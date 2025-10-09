9. Oktober 2025

Lektion Ost: Reaktionäre Lebensübung

Heino Bosselmann / 3 Kommentare

Sie haben uns DDR-Kinder mit einer Überdosis Geschichtsoptimismus geimpft.

Heino Bosselmann

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Und ja, für uns Her­an­wach­sen­de sah es in den Sech­zi­gern und Sieb­zi­gern so aus, als wür­de – kind­lich gespro­chen – am Ende wirk­lich alles gut. So wie nach den Trost­wor­ten aller Müt­ter. Die dunk­len Zei­ten, hör­ten wir, sie lägen schon hin­ter uns. Mit unse­rer Geburt, deren Platz auf dem Zeit­strahl, hät­ten wir Glück gehabt.

Indes: Es wird letzt­lich nichts gut. Mit die­ser Grund­ein­sicht gilt es zu leben.

Unser klei­nes Land, hieß es in den Sieb­zi­gern, blüh­te auf. Es streb­te auf, woll­te in die Höhe wie der gera­de neu gebau­te Ber­li­ner Fern­seh­turm, der zum Sym­bol einer Erfolgs­ge­schich­te ver­klärt wur­de, eine Kari­ka­tur des Turms zu Babel. Klas­sen­fahr­ten führ­ten gern ins Zen­trum von „Ber­lin – Haupt­stadt der DDR“, denn hier sah man: Es ging vor­an. So schien es.

End­lich wird’s doch wohl bes­ser, mein­ten sogar die Alten, die noch den Krieg kann­ten, von dem uns erzählt wur­de wie von einem lang­sam ver­blas­sen­den Alp­traum. Unvor­stell­bar war uns Nach­ge­bo­re­nen schon, daß die Eltern, min­des­tens aber die Groß­el­tern die­se Fins­ter­nis­se direkt erlit­ten hatten.

Krieg gab’s nun­mehr, so schien es, ja nur noch anders­wo – dort, wo das Welt-Böse eben noch nicht besiegt war, aber doch schon deut­lich zurückwich:

Wir spen­de­ten für die tap­fe­ren Viet­na­me­sen, die den „US-Aggres­sor“ besieg­ten. Was für ein Tri­umph dann in Sai­gon im April 1975, was für eine Nie­der­la­ge ande­rer­seits, sich iko­no­gra­fisch nie­der­schla­gend in den Bil­dern vom Flucht-Heli­ko­pter auf dem Dach der US-Bot­schaft, die­sem Last Exit der „Impe­ria­lis­ten“. Wir sahen’s mit Häme. Ach, wir hat­ten kei­ne Ahnung, denn noch fehl­te uns ein Mini­mum Übersicht …

Dazu seit den Sech­zi­gern all die „jun­gen afri­ka­ni­schen Natio­nal­staa­ten“, end­lich unab­hän­gig vom „kolo­nia­len Joch“, befreit von jun­gen Kämp­fern – so ähn­lich wie 1959 bereits das Kuba Fidel Cas­tros und Che Guevaras.

Die „fort­schritt­li­chen Kräf­te“, das Gute in der Welt, schie­nen durch nichts auf­zu­hal­ten, und daß es in Chi­le dann doch anders kam, daß Gene­ral Pino­chet dort 1973 mit einem von der CIA unter­stütz­ten Putsch die Allen­de-Regie­rung stürz­te, ver­stärk­te min­des­tens doch unse­re Sicher­heit, auf der rich­ti­gen Sei­te zu ste­hen, so wie das in der DDR statt­fin­den­de „Fes­ti­val des poli­ti­schen Lie­des“ die bes­se­ren Lie­der der bes­se­ren Men­schen zu prä­sen­tie­ren schien.

Daß sich das alles als so infan­ti­le wie gefähr­li­che Illu­si­on erwies, daß aus den „jun­gen afri­ka­ni­schen Natio­nal­staa­ten“ bei­na­he aus­nahms­los und offen­bar unwei­ger­lich bru­ta­le Dik­ta­tu­ren und schlim­me Klep­to­kra­tien wur­den, ja daß selbst das letz­te pro­gres­si­ve Bei­spiel, das von der Somo­za-Dik­ta­tur befrei­te Nika­ra­gua, gleich­falls die­sen Weg nahm, auf dem sein sym­pa­thi­scher Befrei­er Dani­el Orte­ga zu einem Ver­bre­cher am eige­nen Volk schrumpf­te, daß das alles so lief und sich die Welt eben nicht zum ver­meint­lich Guten wan­del­te, son­dern genau das blieb, was sie immer war, das ist wohl die Lek­ti­on, die jede Gene­ra­ti­on immer wie­der neu zu ler­nen hat.

So wie wir schließ­lich ein­ge­ste­hen muß­ten, daß für Chi­le die Pino­chet-Dik­ta­tur per­spek­ti­visch eher doch ein Segen war, so anzie­hend der Allen­de-Staats­o­zia­lis­mus auch anmutete … -

Die die Welt wie­der so ein­rich­ten, wie sie nun mal ist, die ihr das Ende gefähr­li­cher Illu­sio­nen ver­ord­nen, vor allem jener vom guten Men­schen, die­se erns­ten, selbst tra­gi­schen Reak­tio­nä­re, die Irr­we­ge kor­ri­gier­ten, sich die Hän­de schmut­zig machen und dabei teils bru­tal Träu­me been­den, haben nicht das sym­pa­thi­sche Gesicht Cas­tros, Orte­gas und Allen­des, sie sehen nun mal eher so aus wie Fran­cis­co Fran­co, Antó­nio de Oli­vei­ra Sala­zar, Augos­to Pino­chet, aber mit der so not­wen­di­gen Bit­ter­nis ihrer Art ret­ten sie meist gera­de noch das, was zu ret­ten ist – ein Mini­mum an insti­tu­tio­na­li­sier­ter Sta­bi­li­tät, derer wir alle im gro­ßen Dra­ma des Mensch­li­chen doch bedürfen.

Man lernt das nicht in der Schu­le, man lernt das vom Leben selbst und dann end­lich mit einem tie­fe­ren Blick in die Geschich­te, der doch immer ein Blick in die Abgrün­de ist.

Die Lin­ke, immer so hoff­nungs­voll und ver­meint­lich men­schen­freund­lich, gibt sich gern Attri­bu­te der Jugend, sie geriert sich etwa im Tik­Tok-Chic Hei­di Rei­chin­n­eks als hip­pe puber­tä­re Schön­heit, sie meint es bes­ser zu wis­sen als die lebens­erns­ten Alten, die ihr starr­sin­nig und unero­tisch im Wege stehen.

Und doch:

Noch jede Jugend gewinnt mit den Zügen des Alters jenen Pes­si­mis­mus, des­sen ruhi­ger Lebens­ernst irre Tur­bu­len­zen beru­higt und dümm­li­che wie gefähr­li­che Expe­ri­men­te been­det – Woke­neß als letz­tes ein­drucks­vol­les Bei­spiel, bizarr komisch, aber gleich­sam gefähr­lich durch die Liai­son von luxus­ge­bo­re­nen lin­ken Büger­söhn­chen und höhe­ren Töch­tern mit dem arro­gan­ten Links­li­be­ra­lis­mus ihrer Eltern.

Mag sein, ideell war die Lin­ke nie so erle­digt wie gegen­wär­tig. Und wenn sie in der deut­schen Links­par­tei gera­de den­noch 120.000 meist sehr jun­ge Leu­te ver­sam­meln, dann ist das nicht mehr als ein spät­som­mer­li­ches Fes­ti­val von Träu­mern und Neu­ro­ti­kern. Das darf man sogar mit inne­rem Respekt fest­stel­len: Ach, laßt sie doch noch ein wenig sich selbst fei­ern und Träu­men nach­hän­gen, die – zum Glück – gera­de mal wie­der aus­ge­träumt sind. Laßt sie das Böse weg­zu­mo­geln ver­su­chen. Aber: Der Win­ter kommt …

Letzt­lich erwies sich das „Viva la muer­te!“ der Falan­ge gegen­über „Ven­ce­re­mos!“ oder „No pasa­ran!“ doch als die stär­ke­re Losung, als die letzt­lich bes­se­re sowie­so, so düs­ter sie auch klingt. All­zu grel­les Licht bedarf der Düs­ter­nis als Wider­part. Unse­re gnos­tisch anmu­ten­de Ver­damm­nis ist leich­ter faß­lich als das immer so erwünsch­te Heil.

„Mit Aus­nah­me eini­ger Son­der­fäl­le neigt der Mensch nicht zum Guten“, schreibt E. M. Cioran. „Um die gerings­te nicht vom Bösen befleck­te Tat zu bege­hen, muß er sich über­win­den, sich Gewalt antun. (…) Das Gute, was war oder sein wird, es ist das, was nie­mals ist. (…) Ob sich unser reli­giö­ses Leben auf Hiob oder Pau­lus bezieht, es ist jeden­falls Streit, Exzeß, Zügel­lo­sig­keit.“ – Die ein­zi­gen Gegen­mit­tel – Abstand, Demut, Aske­se – erschei­nen nicht ver­mit­tel­bar, sie sind aber die Emp­feh­lun­gen der Reaktion.

Faust und Mephis­to­phe­les sind kei­ne sich aus­schlie­ßen­den Wesen, sie bedin­gen sich, sogar als ein und die­sel­be Per­son. „Zwei See­len woh­nen, ach! in mei­ner Brust, die eine will sich von der andern tren­nen …“ – Wir dür­fen anneh­men, wel­che die stär­ke­re ist.

Kommentare (3)

Dieter Rose

9. Oktober 2025 16:53

In jeder Hinsicht ins Herz getroffen.
Man findet sich wieder im eigenen Denken!*
Toll!
*trotz Aufwachsens im "Goldenen" Westen.

RMH

9. Oktober 2025 18:35

*trotz Aufwachsens im "Goldenen" Westen.
@Dieter Rose, Ja, spiegelbildlich eine vergleichbare "Verarsche". Was wurde uns alles von den Segnungen des sog. Atomzeitalters, des Raumfahrtzeitalters (immer gleich begann eine "Zeitalter"), der technologischen Entwicklung, der "Computerwelt" (Titel eines Albums der Band Kraftwerk) erzählt ... und was ham wer bekommen? Gut, bei "uns" im sog. "Westen" gabs immer auch lautere Stimmen sog. "Miesmacher", da wurde dann gesagt: "Geh doch rüber!" ... 
@H.B.: Danke für den Link zum "Festival des politischen Liedes". Mir kommt es so vor, als ob die DDR-Beiträge politisch streberhafter Wirken, als die mehr in sich ruhenden Beiträge aus den anderen Ländern. Und bei Oktoberclubs trotzigem "Da sind wir aber immer noch" musste ich irgendwie an die Untoten in Berlin denken, die uns heute die erbärmlichen Fremdschäm-Ergebnisse ihres sog. Koalitionsgipfels präsentierten.

ofeliaa

9. Oktober 2025 18:58

Ich muss es leider auch so sagen.
Ja, es mag abgedroschen klingen, aber in jedem Klischee steckt wohl ein Funken Wahrheit.
Die Menschen, die sich als links bezeichnen und vor allem links wählen, sind meistens Leute, die keine Ahnung vom Leben haben. Es ist einfach so. Wann immer ich mit diesen Menschen spreche, fällt es mir wieder auf. So unendlich naiv, so verwöhnt, so dümmlich, so selbstgerecht, so fernab jeglicher Realität. 
Gestern war ich mit jemandem essen, und wir sprachen drei Stunden am Stück, und diese Person sagte mir erneut (wie viele Menschen), dass ich intelligent sei. Ich kann somit mittlerweile einfach nicht mehr sagen, dass die Menschen, die mich nicht verstehen oder dir krude linke Theorien vertreten, diejenigen seien, die geistig überlegen sind. Es ist andersrum. Das was in den Kommentarspalten verbreitet wird, "Rechte" seien grundsätzlich einfach nur dumm, könnte falscher einfach nicht sein.
Und ja, wie hier auch im Text treffend beschrieben: Es liegt vieles in der Lebenserfahrung, und diese Leute haben einfach keine.
P.S. Ich schaute letztens Dokumentationen oder Reportagen über Nordkorea, und allein das sollte einem doch wenigstens ein bisschen Mahnmal bzgl. eigener Äusserungen und Wahlverhaltens sein.