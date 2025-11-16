Der Typus Schwiegersohn

Ich komme nicht weg von diesem physiognomischen Fimmel. „Physiognomie lügt nie“ stand als mein Wahlspruch in meinem Abi-Buch. Kann man kindisch nennen, ist es aber nicht.

Das Zitat stammt von Johann Kas­par Lava­ter, 18. Jahr­hun­dert. Lava­ter ähnelt phy­sio­gno­misch übri­gens dem rech­ten Anwalt und Ver­lags­freund Ger­hard Vier­fusz, dies nur nebenbei.

Ich bin mitt­ler­wei­le erfah­ren genug, um zu sagen, daß die­ser Spruch in sei­ner Abso­lut­heit natür­lich nicht stimmt. Ich habe im Leben schon unschö­ne, dicke, dür­re, ander­wei­tig ver­un­stal­te­te Leu­te gese­hen, die mich ver­blüff­ten, weil sie sozu­sa­gen gegen ihre Phy­sio­gno­mie auf Gebie­ten erfolg­reich waren (der­ber Aus­druck, aber pro­fes­sio­nel­le Gei­ge­rin in einem Orches­ter) oder glück­lich und zufrie­den waren, obwohl ihr Gesicht etwas ande­res ausdrückte.

Und umge­kehrt: Man kennt Per­so­nen mit Gesichts­pro­fi­len der Kate­go­rie „aaah!“ (dorisch, mar­kant, pro­fi­liert), die in ihrem gesam­ten Dasein aber ein­fach nur Schrott ver­ur­sacht haben.

Sagen wir also: Phy­sio­gno­mie lügt sel­ten. Eines mei­ner Kin­der beschied mir mal (ori­gi­nal auf Eng­lisch, dort eine ste­hen­de Wen­dung): „Beur­tei­le ein Buch nie auf­grund sei­nes Umschlags.“ (Never judge a book by its cover.)

Als Ver­le­ge­rin tue ich das natür­lich doch! Ich bestehe dar­auf! Das Äuße­re ist äußerst viel­sa­gend! Ein Buch, das als schwam­mi­ger Lap­pen daher­kommt und dann noch von einem Nar­ren oder Lai­en gesetzt wur­de – ich weiß vor dem ers­ten Satz, was mich erwar­tet. Stim­men Satz­spie­gel und Sei­ten­lay­out? Wenn nicht, ist auch der Inhalt zu 95% Quark.

Es ist nichts falsch dar­an, mit den Äußer­lich­kei­ten zu begin­nen. Und dann runterzuprüfen.

Ich woll­te aber auf etwas anders hin­aus. Im Streit­ge­spräch, das ich gera­de führ­te, ging es um den Typus Hen­drik Wüst… aber bloß um den Typus, nicht um die kon­kre­te Per­son. Es geht mir um die Physiognomie.

Wüst ist Minis­ter­prä­si­dent des Lan­des Nord­rhein-West­fa­len, CDU. Er mißt 191 cm, hat ordent­lich geschei­tel­tes mit­tel­brau­nes Haar, trägt meist Kra­wat­te. Ver­hei­ra­tet, ein Kind. Kei­ne Skan­da­le. Alles extrem ordent­lich. Der klas­si­sche BRD-Bür­ger. Im Wort­sin­ne: bür­ger­lich. Nicht zuviel, nicht zuwe­nig. Einer, der sich im Griff hat. Tem­pe­ra­tur­er­hö­hung? Nicht die Spur. Hat er nicht nötig, dafür ist er zu zufrie­den. Ver­tre­ter des „bes­ten Deutsch­lands aller Zeiten.“

Was kann ich bit­te dafür, daß ich die­se fie­se All­er­gie gegen sol­che Typen haben? Gegen die Sat­ten? Die Arri­vier­ten? Die immer auf Num­mer sicher gehen und genau die­se Hal­tung in jedem Qua­drat­zen­ti­me­ter ihrer äuße­ren Erschei­nung aus­drü­cken? Die Fus­sel­frei­en, die Fal­ten­lo­sen, die mit den Bügel­fal­ten? Mit den glat­ten Gesich­tern? Gegen so eine All­er­gie bis du machtlos.

Mein Gegen­über, nen­nen wir ihn mei­nen Onkel, will es genau wis­sen. (Naja. Er will sich eigent­lich pro­du­zie­ren. Jeder von uns kennt sol­che Situa­tio­nen.) Er wählt seit 200 Jah­ren (okay, das ist jetzt über­trie­ben) stets exakt die­sen Typus. Er ist dabei soge­nann­ter Wech­sel­wäh­ler. Was ich sehr lus­tig fin­de: Denn er ist ein Fähn­lein im Win­de, begreift sich aber als äußerst „kri­tisch“, daher wech­selt er mun­ter in dem Tüm­pel her­um, den er “Mit­te” nennt.

Daß “klu­ge Köp­fe” die FAZ lesen und die “Tages­schau” ein Bil­dungs­pro­gramm (“die­se 15 Minu­ten täg­lich müs­sen drin sein!”) sei – es sind so Weis­hei­ten, die er seit Jahr­zehn­ten pro­pa­giert. Ganz frü­her hat­te ich Dis­kus­sio­nen mit ihm dar­über ange­zet­telt. Lang vor­bei, nicht der Mühe wert. Aber er , der “45 Leu­te unter sich” weiß (qua­si als Aktiv-Pen­sio­när), wird bis an sein Lebens­en­de nicht ablas­sen von sei­ner Mis­si­on. Ich ver­mu­te, er strebt das Bun­des­ver­dienst­kreuz an.

Es ging also zufäl­lig um Wüst, und ich mach­te einen her­ab­las­sen­den Ton oder eine Ges­te. Er:

Ellen. Es gibt Per­so­nen, mit denen kannst du einen Staat machen. Und ande­re, die tau­gen nicht dafür. Ja, das sieht man auch äußer­lich! Du lehnst Leu­te ab, die Kra­wat­te tra­gen. Für mich ist das grund­sätz­lich ein Pro. Wer heu­te Kra­wat­te trägt, hat schon mal grund­sätz­lich bestimm­te Nor­men begrif­fen. Du redest von “kon­ser­va­tiv”. Aber genau das ist kon­ser­va­tiv. Daß jemand ein­fach weiß, was sich gehört!

Ogott, das Kra­wat­ten­the­ma. Ich hab irgend­wann­mal tat­säch­lich gesagt, daß ich Kra­wat­ten nicht so mag, und dazu ste­he ich auch. Dar­aus möch­te ich mir aber kei­ne Phi­lo­so­phie zim­mern. (Ich rede auch nicht von “kon­ser­va­tiv”. Vor etwa zehn Jah­ren hat­te ich dem Onkel “War­um Kon­ser­va­ti­ve immer ver­lie­ren” geschenkt. Aber sol­che Leu­te hören nur ihren eige­nen Ser­mon. Und die Tages­schau. Alles ande­re sit­zen sie aus, bevor sie nicht hun­dert­fach zuge­bal­lert wer­den. DANN wer­den sie zu Wutbürgern.)

Ich ant­wor­te (mehr so im Impuls und durch­aus auf Rabau­ken­tum aus):

Die­se Art, sie macht mich halt rasend. Wüst ist der Typ “Deutsch­land 2025, nehmt es hin, aber kon­ser­va­tiv”. Es ist Schwie­ger­mut­ters Lieb­ling. Die Leu­te wäh­len ihn, weil er genau die­ses glat­te Äuße­re hat. Die meis­ten die­ser Leu­te sind 55+. Ich mag sie in dem Maße nicht, wie sie die­sen Typus lie­ben. Genau die­se Typen sind unser Unter­gang. Die Prot­ago­nis­ten wie ihre Fans. Sie lie­ben es, wenn es nur irgend­wie ordent­lich aus­schaut. Gepflegt in den Unter­gang, haha, ja.

War­um sage ich sowas? Das ist null kom­ma null anschluß­fä­hig. Schon gar nicht für den Onkel. Ich schrei­be lie­ber als zu reden. Schrift­lich bin ich dif­fe­ren­zier­ter. Ande­rer­seits ist es mir auch egal. Ein lang­wei­li­ges Fami­li­en­tref­fen halt, da darf man schon mal aus­tei­len, um die Stim­mung zu heben.

Onkel: „Ellen.” (Er hat bei­zei­ten gelernt, daß es “Wir­kung hat”, sein Gegen­über mit dem Namen anzusprechen.)

Was willst du eigent­lich. Wir haben nun mal kei­nen Milei bei uns. Wir müs­sen mit den Bestän­den rech­nen. Das ist übri­gens das, was Ihr Rech­ten pre­digt. Wen meinst du mit “Typus”?

Ich:

Kann ich Dir rela­tiv genau sagen. Leu­te, die äußer­lich völ­lig over sind, wenn sie ihren Fri­seur­ter­min ver­paßt haben: Dein Herr Wüst, Dani­el Gün­ter, Mar­tin Vin­zent, Chris­ti­an Lind­ner, das sprengt die Par­tei­gren­zen. All die­se Per­so­na­li­en spre­chen Leu­te wie Dich an. Alles aus dem Ei gepell­te mit­tel­al­te Män­ner. Sei mal ehr­lich, Du fährst drauf ab, weil sie auf eine bestimm­te Art “ordent­lich” sind und Dich an irgend­wie ver­gan­ge­ne Zei­ten erin­nern. Bit­te, das ist doch pein­lich. Sie tun per­ma­nent, als ob noch ‘Ord­nung herr­sche´. Das ist nicht lus­tig, es ist per­vers. Per­vers mit Kra­wat­te, mei­net­we­gen. Und: Wir haben und wol­len hier kei­nen Milei, weil wir unser Land nicht ver­scher­beln wollen.

Mein „Onkel“ hat mich nun auf diver­sen Kanä­len blo­ckiert. Das hab ich mir ver­dient. Wir alle soll­ten mit Ver­lus­ten rech­nen. Es wird uns ander­wei­tig ange­rech­net werden.

Ich bin übri­gens wei­ter­hin lai­en­haft phy­sio­gno­misch unter­wegs. Es hat schon sei­nen eige­nen Wert, und es macht Spaß! Du kannst auch aus Schu­hen (abge­latscht mit Linksd­rall? Rechtsd­rall?), Bril­len­ge­stel­len, aus der Art, wie jemand ges­ti­ku­liert, wie er sei­ne Haa­re trägt und wie sie sit­zend mit ihren Bei­nen ver­fährt, eine Men­ge able­sen. Es sind stets bloß Akzen­tu­ie­run­gen, klar. Aber es ist eine gro­ße Lust, genau hinzuschauen!

PS: Ein mir sehr nahe­ste­hen­der Mensch hat nach Lek­tü­re die­ses Tex­tes kri­tisch nach­ge­fragt: Wüst, Vin­zent, Gün­ter, Lind­ner – dies sei­en aber durch­aus sehr deut­sche Phy­sio­gno­mien, nicht? Und: stimmt ja.