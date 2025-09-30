Herbst der Reformen?

Die Hoff­nung, mit der enor­me Finanz­ge­fah­ren her­auf­be­schwö­ren­den Schul­den­last kön­ne zunächst mal jeder noch ein Stück wei­ter­re­gie­ren, erweist sich als Trug­schluß. Ganz zu schwei­gen vom Wort­bruch, der sie auslöste.

Die „Lud­wigs­bur­ger Kreis­zei­tung“ notiert am 26. September:

Bis­lang hat die Koali­ti­on nicht mehr zu bie­ten als die teu­re Illu­si­on eines Wachs­tums­pro­jekts. Ohne Inves­ti­tio­nen auf Pump wür­de das Brut­to­in­lands­pro­dukt sta­gnie­ren. Fach­leu­te mah­nen Struk­tur­re­for­men, Mut und Ent­schlos­sen­heit an. Das Gere­de vom ‚Herbst der Refor­men‘ jedoch ist und war nur eine Flos­kel, die Erwar­tun­gen schür­te, aber wenig Sub­stanz lie­fer­te. Indem Bun­des­kanz­ler Fried­rich Merz und Frak­ti­ons­chef Jens Spahn den Begriff nun aus dem Koali­ti­ons-Sprech strei­chen, stel­len sie sich einer Rea­li­tät, die den Bür­gern ohne­hin schmerz­lich bewußt ist: Wer so tut, als lie­ßen sich die Ver­säum­nis­se der Poli­tik in einer bun­ten Jah­res­zeit abräu­men, obwohl zen­tra­le Reform­the­men in Kom­mis­sio­nen ver­la­gert wur­den, braucht sich über wach­sen­de Poli­tik­ver­dros­sen­heit nicht zu wundern.

Es ist kein Ruck zu ver­spü­ren. Der Begriff „Struk­tur­re­form“ geht auf im gebläh­ten Phra­sen­wort­schatz der ver­däm­mern­den Ber­li­ner Repu­blik. Denn mehr noch als „ver­bes­ser­te Infra­struk­tur“ und „Büro­kra­tie­ab­bau“ bräuch­te es – als Vor­aus­set­zung eben dafür – den Impe­tus eines erfri­schen­den Neu­auf­bruchs, bedürf­te es einer Idee, eines „Spi­rits“, den im Land aber gera­de nie­mand zu inspi­rie­ren ver­mag, auch nicht die AfD, deren famo­ser Erfolg vor allem daher rührt, zwar ein­zi­ge ech­te „Alter­na­ti­ve“, vor allem aber Adres­se aller Frus­trier­ten zu sein.

Ver­dankt sich die wach­sen­de Wäh­ler­gunst nun tat­säch­lich der Anzie­hungs­kraft der Par­tei oder wird sie vom ver­stärk­ten Wider­wil­len der Leu­te gegen Block und Brand­mau­er aus­ge­löst? Die „Omas gegen Rechts“ etwa dürf­ten unfrei­wil­lig eher als Wahl­hel­fer für die AfD gel­ten kön­nen, als effek­tiv gegen sie wirk­sam zu sein.

Ohne ihre Ver­diens­te schmä­lern zu wol­len: Die AfD schwimmt auf einer Wel­le der Ent­täusch­ten und Ver­är­ger­ten. Gut so. Nur soll­te sie kri­tisch ver­mei­den, dabei ein­fach Treib­gut zu werden.

Einer­seits von „grup­pen­be­zo­ge­ner Men­schen­feind­lich­keit“ der Geg­ner dis­kri­mi­niert, stig­ma­ti­siert und kri­mi­na­li­siert, ord­net sich die Par­tei dort, wo sie es in die Par­la­men­te geschafft hat, auf­fal­lend woh­lig in das Sys­tem ein, wird von den Wir-sind-mehr-Par­tei­en zwar immer noch geschmäht, fährt aber – wie ihre Geg­ner – fet­te Diä­ten ein und macht es sich in der Demo­kra­tie ganz höfisch bequem. Je mehr Abge­ord­ne­te es wer­den, umso ruhi­ger lebt es sich für die ein­zel­nen. Hin­ter den ers­ten zwei Rei­hen wächst die Zahl der gechill­ten Hinterbänkler.

So zahl­reich jeden­falls sind die Leis­tungs­trä­ger und leb­haft Enga­gier­ten nicht, und erklär­ter­ma­ßen will die AfD gera­de kei­ne „Par­tei neu­en Typs“ sein, son­dern geriert sich, zumal die Zustim­mungs­wer­te exor­bi­tant stei­gen, nur all­zu gern als noch demo­kra­ti­scher als die Demokraten.

Wobei still zu fra­gen bleibt, ob die gegen­wär­ti­ge mul­ti­ple Kri­se des Lan­des noch demo­kra­tisch, also über das Aus­zäh­len von Stim­men und eine dar­aus resul­tie­ren­de neue Legis­la­ti­ve und Exe­ku­ti­ve – erst in den Län­dern, irgend­wann gar im Bund – zu ret­ten ist. Selt­sam, wie auf­wen­dig einer­seits zu Umfra­ge­wer­ten ora­kelt wird und wel­che bun­te Zah­len­mys­tik an Strei­fen- und Tor­ten­dia­gram­men das aus­löst, wäh­rend es ande­rer­seits kaum je um Ideen und Inhal­te geht.

Oli­ver Weber pro­ble­ma­ti­siert in der FAZ vom 30. Sep­tem­ber den Wan­del von Volks- zu Staatsparteien:

Uni­on und SPD ver­lie­ren ihren Volks­par­tei­en­cha­rak­ter und nähern sich statt­des­sen einem Par­tei­en­ty­pus an, der den Ver­lust der gesell­schaft­li­chen Bin­dun­gen durch mehr Nähe zum Staat kom­pen­siert. Dass die Ämter­pa­tro­na­ge zunimmt, ist eine unaus­weich­li­che Fol­ge der wach­sen­den Ent­frem­dung von Par­tei­en­sys­tem und Gesell­schaft. (…) Schon Mit­te der Neun­zi­ger­jah­re pro­gnos­ti­zier­ten die Par­tei­for­scher Peter Mair und Richard S. Katz, dass die Volks­par­tei­en den Cha­rak­ter von staats­na­hen Kar­tell­par­tei­en anneh­men wür­den. (…) Der direk­te Weg von der Uni­ver­si­tät in die Par­tei­zen­tra­le ist auch des­we­gen häu­fi­ger gewor­den, weil es kaum noch ein gesell­schaft­li­ches Nah­feld der Par­tei­en gibt, auf dem man sich zuerst bewäh­ren könn­te. (…) Doch der Ver­lust der gesell­schaft­li­chen Bin­dun­gen geht unwei­ger­lich mit einer Zunah­me der Ämter­pa­tro­na­ge ein­her. (…) Die Par­tei­en, so könn­te man ganz unpo­le­misch For­schun­gen zur Kar­tel­lie­rung des Par­tei­we­sens zusam­men­fas­sen, wer­den Staats­par­tei­en – nicht aus Kor­rup­ti­ons­grün­den oder inne­rer Dege­ne­ra­ti­on, son­dern auf­grund eines all­ge­mei­nen sozia­len Wan­dels, der zu einer inzwi­schen kaum noch über­brück­ba­ren Ent­frem­dung von Par­tei­en und Gesell­schaft geführt hat.

Woll­ten und soll­ten wir in die­ser Ten­denz tat­säch­lich immer noch mehr Demo­kra­tie wagen oder wäre es nicht Zeit für einen Dezi­sio­nis­mus, der exis­ten­ti­ell not­wen­di­ge Kor­rek­tu­ren ganz gera­de durch­zieht – gegen­über der Über­mi­gra­ti­on, der Über­bü­ro­kra­ti­sie­rung und Über­ideo­lo­gi­sie­rung. Wäre eine sol­che Kraft jetzt oder spä­ter allein demo­kra­tisch legi­ti­miert denk­bar und blie­be sie lan­ge genug an der Macht, um die nötigs­ten Zie­le zu erreichen?

Rad­le ich zwi­schen sechs und sie­ben Uhr durch die Stadt, begeg­nen mir jene, die früh mit ech­ter Wert­schöp­fung begin­nen, die Hand­werks­fir­men, die Dienst­leis­ter. Jene, die von deren Steu­ern leben, tru­deln erst so ab neun mit einem Ther­mo­be­cher Kaf­fee in den Büros ein, nicht eben vol­ler Ener­gie, aber dafür im Sak­ko fei­nen Zwirns.

Man spürt die­se Ver­schie­bung: Immer mehr Ver­wal­ter für immer weni­ger Wert­schöp­fer. Immer mehr Poli­tik, immer weni­ger Wirt­schaft. Rech­net man Bun­des­tag und Lan­des­par­la­men­ten zusam­men, gibt in Deutsch­land etwa 2.500 Par­la­men­ta­ri­er. Was für ein legis­la­ti­ver Luxus! Gar nicht zu reden von der Mas­se der Ali­men­tier­ten, die aus allen Repro­duk­ti­ons­pro­zes­sen gänz­lich her­aus­ge­hal­ten und nur noch zur Kon­sum­ti­on auf­ge­ru­fen sind.

Um Bis­marck auf­zu­ru­fen: Mit Reden und Majo­ri­täts­be­schlüs­sen wer­den auch die gegen­wär­ti­gen gro­ßen Fra­gen der Zeit nicht zu ent­schei­den sein, auch nicht durch den Black­rock-Buch­hal­ter Fried­rich Merz. Dazu sind die Zustän­de hier­zu­lan­de längst zu weit verkommen.

Nur: Wer soll­te eine neue Auto­ri­tät im Sin­ne illi­be­ra­le­rer Demo­kra­tie aus­for­men, wie ent­wi­ckel­te sie poli­ti­sches Cha­ris­ma gegen die „Kathe­dra­le“ in der Les­art von Cur­tis Yar­vin? Und woher wüch­se ihr die Kraft einer Bewe­gung zu, die sie trägt? Da ist wenig in Sicht, weder in den staats- bzw. steu­er­fi­nan­zier­ten Par­la­men­ten noch im öffent­li­chen Dienst und selbst all­zu wenig in der erfolgs­eu­pho­ri­sier­ten Anhän­ger­schaft der AfD.

Eine Par­tei von Kraft und Geist bräuch­te die Früh­auf­ste­her, die Leis­tungs­trä­ger, die Klu­gen, die Geist­rei­chen und die risi­ko­be­reit Muti­gen, min­des­tens aber jene, die trotz aller Wid­rig­kei­ten min­des­tens ihr eige­nes Leben im Griff haben.

Nur haben die Ver­fol­gung und Dis­kri­mi­nie­rung der AfD den Neben­ef­fekt, daß die kri­ti­schen Intel­lek­tu­el­len, die meis­ten Hand­wer­ker und die Selb­stän­di­gen gesun­den Men­schen­ver­stan­des, der fit­te­re Bestand der aka­de­mi­schen Jugend und über­haupt der kul­ti­vier­te Teil der Gesell­schaft ihr weni­ger zuströ­men, inso­fern sie wegen der McCar­thy-Rigo­ro­si­tät von links um beruf­li­che Exis­tenz und Kar­rie­re zu fürch­ten haben.

Um so mehr kom­men jene, die nichts zu ver­lie­ren haben – Rent­ner mit feh­len­dem Arti­ku­la­ti­ons­raum, die end­lich mal Anspra­che fin­den, Lebens­ent­täusch­te und Zukurz­ge­kom­me­ne, die weni­ger sich selbst als schon immer die Umstän­de für ihre Miß­lich­kei­ten ver­ant­wort­lich mach­ten, die Schwät­zer und Glücks­rit­ter, die Cle­ve­ren und Aus­ge­buff­ten. Es kom­men zu vie­le, die mit Pfrün­den und Stel­len ver­sorgt wer­den wol­len, aber zu weni­ge, die für eine Idee etwas zu ris­kie­ren bereit sind.

Eine Par­tei, die ange­paßt auf inne­re Demo­kra­tie setzt, wird nicht die Bes­ten in ihre Gre­mi­en wäh­len. Sie wird im frag­wür­di­gen Ver­ständ­nis des heh­ren Begriffs Loya­li­tät vor allem Abspra­chen und Kun­ge­lei­en fol­gen, mit denen jene nach vorn kom­men, die dann ihre Vasal­len ver­sor­gen kön­nen. Die Men­ta­li­tät des Par­tei­en­staa­tes ist längst schon jene, die auch die AfD bestimmt.

Das Sys­tem nivel­liert die­se neue Kraft erfolg­reich ein; mag sein, es domes­ti­ziert sie. Und so haben es die weni­gen mit Anspruch und Sen­dung schwer, einen mög­lichst radi­kal-kor­rek­ti­ven Kurs zu steu­ern. Etwa in die­sem Zusam­men­hang zitiert Cur­tis Yar­vin den Jako­bi­ner Saint-Just: „Wer eine hal­be Revo­lu­ti­on macht, gräbt sein eige­nes Grab.“

Die AfD wird in Ber­lin und in den Lan­des­haupt­städ­ten vom bis­he­ri­gen Estab­lish­ment zwar geh­aßt, aber sie par­ti­zi­piert den­noch von dem, was die­ses Estab­lish­ment an Kom­fort auch für sie ein­ge­rich­tet hat.

Klar bleibt die AfD zunächst ein­zig wähl­ba­re Par­tei. Es gibt kein ande­res Gegen­ge­wicht zu den Sta­gna­teu­ren. Sobald sie jedoch an der Macht betei­ligt ist, wird sie noch ein­mal die Fra­ge zu klä­ren haben, ob sie sich – wie längst schon in der Legis­la­ti­ve – auch in der Exe­ku­ti­ve so ein­rich­ten will wie jene, die sich dort schon seit Jahr­zehn­ten sanier­ten und satu­rier­ten. Oder ob sie ihre Kräf­te so mobi­li­siert, daß sich die alte und über­frem­de­te Nati­on noch ein­mal neu zu grün­den versteht.

Wir erle­ben, so Ijo­ma Man­gold tref­fend, eine „kul­tu­rel­le Schub­um­kehr“, einen „Vibe-shift“ (Niall Fer­gu­son) als Aus­druck des Gesin­nungs­wan­dels, der bis­he­ri­ge Selbst­ver­ständ­nis­se von den Acht­und­sech­zi­gern bis zur Woke­neß revi­diert. Das Pen­del, so Man­gold, von den „woken“ Kräf­ten mäch­tig ange­sto­ßen, schwingt mit vol­ler Ener­gie zurück.

Bis­her scheint das ein selbst­tra­gen­der und sich eigen­dy­na­misch for­cie­ren­der Pro­zeß zu sein, von der AfD eher aus­ge­nutzt als geför­dert. Die­se Kraft aber braucht Rich­tung und Ziel.