher „Grund­ge­setz­re­li­giö­si­tä­ten“ handele.

Es bleibt zu hof­fen, daß die AfD von Schüßlb­ur­ner nicht nur Geld­spen­den, son­dern auch Erkennt­nis­se ent­ge­gen­nimmt, die für ihre poli­ti­sche Zukunft von exis­ten­ti­el­ler Bedeu­tung sind.

– –

Josef Schüßlb­ur­ner / Bernd Kal­li­na: Als Rechts­ab­weich­ler im Minis­te­ri­um. Befra­gung zu beson­de­ren Demo­kra­tie­er­leb­nis­sen. Ger­hard-Hess-Ver­lag 2025, hier ein­se­hen und bestellen