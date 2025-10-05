5. Oktober 2025

Deutscher Verlagspreis? Will ich nicht.

Götz Kubitschek

Das Magazin FREILICH hat sich die Preisträgerliste des zum siebten Mal ausgeschütteten Deutschen Verlagspreises vorgenommen und nachgeschaut, welchen Inhalten man da 80x 18000 Euro gönne. Herausgekommen ist erwartbar dies: Neben bemühten und rührenden Projekten haben auch Verlage Staatsgeld eingeheimst, die offen Antifa-Inhalte in Buchform transportieren.

Götz Kubitschek

Götz Kubitschek leitet den Verlag Antaios

Soll­te das ein Ende fin­den? Ja. Ist es von Rele­vanz? Jein. Soll­te man rech­te Ver­la­ge staat­lich för­dern? Nein. Das ist die Kurz­fas­sung mei­ner Ant­wor­ten auf FREI­LICH-Fra­gen. Hier ist die FREI­LICH-Recher­che, und unten ist die Lang­ver­si­on des Interviews:

– –

FREILICH: Herr Kubit­schek, wie bewer­ten Sie den Deut­schen Ver­lags­preis grund­sätz­lich? Ist er ein wich­ti­ges Signal für die Bran­che oder eher Symbolpolitik?

KUBITSCHEK: Mir per­sön­lich ist die­ser Preis egal, ich neh­me ihn kaum wahr. Das liegt zum einen dar­an, dass mein Ver­lag bis auf Wei­te­res kei­ner­lei Chan­ce hat, zu den „aus­ge­zeich­ne­ten“ Ver­la­gen zu gehö­ren. Zum ande­ren gießt die­se Gieß­kan­ne zu breit: 80 Prä­mi­en, 80 Güte­sie­gel? Das klingt nach För­der­an­trag, nach Coro­na-Bei­hil­fe, oder? Also: Der Deut­sche Ver­lags­preis ist nur inner­halb der Sze­ne und ein biss­chen im Feuil­le­ton ein The­ma. Er ist eine wei­te­re Infu­si­on für eine krän­keln­de Bran­che. Für den ein oder ande­ren Ver­lag mag es hübsch sein, mit einem zusätz­li­chen Sümm­chen in den Herbst zu gehen. Wer jedoch nur des­halb über­le­ben wür­de, ist sowie­so am Ende.

FREILICH: Der CDU-Kul­tur­staats­mi­nis­ter Wei­mer bezeich­ne­te die unab­hän­gi­gen Ver­la­ge als „Rück­grat unse­rer lite­ra­ri­schen Viel­falt“. Stim­men Sie dem zu oder hal­ten Sie das für Schönfärberei?

KUBITSCHEK: Irgend­et­was muss er ja sagen, um die­se „unab­hän­gi­gen“ Ver­la­ge und ihre Selbst­be­zeich­nung zu loben. Aber dem Herrn Wei­mer fällt ja nicht viel ein: „Viel­falt“ ist einer der tot­ge­quatsch­ten Begrif­fe unse­rer Zeit. Waren Sie zuletzt mal auf der Buch­mes­se in Frank­furt am Main oder Leip­zig? Die Viel­falt der Unab­hän­gi­gen ist gleich­för­mig, strom­li­ni­en­för­mig, selbst­ge­fäl­lig, und ohne die­se dut­zen­den För­der­töp­fe wäre die Hälf­te der Bücher und Ver­la­ge nicht vorhanden.

FREILICH: Wie sehen Sie die Rol­le des Staa­tes bei der För­de­rung von Ver­la­gen? Soll Kul­tur­po­li­tik neu­tral sein oder darf sie „poli­ti­sche Viel­falt“ auch aktiv steuern?

KUBITSCHEK: Es ist wie mit so vie­lem, das gut wäre, hät­te der Staat Qua­li­täts­maß­stä­be ober- und außer­halb von Par­tei- und Kli­en­tel­po­li­tik. Ich bin unbe­dingt für guten öffent­lich-recht­li­chen Rund­funk, denn der freie Markt wür­de Hoch­kul­tur zum eli­tä­ren Kon­sum machen und nicht in die Brei­te tra­gen. Aber in sei­nem der­zei­ti­gen Zustand ist, das muss ich nicht aus­füh­ren, der mit Zwangs­ge­büh­ren finan­zier­te Rund­funk eine okku­pier­te Ange­le­gen­heit. Das bedeu­tet: Der Staat soll­te Qua­li­tät för­dern, außer­dem welt­an­schau­lich und über­ge­ord­net das, was ihn und die Nati­on in ihrem Bestand stützt.

Auch an den Deut­schen Ver­lags­preis soll­ten die­se Maß­stä­be ange­legt wer­den: Aber unter sei­nen Preis­trä­gern fin­det sich eine Häu­fung von Ver­la­gen, die exakt in die Stoß­rich­tung des links-woken Gesell­schafts­um­baus pas­sen und sonst nicht beson­ders viel kön­nen, vor allem nicht gegen den Wind segeln. Die von Ihnen in Ihrer Recher­che her­aus­ge­ho­be­ne Edi­ti­on Nau­ti­lus bei­spiels­wei­se erhält, soweit ich das im raschen Durch­gang sah, zum drit­ten Mal in sie­ben Jah­ren 18 000 €. Ich bin mir sicher, dass außer­dem in die Hälf­te der Bücher die­ses Ver­lags bereits Über­set­zungs- und ande­re Publi­ka­ti­ons­för­de­run­gen geflos­sen sind. Berei­chert er die „poli­ti­sche Viel­falt“? Da fal­len mir ganz ande­re ein …

FREILICH: Wel­che Gefahr sehen Sie dar­in, dass sol­che Ver­la­ge mit „staat­li­chen Güte­sie­geln“ aus­ge­zeich­net werden?

KUBITSCHEK: Ach, wis­sen Sie: Gefahr ist ein viel zu gro­ßes Wort. Wenn man so etwas mor­gen streicht, was pas­siert dann? Es gibt ein paar Bücher weni­ger, die nie­mand braucht und die sowie­so kei­ne Wir­kung haben, wenn man davon absieht, dass ein paar Ver­lags­men­schen ihr Leben davon fris­ten. Es ist ein­fach so: Ein Milieu hat einen För­der­zir­kel kon­stru­iert und kreist um sich. Damit muss vor allem die­ser Zir­kel selbst zurecht­kom­men, also mit der Fra­ge: Tue ich irgend­et­was von Rele­vanz? Ich hal­te das alles also nicht für eine rie­si­ge Gefahr, son­dern für eine Ver­schwen­dung, die den lesen­den Teil eines gefähr­li­chen Milieus stützt. inso­fern: ein Unding!

FREILICH: Was bedeu­tet es für kon­ser­va­ti­ve oder patrio­ti­sche Ver­la­ge, wenn lin­ke Ver­la­ge staat­li­che Aus­zeich­nun­gen und Preis­gel­der erhal­ten, wäh­rend sie selbst häu­fig aus­ge­grenzt, igno­riert oder sogar kri­mi­na­li­siert werden?

KUBITSCHEK: Es bedeu­tet, dass bei uns, in unse­rer Sze­ne, der­zeit noch immer nur das­je­ni­ge erscheint und Bestand hat, was soli­de ist und Gegen­wind erträgt. Wir alle machen gute Bücher, müs­sen hart kal­ku­lie­ren, zit­tern ein wenig, wenn vol­le Palet­ten nach Wochen immer noch recht voll sind, und gera­ten in eupho­ri­sche Zustän­de, wenn plötz­lich Bewe­gung in den Bücher­berg kommt. Das ist bei mir bis heu­te so, nach fünf­und­zwan­zig Jah­ren noch immer: Genug­tu­ung dar­über und Stolz dar­auf, dass man nicht für die Katz arbeitete.

FREILICH: Wel­che Bot­schaft sen­det es an Autoren, Leser und die Gesell­schaft, wenn das Staats­mi­nis­te­ri­um für Kul­tur und Medi­en radi­ka­le, lin­ke Ver­la­ge auszeichnet?

KUBITSCHEK: Die Bot­schaft lau­tet: Die­se Leu­te sind ange­kom­men, das lin­ke Den­ken und Publi­zie­ren ist staat­lich geför­der­te Mit­te, der Anti­fa-Duk­tus ist Radi­kal­ver­ba­lis­mus, bezu­schuß­ter Über­trag vom Den­ken ins Han­deln, und die­ses Han­deln ist als Struk­tur zumin­dest in den USA gera­de kurz davor, als das ein­ge­stuft zu wer­den, was es ist: eine ter­ro­ris­ti­sche Vereinigung.

Wir spre­chen also über ein Milieu, das sich selbst für rele­vant und für die gro­ße Infra­ge­stel­lung der herr­schen­den Ver­hält­nis­se hält. Aber die Gret­chen­fra­ge war­tet abends nach dem ers­ten Schluck Wein auf ihre Pap­pen­hei­mer: Wie fühlt sich der Spa­gat an, wenn man sich selbst für radi­kal, revo­lu­tio­när und inde­pen­dent hält, aber von Staats­koh­le lebt?

FREILICH: Was bedeu­tet das für jun­ge Autoren, die jen­seits des lin­ken Main­streams schrei­ben? Müs­sen sie sich zwi­schen Anpas­sung und Aus­schluss entscheiden?

KUBITSCHEK: Wenn die­se Autoren Autoren sind, dann schrei­ben sie, was sie schrei­ben wol­len und müs­sen, also von innen her­aus schrei­ben müs­sen. Es gibt mitt­ler­wei­le genü­gend gute Ver­la­ge, die das mit mehr Aus­sicht auf Wahr­neh­mung und Rele­vanz ver­öf­fent­li­chen kön­nen als die­se lin­ken Buden. Und mein Rat ist sowie­so immer der: Wer Inter­es­se dar­an hat, die Gren­zen sei­ner Per­sön­lich­keit ken­nen­zu­ler­nen und ein Pro­fil zu ent­wi­ckeln, kan­ten­scharf, model­liert, der darf sich nicht in die lau­war­me Bade­wan­ne der För­der­sze­ne legen.

FREILICH: Glau­ben Sie, dass kon­ser­va­ti­ve und rech­te Ver­la­ge in Zukunft bes­se­re Chan­cen haben wer­den, sol­che Prei­se zu erhal­ten? Oder bleibt es ein Kampf gegen Windmühlen?

KUBITSCHEK: Ich will sol­che Prei­se nicht. Wer will schon ein Güte­sie­gel, das jedes Jahr an acht­zig Ver­la­ge ver­ge­ben wird? Mein Zer­ti­fi­kat sind aus­ver­kauf­te Titel, Leser­an­ru­fe, die nach ver­steck­ten Rest­ex­em­pla­ren fra­gen, empör­te Debat­ten, in denen gefragt wird, wie man es wagen kön­ne, so zu den­ken, Antritts­vor­le­sun­gen von Lite­ra­tur­pro­fes­so­ren, die Antai­os zum Gegen­stand haben, dem­nächst eine über­vol­le Bücher­mes­se in Hal­le, und so wei­ter. Mei­nen Sie, rech­te Ver­la­ge wären so, wie sie sind, wenn jedes Jahr der Kul­tur­staats­mi­nis­ter mit einer Lohn­tü­te vorbeikäme?

FREILICH: Wenn der Staat Kul­tur för­dern soll: Was wären in Ihren Augen sinn­vol­le Kri­te­ri­en? Qua­li­tät? Tra­di­ti­ons­pfle­ge? Markt­stär­ke? Oder soll­te Kul­tur auch einen Bei­trag zur natio­na­len Iden­ti­tät leis­ten? Sie spra­chen bereits davon, dass staat­li­che För­de­rung das stüt­zen müs­se, „was die Nati­on im Bestand trägt“. Kön­nen Sie das bit­te ausführen?

KUBITSCHEK: Immer muss die Qua­li­tät aus­schlag­ge­bend sein. Ich will das mal am Bei­spiel von Hör­spie­len zei­gen, bin ja ein pas­sio­nier­ter Hör­spiel-Hörer, Hör­buch auch, aber noch lie­ber eben die Über­tra­gung eines Romans in eine Art Hör­thea­ter. Aus der ARD-Media­thek, also finan­ziert mit Zwangs­ge­büh­ren, hör­te ich zuletzt in zwölf Tei­len „Früch­te des Zorns“ von John Stein­beck und „Unter­leu­ten“ von Julie Zeh. Bei­de Pro­duk­tio­nen sind erst­klas­sig, wirk­lich her­aus­ra­gend, und dafür sind Staats­gel­der gut ange­legt. Eben­so ist es nach wie vor mög­lich, im Leip­zi­ger Gewand­haus als Stu­dent ein Sin­fo­nie-Kon­zert zu besu­chen, denn die Kar­te ist erschwing­lich. Und auch der För­de­rung von Über­set­zun­gen und Illus­trie­run­gen guter Bücher kann ich viel abge­win­nen. Das alles berei­chert die Kul­tur, das kul­tu­rel­le Leben unse­rer Nati­on, und trägt Kön­nen und Hoch­kul­tur in die Breite.Für alles das und für noch viel mehr aus die­sem Bereich wäre Geld genug vor­han­den, wenn ich etwas zu sagen hät­te. Aber „Les­ben sind die bes­se­ren Väter“, Nau­ti­lus 2025 – die­ses Buch darf nicht geför­dert wer­den. Es hat sich am Markt zu bewäh­ren, punk­tum, und ich bin mir sicher, daß das vie­le ech­te Kön­ner und Künst­ler ins­ge­heim auch so sehen.

FREILICH: Sie sag­ten, dass Antai­os ohne­hin kei­ne Chan­ce habe. Wor­an liegt das Ihrer Mei­nung nach? An poli­ti­schen Vor­ur­tei­len, Aus­schluss­me­cha­nis­men oder einer geziel­ten Kul­tur­po­li­tik gegen kon­ser­va­ti­ve Verlage?

Antai­os hat kei­ne Chan­ce, weil Antai­os wirk­lich unab­hän­gig, nicht bloß Atti­tü­de ist, son­dern eine ech­te Herausforderung.

FREILICH: Wenn Sie die Jury direkt adres­sie­ren könn­ten, was wür­den Sie den Preis­ver­ge­bern ins Stamm­buch schreiben?

Wir brau­chen euch nicht.

Götz Kubitschek

Götz Kubitschek leitet den Verlag Antaios

Nichts schreibt sich
von allein!

Das Blog der Zeitschrift Sezession ist die wichtigste rechtsintellektuelle Stimme im Netz. Es lebt vom Fleiß, von der Lesewut und von der Sprachkraft seiner Autoren. Wenn Sie diesen Federn Zeit und Ruhe verschaffen möchten, können Sie das mit einem Betrag Ihrer Wahl tun.

Sezession
 DE58 8005 3762 1894 1405 98
NOLADE21HAL

Kommentare (0)