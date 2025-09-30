30. September 2025

Herbst der Reformen?

Heino Bosselmann / 12 Kommentare

Der „Herbst der Reformen“ mündet gerade in die leise Depression der Nachsaison.

Die Hoff­nung, mit der enor­me Finanz­ge­fah­ren her­auf­be­schwö­ren­den Schul­den­last kön­ne zunächst mal jeder noch ein Stück wei­ter­re­gie­ren, erweist sich als Trug­schluß. Ganz zu schwei­gen vom Wort­bruch, der sie auslöste.

Die „Lud­wigs­bur­ger Kreis­zei­tung“ notiert am 26. September:

Bis­lang hat die Koali­ti­on nicht mehr zu bie­ten als die teu­re Illu­si­on eines Wachs­tums­pro­jekts. Ohne Inves­ti­tio­nen auf Pump wür­de das Brut­to­in­lands­pro­dukt sta­gnie­ren. Fach­leu­te mah­nen Struk­tur­re­for­men, Mut und Ent­schlos­sen­heit an. Das Gere­de vom ‚Herbst der Refor­men‘ jedoch ist und war nur eine Flos­kel, die Erwar­tun­gen schür­te, aber wenig Sub­stanz lie­fer­te. Indem Bun­des­kanz­ler Fried­rich Merz und Frak­ti­ons­chef Jens Spahn den Begriff nun aus dem Koali­ti­ons-Sprech strei­chen, stel­len sie sich einer Rea­li­tät, die den Bür­gern ohne­hin schmerz­lich bewußt ist: Wer so tut, als lie­ßen sich die Ver­säum­nis­se der Poli­tik in einer bun­ten Jah­res­zeit abräu­men, obwohl zen­tra­le Reform­the­men in Kom­mis­sio­nen ver­la­gert wur­den, braucht sich über wach­sen­de Poli­tik­ver­dros­sen­heit nicht zu wundern.

Es ist kein Ruck zu ver­spü­ren. Der Begriff „Struk­tur­re­form“ geht auf im gebläh­ten Phra­sen­wort­schatz der ver­däm­mern­den Ber­li­ner Repu­blik. Denn mehr noch als „ver­bes­ser­te Infra­struk­tur“ und „Büro­kra­tie­ab­bau“ bräuch­te es – als Vor­aus­set­zung eben dafür – den Impe­tus eines erfri­schen­den Neu­auf­bruchs, bedürf­te es einer Idee, eines „Spi­rits“, den im Land aber gera­de nie­mand zu inspi­rie­ren ver­mag, auch nicht die AfD, deren famo­ser Erfolg vor allem daher rührt, zwar ein­zi­ge ech­te „Alter­na­ti­ve“, vor allem aber Adres­se aller Frus­trier­ten zu sein.

Ver­dankt sich die wach­sen­de Wäh­ler­gunst nun tat­säch­lich der Anzie­hungs­kraft der Par­tei oder wird sie vom ver­stärk­ten Wider­wil­len der Leu­te gegen Block und Brand­mau­er aus­ge­löst? Die „Omas gegen Rechts“ etwa dürf­ten unfrei­wil­lig eher als Wahl­hel­fer für die AfD gel­ten kön­nen, als effek­tiv gegen sie wirk­sam zu sein.

Ohne ihre Ver­diens­te schmä­lern zu wol­len: Die AfD schwimmt auf einer Wel­le der Ent­täusch­ten und Ver­är­ger­ten. Gut so. Nur soll­te sie kri­tisch ver­mei­den, dabei ein­fach Treib­gut zu werden.

Einer­seits von „grup­pen­be­zo­ge­ner Men­schen­feind­lich­keit“ der Geg­ner dis­kri­mi­niert, stig­ma­ti­siert und kri­mi­na­li­siert, ord­net sich die Par­tei dort, wo sie es in die Par­la­men­te geschafft hat, auf­fal­lend woh­lig in das Sys­tem ein, wird von den Wir-sind-mehr-Par­tei­en zwar immer noch geschmäht, fährt aber – wie ihre Geg­ner – fet­te Diä­ten ein und macht es sich in der Demo­kra­tie ganz höfisch bequem. Je mehr Abge­ord­ne­te es wer­den, umso ruhi­ger lebt es sich für die ein­zel­nen. Hin­ter den ers­ten zwei Rei­hen wächst die Zahl der gechill­ten Hinterbänkler.

So zahl­reich jeden­falls sind die Leis­tungs­trä­ger und leb­haft Enga­gier­ten nicht, und erklär­ter­ma­ßen will die AfD gera­de kei­ne „Par­tei neu­en Typs“ sein, son­dern geriert sich, zumal die Zustim­mungs­wer­te exor­bi­tant stei­gen, nur all­zu gern als noch demo­kra­ti­scher als die Demokraten.

Wobei still zu fra­gen bleibt, ob die gegen­wär­ti­ge mul­ti­ple Kri­se des Lan­des noch demo­kra­tisch, also über das Aus­zäh­len von Stim­men und eine dar­aus resul­tie­ren­de neue Legis­la­ti­ve und Exe­ku­ti­ve – erst in den Län­dern, irgend­wann gar im Bund – zu ret­ten ist. Selt­sam, wie auf­wen­dig einer­seits zu Umfra­ge­wer­ten ora­kelt wird und wel­che bun­te Zah­len­mys­tik an Strei­fen- und Tor­ten­dia­gram­men das aus­löst, wäh­rend es ande­rer­seits kaum je um Ideen und Inhal­te geht.

Oli­ver Weber pro­ble­ma­ti­siert in der FAZ vom 30. Sep­tem­ber den Wan­del von Volks- zu Staatsparteien:

Uni­on und SPD ver­lie­ren ihren Volks­par­tei­en­cha­rak­ter und nähern sich statt­des­sen einem Par­tei­en­ty­pus an, der den Ver­lust der gesell­schaft­li­chen Bin­dun­gen durch mehr Nähe zum Staat kom­pen­siert. Dass die Ämter­pa­tro­na­ge zunimmt, ist eine unaus­weich­li­che Fol­ge der wach­sen­den Ent­frem­dung von Par­tei­en­sys­tem und Gesell­schaft. (…) Schon Mit­te der Neun­zi­ger­jah­re pro­gnos­ti­zier­ten die Par­tei­for­scher Peter Mair und Richard S. Katz, dass die Volks­par­tei­en den Cha­rak­ter von staats­na­hen Kar­tell­par­tei­en anneh­men wür­den. (…) Der direk­te Weg von der Uni­ver­si­tät in die Par­tei­zen­tra­le ist auch des­we­gen häu­fi­ger gewor­den, weil es kaum noch ein gesell­schaft­li­ches Nah­feld der Par­tei­en gibt, auf dem man sich zuerst bewäh­ren könn­te. (…) Doch der Ver­lust der gesell­schaft­li­chen Bin­dun­gen geht unwei­ger­lich mit einer Zunah­me der Ämter­pa­tro­na­ge ein­her. (…) Die Par­tei­en, so könn­te man ganz unpo­le­misch For­schun­gen zur Kar­tel­lie­rung des Par­tei­we­sens zusam­men­fas­sen, wer­den Staats­par­tei­en – nicht aus Kor­rup­ti­ons­grün­den oder inne­rer Dege­ne­ra­ti­on, son­dern auf­grund eines all­ge­mei­nen sozia­len Wan­dels, der zu einer inzwi­schen kaum noch über­brück­ba­ren Ent­frem­dung von Par­tei­en und Gesell­schaft geführt hat.

Woll­ten und soll­ten wir in die­ser Ten­denz tat­säch­lich immer noch mehr Demo­kra­tie wagen oder wäre es nicht Zeit für einen Dezi­sio­nis­mus, der exis­ten­ti­ell not­wen­di­ge Kor­rek­tu­ren ganz gera­de durch­zieht – gegen­über der Über­mi­gra­ti­on, der Über­bü­ro­kra­ti­sie­rung und Über­ideo­lo­gi­sie­rung. Wäre eine sol­che Kraft jetzt oder spä­ter allein demo­kra­tisch legi­ti­miert denk­bar und blie­be sie lan­ge genug an der Macht, um die nötigs­ten Zie­le zu erreichen?

Rad­le ich zwi­schen sechs und sie­ben Uhr durch die Stadt, begeg­nen mir jene, die früh mit ech­ter Wert­schöp­fung begin­nen, die Hand­werks­fir­men, die Dienst­leis­ter. Jene, die von deren Steu­ern leben, tru­deln erst so ab neun mit einem Ther­mo­be­cher Kaf­fee in den Büros ein, nicht eben vol­ler Ener­gie, aber dafür im Sak­ko fei­nen Zwirns.

Man spürt die­se Ver­schie­bung: Immer mehr Ver­wal­ter für immer weni­ger Wert­schöp­fer. Immer mehr Poli­tik, immer weni­ger Wirt­schaft. Rech­net man Bun­des­tag und Lan­des­par­la­men­ten zusam­men, gibt in Deutsch­land etwa 2.500 Par­la­men­ta­ri­er. Was für ein legis­la­ti­ver Luxus! Gar nicht zu reden von der Mas­se der Ali­men­tier­ten, die aus allen Repro­duk­ti­ons­pro­zes­sen gänz­lich her­aus­ge­hal­ten und nur noch zur Kon­sum­ti­on auf­ge­ru­fen sind.

Um Bis­marck auf­zu­ru­fen: Mit Reden und Majo­ri­täts­be­schlüs­sen wer­den auch die gegen­wär­ti­gen gro­ßen Fra­gen der Zeit nicht zu ent­schei­den sein, auch nicht durch den Black­rock-Buch­hal­ter Fried­rich Merz. Dazu sind die Zustän­de hier­zu­lan­de längst zu weit verkommen.

Nur: Wer soll­te eine neue Auto­ri­tät im Sin­ne illi­be­ra­le­rer Demo­kra­tie aus­for­men, wie ent­wi­ckel­te sie poli­ti­sches Cha­ris­ma gegen die „Kathe­dra­le“ in der Les­art von Cur­tis Yar­vin? Und woher wüch­se ihr die Kraft einer Bewe­gung zu, die sie trägt? Da ist wenig in Sicht, weder in den staats- bzw. steu­er­fi­nan­zier­ten Par­la­men­ten noch im öffent­li­chen Dienst und selbst all­zu wenig in der erfolgs­eu­pho­ri­sier­ten Anhän­ger­schaft der AfD.

Eine Par­tei von Kraft und Geist bräuch­te die Früh­auf­ste­her, die Leis­tungs­trä­ger, die Klu­gen, die Geist­rei­chen und die risi­ko­be­reit Muti­gen, min­des­tens aber jene, die trotz aller Wid­rig­kei­ten min­des­tens ihr eige­nes Leben im Griff haben.

Nur haben die Ver­fol­gung und Dis­kri­mi­nie­rung der AfD den Neben­ef­fekt, daß die kri­ti­schen Intel­lek­tu­el­len, die meis­ten Hand­wer­ker und die Selb­stän­di­gen gesun­den Men­schen­ver­stan­des, der fit­te­re Bestand der aka­de­mi­schen Jugend und über­haupt der kul­ti­vier­te Teil der Gesell­schaft ihr weni­ger zuströ­men, inso­fern sie wegen der McCar­thy-Rigo­ro­si­tät von links um beruf­li­che Exis­tenz und Kar­rie­re zu fürch­ten haben.

Um so mehr kom­men jene, die nichts zu ver­lie­ren haben – Rent­ner mit feh­len­dem Arti­ku­la­ti­ons­raum, die end­lich mal Anspra­che fin­den, Lebens­ent­täusch­te und Zukurz­ge­kom­me­ne, die weni­ger sich selbst als schon immer die Umstän­de für ihre Miß­lich­kei­ten ver­ant­wort­lich mach­ten, die Schwät­zer und Glücks­rit­ter, die Cle­ve­ren und Aus­ge­buff­ten. Es kom­men zu vie­le, die mit Pfrün­den und Stel­len ver­sorgt wer­den wol­len, aber zu weni­ge, die für eine Idee etwas zu ris­kie­ren bereit sind.

Eine Par­tei, die ange­paßt auf inne­re Demo­kra­tie setzt, wird nicht die Bes­ten in ihre Gre­mi­en wäh­len. Sie wird im frag­wür­di­gen Ver­ständ­nis des heh­ren Begriffs Loya­li­tät vor allem Abspra­chen und Kun­ge­lei­en fol­gen, mit denen jene nach vorn kom­men, die dann ihre Vasal­len ver­sor­gen kön­nen. Die Men­ta­li­tät des Par­tei­en­staa­tes ist längst schon jene, die auch die AfD bestimmt.

Das Sys­tem nivel­liert die­se neue Kraft erfolg­reich ein; mag sein, es domes­ti­ziert sie. Und so haben es die weni­gen mit Anspruch und Sen­dung schwer, einen mög­lichst radi­kal-kor­rek­ti­ven Kurs zu steu­ern. Etwa in die­sem Zusam­men­hang zitiert Cur­tis Yar­vin den Jako­bi­ner Saint-Just: „Wer eine hal­be Revo­lu­ti­on macht, gräbt sein eige­nes Grab.“

Die AfD wird in Ber­lin und in den Lan­des­haupt­städ­ten vom bis­he­ri­gen Estab­lish­ment zwar geh­aßt, aber sie par­ti­zi­piert den­noch von dem, was die­ses Estab­lish­ment an Kom­fort auch für sie ein­ge­rich­tet hat.

Klar bleibt die AfD zunächst ein­zig wähl­ba­re Par­tei. Es gibt kein ande­res Gegen­ge­wicht zu den Sta­gna­teu­ren. Sobald sie jedoch an der Macht betei­ligt ist, wird sie noch ein­mal die Fra­ge zu klä­ren haben, ob sie sich – wie längst schon in der Legis­la­ti­ve – auch in der Exe­ku­ti­ve so ein­rich­ten will wie jene, die sich dort schon seit Jahr­zehn­ten sanier­ten und satu­rier­ten. Oder ob sie ihre Kräf­te so mobi­li­siert, daß sich die alte und über­frem­de­te Nati­on noch ein­mal neu zu grün­den versteht.

Wir erle­ben, so Ijo­ma Man­gold tref­fend, eine „kul­tu­rel­le Schub­um­kehr“, einen „Vibe-shift“ (Niall Fer­gu­son) als Aus­druck des Gesin­nungs­wan­dels, der bis­he­ri­ge Selbst­ver­ständ­nis­se von den Acht­und­sech­zi­gern bis zur Woke­neß revi­diert. Das Pen­del, so Man­gold, von den „woken“ Kräf­ten mäch­tig ange­sto­ßen, schwingt mit vol­ler Ener­gie zurück.

Bis­her scheint das ein selbst­tra­gen­der und sich eigen­dy­na­misch for­cie­ren­der Pro­zeß zu sein, von der AfD eher aus­ge­nutzt als geför­dert. Die­se Kraft aber braucht Rich­tung und Ziel.

Heino Bosselmann

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Kommentare (12)

RMH

30. September 2025 13:18

Man kann es kurz fassen:
Die Union hatte die Möglichkeit, mit der AfD nicht nur einen Herbst der Reformen zu haben, sondern eine ganze Legislaturperiode der Reformen. Chancen vertan.

Majestyk

30. September 2025 14:37

Die Frage, ob die AfD Deutschland entscheidend reformieren kann, wird vom Autor doch selber beantwortet. Eigentlich müßte die Frage lauten, ob sich die Reform der BRD überhaupt lohnt. Jenem Staat, der vor allem dazu dient, deutsches Geld umzuverteilen, und zumindest ärmere Deutsche zwingt, Platz zu machen für frisches Blut. Ich halte es für illusorisch, daß die AfD die Feminisierung der Politik oder den Standesdünkel der Beamten antasten wird, und eine Partei, die selber Überwachung fordert für von der Politik geschaffene Probleme und die autoritär über das Schicksal der Jugend verfügen will, wird sich kaum autoritären Überwachungsplänen entgegenstellen. Ob der Deutsche e-ID verpaßt bekommt oder SKS, wird sowieso nicht im Bundestag entschieden. Wem es um deutsche Kultur und Identität geht, dem gibt die AfD doch jetzt schon die Antwort. Wenn der Gewinn „migrantischer“ Stimmen, auch in eigentlich undenkbaren Ausländerräten gefeiert wird, ist von jener Partei doch kaum ein ehrliches Handeln zur Wahrung eigener Identität zu erwarten. Erst recht nicht jene erträumte Remigration, die als Gedanke eh nicht in der AfD geboren wurde. Ja, man wählt sie zwar, die AfD, aber eigentlich ist das Selbstbetrug. Ein hochkorruptes System reformiert man nicht durch Teilhabe am selbigen. Das ist so abwegig wie der Gedanke, man könne die Mafia entkriminalisieren, wenn man V-Leute einschleust.

Ernestine

30. September 2025 14:39

Die AfD ist nur so gut wie ihre Mitglieder bzw. Wähler. In meinem Kreisverband im Westen sehe ich - von Ausnahmen abgesehen - kaum nennenswertes politisches Engagement. Die Menschen meines Alters, die "Boomergeneration", haben sich oft eingerichtet, zehren noch von ihrem Reichtum. Segeln, Reiten, Reisen als Lebensinhalt. Brennen für die Politik kann man nicht verordnen. Unsere kleine Kreistagsfraktion - pflichtbewusste Staatsbürger, die Engagement da zeigen wollte, wo es nötig wäre, es aber keiner macht. Wir sind eine müde Truppe. Ich spiele mehr in einem Schauspiel mit, als dass ich Politik mache. Was also tun? Zurück zur eigenen Berufung. Glauben, Metapolitik - in meinem Fall. Und hoffen, dass die Gesellschaft sich langsam in guter Weise verändert. Ohne das wird es keine nachhaltige politische Wende geben.

Majestyk

30. September 2025 14:39

@ RMH:
Irgendwie hält sich hartnäckig der Irrglaube, die Union sei Getriebener linker Politik und nicht einer der eigentlichen Architekten jenes "Neuen Deutschlands". 

fw87

30. September 2025 15:32

@ Majestyk:
Ja, richtige Analyse zur Union. Der Kern rechter Politik müsste doch der Souveränitätsgedanke sein ("Subjektwerdung"). Ansonsten werden wir doch niemals wirklich vom Fleck kommen. Das wurde von der Union aber nie auch nur ansatzweise vertreten. Und auch in der AfD ist der Souveränitätsgedanke noch ein zartes Pflänzchen sozusagen. Eine Koalition mit der Union zum jetzigen Zeitpunkt könnte da in dieser grundsätzlich positiven Entwicklung viel kaputt machen (gelinde ausgedrückt).

Laurenz

30. September 2025 16:14

Es ist günstiger, wenn der Karren so weit in den Dreck gefahren wird, daß die AfD quasi alleine an die Macht kommt. Da gibt es keine Ausflüchte, irgendein hasnwurstiger Koalitionspartner sei schuld.

MARCEL

30. September 2025 16:20

Vorweggeschickt: "Keine Kultur ist zweimal jung" (John Bagot Glubb 1897-1986)
Will heißen: Ehrlicherweise muss zugegeben werden, dass die Zeit Deutschlands/Europas (vielleicht auch Russlands und die der USA!) abgelaufen ist.
Zur Tagesaktualität: Den Machthabern bleibt nur die Wahl zwischen Brandmauer niederreißen oder offener Krieg mit Russland (als katastrophales und finales Ablenkungsmanöver).
An Letzterem wird ernsthafter gearbeitet, so mein Eindruck.
(Eine dritte Wahl wäre mit einem Eil-Verbot der AfD eher theoretisch gegeben)
Nie zuvor hatte ich den Eindruck, die Zeit so rasant wie in einer Sanduhr verrinnen zu sehen...

Le Chasseur

30. September 2025 16:50

@Marcel
"Den Machthabern bleibt nur die Wahl zwischen Brandmauer niederreißen oder offener Krieg mit Russland (als katastrophales und finales Ablenkungsmanöver)."
Ich weiß nicht, ob die Machthaber so irre sind, dass sie einen direkten, "heißen" Krieg mit Russland riskieren. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie die Lage gerade so weit anheizen, dass sie den Kriegsfall ausrufen können, um dann Wahlen auszusetzen (wie es in der Ukraine ja bereits der Fall ist), das Militär im Inneren einzusetzen und Bürgerrechte außer Kraft zu setzen. Das ganze Drohnentheater, das gerade stattfindet, könnte diesem Zweck dienen.

MarkusMagnus

30. September 2025 16:59

Für Reformen müsste man zuerst einmal den GEZ-Zwangs-Staatsfunk abschaffen bzw. zurechtstutzen. Es ist mittlerweile mehr als eine Unverschämtheit, was der ÖRR abliefert.
Ich lasse mir von GEZ-Nichtsnutzen wie Hayali, Bossetti, Böhmermann usw. auch nichts mehr über "rechts" und "Nazis" erzählen, solange es die GEZ in ihrer jetzigen Form (Haushaltsabgabe) gibt. Im 3. Reich gab es auch schon Rundfunkgebühren für Volksempfänger. Aber nicht mal Goebbels hatte die Frechheit, Gebühren zu verlangen, selbst wenn man überhaupt kein Gerät hat.
Was die abziehen, ist schon kriminell. GEZ abschaffen. Ich bin weiss Gott nicht mit allem einverstanden, was die AFD so von sich gibt. Aber alleine für diese Forderung, die GEZ abzuschaffen, wähle ich sie.

Majestyk

30. September 2025 17:12

@ fw87:
Damit Deutschland bzw. dessen Volk nicht vollumfänglich souverän wird, hat sich die Union doch ihr europäisches Haus mit deutschem Geld gebaut. Das Land ist doch auch nicht gegen den Willen des Großkapitals vergrünt. Ich kann die Bevölkerung dahingehend kognitiv beeinflussen, daß sie gegen eigene Industrie, Flughäfen, Autobahnen, Kraftwerke auf die Straße geht, ich kann sie aber auch für den Bau von Stauseen, Schifffahrtskanälen oder Bahnstrecken begeistern. Irgendwie hat man es geschafft, die Leute dank Dauerkonsum und dem erwähnten Reisen, Segeln, Reiten zu lobotomieren. Herr Bosselmann spricht von 2500 Parlamentariern, in Wirklichkeit ist der Politikbetrieb Futtertrog für Hunderttausende (Parteien, Stiftungen, Verbände uvm.) Dazu kommen noch die ganzen Sozialbetriebe, die in Wissen Schaffenden und der neue Klerus, sprich die Medien, von der Schutzgeldmafia Gewerkschaft ganz zu schweigen. Da wundert es nicht, daß sich kaum mal jemand fragt, warum ein Großteil des Einkommens weggeschröpft wird, man für Lebensmittel oder eigenen Boden derart Steuern zahlen soll und selbst das Regenwasser, welches auf den eigenen Boden fällt, gebührenpflichtig ist. Als Normalbürger guckst du da in die Röhre. Der komplette Apparat ist eine einzige Umverteilungsmaschine. Da war's im Feudalzeitalter wenigstens ehrlicher, da kannte ein jeder seinen Platz.

Majestyk

30. September 2025 17:39

@ MARCEL:
Dem großen Krieg hat Trump doch einen Riegel vorgeschoben. Waffen aus den USA, die an Kiew geliefert werden, müssen zukünftig bezahlt werden. Wollen die Europäer, daß die USA Rußland sanktionieren, müssen sie erst selber jene Sanktionen umsetzen, die hintenrum ja stets unterlaufen wurden. Hinter seinen für ihn typischen Verhandlungsmethoden hat Trump klar zu verstehen geben, daß die USA Rußland in keinem Fall militärisch angreifen werden, erst recht nicht mit Atomwaffen. Hat Putin begriffen und Trump eine Laufzeitverlängerung des Atomwaffenbegrenzungsvertrags angeboten. Trump wird seinen Deal mit Rußland machen, und die europäischen Kriegshetzer müssen entweder All-in gehen, wozu sie nicht in der Lage sind, oder ihren Lügendichtungen eine weitere hinzufügen und ihrer Bevölkerung demnächst erzählen, daß man doch noch nie im Krieg mit Rußland gestanden habe. Ohne die USA bleibt von der NATO nur der Schwanz übrig, und Trump hat den Europäern nun schon mehrfach signalisiert, daß er nicht bereit ist, sich vom Schwanz wedeln zu lassen. Die Starmers und Merzens sind nur scheinbar derart verblendet, daß sie Trump immer noch nicht für voll nehmen. Weltpolitik wird heute ohne Europa gemacht. Europäer dürfen höchstens anreisen, um sich an Kosten zu beteiligen, für Schlamassel, den sie angerichtet haben. So wie Wadephul kommende Woche im Nahen Osten.

Majestyk

30. September 2025 17:47

@ MARCEL:
"Keine Kultur ist zweimal jung"
Wie verträgt sich diese Aussage mit Chinas zweitem Frühling?
Eine solche Aussage hat doch stets nur Bestand, bis das Gegenteil bewiesen ist. Ich kann mich noch gut erinnern, wie es 2006 hieß, "noch nie hat die deutsche Nationalmannschaft in Dortmund verloren" und dann stand Italien plötzlich im Finale.