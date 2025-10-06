Ist etwas faul im Staate Thüringen?

von Alma Adam -- Anfang September 2024 warf ich meinen BAföG-Antrag in den Briefkasten vor Ort. Das Warten begann.

Ich stu­die­re inzwi­schen im Mas­ter, ver­fü­ge also über ein gan­zes Bache­lor­stu­di­um an Erfah­rung mit dem BAföG-Amt und weiß: Das Geld kommt eh nicht pünkt­lich. Das ist hier in Thü­rin­gen die Regel: Also, daß es nicht nur drei oder vier Mona­te braucht („nor­mal“) und es nur in Ein­zel­fäl­len ech­te Ver­spä­tun­gen gibt. Hier in Thü­rin­gen war­tet man gern sechs, sie­ben Mona­te auf über­haupt eine Rückmeldung.

Ich war­te­te also. Den Sep­tem­ber über, dann den gesam­ten Okto­ber, Novem­ber und Dezem­ber. Im Janu­ar wur­de ich etwas unge­dul­dig. Es fehl­te bis­her jede Ant­wort. Nicht ein­mal die­ses übli­che com­pu­ter­ge­nerier­te, auto­ma­ti­sche Schrei­ben war in mei­nem Brief­kas­ten gelandet.

Unauf­ge­for­dert sand­te ich also ein paar Doku­men­te hin­ter­her, die mir im Sep­tem­ber noch nicht vor­ge­le­gen hat­ten. Im Jahr davor hat­te ich bis Mai auf die ers­te Zah­lung war­ten müs­sen. Gro­ße Gedan­ken mach­te ich mir daher nicht.

Anfang Febru­ar (fünf Mona­te nach mei­nem Antrag) sand­te ich eine zwei­te schrift­li­che Nach­fra­ge ans Stu­den­ten­werk (natür­lich heißt es seit ein paar Jah­ren Stu­die­ren­den­werk), aber bis Ende des Monats hat­te ich nach wie vor kei­ne Ant­wort erhalten.

Unprak­tisch war das schon, denn die fol­gen­den Mona­te muß­te ich ein Pflicht­prak­ti­kum ableis­ten, im Aus­land. Mei­ne klei­ne Schwes­ter muß­te also immer wie­der nach Thü­rin­gen fah­ren und mei­nen Brief­kas­ten lee­ren. Ich rech­ne­te fest damit, wäh­rend des Aus­lands­auf­ent­hal­tes einen Bescheid zu erhal­ten. Aber nix da.

Anfang April 2025 (sie­ben Mona­te nach Antrags­stel­lung; ich befand mich damals in einer soge­nann­ten Bana­nen­re­pu­blik im „glo­ba­len Süden“, aber hier lief etli­ches ver­gleichs­wei­se glatt), noch nicht in Deutsch­land zurück, ver­such­te ich es mit einer Beschwer­de per Mail. Die­se blieb unbe­ant­wor­tet, auch als ich schon längst wie­der in der Hei­mat gelan­det war.

Wer stu­diert und BAföG bezieht, der ist davon zumin­dest in Tei­len abhän­gig. Man will sich ja aufs Stu­di­um kon­zen­trie­ren, ich zumin­dest will das und muß es auch. Mit zwei klei­nen Kin­dern, die den meis­ten Tag an mei­nem Rock­zip­fel hän­gen, blei­ben tag­täg­lich nur weni­ge Stun­den fürs Stu­di­um übrig. Stun­den, in denen ande­re Stu­den­ten ihren Hob­bies nach­ge­he, Stun­den; in denen ich von April 2025 an stän­dig dem BAföG-Amt hin­ter­her­ren­nen muss­te. Wer hat mit 22 bit­te genug Geld auf der hohen Kan­te, um ein hal­bes Jahr und län­ger aufs BAföG zu warten?

Ende Mai (acht­ein­halb Mona­te nach Antrags­stel­lung!) dann die erlö­sen­de Nach­richt: Zum Ende des Fol­ge­mo­nats wür­den mir die ers­ten (schon längst ver­stri­che­nen) sechs Mona­te seit Antrag­stel­lung aus­ge­zahlt. Erst auf Nach­fra­ge teil­te man mir mit, daß ich für das neue, (längst lau­fen­de) Semes­ter einen kom­plett neu­en Antrag wür­de stel­len müssen.

Halb so wild, immer­hin wür­de ja die aus­ste­hen­de Nach­zah­lung dem­nächst erfol­gen und somit die finan­zi­el­le Lage bis zum nächs­ten Bescheid geklärt sein. Der 30. Juni kam und ging, zunächst noch mit der Hoff­nung, daß die Aus­zah­lung sich nur um ein paar Tage ver­spä­ten wür­de, dann stand fest: Das wird nüscht. Ich hat­te Anfang Juni mein Kon­to gewech­selt, dies sofort bei Stu­den­ten­werk ange­mel­det und den­noch: Das Geld war ans alte, nicht mehr in Betrieb ste­hen­de Kon­to über­wie­sen worden.

Mit Ämtern zu tele­fo­nie­ren ist ein Graus, den­noch ver­such­te ich es immer wie­der, stets wur­de mir durch­ge­sagt, daß noch 10, 15, 20 Leu­te vor mir dran wären. Jetzt hab mal 2 Stun­den Zeit zum in-der-War­te­schlei­fe-hän­gen, wäh­rend die Kin­der bespaßt wer­den wol­len und dann Mit­tags­schlaf machen müs­sen, und die gan­ze Zeit läuft die­se däm­li­che Fahrstuhlmusik.

Nach zwei Stun­den dann end­lich: “Noch eine Per­son vor Ihnen in der War­te­schlei­fe”. Ich war­te­te gebannt, es war ja auch wirk­lich wich­tig; mein Mann ist noch Azu­bi und das BAföG ist nicht nur ein net­ter Neben­ver­dienst oder ein Geschenk vom Staat. Ich bekom­me das BAFöG zurecht – weil ich mich bis in die Nacht­stun­den abra­cke­re und tags­über die neue Gene­ra­ti­on schlau­er, höf­li­cher, gesun­der Kin­der her­an­zie­he.; weil ich top Noten schrei­be und mit Feu­er­ei­fer bei der Sache bin; weil ich nicht zum Spaß stu­die­re, son­dern aus ernst­haf­ter Lie­be zum Fach.

Naja, das ging mir so durch den Kopf, als ich die Minu­ten abwar­te­te, bis end­lich, end­lich mei­ne Fra­gen wür­den beant­wor­tet wer­den. Da mach­te es klack und tuut, tuut, tuut: Man hat­te auf­ge­legt, ehe noch die Jazz­me­lo­die zu ihrem kläg­li­chen Ende hat­te fin­den können.

Meh­re­re Brie­fe und Beschwer­de­mails (es gibt dafür eine extra ein­ge­rich­te­te Stel­le) spä­ter sah ich mich immer noch ohne Antwort.

Es muß 2024 und 2025 beson­ders schlimm gewe­sen sein mit dem BAföG, in Jena und Erfurt gab es sogar Demons­tra­tio­nen. Die Stu­den­ten wuß­ten teils nicht mehr, wie sie ihr Essen, ihre über­teu­er­ten WG-Zim­mer oder den Semes­ter­bei­trag über­wei­sen soll­ten. Völ­lig unklar, war­um das so ist und war­um nur in Thü­rin­gen: Eine in Nie­der­sach­sen stu­die­ren­de Freun­din bekam 2 Mona­te nach der erst­ma­li­gen Antrag­stel­lung das Geld über­wie­sen, wäh­rend ich mit mei­nem Fol­ge­an­trag (!) über 10 Mona­ten war­te­te. Das Stu­den­ten­werk Thü­rin­gen sagt, die Pro­ble­ma­tik läge nicht in der Mit­ar­bei­ter­zahl begründet.

Das glaub ich sofort: Ich hab schon oft genug gese­hen, wie lust­los dort gear­bei­tet wird und wie oft man x‑Mal um die glei­chen Doku­men­te gebe­ten wird, weil irgend­wo wäh­rend der Bear­bei­tung die Hälf­te ver­lo­ren gegan­gen ist – oder ein­fach nur, um Zeit zu schinden.

Ende August, fast genau ein Jahr nach der Bean­tra­gung, bekam ich das Geld über­wie­sen. Ich hat­te mit recht­li­chen Schrit­ten gedroht, dafür hät­te ich aber gar nicht das Klein­geld gehabt.

Zwei Wochen spä­ter tru­del­te dann der dazu­ge­hö­ri­ge Bescheid ein:

Die Frei­be­trä­ge für Ihre Geschwis­ter kön­nen nicht gewährt wer­den, da die not­wen­di­gen Unter­la­gen bis­her nicht ein­ge­reicht wor­den sind.

Ich wäre bald an die Decke gegan­gen. Im BAföG-Amt liegt mei­ne Geduld begra­ben – zusam­men mit min­des­tens 5 Kopien der Geburts­ur­kun­den mei­ner Kin­der und 3 Aus­ga­ben der Schul- und Stu­di­en­be­schei­ni­gun­gen mei­ner jün­ge­ren Geschwister.

Der neue BAfö­G­an­trag ist schon unter­wegs, wie­der ein ganz neu­er mit allen Unter­la­gen (JA, MEINE KLEINE SCHWESTER IST TATSÄCHLICH SCHÜLERIN, DA SIE MIT 14 SCHLICHT SCHULPFLICHTIG IST! Sehr gern laß ich es noch mal abstem­peln!) da ich jetzt im Mas­ter bin, und man weiß ja nie. Ich krieg schon schlech­te Lau­ne, wenn ich nur dran denke.