25. September 2025

Ich sag nicht Vater. Ich sag Erzeuger.

Ellen Kositza / 12 Kommentare

Leonie Plaar (33) möchte nichts mehr mit ihrer Familie zu tun haben. Daß Kinder oder Eltern den Kontakt zueinander abbrechen – jeder kennt wohl solche Fälle.

Ver­mut­lich ist es auch kein „Trend“, son­dern ein bestän­di­ges Phä­no­men. Die Stu­di­en­la­ge ist beschei­den – es soll in der west­li­chen Welt 10–20% der Fami­li­en betref­fen, und zu über 80% soll der Bruch von den (erwach­se­nen) Kin­dern aus­ge­hen. Pro­mi­nen­te Bei­spie­le sind Ange­li­na Jolie, Macau­ley Cul­kin, Drew Bar­ry­mo­re, Rihan­na, JK Row­ling, eine Toch­ter von Elon Musk. In Deutsch­land haben Judith Holo­fer­nes, Sarah Con­nor und Hei­no Ferch öffent­lich über den Bruch mit einem Eltern­teil oder einem Kind gesprochen.

Per­sön­lich kann ich mir kaum etwas Trau­ri­ge­res vor­stel­len – wäre ein Set­ting denk­bar, in dem ich mich von einem mei­ner Kin­der „los­sa­gen“ wür­de? Ich kann es mir nicht ausdenken.

Und umge­kehrt: Kürz­lich hat­te unse­re Jüngs­te eine Freun­din mit­ge­bracht, ein sym­pa­thi­sches, offen­kun­dig sehr intel­li­gen­tes Mäd­chen. Sie hat­te unse­re Toch­ter nach dem Besuch gefragt, ob eigent­lich kei­nes ihrer älte­ren Geschwis­ter „ordent­lich Dis­sens, ich mein, wegen Poli­tik“ mit mir habe? (Ich rede natür­lich mit Gast­kin­dern nicht über Poli­tik, aber die Sach­la­ge ist ja bekannt.) „Und kei­ne von dei­nen erwach­se­nen Geschwis­tern hat sich je losgesagt?“

Nein. Haben sie nicht. Und das ist nicht nur “Glück“, son­dern auch (darf ich so sagen?) Ver­dienst. Ich bin im Mikro­be­reich ziem­lich libe­ral. „Gib Dei­nen Kin­dern, wenn sie klein sind, Wur­zeln, und wenn sie groß sind, Flü­gel“, die­se Bin­sen­weis­heit trifft es. Ich hal­te es für ein Erfolgs­ge­heim­nis – den Groß­ge­wor­de­nen nicht in ihre Ange­le­gen­hei­ten reinzuregieren.

Zurück zu Leo­nie Pla­ar. Ihr druck­fri­sches Buch Mei­ne Fami­lie, die AfD und ich liest sich als Zeug­nis einer fast töd­lich ver­wun­de­ten Kin­der­see­le. Lei­der kön­nen wir nicht wis­sen, ob die Autorin in höchs­tem Maße von außen mani­pu­liert wur­de oder ob hier mehr (aus ihrer Sicht) schief­ge­lau­fen ist als nur genau das:

Ihre Fami­lie wählt die AfD.

Der Ver­lag (Wil­helm Gold­mann, Teil der Pen­gu­in Ran­dom House Ver­lags­grup­pe) hat jeden­falls offen­kun­dig nichts unter­nom­men, um die explo­si­ve Emo­tio­na­li­tät der Autorin auch nur ein wenig runterzukochen.

Es ist ein Buch in „ein­fa­cher Spra­che“. Alles hier ist sim­pel, Wie­der­käu­en, bere­chen­ba­res Dra­ma. Wer Frau Pla­ar goo­gelt, erfährt sofort, daß sie ein „Zer­ti­fi­kat in Geschlech­ter­for­schung“ erwor­ben hat. Ob sie einen ech­ten Stu­di­en­ab­schluß hat, bleibt offen. Sie ist, liest man, als “Spea­k­er” und “Con­tent Crea­tor” bekannt unter den Namen „Frau Löwen­herz“. Was sie hier auf 184 Sei­ten run­ter­schreibt an Haß und Häme, klingt hin­ge­gen sehr eng­her­zig. Und das, obgleich sie „ver­dammt vie­le Stun­den The­ra­pie“ hin­ter sich hat. Dau­ernd „langt es“ ihr, hat ihre Geduld „ein Ende“, ist „die rote Linie über­schrit­ten“, “platzt es aus mir her­aus”. Per­ma­nent ist sie „ver­letzt“, fällt in „Schock­star­re“, hat mit einem „Arsch­loch“ zu tun.

Fas­sen wir es kurz zusam­men: Frl. Pla­ar ist 19jährig (aber eher gezwun­gen, Gün­ter-Grass-Vibes) der AfD bei­getre­ten. Bald tritt sie (heim­lich) wie­der aus. Daß die AfD bei der Bun­des­tags­wahl 2013 knapp unter 5% lan­de­te – Leo­nies ers­tes Trau­ma: „Ich fühl­te mich schul­dig.“ Sie hat­te ihr Kreuz näm­lich doch “lie­ber bei einer ande­ren Par­tei” gemacht.

Ich trug mein klei­nes Geheim­nis mit mir rum wie eine ton­nen­schwe­re Last.

Neun Jah­re spä­ter rast sie im Auto zu ihrer Fami­lie und dreht „die Musik lauter“.

„Schrei nach Lie­be“ dröhnt aus den schrab­be­li­gen [ein Wort, das es nicht gibt; Gruß, EK] Boxen und über­tönt den Lärm in mei­nem Kopf. Ich drü­cke das Gas­pe­dal nach unten und zwin­ge mich zu Ent­schlos­sen­heit, mache mich inner­lich hart für die kom­mend Zeit. Auch wenn es nicht die letz­te Begeg­nung mit mei­nem Erzeu­ger wer­den soll­te, so habe ich doch an die­sem Tag die Ent­schei­dung gefällt, end­gül­tig den Kon­takt abzubrechen.“

Man sieht, liest: Hier fährt der Wahn­sinn. Frl. Pla­ar nennt sich „que­er“ (ich schla­fe mit Frau­en, seit ich 15 bin, schmet­tert sie ihrer Mut­ter ent­ge­gen, einer offen­kun­dig ganz lie­be­vol­len Frau, die bloß einen gro­ßen Feh­ler hat: mit Leo­nies „Erzeu­ger“ zusam­men­zu­blei­ben), dabei ist sie ein­fach eine Les­be – eine Tat­sa­che, die ihre Eltern übri­gens gar nicht wei­ter erschüttert.

Über­haupt erscheint die­se Fami­lie rela­tiv sto­isch zu sein. Frl. Pla­ar han­tiert geschäf­tig mit ihren Expert*innen, Journalist*innen und ande­ren Vertreter*innen und drückt ihren Leu­ten Dis­kus­si­on um Dis­kus­si­on auf – nicht umge­kehrt. Nicht sie wird indok­tri­niert – ihr geht der Puls, weil ihre Ver­wandt­schaft sich nicht indok­tri­nie­ren läßt.

Der jün­ge­re Bru­der war immer das Lieb­lings­kind! Offen­kun­dig auch dies eine Wun­de. Auf den klei­nen Bru­der läßt Frl. Pla­ar nichts kom­men. Er ist mit 19 Jah­ren gestor­ben. Wie­so, wes­halb, war­um wird bei aller emo­tio­na­len Offen­heit nicht gesagt – aber daß die Eltern alles falsch gemacht haben bei sei­ner Trau­er­fei­er, das wird ausgebreitet.

Es gibt eine Men­ge Red­un­dan­zen (Gauland/Vogelschiß) in die­sem Buch, und Björn Höcke wird x‑fach als „der Faschist Björn Höcke“ (darf man ja sagen!!) ins Feld geführt. Frl. Pla­ar geht fest davon aus, daß von der AfD eine Gefahr “nicht nur für Min­der­hei­ten all­ge­mein”, son­dern für ihr per­sön­li­ches Leben droht.

Der Vater ist vor allem aus öko­no­mi­schen Über­zeu­gun­gen Mit­glied der Par­tei. Ein Fremd­wort, daß Frl. Pla­ar gelernt hat und gern im Mund führt, lau­tet “kogni­ti­ve Dis­so­nanz”. Die sieht sie vor allem bei ihrer Oma und ihrem Vater gege­ben, denn die glau­ben tat­säch­lich, “dass eine Frau rein bio­lo­gisch einen Mann brau­che, um sich fort­pflan­zen zu kön­nen.” Frl. Pla­ar fin­det, ihre Fami­lie kön­ne nicht ver­lan­gen, daß sie bei sol­chen “von mir als dis­kri­mi­nie­rend emp­fun­de­nen Aus­sa­gen und frag­wür­di­gen Behaup­tun­gen den Mund” halte.

Den letz­ten Satz, den ich sage, bevor ich das Haus ver­las­se, habe ich mir nicht zurecht­ge­legt. Ich spre­che laut aus, was ich schon eine gan­ze Wei­le ver­mu­tet, aber bis­her mit aller Kraft zur Sei­te gescho­ben habe: “Das heißt, du wür­dest für dei­ne finan­zi­el­len Inter­es­sen über Lei­chen gehen und im Zwei­fel sogar über meine.”

Umge­kehrt kann die Autorin nicht begrei­fen, daß “ihr Erzeu­ger” “genervt” reagiert, wenn sie von ver­ächt­lich “alten wei­ßen Män­nern” spricht. “Bis heu­te kann ich beim bes­ten Wil­len [!] nicht nach­voll­zie­hen, dass jemand so gereizt auf eine so simp­le Bezeich­nung reagiert.” Genau DAS ist kogni­ti­ve Dis­so­nanz – auch nur ein Ansatz von “gutem Wil­len” wird in den “Fak­ten­checks”, die Frl. Pla­ar ihren Ver­wand­ten dau­ernd unter­brei­tet, an kei­ner Stel­le sicht­bar. Letztlich:

Streit mit mei­nen Eltern hat­te ich immer sel­te­ner. Mir war es ein­fach egal gewor­den. Nach Hass kommt Gleichgültigkeit.

Auch die einst so gelieb­te Oma (die sich auch nicht von der AfD los­sa­gen will und noch besorg­te Text­nach­rich­ten an die Enke­lin sen­det) ver­fällt dann die­ser Fatwa.

Es geht hier nicht um poli­ti­sche Dif­fe­ren­zen, son­dern um mora­li­sche Unvereinbarkeit.

Frl. Pla­ar, sehr fair, hat ihrem “Erzeu­ger die Wahl gelassen”:

Wenn er noch wei­ter Kon­takt zu mir haben wol­le, wäre ein Aus­tritt aus der AfD grund­le­gen­de Bedin­gung. In jedem Fall wäre ein Aus­tritt aus der AfD aber nur ein sym­bo­li­scher ers­ter Schritt. Die abso­lu­te Grund­vor­aus­set­zung für eine erneu­te Annä­he­rung wäre eine spür­ba­re kri­ti­sche Selbst­re­fle­xi­on mei­nes Erzeu­gers und die dar­aus fol­gen­de Arbeit an sich selbst.

NICHTS IST SO PERSÖNLICH WIE POLITIK steht in fet­ten pin­ken Buch­sta­ben auf der Rück­sei­te des Buches – auf die­ses schma­le Brett muß man erst­mal kommen.

Ich habe der Lek­tü­re die­ses Buches etwa eine Stun­de gewid­met. Die gan­ze Sto­ry ist so vor­der­grün­dig und hohl, so vol­ler aus­wen­dig­ge­lern­ter Maxi­men, daß ich erst zurück­schäum­te. Dann aber hat mich die­se furcht­ba­re Fami­li­en­ge­schich­te sehr trau­rig gemacht. Was sind das für Zei­ten, wo Ideo­lo­gien Kin­der von ihren Eltern ent­frem­den! So ein trau­ri­ges, so ein dum­mes, furcht­ba­res Buch.

Wer’s den­noch kau­fen und lesen möch­te: Buch­han­del. Für dies­mal nicht bei uns.

Ellen Kositza

Ellen Kositza ist Literatur-Redakteurin und Mutter von sieben Kindern.

Rheinlaender

25. September 2025 12:56

Dass Kinder ihre Eltern zum Wohlgefallen der Macht aus ideologischen Gründen öffentlich denunzieren, kannte man bislang eher aus George Orwells "1984" oder aus der Zeit der chinesischen Kulturrevolution.

Rheinlaender

25. September 2025 12:56

Ähnliches Verhalten habe ich bereits vor einigen Jahren auch im persönlichen Umfeld erlebt, wobei es hier um einen ehemaligen langjährigen, homosexuellen Freund ging, den ich über viele Jahre hinweg als betont sachlichen und vernünftigen Menschen kennengelernt hatte, der aber plötzlich sehr aggressiv auftrat und jedem in seinem Umfeld mit bitteren Worten die Freundschaft aufkündigte, der bei bei Theme wie Migration auch nur leicht vom eingeforderten Konsens abwich. Für rationale Argumente war er nicht mehr empfänglich.
In den letzten Gesprächen mit ihm gewann ich den Eindruck, dass seine Radikalisierung damit zu tun hatte, dass er sich zunehmend unter anderen Homosexuellen bewegte. Es scheint zumindest in Teilen dieses Milieus einen sehr starken Druck zur Konformität zu geben, der auch bestimmte politische Ansichten mit einschließt. Außerdem scheint es dort einen gewissen Narzissmus zu geben, der sich u.a. in einem besonders starken Wunsch äußert, in seiner Identität bestätigt zu werden. Die kollektive Identität dieses Milieus scheint dabei nicht zuletzt auch auf der Erzeugung von Feindbildern zu beruhen, mit denen innere Geschlossenheit hergestellt wird. Vielleicht sind Zeitdokumente wie das in der Rezension besprochene ja durch eine ähnliche Verbindung aus Gruppendruck, Wunsch nach Zugehörigkeit zu einem schützenden Kollektiv und Narzissmus erklärbar. 

Ernestine

25. September 2025 13:09

Da ich keine lebenden Eltern mehr habe, übertrage ich den Fall auf meine einzige Schwester. Grund für den Kontaktabbruch waren von meiner Seite aus nicht ihre links-grün-woken Ansichten, sondern ihre Haltung mir gegenüber. Sie schreckte vor meinen Erlebnisberichten in der neurechten Szene zurück, als wäre ich der Teufel persönlich. Ablehnung meiner ganzen Person, nicht nur meiner Ansichten. Auf so einer Grundlage ist für mich eine Beziehung in Wahrhaftigkeit nicht möglich. 

Wuwwerboezer

25. September 2025 13:15

Wo ist die Kampagnenraute bei der offenbar spinndoktor*Innenierten Kampagne?! Denn die junge Dame ist ja damit nicht allein auf weiter Flur:

https://www.n-tv.de/leute/Nina-Chuba-bricht-mit-Teil-ihrer-ostdeutschen-Familie-article26045752.html

- W.

Le Chasseur

25. September 2025 14:24

@Ellen Kositza
"Was sind das für Zeiten, wo Ideologien Kinder von ihren Eltern entfremden!"
Das fragen Sie als Christin?
"Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter; und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig." --Jesus von Nazareth
"Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein." --Jesus von Nazareth
Kositza: Immer dran denken, daß nicht alles, was hinkt, ein Vergleich ist.

Der Gehenkte

25. September 2025 14:33

Kriegt aber ne halbe Stunde beim Deutschlandfunk. Dort nach dem Motto: Alle sind doof - außer ich. Nicht die Spur eines Hinterfragens, noch nicht mal beim professionellen Hinterfrager. Man agiert aus weltanschaulich gefestigten und unerschütterlichen, apriorischen Prämissen heraus. Kann ich die eine noch ignorieren, gilt beim zweiten zwangsläufig: kann weg oder muß geändert werden. Tja, und da beißt sich die Katze in den Schwanz, denn unter den Parteien kommt für diese Arbeit nur eine in Frage. Der Papa und die Oma, die habens schon verstanden. 

Maxx

25. September 2025 15:08

Ich bedauere jeden, der solche Ergüsse von Berufs wegen (Rezension) lesen muss. Schade auch um das Papier und die Druckerfarbe. Meine Geduld und Toleranz würden für solchen Stuss nicht mehr ausreichen.

Freier

25. September 2025 15:23

Mir selbst sind eher übergriffige Eltern bekannt, eine Bekannte konnte zum Beispiel keine eigene Familie gründen bevor die Mutter nicht an Krebs gestorben war.
Gerade bei der Forderung nach Parteiaustritt, Buße und Selbstkritik klingt es hier jedoch, als sei es die Tochter, die übergriffig wird und Machtspiele spielt.
 
Bei Ihrem Artikel musste ich aber auch direkt an Folgendes denken:
Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein.
Patlabor 2 erwähnt dieses Zitat übrigens auch, im Kontext von Sabotage und "Revolution". Sowas gab es also schon, und es gibt es wieder.

Umlautkombinat

25. September 2025 15:45

Was sind das für Zeiten, wo Ideologien Kinder von ihren Eltern entfremden!

Gar nicht neu, und gerade am Beispiel schlagend. "Erzeuger", das war einer der feministischen Kampfbegriffe der Neunziger und gefuehlt die begriffliche Warnung, dass es beginnt voellig in die Hose zu gehen in einer Trennungsauseinandersetzung. 
 
Unterschied, das war kein Bruch Gesamtfamile, sondern i.Allg. der Schnitt am vaeterlichen Teil. Erst von der Mutter gebraucht und wenn es sich durchsetzen konnte, auch vom Kind. Ergebnis dann wie oben, wie gesagt mit dem Vater (und dem Kind) als dem mit dem kurzen Stoeckchen.
 
Ideologie hier Feminismus, nicht direkte politische Auffassungen. Was aber politisch war und die extreme Ungleichheit in der Verteilung der Geschlechter der Ausloesers beeinflusste, war allerdings eine ebenfalls adaequate Imbalance des Zeitgeists. Unter anderen Voraussetzungen koennen Maenner dasselbe (die Liste im Artikel zeigt aber auch einen Frauenueberhang unter den Kindern, andere Gruende also auch denkbar) 
 
Das ist aber letztlich irrelevant, die treibenden Faktoren und Charakterzustaende sind der wesentliche Punkt. Hier kaemen dann die genannten Wurzeln ins Spiel. Starke Kinder gehen dann auch bei derartigem Gegenwind in die richtige Richtung.

Laurenz

25. September 2025 15:54

@EK ... auch ich hatte irgendwann mal den Kontakt zu meinen Eltern für ein halbes Jahr abgebrochen. Um zu reflektieren, hatte ich recherchiert, was da mental vor sich geht. Herausgefunden hatte (weiß die Quelle nicht mehr) ich, daß in der Regel der schwächere Teil des Verhältnisses, der Beziehung, den Kontakt abbricht. Was hier in Ihrer Rezension passiert, ist der Kontaktabbruch aufgrund politischer Meinungsverschiedenheiten, es werden ja auch politische Termini, wie Erzeuger benutzt. Gemäß Bert Hellinger ist das aber fast tödlich, weil man selbst seine Eltern zu 99,8% ist. Frau Plaar degradiert sich selbst vom Kind zu Erzeugtem. Deswegen unterschieden sich auch Trennungen zur Familie von Trennungen zu sonstigen Individuen. Der Teilnehmer @Franz Bettinger berichtete häufig & offen, auch auf der SiN, von Trennungen (ist natürlich auch schon mir passiert) zu einstigen Freunden wegen des Corona-Faschismus oder anderen politischen Gründen, was aber auch zum Gewinn neuer Freunde führte. Ich habe @Franz Bettinger auf der SiN kennengelernt. Die Proklamation von Kontaktschuld ist eindeutig links. Die Linke verweigert die Debatte. Deswegen ist die Linke auch der schwache Teil in der gesellschaftlichen Spaltung/Trennung, was zu linken Gewaltausbrüchen als einzig übriggebliebener Kontaktform führt.

anatol broder

25. September 2025 20:56

wer das verhältnis zwischen nehmen (recht) und geben (pflicht) nicht versteht, ist beziehungsunfähig. plaar erklärt ihr unvermögen hinreichend durch den logischen widerspruch: «nichts ist so persönlich wie politik.»

Sandstein

25. September 2025 22:00

Lustig, heute wurde mir durch den Algorithmus auf Instagram ein Bericht über Sie und ihr Buch präsentiert. Kurz: ich glaube den Kram nicht. Das ist so konstruiert, so blaupausen-mäßig und durchschaubar, dass klar ist: hier will jemand die Welle surfen, solange es noch geht. Falls die Story doch stimmen sollte ist es eben die billige Eintrittskarte in die illustren Kreise der öffentlich-rechtlich unterstützen "Künstlerkreise". Traue der Trulla auch zu, dass die Entfremdung von der Familie Kalkül ist, um dann dieses Pseudodrama aufzublasen. Insgesamt natürlich dennoch traurig. Die eigene Familie öffentlich in die Pfanne zu hauen ist wie Selbstverstümmelung. Kognitive Dissonanz. 