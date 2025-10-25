Apfeljahr, Fruchtjahr

Was für ein fruchtbares Jahr! Und was für Amplituden im Vergleich mit 2024: Damals waren sogar die Knospen des Walnußbaums erfroren - das hatte es zuvor in keinem Jahr gegeben, seit ich auf dem Land lebe. Es hatte im vergangenen Jahr also keine Nüsse gegeben, kaum Kirschen und so gut wie keine Äpfel und Birnen.

Die­ses Jahr mach­ten wir 60 l Apfel­wein, etwa 200 l Apfel­saft, und die Dar­re, um halt­ba­re Birnen‑, Apfel- und Pflau­men­chips her­zu­stel­len, lief auf Hoch­tou­ren. Da die­se Dar­re ein sper­ri­ges Gerät ist, habe ich sie zwei­mal auf den Dach­bo­den ver­frach­tet: „Jetzt ist auch mal gut, langt.“

Heu­te hol­te ich sie zum drit­ten Mal wie­der her­vor: Die Stra­ßen­rän­der quel­len über von Obst, was kei­nen inter­es­siert. Kann man das ein­fach so ver­gam­meln las­sen, bit­te? Ich jeden­falls nicht, ich möch­te der­einst als Gold­ma­rie und nicht als Pech­ma­rie (falls jemand noch das Mär­chen „Frau Hol­le kennt) durchs Tor ziehen.

Wir haben einen tie­fen Kel­ler. Dort sind nun etwa 300 Äpfel nach Sor­ten ein­ge­la­gert, und es wer­den alle paar Tage mehr. Zwei­mal wöchent­lich wird aus­ge­son­dert, was Stel­len zeigt und zu fau­len beginnt. Dar­über freu­en sich die Hühner.

Zu DDR-Zei­ten konn­te man um Schnell­ro­da ein­zel­ne Bäu­me pach­ten, es war eine begehr­te Ern­te. Im Dorf hört man noch Geschich­ten von hef­ti­gen Mund­raub-Dra­men, damals. Wie Hinz Früch­te von Kun­zens Baum mops­te, sowas. Die Bäu­me wur­den mar­kiert und stell­ten eine Art Jagd­re­vier dar, nur eben für Samm­ler, aber eben­so eifer­süch­tig gehütet.

Ich erin­ne­re mich an eine Begeg­nung mit den Dorf-Aso­zia­len vor vie­len Jah­ren. Nicht ich lief ihm über den Weg, son­dern eins mei­ner Kinder.

Das war wirk­lich ein Assi-Paar. Wenn „Sperr­müll“ war, sam­mel­ten sie das aus­ge­stell­te Zeug von der Stra­ße, um ihre Bude zu hei­zen. Dann stank es nach bren­nen­den Fahr­rad­schläu­chen und Preß­span. Wenn ich mit den Kin­dern auf dem Spiel­platz war, klau­ten sie die Ruck­säck­chen. Als jüngst ihr Häus­chen aus­ge­räumt wur­de, kam man in eini­ge Kam­mern kaum rein, weil fast decken­hoch lee­re Schnaps­fla­schen gesta­pelt waren. Die bei­den Kin­der des Paa­res hat­ten im Kin­der­heim gelebt.

Nun – damals – hat­te der A. mei­ne Toch­ter ertappt, wie sie Äpfel von einem Baum pflück­te. Der A.:

Bist du dumm? Habt ihr kein Geld, um euch ordent­li­che Äpfel zu kau­fen? Unmög­lich, sowas! Äpfel gibt’s im Super­markt. Was du hier machst, ist ein­fach UNHYGIENISCH, und es gehört sich ein­fach nicht!

Die Toch­ter kam wei­nend nach Hau­se. Ihr Gefühl war, daß wir noch unter­halb der Assis stan­den. „Wochen­lang Trau­ma“, sagt sie heu­te hal­bi­ro­nisch, „als Kind hat­te mich das extrem getrof­fen und inten­siv beschäftigt.“

Das süd­li­che Sach­sen-Anhalt ist Obst­baum-Alleen-Gebiet, was für ein Segen! Zwi­schen Juni (Kir­schen) und Okto­ber (Bir­nen, Äpfel) durch­fährt man ein ein­zi­ges Schraffenland.

Vie­le Alleen lie­gen aller­dings schwer dar­nie­der, ers­tens wegen der Gold­grä­ber­stim­mung der Groß­bau­ern (mit meh­re­ren hun­dert Hekt­ar), die mit ihren Rie­sen­ma­schi­nen Obst­bäum­chen gern mal über­se­hen, zwei­tens, weil es kei­ne Pfle­ge­plan für älte­re Pflan­zun­gen gibt. Mein Lieb­lings­reit­weg war vor 15 Jah­ren noch gesäumt von präch­ti­gen Apfel- und Kirsch­bäu­men, heu­te ste­hen dort vor allem Baumleichen.

Es soll nun laut poli­ti­schem Wil­len einen Alleen-Fonds und ein Katas­ter geben, sehr gut, und ich schluck­te schon schwer, als aus­ge­rech­net Stim­men aus der AfD (Mot­to: Wir brau­chen hier Stra­ßen, nicht Bäu­me!) dage­gen wet­ter­ten. (Letzt­lich stimm­te die AfD dem Katas­ter zu, uff!)

Vor zehn Jah­ren wur­de die ICE-Stre­cke Erfurt-Ber­lin gebaut, rund 2km Luft­li­nie ent­fernt (der klei­ne Bedarfs­halt für Schnell­ro­da wur­de lei­der über­se­hen!). Das Land wur­de zu soge­nann­ten Aus­gleichs­pflan­zun­gen ver­pflich­tet. Man kann gegen „die Poli­tik“ sagen, was man will, aber hier fruch­tet das Büro­kra­tie­mons­ter mal wirk­lich. Wir haben wun­der­ba­re Hecken erhal­ten, wo zuvor freie, nack­te Plä­ne war. Schle­hen, Weiß­dorn, etli­che Büsche, die nicht ken­ne. (Der ein­zi­ge Grund, war­um mir ein Smart­phone nütz­lich erschie­ne, wäre die­se Pflanzenerkennungs-App!)

Vor allem aber wur­den zig Apfel- und Kirsch­bäu­me ange­pflanzt, ein Dut­zend ver­schie­de­ner Sor­ten, es ist die hel­le Freu­de ist. Was die Äpfel betrifft: Rie­si­ge, beson­ders kna­cki­ge, extrem mür­be, rote, gel­be, grü­ne, bun­te, sol­che, die sofort schme­cken und ande­re, die erst im Früh­jahr nach Lager­zeit alles geben wer­den. Ja, ein Pomo­lo­ge könn­te all die Namen nen­nen, und das wäre frag­los interessant.

Mir geht es dar­um: zu ach­ten, was daher­ge­schenkt wird. Aus der Kraft des Bodens – sag ich, als Pathos­ver­äch­te­rin. Ich kann es nicht ertra­gen, das Obst am Boden ver­rot­ten zu sehen. Ab mor­gen wer­de ich ein­ko­chen. Ein Glück, daß wir eine gro­ße Fami­lie haben. Denn was soll auch ein durch­schnitt­li­cher sach­sen-anhal­ti­scher Haus­halt (1,9 Per­so­nen) mit all der Fül­le anstellen?

Fra­ge ist eh falsch, ich weiß. Super­markt­ap­fel­kauf ist hygienischer.