1. November 2025

Kritik der Woche (71): Wie Deutschland tickt

Benedikt Kaiser

Wahlforscher sind keine neutralen Instanzen. In der jüngeren Geschichte der BRD mischten sie kräftig mit.

Benedikt Kaiser ist Politikwissenschaftler und arbeitet als Verlagslektor.

Ein Bei­spiel ist Mat­thi­as Jung, der im Zäsur­jahr 2015 Kanz­le­rin Ange­la Mer­kel einen „Moder­ni­sie­rungs­kurs“, also eine Sub­or­di­na­ti­on unter die links­li­be­ra­le Hege­mo­nie, anemp­foh­len haben soll – „Refu­gees wel­co­me“ inklu­si­ve. Fried­rich Merz hin­ge­gen läßt sich Impul­se bevor­zugt von Rena­te Köcher ver­ab­rei­chen; die Allens­bach-Che­fin hat ihren Bei­trag dazu geleis­tet, daß Merz im Wahl­kampf 2025 stär­ker wirt­schaft­li­che Fra­gen adres­sier­te, bevor er – reich­lich spät, zu spät – die Migra­ti­ons­pro­ble­ma­tik ins Visier nahm.

Und auch Her­mann Bin­kert ist Neu­tra­li­tät nicht nach­zu­sa­gen: Der Markt- und Mei­nungs­for­scher wird mit sei­nem Insti­tut INSA fest von Bild und Bild am Sonn­tag sowie ins­be­son­de­re von eher libe­ral­kon­ser­va­tiv posi­tio­nier­ten Auf­trag­ge­bern wie der AfD bemüht. Die­se klei­ne anzu­neh­men­de poli­ti­sche Schlag­sei­te schmä­lert nicht den Erfolg sei­ner Arbeit: Bei der Bun­des­tags­wahl vom 23. Febru­ar war INSA bei­spiels­wei­se mit den wöchent­li­chen Sonn­tags­fra­gen näher am dann tat­säch­lich fest­ge­stell­ten amt­li­chen Wahl­er­geb­nis als die Kon­kur­renz von For­sa bis Allen­stein, von der For­schungs­grup­pe Wah­len bis zu Infra­test dipmap.

Jetzt berich­tet Bin­kert in Buch­form von sei­nen Tätig­kei­ten, sei­nem Berufs­ethos, aber auch davon, was sei­ne Mit­ar­bei­ter über die Denk­wei­se der Deut­schen über die Jah­re hin­weg ana­ly­siert haben: Wie Deutsch­land tickt. Ein Mei­nungs­for­scher packt aus.

Wer bei dem rei­ße­ri­schen Unter­ti­tel Ent­hül­lungs­pro­sa befürch­tet, kann beru­higt wer­den: Die vor­lie­gen­de Schrift ist klug, poin­tiert und nüch­tern zugleich abgefaßt.

Bin­kert posi­tio­niert sich dabei selbst „außer­halb der poli­ti­schen Are­na“ – man müs­se sich als Wahl- und Mei­nungs­for­scher „zurück­neh­men“, „nicht selbst Poli­tik sein“, nicht ver­su­chen, „Mei­nung zu machen“. Das klingt über den Din­gen schwe­bend und nobel, hält aber dem Rea­li­täts­check bei kaum einem Insti­tut stand. Das ist nicht schlimm: Es gibt nun mal kei­ne Neu­tra­li­tät, weder in den Insti­tu­tio­nen des Staa­tes noch in den Insti­tu­ten der Wahl­for­schung. Über­all, wo Men­schen mit Poli­tik zu schaf­fen haben, flie­ßen bewuß­te und unbe­wuß­te Stand­punk­te und Prä­gun­gen mit ein.

Auch bei Bin­kert selbst wird das schla­gend, spä­tes­tens dann, wenn er die nach Ansicht einer rela­ti­ven Mehr­heit der Deut­schen bedroh­te Mei­nungs­frei­heit mit dem unver­meid­li­chen Igna­zio Silo­ne abhan­delt: „Wenn der Faschis­mus wie­der­kehrt, wird er nicht sagen: ‚Ich bin der Faschis­mus.‘ Nein, er wird sagen: ‚Ich bin der Antifaschismus.‘“

Liest man der­lei poli­tisch-his­to­risch ent­stell­te Dau­er­bren­ner des begriff­lo­sen Libe­ral­kon­ser­va­tis­mus, wünscht man sich, Her­mann Bin­kert hät­te sei­ne eige­ne Maxi­me der unpo­li­ti­schen Dar­brin­gung und Ana­ly­se poli­ti­scher Fak­ten gehal­ten. Aber, und das ist die gute Nach­richt: Bin­kerts ent­spre­chen­de Aus­rei­ßer ins Gru­sel­ka­bi­nett des Empö­rungs­ges­tus sind an einer Hand abzu­zäh­len; sie schmä­lern nicht den Wert sei­ner Schrift, die gemäß dem Bin­kert-Dik­tum „Wir blei­ben Ler­nen­de“ viel Lehr­rei­ches für wirk­lich noch jeden ein­zel­nen Real- und Meta­po­li­ti­ker bereithält.

Dabei han­delt es sich um Inhalt­li­ches, aber auch um Zah­len. Bin­kert ver­mißt das gesam­te Gelän­de der Mei­nungs­for­schung und stellt – auch visu­ell anspre­chend und ein­leuch­tend dar­ge­stellt – dar, was die Deut­schen bewegt: The­men, Ängs­te, Sor­gen und Pro­gno­sen wer­den ana­ly­siert und nach Alters­grup­pen, Ost vs. West, Geschlech­tern und Par­tei­prä­fe­ren­zen ent­spre­chend auf­ge­schlüs­selt. Die Durch­drin­gungs­tie­fe ist eben­so beacht­lich wie die hier wohl­tu­en­de Zurück­hal­tung Bin­kerts: Jeder Leser kann, je nach sub­jek­ti­vem Stand­punkt, die ent­spre­chen­den Zah­len, die Bin­kerts Insti­tut erhob, für sich gewich­ten und einordnen.

Bin­kert, und das darf man ihm nach der Lek­tü­re sei­nes Wer­kes abneh­men, will wirk­lich infor­mie­ren, nicht beleh­ren. Er zeigt, wie die Deut­schen ticken: „unter­schied­lich“. Die­se banal klin­gen­de Schluß­fol­ge­rung des Autors ent­hält Spreng­kraft inso­fern, als daß Bin­kert anhand des Daten­ma­te­ria­les zei­gen kann, wie die feh­len­de Akzep­tanz die­ser deut­schen Viel­stim­mig­keit Unzu­frie­den­heit und „Spal­tung“ for­ciert. In Zei­ten wie die­sen ver­läßt man frei­lich schon mit der­lei Erkennt­nis­sen den selbst behaup­te­ten Weg der „Neu­tra­li­tät“.

– –

Her­mann Bin­kert: Wie Deutsch­land tickt. Ein Mei­nungs­for­scher packt aus, Basel 2025. 248 S., 24.90 € – hier bestel­len

– –

Kai­ser hat auf der Som­mer­aka­de­mie in Schnell­ro­da, The­ma “Arbeit”, einen Vor­trag über das The­ma “Arbeit, Wohl­stand, AfD” gehal­ten. Hier ist der Mitschnitt.

Benedikt Kaiser ist Politikwissenschaftler und arbeitet als Verlagslektor.

Nichts schreibt sich
von allein!

Das Blog der Zeitschrift Sezession ist die wichtigste rechtsintellektuelle Stimme im Netz. Es lebt vom Fleiß, von der Lesewut und von der Sprachkraft seiner Autoren. Wenn Sie diesen Federn Zeit und Ruhe verschaffen möchten, können Sie das mit einem Betrag Ihrer Wahl tun.

Sezession
 DE58 8005 3762 1894 1405 98
NOLADE21HAL

Kommentare (0)