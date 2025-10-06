6. Oktober 2025

Ist etwas faul im Staate Thüringen?

Gastbeitrag

von Alma Adam -- Anfang September 2024 warf ich meinen BAföG-Antrag in den Briefkasten vor Ort. Das Warten begann.

Ich stu­die­re inzwi­schen im Mas­ter, ver­fü­ge also über ein gan­zes Bache­lor­stu­di­um an Erfah­rung mit dem BAföG-Amt und weiß: Das Geld kommt eh nicht pünkt­lich. Das ist hier in Thü­rin­gen die Regel: Also, daß es nicht nur drei oder vier Mona­te braucht („nor­mal“) und es nur in Ein­zel­fäl­len ech­te Ver­spä­tun­gen gibt. Hier in Thü­rin­gen war­tet man gern sechs, sie­ben Mona­te auf über­haupt eine Rückmeldung.

Ich war­te­te also. Den Sep­tem­ber über, dann den gesam­ten Okto­ber, Novem­ber und Dezem­ber. Im Janu­ar wur­de ich etwas unge­dul­dig. Es fehl­te bis­her jede Ant­wort. Nicht ein­mal die­ses übli­che com­pu­ter­ge­nerier­te, auto­ma­ti­sche Schrei­ben war in mei­nem Brief­kas­ten gelandet.

Unauf­ge­for­dert sand­te ich also ein paar Doku­men­te hin­ter­her, die mir im Sep­tem­ber noch nicht vor­ge­le­gen hat­ten. Im Jahr davor hat­te ich bis Mai auf die ers­te Zah­lung war­ten müs­sen. Gro­ße Gedan­ken mach­te ich mir daher nicht.

Anfang Febru­ar (fünf Mona­te nach mei­nem Antrag) sand­te ich eine zwei­te schrift­li­che Nach­fra­ge ans Stu­den­ten­werk (natür­lich heißt es seit ein paar Jah­ren Stu­die­ren­den­werk), aber bis Ende des Monats hat­te ich nach wie vor kei­ne Ant­wort erhalten.

Unprak­tisch war das schon, denn die fol­gen­den Mona­te muß­te ich ein Pflicht­prak­ti­kum ableis­ten, im Aus­land. Mei­ne klei­ne Schwes­ter muß­te also immer wie­der nach Thü­rin­gen fah­ren und mei­nen Brief­kas­ten lee­ren. Ich rech­ne­te fest damit, wäh­rend des Aus­lands­auf­ent­hal­tes einen Bescheid zu erhal­ten. Aber nix da.

Anfang April 2025 (sie­ben Mona­te nach Antrags­stel­lung; ich befand mich damals in einer soge­nann­ten Bana­nen­re­pu­blik im „glo­ba­len Süden“, aber hier lief etli­ches ver­gleichs­wei­se glatt), noch nicht in Deutsch­land zurück, ver­such­te ich es mit einer Beschwer­de per Mail. Die­se blieb unbe­ant­wor­tet, auch als ich schon längst wie­der in der Hei­mat gelan­det war.

Wer stu­diert und BAföG bezieht, der ist davon zumin­dest in Tei­len abhän­gig. Man will sich ja aufs Stu­di­um kon­zen­trie­ren, ich zumin­dest will das und muß es auch. Mit zwei klei­nen Kin­dern, die den meis­ten Tag an mei­nem Rock­zip­fel hän­gen, blei­ben tag­täg­lich nur weni­ge Stun­den fürs Stu­di­um übrig. Stun­den, in denen ande­re Stu­den­ten ihren Hob­bies nach­ge­he, Stun­den; in denen ich von April 2025 an stän­dig dem BAföG-Amt hin­ter­her­ren­nen muss­te. Wer hat mit 22 bit­te genug Geld auf der hohen Kan­te, um ein hal­bes Jahr und län­ger aufs BAföG zu warten?

Ende Mai (acht­ein­halb Mona­te nach Antrags­stel­lung!) dann die erlö­sen­de Nach­richt: Zum Ende des Fol­ge­mo­nats wür­den mir die ers­ten (schon längst ver­stri­che­nen) sechs Mona­te seit Antrag­stel­lung aus­ge­zahlt. Erst auf Nach­fra­ge teil­te man mir mit, daß ich für das neue, (längst lau­fen­de) Semes­ter einen kom­plett neu­en Antrag wür­de stel­len müssen.

Halb so wild, immer­hin wür­de ja die aus­ste­hen­de Nach­zah­lung dem­nächst erfol­gen und somit die finan­zi­el­le Lage bis zum nächs­ten Bescheid geklärt sein. Der 30. Juni kam und ging, zunächst noch mit der Hoff­nung, daß die Aus­zah­lung sich nur um ein paar Tage ver­spä­ten wür­de, dann stand fest: Das wird nüscht. Ich hat­te Anfang Juni mein Kon­to gewech­selt, dies sofort bei Stu­den­ten­werk ange­mel­det und den­noch: Das Geld war ans alte, nicht mehr in Betrieb ste­hen­de Kon­to über­wie­sen worden.

Mit Ämtern zu tele­fo­nie­ren ist ein Graus, den­noch ver­such­te ich es immer wie­der, stets wur­de mir durch­ge­sagt, daß noch 10, 15, 20 Leu­te vor mir dran wären. Jetzt hab mal 2 Stun­den Zeit zum in-der-War­te­schlei­fe-hän­gen, wäh­rend die Kin­der bespaßt wer­den wol­len und dann Mit­tags­schlaf machen müs­sen, und die gan­ze Zeit läuft die­se däm­li­che Fahrstuhlmusik.

Nach zwei Stun­den dann end­lich: “Noch eine Per­son vor Ihnen in der War­te­schlei­fe”. Ich war­te­te gebannt, es war ja auch wirk­lich wich­tig; mein Mann ist noch Azu­bi und das BAföG ist nicht nur ein net­ter Neben­ver­dienst oder ein Geschenk vom Staat. Ich bekom­me das BAFöG zurecht – weil ich mich bis in die Nacht­stun­den abra­cke­re und tags­über die neue Gene­ra­ti­on schlau­er, höf­li­cher, gesun­der Kin­der her­an­zie­he.; weil ich top Noten schrei­be und mit Feu­er­ei­fer bei der Sache bin; weil ich nicht zum Spaß stu­die­re, son­dern aus ernst­haf­ter Lie­be zum Fach.

Naja, das ging mir so durch den Kopf, als ich die Minu­ten abwar­te­te, bis end­lich, end­lich mei­ne Fra­gen wür­den beant­wor­tet wer­den. Da mach­te es klack und tuut, tuut, tuut: Man hat­te auf­ge­legt, ehe noch die Jazz­me­lo­die zu ihrem kläg­li­chen Ende hat­te fin­den können.

Meh­re­re Brie­fe und Beschwer­de­mails (es gibt dafür eine extra ein­ge­rich­te­te Stel­le) spä­ter sah ich mich immer noch ohne Antwort.

Es muß 2024 und 2025 beson­ders schlimm gewe­sen sein mit dem BAföG, in Jena und Erfurt gab es sogar Demons­tra­tio­nen. Die Stu­den­ten wuß­ten teils nicht mehr, wie sie ihr Essen, ihre über­teu­er­ten WG-Zim­mer oder den Semes­ter­bei­trag über­wei­sen soll­ten. Völ­lig unklar, war­um das so ist und war­um nur in Thü­rin­gen: Eine in Nie­der­sach­sen stu­die­ren­de Freun­din bekam 2 Mona­te nach der erst­ma­li­gen Antrag­stel­lung das Geld über­wie­sen, wäh­rend ich mit mei­nem Fol­ge­an­trag (!) über 10 Mona­ten war­te­te. Das Stu­den­ten­werk Thü­rin­gen sagt, die Pro­ble­ma­tik läge nicht in der Mit­ar­bei­ter­zahl begründet.

Das glaub ich sofort: Ich hab schon oft genug gese­hen, wie lust­los dort gear­bei­tet wird und wie oft man x‑Mal um die glei­chen Doku­men­te gebe­ten wird, weil irgend­wo wäh­rend der Bear­bei­tung die Hälf­te ver­lo­ren gegan­gen ist – oder ein­fach nur, um Zeit zu schinden.

Ende August, fast genau ein Jahr nach der Bean­tra­gung, bekam ich das Geld über­wie­sen. Ich hat­te mit recht­li­chen Schrit­ten gedroht, dafür hät­te ich aber gar nicht das Klein­geld gehabt.

Zwei Wochen spä­ter tru­del­te dann der dazu­ge­hö­ri­ge Bescheid ein:

Die Frei­be­trä­ge für Ihre Geschwis­ter kön­nen nicht gewährt wer­den, da die not­wen­di­gen Unter­la­gen bis­her nicht ein­ge­reicht wor­den sind.

Ich wäre bald an die Decke gegan­gen. Im BAföG-Amt liegt mei­ne Geduld begra­ben – zusam­men mit min­des­tens 5 Kopien der Geburts­ur­kun­den mei­ner Kin­der und 3 Aus­ga­ben der Schul- und Stu­di­en­be­schei­ni­gun­gen mei­ner jün­ge­ren Geschwister.

Der neue BAfö­G­an­trag ist schon unter­wegs, wie­der ein ganz neu­er mit allen Unter­la­gen (JA, MEINE KLEINE SCHWESTER IST TATSÄCHLICH SCHÜLERIN, DA SIE MIT 14 SCHLICHT SCHULPFLICHTIG IST! Sehr gern laß ich es noch mal abstem­peln!) da ich jetzt im Mas­ter bin, und man weiß ja nie. Ich krieg schon schlech­te Lau­ne, wenn ich nur dran denke.

Nichts schreibt sich
von allein!

Das Blog der Zeitschrift Sezession ist die wichtigste rechtsintellektuelle Stimme im Netz. Es lebt vom Fleiß, von der Lesewut und von der Sprachkraft seiner Autoren. Wenn Sie diesen Federn Zeit und Ruhe verschaffen möchten, können Sie das mit einem Betrag Ihrer Wahl tun.

Sezession
 DE58 8005 3762 1894 1405 98
NOLADE21HAL

Kommentare (0)