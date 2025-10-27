Wehrpflicht ohne Staatsidee

von Bruno Wolters - Die Wehrpflicht ist Teil der aktuellen politische Debatte. Kaum ein anderes Thema eignet sich so gut, staatsmännischen Ernst zu demonstrieren, ohne das Risiko echter politischer Entscheidungen einzugehen.

Wie­der ein­mal wird über ihre Wie­der­ein­füh­rung dis­ku­tiert, und erneut sind es vor allem Stim­men aus den Rei­hen der AfD, die sie for­dern. Rüdi­ger Lucas­sen, ehe­ma­li­ger Offi­zier und Ver­tei­di­gungs­po­li­ti­ker der Par­tei, sieht in ihr ein not­wen­di­ges Signal an Wäh­ler und Gesell­schaft – ein Zei­chen der Ent­schlos­sen­heit, das jedoch letzt­lich hohl bleibt. Denn bei den AfD-Ver­tei­di­gungs­po­li­ti­kern wird die Wehr­pflicht nicht als Teil einer poli­ti­schen Idee ver­stan­den, son­dern als Selbst­zweck, als Sym­bol ver­wal­tungs­tech­ni­scher Betrieb­sam­keit, das den Man­gel an kon­zep­tio­nel­ler Tie­fe nur not­dürf­tig überdeckt.

Das eigent­li­che Pro­blem liegt jedoch tie­fer. Die Fra­ge nach der Wehr­pflicht berührt das Ver­hält­nis von Staat, Armee und poli­ti­schem Wil­len in sei­nem Kern. Sie ent­springt weni­ger einem sicher­heits­po­li­ti­schen Kal­kül als viel­mehr einem psy­cho­lo­gi­schen Bedürf­nis nach Ord­nung in einem Staat, der sei­ne Wehr­haf­tig­keit längst poli­tisch ent­kernt hat.

Wehr­pflicht als Ersatz­hand­lung – Wer die Wie­der­ein­füh­rung der Wehr­pflicht for­dert, ohne zuvor über Sinn, Zweck und Vor­aus­set­zun­gen einer Armee nach­zu­den­ken, ver­wech­selt Mit­tel und Ziel. Eine funk­tio­nie­ren­de Wehr­pflicht setzt einen Staat vor­aus, der weiß, wofür er sei­ne Bür­ger in Uni­form ruft – einen Staat also, der sich sei­ner selbst gewiß ist und mili­tä­ri­sche Stär­ke als Aus­druck sei­ner poli­ti­schen Iden­ti­tät begreift. In der Gegen­wart dient der Appell an Pflicht und Dienst jedoch eher dazu, die eige­ne Ori­en­tie­rungs­lo­sig­keit zu übertönen.

In kon­ser­va­ti­ven und rech­ten Krei­sen gilt die Wehr­pflicht inzwi­schen als Sym­bol natio­na­ler Geschlos­sen­heit, wäh­rend sie auf der lin­ken Sei­te als Mit­tel gesell­schaft­li­cher Inte­gra­ti­on ange­prie­sen wird. Bei­den Sei­ten ist gemein­sam, daß sie den insti­tu­tio­nel­len Nie­der­gang der Streit­kräf­te mit einem mora­li­schen Ritu­al zu kom­pen­sie­ren suchen. So wird die Wehr­pflicht zum Pla­ce­bo einer Gesell­schaft, die die Sym­pto­me ihrer Kri­se lin­dern will, ohne ihre Ursa­chen – den Ver­lust des natio­na­len Selbst­ver­ständ­nis­ses, die Poli­ti­sie­rung der Streit­kräf­te und die Ver­wand­lung des Mili­tärs in eine büro­kra­ti­sche Ver­wal­tungs­ein­heit – anzutasten.

Eine Armee, deren Füh­rung ver­greist und ideo­lo­gisch durch­drun­gen ist, die ihren eige­nen Offi­zie­ren miß­traut und deren insti­tu­tio­nel­le Struk­tur mehr an ein Minis­te­ri­um als an eine Trup­pe erin­nert, läßt sich durch Zwangs­diens­te nicht sanie­ren. Der Gedan­ke, die blo­ße Mas­se von Rekru­ten kön­ne Ver­tei­di­gungs­fä­hig­keit her­stel­len, ist Aus­druck admi­nis­tra­ti­ven Den­kens, nicht poli­ti­scher Ein­sicht. Bevor also über die Wehr­pflicht gespro­chen wer­den kann, muß die Armee wie­der zu einer Armee werden.

Die struk­tu­rel­le Krank­heit der Bun­des­wehr – Die Kri­se der Bun­des­wehr ist nicht tech­ni­scher, son­dern geis­ti­ger Natur. Seit Jah­ren wird sie von innen her­aus geschwächt – durch ein Kli­ma der poli­ti­schen Kon­trol­le, durch ideo­lo­gi­sche Schu­lun­gen und die schlei­chen­de Trans­for­ma­ti­on der Offi­ziers­lauf­bahn in eine Ver­wal­tungs­rou­ti­ne. Der Sol­dat ist zum Funk­tio­när gewor­den, die mili­tä­ri­sche Füh­rung zum ver­län­ger­ten Arm der Büro­kra­tie und der Dienst­be­griff hat sei­ne sitt­li­che Dimen­si­on verloren.

Die­se Ent­wick­lung begann jedoch nicht mit der Aus­set­zung der Wehr­pflicht, son­dern bereits frü­her, näm­lich mit der Poli­ti­sie­rung der mili­tä­ri­schen Füh­rung. Wenn Loya­li­tät zur Kar­tell­par­tei­en-Regie­rung über die Pflicht gegen­über der Nati­on gestellt wird, ver­liert die Armee ihre inne­re Auto­ri­tät. Wenn der Mili­tä­ri­sche Abschirm­dienst nicht mehr nach äuße­ren Bedro­hun­gen sucht, son­dern die Gesin­nung der eige­nen Sol­da­ten über­wacht, ist das Ergeb­nis kei­ne Insti­tu­ti­on zur natio­na­len Selbst­be­haup­tung mehr, son­dern eine durch­po­li­ti­sier­te Behörde.

In einem sol­chen Zustand wäre die Wie­der­ein­füh­rung der Wehr­pflicht kei­ne Lösung, son­dern eine Ver­schleie­rung des Pro­blems. Man wür­de jun­ge Men­schen in eine Insti­tu­ti­on schi­cken, die weder Ziel noch Rich­tung kennt, aber prä­zi­se defi­nier­te Diver­si­ty-Leit­li­ni­en verwaltet.

Eine Armee, die ihre eige­ne Tra­di­ti­on nur noch nega­tiv defi­niert, kann kei­ne Iden­ti­fi­ka­ti­on stif­ten oder Wehr­haf­tig­keit ent­wi­ckeln. Dies hat bereits der His­to­ri­ker Mar­tin van Cre­veld fest­ge­stellt. Die Schlag­fä­hig­keit einer Armee hängt von der Belast­bar­keit der zugrun­de­lie­gen­den Idee ab.

Des­halb flo­hen die zah­len­mä­ßig über­le­ge­nen und topaus­ge­rüs­te­ten afgha­ni­schen Regie­rungs­trup­pen vor den weni­gen Tali­ban. Der Grund: Die Idee der “afgha­ni­schen Nati­on” war wenig ver­an­kert und unor­ga­nisch. Es woll­te ein­fach kaum noch ein Sol­dat für die­se Idee ins Feu­er sprin­gen. Unter die­sen Umstän­den wäre die Wehr­pflicht nicht Aus­druck natio­na­ler Wehr­haf­tig­keit, son­dern die Fort­set­zung der Ver­ant­wor­tungs­lo­sig­keit mit ande­ren Mitteln.

Poli­ti­sche Lee­re statt stra­te­gi­scher Visi­on – Gera­de die AfD, die sich selbst als Gegen­ent­wurf zur sys­te­mi­schen Erstar­rung ver­steht, ver­liert in die­ser Fra­ge den Blick für das Wesent­li­che. Anstatt eige­ne inhalt­li­che Stra­te­gien zu ent­wi­ckeln, reagiert sie auf Signa­le, Umfra­gen und das Ver­hal­ten der eta­blier­ten Par­tei­en. Ihre Ver­tei­di­gungs­po­li­tik bleibt reak­tiv statt schöp­fe­risch. Wer jedoch ernst­haft den Anspruch erhebt, poli­ti­sche Ver­ant­wor­tung zu über­neh­men, muß über Paro­len und büro­kra­ti­schen Den­ken hin­aus­ge­hen­de Kon­zep­te vorlegen.

Es bedarf von Denk­schrif­ten und Weiß­bü­chern bis hin zu stra­te­gi­schen Pla­nun­gen – also Doku­men­ten, in denen kon­kre­te Schrit­te beschrie­ben wer­den. Wie soll die Bun­des­wehr im Jahr 2030 aus­se­hen? Wel­che insti­tu­tio­nel­len und geis­ti­gen Refor­men sind not­wen­dig, um sie aus der büro­kra­ti­schen Erstar­rung zu befrei­en? Wie läßt sich ein patrio­ti­sches Wehr­ver­ständ­nis for­mu­lie­ren, das Dienst und Nati­on wie­der mit­ein­an­der ver­knüpft? Auf all die­se Fra­gen bleibt die AfD bis heu­te eine Ant­wort schuldig.

Poli­tik beginnt nicht mit der Reak­ti­on auf Ereig­nis­se, son­dern mit der gedank­li­chen Anti­zi­pa­ti­on künf­ti­ger Mög­lich­kei­ten. Die Wehr­pflicht kann nur dann eine Rol­le spie­len, wenn sie in ein umfas­sen­des poli­ti­sches Kon­zept ein­ge­bet­tet ist, das Sicher­heit, natio­na­le Iden­ti­tät und insti­tu­tio­nel­le Ver­ant­wor­tung mit­ein­an­der ver­bin­det. Alles ande­re ist Symbolpolitik.

Der Ver­gleich mit Öster­reich – In die­sem Zusam­men­hang ist das öster­rei­chi­sche Bei­spiel auf­schluß­reich. Zwar exis­tiert dort die all­ge­mei­ne Wehr­pflicht fort, doch ist das Bun­des­heer fak­tisch kaum ein­satz­fä­hig. Finan­zi­el­le Kür­zun­gen, feh­len­de poli­ti­sche Wert­schät­zung und orga­ni­sa­to­ri­sche Träg­heit haben sei­ne Struk­tur aus­ge­höhlt. Die Pflicht besteht zwar wei­ter­hin, doch der Geist, der sie tra­gen soll­te, ist verschwunden.

Für Deutsch­land bedeu­tet das: Eine Wehr­pflicht in einem poli­ti­sier­ten, anti­na­tio­na­len Sys­tem ist hohl. Sie ver­deckt den Nie­der­gang, anstatt ihn zu über­win­den. Wer die Wehr­pflicht for­dert, muss zunächst defi­nie­ren, in wel­chem poli­ti­schen Rah­men sie wir­ken soll. Ohne eine geis­ti­ge und insti­tu­tio­nel­le Reform des Mili­tärs wäre sie nichts wei­ter als ein nost­al­gi­sches Ritual.

Gera­de Lucas­sen und sei­ne Mit­strei­ter ste­hen exem­pla­risch für die­ses Miß­ver­ständ­nis: Sie argu­men­tie­ren, als kön­ne ein admi­nis­tra­ti­ver Akt poli­ti­sche Sub­stanz erset­zen. Doch kein ein­zi­ger Wehr­pflich­ti­ger wür­de die Bun­des­wehr in ihrem gegen­wär­ti­gen Zustand auch nur einen Deut ver­tei­di­gungs­fä­hi­ger machen. Wer die Wehr­pflicht for­dert, bevor die Armee erneu­ert ist, ver­sucht, das Pferd von hin­ten aufzuzäumen.

Büro­kra­ti­sches Den­ken als Ersatz für Poli­tik – Damit ver­kör­pert Lucas­sen ein all­ge­mei­nes Phä­no­men der Gegen­wart: das Ein­drin­gen büro­kra­ti­schen Den­kens in die poli­ti­sche Sphä­re. Poli­tik wird zuneh­mend als Ver­wal­tung des Bestehen­den und nicht mehr als Gestal­tung des Kom­men­den ver­stan­den. Der poli­ti­sche Wil­le wird durch Zustän­dig­kei­ten ersetzt und Ent­schei­dun­gen wer­den nicht mehr aus Über­zeu­gung, son­dern pro­ze­du­ral getrof­fen. Wich­ti­ge Fra­gen ver­sump­fen im Arbeitskreis.

Die For­de­rung nach Wehr­pflicht offen­bart daher weni­ger Tat­kraft als geis­ti­ge Müdig­keit. Sie illus­triert den Zustand eines poli­ti­schen Sys­tems, das den Mut zur Ent­schei­dung ver­lo­ren hat und statt­des­sen den Anschein von Hand­lung erzeugt. Eine Wehr­pflicht, die nicht das Ergeb­nis einer poli­ti­schen Neu­aus­rich­tung ist, bleibt eine admi­nis­tra­ti­ve Maß­nah­me – und ist somit ein wei­te­res Sym­ptom der Kri­se, die sie vor­gibt zu bekämpfen.

Die not­wen­di­ge Umkehr der Rei­hen­fol­ge – Wer über Pflicht reden will, muss zuvor über Sinn spre­chen. Eine erneu­er­te, poli­tisch unab­hän­gi­ge und geis­tig in natio­na­len Kate­go­rien gefes­tig­te Bun­des­wehr wäre die Vor­aus­set­zung für jede Form des Wehr­diens­tes. Die­se Erneue­rung ver­langt drei Schritte:

muß die mili­tä­ri­sche Füh­rung ent­po­li­ti­siert wer­den – Offi­zie­re müs­sen wie­der Die­ner der Nati­on sein, nicht Funk­tio­nä­re wech­seln­der Regierungen. muß das mili­tä­ri­sche Ethos wie­der­her­ge­stellt wer­den. Begrif­fe wie Ehre, Ver­ant­wor­tung und Opfer­be­reit­schaft dür­fen kei­ne musea­len Relik­te sein, son­dern müs­sen geleb­te Rea­li­tät werden. muß eine stra­te­gi­sche Neu­ord­nung der Streit­kräf­te erfol­gen, denn ihre Struk­tur, Aus­rüs­tung und Aus­bil­dung müs­sen von einer kohä­ren­ten sicher­heits­po­li­ti­schen Visi­on aus­ge­hen und dür­fen nicht von Par­tei­pro­gram­men, NATO-Wün­schen und Haus­halts­lo­gi­ken bestimmt werden.

Erst wenn die­se Grund­la­gen geschaf­fen sind, kann die Wehr­pflicht ihren Zweck erfül­len. Alles ande­re wäre Beschäf­ti­gungs­po­li­tik im Tarnanzug.

Der Ernst­fall des Poli­ti­schen – Der eigent­li­che Ernst­fall unse­rer Zeit ist nicht der Angriff von außen, son­dern der Ver­lust inne­rer Klar­heit. Wehr­pflicht, Sicher­heit und Ver­tei­di­gung sind kei­ne tech­ni­schen Fra­gen, son­dern Aus­druck poli­ti­schen Selbst­be­wusst­seins. Sie set­zen einen Staat vor­aus, der sich als han­deln­des Sub­jekt ver­steht – und nicht als Objekt exter­ner Inter­es­sen oder inne­rer Selbstzweifel.

Lucas­sen und ande­re Ver­tre­ter der AfD erken­nen zwar die Sym­pto­me des Nie­der­gangs, zie­hen jedoch fal­sche Schlüs­se. Sie wol­len die äuße­re Form restau­rie­ren, ohne den inne­ren Grund zu erneu­ern. Damit stär­ken sie nicht den Staat, son­dern ver­län­gern sei­ne Schwä­che. Eine refor­mier­te Wehr­pflicht kann nur dann wir­ken, wenn sie auf einem erneu­er­ten Ver­ständ­nis von Staat­lich­keit beruht, näm­lich auf der Über­zeu­gung, dass Wehr­haf­tig­keit ein Aus­druck poli­ti­scher Selbst­be­stim­mung ist und nicht deren Ersatz.

Poli­tik vor Pflicht – Die Wehr­pflicht ist also nicht der Aus­gangs­punkt, son­dern das Resul­tat einer poli­ti­schen Ord­nung. Wer sie for­dert, ohne zuvor die geis­ti­gen und insti­tu­tio­nel­len Grund­la­gen des Staa­tes zu erneu­ern, ver­wech­selt Ursa­che und Wir­kung. Eine Erneue­rung muss beim Den­ken begin­nen: bei der Wie­der­her­stel­lung des Poli­ti­schen als gestal­ten­der Kraft und beim Ver­ständ­nis des Staa­tes als Trä­ger sei­ner eige­nen Wür­de. Mehr ech­te Poli­tik, weni­ger Ver­wal­tung. Mehr Inhalt, weni­ger Form.

Erst wenn die­ser Geist wie­der leben­dig ist, wenn Poli­tik mehr bedeu­tet als Ver­wal­tung und Pflicht wie­der aus Über­zeu­gung erwächst, kann die Wehr­pflicht mehr sein als ein Sym­bol. Bis dahin bleibt sie das, was sie der­zeit ist: ein beque­mes Gesprächs­the­ma für Büro­kra­ten, ein Aus­druck poli­ti­scher Mut­lo­sig­keit und ein stil­les Mahn­mal für den Ver­lust jenes Erns­tes, mit dem einst über Staat und Nati­on gespro­chen wurde.