von Wiggo Mann - Gestern war Feiertag. Wir durften einen weiteren, großen Schritt auf dem Weg bestaunen, die kommunikative Hegemonie, also das linken Diktat in Medien und kollektivem gesellschaftlichen Bewußtsein aufzubrechen. Gestern startete Grokipedia. Das ist die neue Enzyklopädie für Jedermann im Web.

Es war an der Zeit. Das Inter­view von Tucker Carlson mit Lar­ry San­ger, einem der Wiki­pe­dia-Co-Foun­der war vor vier Wochen ein letz­ter Moment an Klar­heit zur ver­meint­lich objek­ti­ven, in Wirk­lich­keit aber mit poli­ti­scher Auf­ga­be gesteu­er­ten lexi­ka­li­schen Platt­form Wikipedia.

Ges­tern nun wur­de der Anfang vom Ende die­ser Platt­form ein­ge­läu­tet. Musk hat in der Nacht zum 28. Okto­ber den Fron­tal­an­griff gestar­tet, wel­chen er aus Ärger über das von einer Autoren-Olig­ar­chie gesteu­er­te, glo­ba­lis­tisch-links­ra­di­ka­le Digi­tal-Lexi­kon bereits vor eini­ger Zeit ankündigte.

Die Ent­wick­lungs­ge­schwin­dig­keit sei­ner neu­en Platt­form ist natür­lich wie­der atem­be­rau­bend. Bei allem, was er anpackt, braucht Musk kei­nen inter­nen „Agi­li­täts-Coach“ (der­zeit Stan­dard in deut­schen Unter­neh­men). Statt­des­sen wird zackig gear­bei­tet, umge­setzt und zur Not mal eine Nacht im Büro unter dem Schreib­tisch gepennt. Neben dem Chef.

Wiki­pe­dia dach­te sich „der meint das nicht so“. Falsch gedacht. Wie über­rascht und ver­ängs­tigt man dort ist, sieht man bes­tens am nagel­neu redi­gier­ten unter­grif­fig bös­ar­ti­gen Wiki-Arti­kel über Gro­ki­pe­dia. Sie ahnen, daß für das bis­lang unan­greif­ba­re Wiki-Mono­pol gera­de die Toten­glo­cken läu­ten. Und so ist es, auch wenn Wiki­pe­dia öffent­lich und gewohnt unfreund­lich behaup­tet, der Wett­be­wer­ber „is cri­ti­cis­ed for publi­shing fal­se information.“

Daß auch der Rest des medi­al-poli­ti­schen Kom­ple­xes ner­vös wird, merkt man, wenn der SPIEGEL die Mel­dung zur womög­lich wich­tigs­ten digi­ta­len Umwäl­zung des Jah­res 2025 ges­tern zeit­wei­se auf der vier­ten Sub-Ebe­ne sei­ner Site­map ver­steckt (“Start­sei­te > Netz­welt > Web > Elon Musk > Grokipedia“).

Goog­le setz­te ges­tern die Gro­ki­pe­dia-Home­page bei direk­ter Such­ein­ga­be nur auf Platz 3. Und zitier­te auf Platz 2 eine ent­schie­den viel wich­ti­ge­re Mel­dung der Tages­schau, wonach es sich beim neu­en Lexi­kon von Elon Musk nur um einen Kon­kur­ren­ten mit „rech­ten Ten­den­zen“ han­delt. Platz 1 in der direk­ten Goog­le-Suche zur Gro­ki­pe­dia-Web­site bleibt vor­erst: Wiki­pe­dia. Deut­li­cher kann man Panik nicht zum Aus­druck bringen.

Gro­ki­pe­dia liegt der­zeit nur in einer Beta­ver­si­on (v0.1) und nur in Eng­lisch vor. Trotz­dem wird der Para­dig­men­wech­sel bereits deut­lich, wenn man sich unter den aktu­ell rund 900.000 Arti­kel die­je­ni­gen raus­sucht, deren The­men land­läu­fig als „kon­tro­vers“ betrach­tet werden.

Pro­to­ty­pisch: AfD. Wäh­rend die Par­tei bei Wiki­pe­dia bereits im ers­ten Satz mit wüs­ten Beschimp­fun­gen ohne Quel­len­an­ga­be über­zo­gen wird, beschreibt Gro­ki­pe­dia die Situa­ti­on ohne Schaum vor dem Mund, wie sie ist. Hier im Ver­gleich zuerst Wikipedia:

Die Alter­na­ti­ve für Deutsch­land (Kurz­be­zeich­nung AfD) ist eine rechts­po­pu­lis­ti­sche, rechts­extre­me und völ­kisch-natio­na­lis­ti­sche poli­ti­sche Par­tei in Deutsch­land. Nach ihrer Grün­dung 2013 ver­pass­te sie bei der Bun­des­tags­wahl 2013 knapp den Ein­zug ins Par­la­ment. Bei der Euro­pa­wahl 2014 gelang der AfD erst­mals der Ein­zug in ein über­re­gio­na­les Par­la­ment, das Euro­päi­sche Par­la­ment. In der Fol­ge zog sie in alle deut­schen Lan­des­par­la­men­te ein und nach der Bun­des­tags­wahl 2017 als dritt­stärks­te Par­tei in den 19. Deut­schen Bun­des­tag. Seit der Bun­des­tags­wahl 2025 ist sie die zweit­stärks­te Kraft. Zu einer Regie­rungs­be­tei­li­gung kam es bis­her weder auf Lan­des- noch auf Bundesebene.

Und hier Grokipedia

Alter­na­ti­ve for Ger­ma­ny (Alter­na­ti­ve für Deutsch­land; AfD) is a poli­ti­cal par­ty estab­lished on 6 Febru­ary 2013 by eco­no­mists and aca­de­mics inclu­ding Bernd Lucke to pro­test euro­zo­ne bai­louts and advo­ca­te for Germany’s exit from the com­mon cur­ren­cy if reforms fai­led. The par­ty pro­mo­tes a con­fe­de­ra­ti­on of sove­reign Euro­pean nati­on-sta­tes over cen­tra­li­zed EU gover­nan­ce, calls for ending mass immi­gra­ti­on through bor­der con­trols and repa­tria­ti­on of non-inte­gra­ted migrants and cri­mi­nal offen­ders, defends tra­di­tio­nal fami­ly struc­tures against sta­te pro­mo­ti­on of gen­der ideo­lo­gy, rejects mul­ti­cul­tu­ra­lism in favor of pre­ser­ving Ger­man cul­tu­ral and lin­gu­i­stic pre­do­mi­nan­ce, and seeks to dis­mant­le sub­si­di­zed rene­wa­ble ener­gy man­da­tes while recon­side­ring nuclear power to prio­ri­ti­ze afforda­ble ener­gy and eco­no­mic com­pe­ti­ti­ve­ness. AfD ente­red the Bun­des­tag in 2017 as the third-lar­gest par­lia­men­ta­ry group with 12.6 per­cent of the vote, the first new par­ty to do so sin­ce reuni­fi­ca­ti­on, and has sin­ce expan­ded its repre­sen­ta­ti­on in sta­te legis­la­tures, par­ti­cu­lar­ly in eas­tern Ger­ma­ny whe­re voter con­cerns over migra­ti­on impacts and deindus­tria­liza­ti­on run high. In the Febru­ary 2025 fede­ral elec­tion, AfD secu­red 20.8 per­cent of the vote, doubling its pre­vious share and estab­li­shing its­elf as the second-stron­gest par­ty by popu­lar sup­port despi­te exclu­si­on from coali­ti­on possibilities.

Auch bei ande­ren, ver­meint­lich „kon­tro­ver­sen“ The­men bleibt Gro­ki­pe­dia gelas­sen und ruhig, wäh­rend Wiki­pe­dia Fak­ten mani­pu­liert und bei­spiels­wei­se Geor­ge Floyd hul­digt, einen Kri­mi­nel­len, des­sen Tod von den „Demo­crats“ instru­men­ta­li­siert wur­de, um den Rechts­staat wei­ter zu unter­gra­ben und gan­ze Stadt­tei­le abzu­fa­ckeln. Im Ver­gleich dazu: hier der Bei­trag auf Gro­ki­pe­dia.

Selbst wenn staats­treue MSM- und ÖRR-Jour­na­lis­ten Gro­ki­pe­dia stand­haft igno­rie­ren wer­den, ist der Durch­marsch des neu­tra­le­ren digi­ta­len Lexi­kons unauf­halt­sam. Nicht nur, weil es an X gekop­pelt sein wird – immer­hin mitt­ler­wei­le der größ­te News-Kanal der Welt.

Die zwei­te wesent­li­che Ver­brei­tung fin­det aber vor allem unbe­merkt statt, weil jeder Auf­ruf bei Gro­ki­pe­dia die Such­ma­schi­nen beein­flußt und jeder Gro­ki­pe­dia-Arti­kel die digiti­al-media­le Grund­ge­samt­heit ver­än­dert, mit der sich die KI-Sys­te­me voll­stop­fen auf der Suche nach über­ge­ord­ne­ten Ant­wor­ten. Das wird – sofern nicht ein­zel­ne auto­ri­tä­re Staa­ten­grup­pen wie die EU Ein­schrän­kun­gen oder Ver­bo­te durch­set­zen – zu einer Ver­schie­bung von frei zugäng­li­cher und objek­ti­vier­ter Infor­ma­ti­on führen.

Natür­lich ist Nai­vi­tät nicht hilf­reich. Gro­ki­pe­dia wird feh­ler­haft sein. Gro­ki­pe­dia führt nicht sofort zum Regie­rungs­wech­sel, es ändert nicht im Hand­um­dre­hen den sui­zi­da­len Weg der deut­schen Öko­no­mie und löst nicht das demo­gra­fi­sche Kri­mi­na­li­täts­pro­blem migran­ti­scher Pro­ve­ni­enz. Erwar­ten wir also vom gest­ri­gen Gro­ki­pe­dia-Start kei­ne mythi­schen Wun­der-Hei­lun­gen. Aber ein wei­te­re Pha­se der Auf­räum­ar­beit in einer kul­tu­rel­len und poli­ti­schen Nach­kriegs­si­tua­ti­on ist eingeleitet.

Gro­ki­pe­dia trägt zur digi­ta­len Ent­mach­tung lin­ker Ideo­lo­gen bei. Was die viel­leicht gar nicht mit­krie­gen? Unter „Was geschah am 28. Okto­ber“ fand man bei Wiki­pe­dia ges­tern kei­nen Hin­weis auf Gro­ki­pe­dia. Aber die Nach­richt, dass Annet­te Hum­pe vor 75 Jah­ren in Hagen gebo­ren wur­de. Auch schön.