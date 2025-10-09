Lektion Ost: Reaktionäre Lebensübung

Und ja, für uns Her­an­wach­sen­de sah es in den Sech­zi­gern und Sieb­zi­gern so aus, als wür­de – kind­lich gespro­chen – am Ende wirk­lich alles gut. So wie nach den Trost­wor­ten aller Müt­ter. Die dunk­len Zei­ten, hör­ten wir, sie lägen schon hin­ter uns. Mit unse­rer Geburt, deren Platz auf dem Zeit­strahl, hät­ten wir Glück gehabt.

Indes: Es wird letzt­lich nichts gut. Mit die­ser Grund­ein­sicht gilt es zu leben.

Unser klei­nes Land, hieß es in den Sieb­zi­gern, blüh­te auf. Es streb­te auf, woll­te in die Höhe wie der gera­de neu gebau­te Ber­li­ner Fern­seh­turm, der zum Sym­bol einer Erfolgs­ge­schich­te ver­klärt wur­de, eine Kari­ka­tur des Turms zu Babel. Klas­sen­fahr­ten führ­ten gern ins Zen­trum von „Ber­lin – Haupt­stadt der DDR“, denn hier sah man: Es ging vor­an. So schien es.

End­lich wird’s doch wohl bes­ser, mein­ten sogar die Alten, die noch den Krieg kann­ten, von dem uns erzählt wur­de wie von einem lang­sam ver­blas­sen­den Alp­traum. Unvor­stell­bar war uns Nach­ge­bo­re­nen schon, daß die Eltern, min­des­tens aber die Groß­el­tern die­se Fins­ter­nis­se direkt erlit­ten hatten.

Krieg gab’s nun­mehr, so schien es, ja nur noch anders­wo – dort, wo das Welt-Böse eben noch nicht besiegt war, aber doch schon deut­lich zurückwich:

Wir spen­de­ten für die tap­fe­ren Viet­na­me­sen, die den „US-Aggres­sor“ besieg­ten. Was für ein Tri­umph dann in Sai­gon im April 1975, was für eine Nie­der­la­ge ande­rer­seits, sich iko­no­gra­fisch nie­der­schla­gend in den Bil­dern vom Flucht-Heli­ko­pter auf dem Dach der US-Bot­schaft, die­sem Last Exit der „Impe­ria­lis­ten“. Wir sahen’s mit Häme. Ach, wir hat­ten kei­ne Ahnung, denn noch fehl­te uns ein Mini­mum Übersicht …

Dazu seit den Sech­zi­gern all die „jun­gen afri­ka­ni­schen Natio­nal­staa­ten“, end­lich unab­hän­gig vom „kolo­nia­len Joch“, befreit von jun­gen Kämp­fern – so ähn­lich wie 1959 bereits das Kuba Fidel Cas­tros und Che Guevaras.

Die „fort­schritt­li­chen Kräf­te“, das Gute in der Welt, schie­nen durch nichts auf­zu­hal­ten, und daß es in Chi­le dann doch anders kam, daß Gene­ral Pino­chet dort 1973 mit einem von der CIA unter­stütz­ten Putsch die Allen­de-Regie­rung stürz­te, ver­stärk­te min­des­tens doch unse­re Sicher­heit, auf der rich­ti­gen Sei­te zu ste­hen, so wie das in der DDR statt­fin­den­de „Fes­ti­val des poli­ti­schen Lie­des“ die bes­se­ren Lie­der der bes­se­ren Men­schen zu prä­sen­tie­ren schien.

Daß sich das alles als so infan­ti­le wie gefähr­li­che Illu­si­on erwies, daß aus den „jun­gen afri­ka­ni­schen Natio­nal­staa­ten“ bei­na­he aus­nahms­los und offen­bar unwei­ger­lich bru­ta­le Dik­ta­tu­ren und schlim­me Klep­to­kra­tien wur­den, ja daß selbst das letz­te pro­gres­si­ve Bei­spiel, das von der Somo­za-Dik­ta­tur befrei­te Nika­ra­gua, gleich­falls die­sen Weg nahm, auf dem sein sym­pa­thi­scher Befrei­er Dani­el Orte­ga zu einem Ver­bre­cher am eige­nen Volk schrumpf­te, daß das alles so lief und sich die Welt eben nicht zum ver­meint­lich Guten wan­del­te, son­dern genau das blieb, was sie immer war, das ist wohl die Lek­ti­on, die jede Gene­ra­ti­on immer wie­der neu zu ler­nen hat.

So wie wir schließ­lich ein­ge­ste­hen muß­ten, daß für Chi­le die Pino­chet-Dik­ta­tur per­spek­ti­visch eher doch ein Segen war, so anzie­hend der Allen­de-Staats­o­zia­lis­mus auch anmutete … -

Die die Welt wie­der so ein­rich­ten, wie sie nun mal ist, die ihr das Ende gefähr­li­cher Illu­sio­nen ver­ord­nen, vor allem jener vom guten Men­schen, die­se erns­ten, selbst tra­gi­schen Reak­tio­nä­re, die Irr­we­ge kor­ri­gier­ten, sich die Hän­de schmut­zig machen und dabei teils bru­tal Träu­me been­den, haben nicht das sym­pa­thi­sche Gesicht Cas­tros, Orte­gas und Allen­des, sie sehen nun mal eher so aus wie Fran­cis­co Fran­co, Antó­nio de Oli­vei­ra Sala­zar, Augos­to Pino­chet, aber mit der so not­wen­di­gen Bit­ter­nis ihrer Art ret­ten sie meist gera­de noch das, was zu ret­ten ist – ein Mini­mum an insti­tu­tio­na­li­sier­ter Sta­bi­li­tät, derer wir alle im gro­ßen Dra­ma des Mensch­li­chen doch bedürfen.

Man lernt das nicht in der Schu­le, man lernt das vom Leben selbst und dann end­lich mit einem tie­fe­ren Blick in die Geschich­te, der doch immer ein Blick in die Abgrün­de ist.

Die Lin­ke, immer so hoff­nungs­voll und ver­meint­lich men­schen­freund­lich, gibt sich gern Attri­bu­te der Jugend, sie geriert sich etwa im Tik­Tok-Chic Hei­di Rei­chin­n­eks als hip­pe puber­tä­re Schön­heit, sie meint es bes­ser zu wis­sen als die lebens­erns­ten Alten, die ihr starr­sin­nig und unero­tisch im Wege stehen.

Und doch:

Noch jede Jugend gewinnt mit den Zügen des Alters jenen Pes­si­mis­mus, des­sen ruhi­ger Lebens­ernst irre Tur­bu­len­zen beru­higt und dümm­li­che wie gefähr­li­che Expe­ri­men­te been­det – Woke­neß als letz­tes ein­drucks­vol­les Bei­spiel, bizarr komisch, aber gleich­sam gefähr­lich durch die Liai­son von luxus­ge­bo­re­nen lin­ken Büger­söhn­chen und höhe­ren Töch­tern mit dem arro­gan­ten Links­li­be­ra­lis­mus ihrer Eltern.

Mag sein, ideell war die Lin­ke nie so erle­digt wie gegen­wär­tig. Und wenn sie in der deut­schen Links­par­tei gera­de den­noch 120.000 meist sehr jun­ge Leu­te ver­sam­meln, dann ist das nicht mehr als ein spät­som­mer­li­ches Fes­ti­val von Träu­mern und Neu­ro­ti­kern. Das darf man sogar mit inne­rem Respekt fest­stel­len: Ach, laßt sie doch noch ein wenig sich selbst fei­ern und Träu­men nach­hän­gen, die – zum Glück – gera­de mal wie­der aus­ge­träumt sind. Laßt sie das Böse weg­zu­mo­geln ver­su­chen. Aber: Der Win­ter kommt …

Letzt­lich erwies sich das „Viva la muer­te!“ der Falan­ge gegen­über „Ven­ce­re­mos!“ oder „No pasa­ran!“ doch als die stär­ke­re Losung, als die letzt­lich bes­se­re sowie­so, so düs­ter sie auch klingt. All­zu grel­les Licht bedarf der Düs­ter­nis als Wider­part. Unse­re gnos­tisch anmu­ten­de Ver­damm­nis ist leich­ter faß­lich als das immer so erwünsch­te Heil.

„Mit Aus­nah­me eini­ger Son­der­fäl­le neigt der Mensch nicht zum Guten“, schreibt E. M. Cioran. „Um die gerings­te nicht vom Bösen befleck­te Tat zu bege­hen, muß er sich über­win­den, sich Gewalt antun. (…) Das Gute, was war oder sein wird, es ist das, was nie­mals ist. (…) Ob sich unser reli­giö­ses Leben auf Hiob oder Pau­lus bezieht, es ist jeden­falls Streit, Exzeß, Zügel­lo­sig­keit.“ – Die ein­zi­gen Gegen­mit­tel – Abstand, Demut, Aske­se – erschei­nen nicht ver­mit­tel­bar, sie sind aber die Emp­feh­lun­gen der Reaktion.

Faust und Mephis­to­phe­les sind kei­ne sich aus­schlie­ßen­den Wesen, sie bedin­gen sich, sogar als ein und die­sel­be Per­son. „Zwei See­len woh­nen, ach! in mei­ner Brust, die eine will sich von der andern tren­nen …“ – Wir dür­fen anneh­men, wel­che die stär­ke­re ist.