Kritik der Woche (71): Wie Deutschland tickt

Ein Bei­spiel ist Mat­thi­as Jung, der im Zäsur­jahr 2015 Kanz­le­rin Ange­la Mer­kel einen „Moder­ni­sie­rungs­kurs“, also eine Sub­or­di­na­ti­on unter die links­li­be­ra­le Hege­mo­nie, anemp­foh­len haben soll – „Refu­gees wel­co­me“ inklu­si­ve. Fried­rich Merz hin­ge­gen läßt sich Impul­se bevor­zugt von Rena­te Köcher ver­ab­rei­chen; die Allens­bach-Che­fin hat ihren Bei­trag dazu geleis­tet, daß Merz im Wahl­kampf 2025 stär­ker wirt­schaft­li­che Fra­gen adres­sier­te, bevor er – reich­lich spät, zu spät – die Migra­ti­ons­pro­ble­ma­tik ins Visier nahm.

Und auch Her­mann Bin­kert ist Neu­tra­li­tät nicht nach­zu­sa­gen: Der Markt- und Mei­nungs­for­scher wird mit sei­nem Insti­tut INSA fest von Bild und Bild am Sonn­tag sowie ins­be­son­de­re von eher libe­ral­kon­ser­va­tiv posi­tio­nier­ten Auf­trag­ge­bern wie der AfD bemüht. Die­se klei­ne anzu­neh­men­de poli­ti­sche Schlag­sei­te schmä­lert nicht den Erfolg sei­ner Arbeit: Bei der Bun­des­tags­wahl vom 23. Febru­ar war INSA bei­spiels­wei­se mit den wöchent­li­chen Sonn­tags­fra­gen näher am dann tat­säch­lich fest­ge­stell­ten amt­li­chen Wahl­er­geb­nis als die Kon­kur­renz von For­sa bis Allen­stein, von der For­schungs­grup­pe Wah­len bis zu Infra­test dipmap.

Jetzt berich­tet Bin­kert in Buch­form von sei­nen Tätig­kei­ten, sei­nem Berufs­ethos, aber auch davon, was sei­ne Mit­ar­bei­ter über die Denk­wei­se der Deut­schen über die Jah­re hin­weg ana­ly­siert haben: Wie Deutsch­land tickt. Ein Mei­nungs­for­scher packt aus.

Wer bei dem rei­ße­ri­schen Unter­ti­tel Ent­hül­lungs­pro­sa befürch­tet, kann beru­higt wer­den: Die vor­lie­gen­de Schrift ist klug, poin­tiert und nüch­tern zugleich abgefaßt.

Bin­kert posi­tio­niert sich dabei selbst „außer­halb der poli­ti­schen Are­na“ – man müs­se sich als Wahl- und Mei­nungs­for­scher „zurück­neh­men“, „nicht selbst Poli­tik sein“, nicht ver­su­chen, „Mei­nung zu machen“. Das klingt über den Din­gen schwe­bend und nobel, hält aber dem Rea­li­täts­check bei kaum einem Insti­tut stand. Das ist nicht schlimm: Es gibt nun mal kei­ne Neu­tra­li­tät, weder in den Insti­tu­tio­nen des Staa­tes noch in den Insti­tu­ten der Wahl­for­schung. Über­all, wo Men­schen mit Poli­tik zu schaf­fen haben, flie­ßen bewuß­te und unbe­wuß­te Stand­punk­te und Prä­gun­gen mit ein.

Auch bei Bin­kert selbst wird das schla­gend, spä­tes­tens dann, wenn er die nach Ansicht einer rela­ti­ven Mehr­heit der Deut­schen bedroh­te Mei­nungs­frei­heit mit dem unver­meid­li­chen Igna­zio Silo­ne abhan­delt: „Wenn der Faschis­mus wie­der­kehrt, wird er nicht sagen: ‚Ich bin der Faschis­mus.‘ Nein, er wird sagen: ‚Ich bin der Antifaschismus.‘“

Liest man der­lei poli­tisch-his­to­risch ent­stell­te Dau­er­bren­ner des begriff­lo­sen Libe­ral­kon­ser­va­tis­mus, wünscht man sich, Her­mann Bin­kert hät­te sei­ne eige­ne Maxi­me der unpo­li­ti­schen Dar­brin­gung und Ana­ly­se poli­ti­scher Fak­ten gehal­ten. Aber, und das ist die gute Nach­richt: Bin­kerts ent­spre­chen­de Aus­rei­ßer ins Gru­sel­ka­bi­nett des Empö­rungs­ges­tus sind an einer Hand abzu­zäh­len; sie schmä­lern nicht den Wert sei­ner Schrift, die gemäß dem Bin­kert-Dik­tum „Wir blei­ben Ler­nen­de“ viel Lehr­rei­ches für wirk­lich noch jeden ein­zel­nen Real- und Meta­po­li­ti­ker bereithält.

Dabei han­delt es sich um Inhalt­li­ches, aber auch um Zah­len. Bin­kert ver­mißt das gesam­te Gelän­de der Mei­nungs­for­schung und stellt – auch visu­ell anspre­chend und ein­leuch­tend dar­ge­stellt – dar, was die Deut­schen bewegt: The­men, Ängs­te, Sor­gen und Pro­gno­sen wer­den ana­ly­siert und nach Alters­grup­pen, Ost vs. West, Geschlech­tern und Par­tei­prä­fe­ren­zen ent­spre­chend auf­ge­schlüs­selt. Die Durch­drin­gungs­tie­fe ist eben­so beacht­lich wie die hier wohl­tu­en­de Zurück­hal­tung Bin­kerts: Jeder Leser kann, je nach sub­jek­ti­vem Stand­punkt, die ent­spre­chen­den Zah­len, die Bin­kerts Insti­tut erhob, für sich gewich­ten und einordnen.

Bin­kert, und das darf man ihm nach der Lek­tü­re sei­nes Wer­kes abneh­men, will wirk­lich infor­mie­ren, nicht beleh­ren. Er zeigt, wie die Deut­schen ticken: „unter­schied­lich“. Die­se banal klin­gen­de Schluß­fol­ge­rung des Autors ent­hält Spreng­kraft inso­fern, als daß Bin­kert anhand des Daten­ma­te­ria­les zei­gen kann, wie die feh­len­de Akzep­tanz die­ser deut­schen Viel­stim­mig­keit Unzu­frie­den­heit und „Spal­tung“ for­ciert. In Zei­ten wie die­sen ver­läßt man frei­lich schon mit der­lei Erkennt­nis­sen den selbst behaup­te­ten Weg der „Neu­tra­li­tät“.

Her­mann Bin­kert: Wie Deutsch­land tickt. Ein Mei­nungs­for­scher packt aus, Basel 2025. 248 S., 24.90 € – hier bestel­len

