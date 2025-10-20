Kritik der Woche (81): Manstein

Erich von Manstein (1887-1973) gilt als das operative Genie des deutschen Heeres im Zweiten Weltkrieg. Er war Stabschef der Heeresgruppe Süd im Polenfeldzug, als kommandierender General nahm er am Westfeldzug teil, wofür er das Ritterkreuz bekam.

Im Ost­feld­zug wur­de er für die Erobe­rung Sewas­to­pols zum Gene­ral­feld­mar­schall beför­dert, erhielt für den Sieg in der Schlacht von Char­kow das Eichen­laub. Ende März 1944 wur­de er von Hit­ler nach der Befrei­ung der 1. Pan­zer­ar­mee aus dem Kes­sel von Tscher­kas­sy unter Ver­lei­hung der Schwer­ter ent­las­sen, da kei­ne Einig­keit über die wei­te­re Ope­ra­ti­ons­füh­rung erreicht wer­den konn­te. Beim Nürn­ber­ger Pro­zeß war Man­stein als Zeu­ge gela­den, 1949 ver­ur­teil­ten ihn die Bri­ten als Kriegs­ver­bre­cher zu einer lang­jäh­ri­gen Haft­stra­fe, aus der er 1952 aus gesund­heit­li­chen Grün­den ent­las­sen wurde.

Mit sei­nem über­aus erfolg­rei­chen Erin­ne­rungs­band Ver­lo­re­ne Sie­ge (1955) lie­fer­te Man­stein die Grund­la­ge für die Auf­fas­sung, Hit­ler sei ein mili­tä­ri­scher Narr gewe­sen, aus ers­ter Hand.

Der His­to­ri­ker Roman Töp­pel (*1976), der bereits an der his­to­risch-kri­ti­schen Edi­ti­on von Hit­lers Mein Kampf mit­ge­wirkt hat, legt nun den ers­ten Band einer Edi­ti­on der Tage­bü­cher und Brie­fe Man­steins von Kriegs­be­ginn bis März 1941 vor (ein zwei­ter Band wird die Zeit des Ost­feld­zugs behan­deln), die vie­le neue Erkennt­nis­se brin­gen; nicht zuletzt die, daß Man­stein Hit­ler min­des­tens im Febru­ar 1940 für ein Genie hielt, dem ein ope­ra­tiv geschul­ter Stabs­of­fi­zier an der Sei­te fehle.

Über Man­stein sind in den letz­ten Jah­ren eini­ge Bücher erschie­nen, die sich aber vor­wie­gend mit sei­ner poli­ti­schen Rol­le im NS-Sys­tem befas­sen. Töp­pel beharrt dage­gen dar­auf: „Man­steins bemer­kens­wer­te Kar­rie­re wäh­rend des Zwei­ten Welt­kriegs beruh­te jedoch auf sei­nem ope­ra­ti­ven Kön­nen. Gera­de die­ser Kern von Man­steins Wir­ken ist in der jün­ge­ren For­schung indes stark ver­nach­läs­sigt wor­den; wirk­lich fun­dier­te und tief­grün­dig recher­chier­te Unter­su­chun­gen gibt es dazu bis­lang nicht.“ Hin­zu kommt, daß sich die meis­ten Arbei­ten unkri­tisch auf Man­steins Buch stützen.

Töp­pel hat mit sei­ner Edi­ti­on eine Schatz­kis­te geöff­net, deren Wert sich aller­dings erst durch sei­ne umfas­sen­de Kom­men­tie­rung und Ein­lei­tung ermes­sen läßt. Töp­pel hat jedem Abschnitt eine umfas­sen­de Dar­stel­lung des Gesche­hens und des Hin­ter­grunds vor­an­ge­stellt, jeder die­ser Tex­te ist eine ope­ra­ti­ons­ge­schicht­li­che Unter­su­chung auf höchs­tem Niveau, das es Töp­pel ermög­licht, die Fak­ten her­aus­zu­ar­bei­ten und einzuordnen.

Dadurch gelingt ihm die Auf­klä­rung von eini­gen his­to­risch bis­lang umstrit­te­nen Fra­gen, wie die Gene­se des Sichel­schnitt-Plans und der Ver­ur­sa­cher des Hal­te­be­fehls vor Dün­kir­chen. Die Auf­klä­rung beginnt schon mit dem Polen­feld­zug, da der (unfä­hi­ge) Gene­ral­stabs­chef Hal­der nach dem Zwei­ten Welt­krieg Man­steins Bei­trag zum Sieg in Polen bestritt. Töp­pel rekon­stru­iert aus den Quel­len, daß der kriegs­ent­schei­den­de Sieg an der Bzu­ra auf Man­steins Befeh­le zurückging.

Bei der Gene­se des Sichel­schnitt­plans, der dem West­feld­zug zugrun­de lag und im Gegen­satz zum Schlief­fen­plan von 1914 den Haupt­stoß süd­lich der Maas in Rich­tung Kanal­küs­te vor­sah, zeigt Töp­pel, daß Hit­ler unab­hän­gig von Man­stein auf die­se Idee kam, und sich spä­ter nur von die­sem in sei­ner Auf­fas­sung bestä­ti­gen ließ.

Das Ober­kom­man­do des Hee­res hat­te sowohl Hit­lers als auch Man­steins Plan aktiv hin­ter­trie­ben. Schließ­lich kam Hit­lers Plan zur Aus­füh­rung, der aller­dings in eini­gen Punk­ten von Man­steins abwich, was zu Pro­ble­men führte.

ei der Durch­füh­rung, das zeigt Töp­pel neben­bei, war nicht Gene­ral Gude­ri­an, son­dern Ewald von Kleist die trei­ben­de Kraft. Letz­te­rer ver­starb in sowje­ti­scher Gefan­gen­schaft, wäh­rend Gude­ri­an sei­ne Sicht nach 1945 publi­zis­tisch ver­brei­ten konn­te. Der Hal­te­be­fehl vor Dün­kir­chen ging nicht auf Hit­ler, son­dern auf Gene­ral­oberst von Rund­stedt zurück.

Das sind für eine Ope­ra­ti­on, von der man dach­te, dazu sei alles gesagt, schwer­wie­gen­de Erkennt­nis­se, die vie­le Dar­stel­lun­gen die­ses Feld­zugs mit einem Schlag ver­al­ten las­sen. Wer die Dar­stel­lun­gen Töp­pels in dem Band liest, bekommt damit die gründ­lichs­te ope­ra­ti­ons­ge­schicht­li­che Dar­stel­lung der Vor­gän­ge, die es gibt.

Aller­dings soll­ten dar­über die edier­ten Tage­bü­cher und Brie­fe, die die Grund­la­ge der Dar­stel­lung bil­den, nicht ver­ges­sen wer­den. Aus­weis­lich der Brie­fe, die das Ehe­paar Man­stein gewech­selt hat (wäh­rend des Krie­ges sol­len es ins­ge­samt mehr als 2400 gewe­sen sein), war Man­stein ein empa­thi­scher und zuge­wand­ter Mensch, was man wahr­lich nicht von jedem mili­tä­ri­schen Genie behaup­ten kann.

Roman Töpel (Hrsg.): Man­stein. Kriegs­ta­ge­bü­cher und Brie­fe 1939–1941, 648 Sei­ten, 49.90 € – hier bestel­len