Ich sag nicht Vater. Ich sag Erzeuger.

Leonie Plaar (33) möchte nichts mehr mit ihrer Familie zu tun haben. Daß Kinder oder Eltern den Kontakt zueinander abbrechen – jeder kennt wohl solche Fälle.

Ver­mut­lich ist es auch kein „Trend“, son­dern ein bestän­di­ges Phä­no­men. Die Stu­di­en­la­ge ist beschei­den – es soll in der west­li­chen Welt 10–20% der Fami­li­en betref­fen, und zu über 80% soll der Bruch von den (erwach­se­nen) Kin­dern aus­ge­hen. Pro­mi­nen­te Bei­spie­le sind Ange­li­na Jolie, Macau­ley Cul­kin, Drew Bar­ry­mo­re, Rihan­na, JK Row­ling, eine Toch­ter von Elon Musk. In Deutsch­land haben Judith Holo­fer­nes, Sarah Con­nor und Hei­no Ferch öffent­lich über den Bruch mit einem Eltern­teil oder einem Kind gesprochen.

Per­sön­lich kann ich mir kaum etwas Trau­ri­ge­res vor­stel­len – wäre ein Set­ting denk­bar, in dem ich mich von einem mei­ner Kin­der „los­sa­gen“ wür­de? Ich kann es mir nicht ausdenken.

Und umge­kehrt: Kürz­lich hat­te unse­re Jüngs­te eine Freun­din mit­ge­bracht, ein sym­pa­thi­sches, offen­kun­dig sehr intel­li­gen­tes Mäd­chen. Sie hat­te unse­re Toch­ter nach dem Besuch gefragt, ob eigent­lich kei­nes ihrer älte­ren Geschwis­ter „ordent­lich Dis­sens, ich mein, wegen Poli­tik“ mit mir habe? (Ich rede natür­lich mit Gast­kin­dern nicht über Poli­tik, aber die Sach­la­ge ist ja bekannt.) „Und kei­ne von dei­nen erwach­se­nen Geschwis­tern hat sich je losgesagt?“

Nein. Haben sie nicht. Und das ist nicht nur “Glück“, son­dern auch (darf ich so sagen?) Ver­dienst. Ich bin im Mikro­be­reich ziem­lich libe­ral. „Gib Dei­nen Kin­dern, wenn sie klein sind, Wur­zeln, und wenn sie groß sind, Flü­gel“, die­se Bin­sen­weis­heit trifft es. Ich hal­te es für ein Erfolgs­ge­heim­nis – den Groß­ge­wor­de­nen nicht in ihre Ange­le­gen­hei­ten reinzuregieren.

Zurück zu Leo­nie Pla­ar. Ihr druck­fri­sches Buch Mei­ne Fami­lie, die AfD und ich liest sich als Zeug­nis einer fast töd­lich ver­wun­de­ten Kin­der­see­le. Lei­der kön­nen wir nicht wis­sen, ob die Autorin in höchs­tem Maße von außen mani­pu­liert wur­de oder ob hier mehr (aus ihrer Sicht) schief­ge­lau­fen ist als nur genau das:

Ihre Fami­lie wählt die AfD.

Der Ver­lag (Wil­helm Gold­mann, Teil der Pen­gu­in Ran­dom House Ver­lags­grup­pe) hat jeden­falls offen­kun­dig nichts unter­nom­men, um die explo­si­ve Emo­tio­na­li­tät der Autorin auch nur ein wenig runterzukochen.

Es ist ein Buch in „ein­fa­cher Spra­che“. Alles hier ist sim­pel, Wie­der­käu­en, bere­chen­ba­res Dra­ma. Wer Frau Pla­ar goo­gelt, erfährt sofort, daß sie ein „Zer­ti­fi­kat in Geschlech­ter­for­schung“ erwor­ben hat. Ob sie einen ech­ten Stu­di­en­ab­schluß hat, bleibt offen. Sie ist, liest man, als “Spea­k­er” und “Con­tent Crea­tor” bekannt unter den Namen „Frau Löwen­herz“. Was sie hier auf 184 Sei­ten run­ter­schreibt an Haß und Häme, klingt hin­ge­gen sehr eng­her­zig. Und das, obgleich sie „ver­dammt vie­le Stun­den The­ra­pie“ hin­ter sich hat. Dau­ernd „langt es“ ihr, hat ihre Geduld „ein Ende“, ist „die rote Linie über­schrit­ten“, “platzt es aus mir her­aus”. Per­ma­nent ist sie „ver­letzt“, fällt in „Schock­star­re“, hat mit einem „Arsch­loch“ zu tun.

Fas­sen wir es kurz zusam­men: Frl. Pla­ar ist 19jährig (aber eher gezwun­gen, Gün­ter-Grass-Vibes) der AfD bei­getre­ten. Bald tritt sie (heim­lich) wie­der aus. Daß die AfD bei der Bun­des­tags­wahl 2013 knapp unter 5% lan­de­te – Leo­nies ers­tes Trau­ma: „Ich fühl­te mich schul­dig.“ Sie hat­te ihr Kreuz näm­lich doch “lie­ber bei einer ande­ren Par­tei” gemacht.

Ich trug mein klei­nes Geheim­nis mit mir rum wie eine ton­nen­schwe­re Last.

Neun Jah­re spä­ter rast sie im Auto zu ihrer Fami­lie und dreht „die Musik lauter“.

„Schrei nach Lie­be“ dröhnt aus den schrab­be­li­gen [ein Wort, das es nicht gibt; Gruß, EK] Boxen und über­tönt den Lärm in mei­nem Kopf. Ich drü­cke das Gas­pe­dal nach unten und zwin­ge mich zu Ent­schlos­sen­heit, mache mich inner­lich hart für die kom­mend Zeit. Auch wenn es nicht die letz­te Begeg­nung mit mei­nem Erzeu­ger wer­den soll­te, so habe ich doch an die­sem Tag die Ent­schei­dung gefällt, end­gül­tig den Kon­takt abzubrechen.“

Man sieht, liest: Hier fährt der Wahn­sinn. Frl. Pla­ar nennt sich „que­er“ (ich schla­fe mit Frau­en, seit ich 15 bin, schmet­tert sie ihrer Mut­ter ent­ge­gen, einer offen­kun­dig ganz lie­be­vol­len Frau, die bloß einen gro­ßen Feh­ler hat: mit Leo­nies „Erzeu­ger“ zusam­men­zu­blei­ben), dabei ist sie ein­fach eine Les­be – eine Tat­sa­che, die ihre Eltern übri­gens gar nicht wei­ter erschüttert.

Über­haupt erscheint die­se Fami­lie rela­tiv sto­isch zu sein. Frl. Pla­ar han­tiert geschäf­tig mit ihren Expert*innen, Journalist*innen und ande­ren Vertreter*innen und drückt ihren Leu­ten Dis­kus­si­on um Dis­kus­si­on auf – nicht umge­kehrt. Nicht sie wird indok­tri­niert – ihr geht der Puls, weil ihre Ver­wandt­schaft sich nicht indok­tri­nie­ren läßt.

Der jün­ge­re Bru­der war immer das Lieb­lings­kind! Offen­kun­dig auch dies eine Wun­de. Auf den klei­nen Bru­der läßt Frl. Pla­ar nichts kom­men. Er ist mit 19 Jah­ren gestor­ben. Wie­so, wes­halb, war­um wird bei aller emo­tio­na­len Offen­heit nicht gesagt – aber daß die Eltern alles falsch gemacht haben bei sei­ner Trau­er­fei­er, das wird ausgebreitet.

Es gibt eine Men­ge Red­un­dan­zen (Gauland/Vogelschiß) in die­sem Buch, und Björn Höcke wird x‑fach als „der Faschist Björn Höcke“ (darf man ja sagen!!) ins Feld geführt. Frl. Pla­ar geht fest davon aus, daß von der AfD eine Gefahr “nicht nur für Min­der­hei­ten all­ge­mein”, son­dern für ihr per­sön­li­ches Leben droht.

Der Vater ist vor allem aus öko­no­mi­schen Über­zeu­gun­gen Mit­glied der Par­tei. Ein Fremd­wort, daß Frl. Pla­ar gelernt hat und gern im Mund führt, lau­tet “kogni­ti­ve Dis­so­nanz”. Die sieht sie vor allem bei ihrer Oma und ihrem Vater gege­ben, denn die glau­ben tat­säch­lich, “dass eine Frau rein bio­lo­gisch einen Mann brau­che, um sich fort­pflan­zen zu kön­nen.” Frl. Pla­ar fin­det, ihre Fami­lie kön­ne nicht ver­lan­gen, daß sie bei sol­chen “von mir als dis­kri­mi­nie­rend emp­fun­de­nen Aus­sa­gen und frag­wür­di­gen Behaup­tun­gen den Mund” halte.

Den letz­ten Satz, den ich sage, bevor ich das Haus ver­las­se, habe ich mir nicht zurecht­ge­legt. Ich spre­che laut aus, was ich schon eine gan­ze Wei­le ver­mu­tet, aber bis­her mit aller Kraft zur Sei­te gescho­ben habe: “Das heißt, du wür­dest für dei­ne finan­zi­el­len Inter­es­sen über Lei­chen gehen und im Zwei­fel sogar über meine.”

Umge­kehrt kann die Autorin nicht begrei­fen, daß “ihr Erzeu­ger” “genervt” reagiert, wenn sie von ver­ächt­lich “alten wei­ßen Män­nern” spricht. “Bis heu­te kann ich beim bes­ten Wil­len [!] nicht nach­voll­zie­hen, dass jemand so gereizt auf eine so simp­le Bezeich­nung reagiert.” Genau DAS ist kogni­ti­ve Dis­so­nanz – auch nur ein Ansatz von “gutem Wil­len” wird in den “Fak­ten­checks”, die Frl. Pla­ar ihren Ver­wand­ten dau­ernd unter­brei­tet, an kei­ner Stel­le sicht­bar. Letztlich:

Streit mit mei­nen Eltern hat­te ich immer sel­te­ner. Mir war es ein­fach egal gewor­den. Nach Hass kommt Gleichgültigkeit.

Auch die einst so gelieb­te Oma (die sich auch nicht von der AfD los­sa­gen will und noch besorg­te Text­nach­rich­ten an die Enke­lin sen­det) ver­fällt dann die­ser Fatwa.

Es geht hier nicht um poli­ti­sche Dif­fe­ren­zen, son­dern um mora­li­sche Unvereinbarkeit.

Frl. Pla­ar, sehr fair, hat ihrem “Erzeu­ger die Wahl gelassen”:

Wenn er noch wei­ter Kon­takt zu mir haben wol­le, wäre ein Aus­tritt aus der AfD grund­le­gen­de Bedin­gung. In jedem Fall wäre ein Aus­tritt aus der AfD aber nur ein sym­bo­li­scher ers­ter Schritt. Die abso­lu­te Grund­vor­aus­set­zung für eine erneu­te Annä­he­rung wäre eine spür­ba­re kri­ti­sche Selbst­re­fle­xi­on mei­nes Erzeu­gers und die dar­aus fol­gen­de Arbeit an sich selbst.

NICHTS IST SO PERSÖNLICH WIE POLITIK steht in fet­ten pin­ken Buch­sta­ben auf der Rück­sei­te des Buches – auf die­ses schma­le Brett muß man erst­mal kommen.

Ich habe der Lek­tü­re die­ses Buches etwa eine Stun­de gewid­met. Die gan­ze Sto­ry ist so vor­der­grün­dig und hohl, so vol­ler aus­wen­dig­ge­lern­ter Maxi­men, daß ich erst zurück­schäum­te. Dann aber hat mich die­se furcht­ba­re Fami­li­en­ge­schich­te sehr trau­rig gemacht. Was sind das für Zei­ten, wo Ideo­lo­gien Kin­der von ihren Eltern ent­frem­den! So ein trau­ri­ges, so ein dum­mes, furcht­ba­res Buch.

Wer's den­noch kau­fen und lesen möch­te: Buch­han­del.