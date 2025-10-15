Rechtspopulismus – ein Dilemma

von Johannes Konstantin Poensgen -- Nachdenken über die Lage der AfD, das bedeutet: nachdenken über Maximilian Krahs Wendung und die neue transatlantische Ausrichtung der Gesamtpartei und das Compact-Nichtverbotsurteil, das gleichzeitig auf ein Remigrationsverbotsurteil hinausläuft (1) – dies alles vor dem Hintergrund einer dramatischen Weltlage, in der das Iran-Scharmützel schon wieder Geschichte ist, die USA auf europäische Kosten Waffensysteme an die Ukraine liefern und Merz die Wirtschaft dadurch anzukurbeln beginnt, daß er aufrüsten läßt.

Alles ändert sich rasant. Wie rele­vant also das fol­gen­de zu dem Zeit­punkt, da es gedruckt erscheint, noch ist, weiß keiner.

Blei­ben wir im Nah­be­reich, dort, wo wir die Prot­ago­nis­ten ken­nen und Hand anle­gen zu kön­nen ver­mei­nen: Haben die trans­at­lan­ti­sche Neu­aus­rich­tung der Gesamt­par­tei und Maxi­mi­li­an Krahs Wen­dung über­haupt etwas mit­ein­an­der zu tun – jen­seits der Tat­sa­che, daß sie etwa zur sel­ben Zeit statt­fin­den? Ist bei­des die Kor­rum­pie­rung der Macht? Und wenn ja, sind das zwei Tei­le des­sel­ben Pro­zes­ses? Zwei Phä­no­me­ne kön­nen ja durch­aus gleich­ar­tig sein, ohne mit­ein­an­der in Zusam­men­hang zu stehen.

Daß sich die Füh­rung der AfD, vor allem mit Ali­ce Wei­dels Auf­tritt auf der CPAC in Ungarn, stär­ker trans­at­lan­tisch ori­en­tiert, hat einen tie­fe­ren Grund und zwei ober­fläch­li­che Ursa­chen. Die ers­te die­ser bei­den Ursa­chen ist, daß eine Regie­rungs­be­tei­li­gung der AfD nun mit jeder neu­en Zie­hung der poli­ti­schen Lot­te­rie erfol­gen kann. Dies erhöht die Attrak­ti­vi­tät der AfD bei ten­den­zi­ell ähn­lich gesinn­ten Part­nern im Ausland.

Das wirkt natür­lich auch auf die Par­tei zurück, die nun eben auf dem Par­kett der inner­west­li­chen Bezie­hun­gen Ange­bo­te erhält, die sie so bis vor kur­zem nicht hat­te. Die zwei­te ober­fläch­li­che Ursa­che ist der Regie­rungs­wech­sel in den USA von Joe Biden zu Donald Trump. Was immer man sonst über Trump sagen mag: Mit sei­ner Wahl wur­den die ideo­lo­gi­schen Geg­ner einer Zusam­men­ar­beit mit der AfD aus der US-Regie­rung ent­fernt. Bei­des hat dazu geführt, daß nun für eine deut­sche Par­tei rechts der Uni­on eine trans­atlantische Opti­on besteht.

Die­se trans­at­lan­ti­sche Opti­on hat den tie­fe­ren Grund hin­ter der Trans­atlantisierung nur frei­ge­legt, und zwar allein dadurch, daß es sie nun gibt: Die Trans­at­lan­ti­ker haben sich gegen­über den Mul­ti­po­la­ris­ten im sel­ben Moment durch­ge­setzt, als das, was an geo­po­li­ti­schen Mög­lich­kei­ten theo­re­tisch ven­ti­liert wur­de, durch einen ein­zi­gen kon­kre­ten Moment vom Tisch gewischt wur­de – von Musk und Van­ce und jetzt von Orbán und sei­ner trans­at­la­ti­schen CPAC-Konferenz.

Wir hören ja viel von der mul­ti­po­la­ren Welt, von Ruß­land und Chi­na; aber Deutsch­land liegt auch und gera­de in einer mul­ti­po­la­ren Welt in Euro­pa. Da ist Frank­reich, da ist Polen, und wir sind in der Mit­te. Wer wis­sen will, was pas­siert, wenn man ver­gißt, wo sein Land auf der Kar­te liegt, der kann sich das in der Ukrai­ne anse­hen. Kein euro­päi­sches Land wür­de in einem Kon­flikt mit einem ande­ren die Hil­fe Uncle Sams Hil­fe ausschlagen.

Kein euro­päi­sches Land ist stark genug, Euro­pa zuver­läs­sig gegen raum­frem­de Groß­mäch­te abzu­rie­geln. Die NATO ist die Insti­tu­tio­na­li­sie­rung die­ser Tat­sa­che. Für eine euro­päi­sche Eini­gung feh­len Preu­ßen oder Pie­mont. Auch Deutsch­land ist dafür zu klein, war es sogar 1939, hat außer­dem kei­ne Atom­waf­fen. Das Ende der trans­at­lan­ti­schen Ord­nung Euro­pas wird eines Tages von Ereig­nis­sen in Ame­ri­ka aus­ge­hen, nicht von sol­chen in Euro­pa. Bis dahin müs­sen rech­te Bewe­gun­gen in einem euro­päi­schen Land, vor allem aber in einem zen­tra­len euro­päi­schen Land, damit leben. Das heißt de fac­to: die Erwar­tun­gen anpassen.

Der ita­lie­ni­schen Minis­ter­prä­si­den­tin Melo­ni wird oft vor­ge­wor­fen, sie habe für ihre außen­po­li­ti­sche Kapi­tu­la­ti­on nichts als die blo­ßen Regie­rungs­äm­ter bekom­men. Stimmt und stimmt nicht ganz: Der Deal – außen­po­li­ti­scher Gehor­sam gegen innen­po­li­ti­sche Gestal­tungs­macht – funk­tio­niert nicht wie eine glat­te Rech­nung. Aber so zynisch es klingt: Wenn Melo­ni die­sen Deal nicht ein­ge­gan­gen wäre, dann hät­te sie nicht ein­mal die Regie­rungs­äm­ter bekom­men – und nicht ein klei­nes biß­chen von dem, was man Gestal­tungs­macht nennt.

Auf Ungarn und Orbán bli­cken wir da groß­zü­gi­ger. War­um eigent­lich? Und ist der Umstand, daß Kickl in Öster­reich kei­nen Kom­pro­miß ein­ge­hen woll­te und einen sol­chen aus­schlug, tat­säch­lich genau das rich­ti­ge gewe­sen? Für jeden, der eine Par­tei führt, gilt an die­ser Stel­le doch: Wenn ich es nicht mache, macht es ein ande­rer. Die­ser ande­re wird dann auch Staats­mit­tel und Struk­tu­ren über­neh­men und zum Ein­satz bringen.

Maxi­mi­li­an Krah: Sei­ne Wen­dung beruht auf einem ganz ande­ren Pro­blem, das aber zu einer ähn­li­chen Situa­ti­on führt. Es gibt in der Ein­wan­de­rungs­po­li­tik etwas, das in Ana­lo­gie zum magi­schen Vier­eck der Wirt­schafts­po­li­tik das magi­sche Drei­eck der Migra­ti­ons­po­li­tik genannt wer­den könn­te: Rechts­staat­lich­keit, Demo­kra­tie und Erhalt des Vol­kes. (2)

Die­se drei Zie­le pas­sen nicht zusam­men. Denn in einer Demo­kra­tie kön­nen Migra­ti­ons­geg­ner und Migra­ti­ons­be­für­wor­ter glei­cher­ma­ßen Wah­len ­gewin­nen. Gewin­nen die Migra­ti­ons­be­für­wor­ter, dann kön­nen sie Men­schen ins Land las­sen und ihnen sub­jek­ti­ve Auf­ent­halts­rech­te geben. Kom­men dann die Migra­ti­ons­geg­ner wie­der an die Macht, so ist es für sie viel schwie­ri­ger, die­se Rech­te wie­der zu kassieren.

Im Fal­le der Staats­bür­ger­schaft ist es nach gel­ten­der Ver­fas­sungs­la­ge unmög­lich, und schon das Nach­den­ken dar­über wird als ver­fas­sungs­feind­li­ches Ansin­nen mar­kiert. Rechts­staat­lich­keit, Demo­kra­tie, Volk – min­des­tens eines der drei muß wei­chen. Die bun­des­re­pu­bli­ka­ni­sche Jus­tiz hat ent­schie­den, daß das deut­sche Volk wei­chen muß. Damit ist allen, die nicht wol­len, daß das deut­sche Volk in einem impor­tier­ten Bevöl­ke­rungs­brei ver­schwin­det, gesagt: Ihr könnt in die­sem Sys­tem nicht gewinnen!

Unge­ach­tet die­ser juris­ti­schen Lage steigt die natio­na­le Kar­te im poli­ti­schen Wert. Die Mas­sen­ein­wan­de­rung hat Kon­se­quen­zen, die im ganz rea­len Leben spür­bar sind. Abge­se­hen davon: Men­schen mit halb­wegs gesun­der see­li­scher Ver­fas­sung wol­len nicht aus­ge­tauscht wer­den, wol­len nicht, daß ihr Volk ver­schwin­det, und es ist ihnen da auch recht egal, was irgend­ein Rich­ter dazu sagt.

Das liegt nicht zuletzt an etwas, das ein­mal klar aus­ge­spro­chen wer­den muß: Ein Viel­völ­ker­staat kann allen­falls dann Rechts­staat sein, wenn, wie im alten Habs­bur­ger­reich, sehr ähn­li­che Völ­ker unter einer Herr­schaft zusam­men­ge­faßt wer­den. In einer heu­ti­gen Ein­wan­de­rungs­ge­sell­schaft, deren Bevöl­ke­rung aus allen Ecken des Erd­balls kommt, glei­tet der Rechts­staat unver­meid­lich in die Anar­cho­ty­ran­nei ab.

Der Grund ist ganz ein­fach: Die Kos­ten der Rechts­durch­set­zung sind bei unter­schied­li­chen Bevöl­ke­rungs­grup­pen unter­schied­lich hoch. Unter dem Grund­satz der Gleich­be­rech­ti­gung sind aber die Mit­tel, die der Staat ein­set­zen darf, gegen­über allen dieselben.

Auch unter den bes­ten Umstän­den hat daher jeder Rechts­staat einen Hang zur Anar­cho­ty­ran­nei: Man wird immer fin­den, daß die Jus­tiz harm­lo­se Bür­ger mit Schwach­sinn schi­ka­niert, wäh­rend aso­zia­le Ele­men­te dem Staat auf der Nase her­um­tan­zen. In einem eth­nisch homo­ge­nen Staat kann man aber die Rechts­la­ge an die psy­cho­me­tri­schen Mit­tel­wer­te die­ses einen Vol­kes anpas­sen. In einer heu­ti­gen Ein­wan­de­rungs­ge­sell­schaft ist das nicht mög­lich. Hier bekommt Kai Uwe die Tür ein­ge­tre­ten, weil er einen Poli­ti­ker Schwach­kopf genannt hat, wäh­rend Yus­suf schon mit 15 eine Poli­zei­ak­te bis zum Mond hat, ohne daß irgend­was dar­aus folgte.

Das ist nicht die Bös­ar­tig­keit irgend­ei­ner herr­schen­den Par­tei, das ist die Logik des Rechts­staats in der mul­ti­eth­ni­schen Rea­li­tät. Auch der Teil, bei dem Kai Uwe die Tür ein­ge­tre­ten bekommt. Irgend­wie muß die­ser Staat sich ja vor den poli­tisch Unzu­frie­de­nen absichern.

Der Deut­sche auf der Stra­ße kann das nicht so for­mu­lie­ren. Das braucht er aber auch gar nicht, um zu bemer­ken, daß er den Poli­zei­stie­fel ins Gesicht bekommt, ohne sich auf den Schutz des Staa­tes gegen­über den­je­ni­gen ver­las­sen zu kön­nen, die laut Gesetz und Ver­fas­sung nun sei­ne gleich­be­rech­tig­ten Mit­bür­ger sind.

Und der Deut­sche muß auch kein Buch über poli­ti­sche Theo­rie gele­sen haben, um zu ver­ste­hen, daß er den Poli­zei­stie­fel abbe­kommt, nicht obwohl, son­dern weil er rechts­treu und vor allen Din­gen in sei­nem Tem­pe­ra­ment ganz gut bere­chen­bar ist: Denn Gesetz und Stra­fe sind in Mit­tel­eu­ro­pa auf die Kul­tur­stu­fe, das Rechts­ver­ständ­nis und den Gehor­sam von Mit­tel­eu­ro­pä­ern aus­ge­rich­tet, nicht auf die jener, die aus fai­led sta­tes zuströ­men und sich in Sip­pen­ord­nun­gen ver­hal­ten, weil es für sie nie etwas ande­res gab.

Für die­je­ni­gen, die in die­ser Zeit mit der natio­na­len Kar­te Poli­tik machen wol­len, ergibt sich dar­aus eine para­do­xe Situation:

Auf der einen Sei­te müs­sen sie dem Volk, und zwar dem eth­ni­schen Volk, ver­spre­chen, daß es wie­der Herr im eige­nen Haus sein wird und zumin­dest die sicht­ba­ren und greif­ba­ren Miß­stän­de abge­stellt wer­den. Zum ande­ren ist dies inner­halb des juris­ti­schen Rah­mens nicht möglich.

In Deutsch­land, wo die Brand­mau­er steht, machen wir uns das nicht bewußt, aber im Rest der west­li­chen Demo­kra­tien bestand die rech­te Poli­tik der ver­gan­ge­nen zehn Jah­re aus die­sem Spa­gat. Das ist auch der Grund, aus dem die poli­ti­schen Ver­tre­ter der Rech­ten, die in irgend­wel­che Ämter kom­men, sich bis­her stets als Ent­täu­schun­gen her­aus­ge­stellt haben. (3)

Aber sine ira et stu­dio betrach­tet: Auch das ist ein Pro­blem, das den­je­ni­gen belohnt, der es löst. Wie kann man die Unzu­frie­den­heit über Umstän­de, die man nicht ändern kann, in Wäh­ler­stim­men ummün­zen und die­se Wäh­ler mög­lichst lan­ge halten?

Die Lösung ist der Rechts­po­pu­lis­mus. Man ver­spricht den Wäh­lern die Ergeb­nis­se: von natio­na­ler Iden­ti­tät und einem Recht auf Hei­mat über bezahl­ba­ren Wohn­raum und einen Rück­gang der Sozi­al­trans­fers bis zu sau­be­ren Bahn­hofs­toi­let­ten – alles, was nur durch eine Rück­füh­rung der Ein­wan­de­rer erreicht wer­den könn­te. Und natür­lich redet man über siche­re Gren­zen und die Abschie­bung ille­ga­ler Einwanderer.

Ver­sucht man dann, die letz­ten bei­den For­de­run­gen umzu­set­zen, gerät man in Kon­flikt mit der Jus­tiz. Trump, Sal­vi­ni, Melo­ni haben das alle erfah­ren. Aber weil es nie­man­den gibt, der einen ande­ren Weg vor­schlägt, scheint es zum Rechts­po­pu­lis­mus kei­ne Alter­na­ti­ve von rechts zu geben. Sei­ne Metho­de ist der Zir­kus (4), der das Schei­tern unter einer bis ins Gro­tes­ke ver­zo­ge­nen Tages­po­li­tik zu ver­ste­cken ver­sucht. Vor allem aber lie­fert man Natio­na­lis­mus als Gefühl, ohne natio­na­le Poli­tik. Donald Trump ist dar­in der unüber­trof­fe­ne Meister.

Maxi­mi­li­an Krah ist hier inso­fern eine sehr sel­te­ne Aus­nah­me, als er der­zeit ver­sucht, eine ernst­zu­neh­men­de Alter­na­ti­ve dazu auf­zu­bau­en. Frap­pie­rend dar­an ist, daß er sein Abrü­cken intel­lek­tu­ell recht­fer­tigt und das aus­spricht, was bis­her kaum einer zu sagen wag­te: daß die Deut­schen ihr Recht auf Land und Staat auf­ge­ben sol­len, wel­ches ihnen nach der frei­heit­li­chen demo­kra­ti­schen Ord­nung des Grund­ge­set­zes sowie­so nicht gehört, son­dern der recht­lich ver­faß­ten Gemein­schaft der Staats­bür­ger, über deren Zusam­men­set­zung der mäch­ti­ge, anti­deut­sche Geg­ner entscheidet.

Krah hät­te sich neu auf­stel­len und die­se Über­zeu­gung ver­tu­schen kön­nen. Das machen vie­le so in der AfD: den­ken so, spie­len aber wei­ter­hin die rechts­po­pu­lis­ti­sche Kar­te. Krah aber ent­wirft Plä­ne dafür, wie das deut­sche Volk sich ohne Staats­macht in inter­me­diä­ren gesell­schaft­li­chen Struk­tu­ren als Volks­grup­pe inner­halb eines Viel­völ­ker­staa­tes orga­ni­sie­ren ­könn­te. (5)

Ob er ernst nimmt, was er sagt, ob er es ehr­lich so meint, ist Streit­punkt einer lei­der längst ver­gif­te­ten Debat­te – ver­gif­tet, weil Krah Mar­tin Sell­ners Remi­gra­ti­ons­kon­zept öffent­lich in der Feind­pres­se (Cor­rec­tiv, t‑online) als ver­fas­sungs­feind­lich markierte.

Aber das Gift nun ein­mal bei­sei­te gelas­sen: Krahs Ansatz ist die Flucht aus dem ver­meint­lich Ille­ga­len in das offen­sicht­lich Unmög­li­che. Er schlägt Par­al­lel­ge­sell­schaf­ten vor, einen Binnen­ethnopluralismus, eine Art aus­ge­han­del­tes Neben­ein­an­der. Aber er bringt dabei die Gleich­heit der Staats­bür­ger mit ihrer Unmit­tel­bar­keit zum Staat durcheinander.

Letz­te­re kann der moder­ne Staat tat­säch­lich nicht auf­ge­ben, ohne sich selbst auf­zu­ge­ben. Das heißt aber, daß er ech­te inter­me­diä­re Gewal­ten in der Gesell­schaft nicht dul­den wird, nicht bei einer Volks­grup­pe, die immer noch mehr als groß genug ist, ihm gefähr­lich zu werden.

Gleich­zei­tig hat Krah damit recht: Dies auf­zu­bre­chen wäre nur mög­lich durch Ver­än­de­run­gen, die her­bei­zu­füh­ren eine par­la­men­ta­ri­sche Par­tei die Macht nicht hat. Hat sie statt des­sen die Macht, den Sta­tus quo zu hal­ten? Krahs Ver­spre­chen, man kön­ne auf die­ser Basis wei­te­re Ein­wan­de­rung ver­hin­dern, ist unpo­li­tisch. Sobald wie­der irgend­wo­her eine Mehr­heit für wei­te­re Ein­wan­de­rer kommt, wer­den auch die ihre Auf­ent­halts­ti­tel und frü­her oder spä­ter ihre Staats­bür­ger­schaf­ten haben.

Machen wir uns nichts vor: Der fort­schrei­ten­de Bevöl­ke­rungs­aus­tausch schafft Raum für Poli­ti­ker und Par­tei­en, die ihn und sei­ne Fol­gen anpran­gern, ohne aber, daß die­se Poli­ti­ker und Par­tei­en hof­fen kön­nen, etwas Grund­le­gen­des dar­an zu ändern. Was immer ihre per­sön­li­chen Leis­tun­gen und Feh­ler sind: Sie sind genau­so wie ihre Wäh­ler aus­tausch­ba­re Kom­par­sen in einem Stück, das nun zu Ende gespielt wer­den wird.

Es gibt einen gro­ßen Markt für poli­ti­sche Rhe­to­rik von rechts. Aber noch kei­ne Mög­lich­keit, Poli­tik von rechts zu gestal­ten. Das ist es, was am Ende die trans­at­lan­ti­sche Neu­aus­rich­tung der AfD und die Wen­dung Maxi­mi­li­an Krahs mit­ein­an­der ver­bin­det: daß zwi­schen den Erwar­tun­gen und dem inner­halb der Rechts­ord­nung mög­li­chen Ergeb­nis eine gewal­ti­ge Lücke klafft.

Das ist immer so, wenn ein altes Sys­tem reform­un­fä­hig ist. Es ist nicht das ers­te Mal in der Geschich­te und wird nicht das letz­te Mal blei­ben. Die Geschich­te selbst geht wei­ter, ent­wi­ckelt sich, so oder so. Und jede Zeit hat ihre Protagonisten.

Wer im Hier und Heu­te an der Spit­ze Poli­tik machen will, muß vor allem Erwar­tungs­ma­nage­ment betrei­ben. Wer das nicht machen will, der darf zum jet­zi­gen Zeit­punkt nicht an der Spit­ze ste­hen wol­len. Er wür­de sich dort auch nicht hal­ten kön­nen. Bis sich das ändert, gibt es Erwar­tungs­ma­nage­ment von rechts. Wie lan­ge? Zwei Mona­te? Zwei Jah­re? Zwan­zig Jahre?

– –

(1) Vgl. Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt: »Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt hebt COM­PACT-Ver­bot auf«, Pressemitteilung

Nr. 48/2025 vom 24. Juni 2025 (bverwg.de).

(2) Vgl. Johan­nes Kon­stan­tin Poens­gen: »Das magi­sche Drei­eck der Migra­ti­ons­po­li­tik«, fragenzurzeit.de vom 10. Febru­ar 2024.

(3) Johan­nes Kon­stan­tin Poens­gen: »Die Neue Rech­te ist geschei­tert. Was nun?«, fragenzurzeit.de vom 21. April 2025: »Aus dem inne­ren Wider­spruch des migra­ti­ons­po­li­ti­schen Drei­ecks zieht der Rechts­po­pu­lis­mus sei­ne inne­re Über­le­gen­heit gegen­über der Neu­en Rech­ten. Der Rechts­po­pu­lis­mus näm­lich führt die meta­po­li­ti­sche Stra­te­gie der Neu­en Rech­ten bis zu ihrer äußers­ten Kon­se­quenz als rei­ner Sym­bol­po­li­tik. So kon­se­quent meta­po­li­tisch wie der Rechts­po­pu­lis­mus kann die Neue Rech­te gar nicht sein, weil sie real­po­li­ti­sche Zie­le hat, die nicht meta-irgend­was sind.«

(4) Vgl. Nee­ma ‑Par­vi­ni: »Slo­pu­lism: 5 Tricks Popu­lists Use To Mani­pu­la­te Fol­lower«, youtube.com vom 9. April 2025.

(5) Maxi­mi­li­an Krah: »Jetzt!«, sezession.de vom 28. Juni 2025: »Die Bewah­rung des Deut­schen kann daher nicht über den Staat erfol­gen, son­dern nur neben ihm. Die Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land ist eben nicht der Staat des deut­schen eth­ni­schen Vol­kes, sie ist der Staat ihrer jewei­li­gen Staats­bür­ger. Das gro­ße Pro­blem der Anhän­ger Mar­tin Sell­ners ist, daß sie die­se evi­den­te Tat­sa­che nicht aner­ken­nen wol­len. Das Pro­blem mei­ner Argu­men­ta­ti­on ist, ihnen die­se Wahr­heit zumu­ten zu müssen.«