16. November 2025

Der Typus Schwiegersohn

Ellen Kositza

Ich komme nicht weg von diesem physiognomischen Fimmel. „Physiognomie lügt nie“ stand als mein Wahlspruch in meinem Abi-Buch. Kann man kindisch nennen, ist es aber nicht.

Ellen Kositza

Ellen Kositza ist Literatur-Redakteurin und Mutter von sieben Kindern.

Das Zitat stammt von Johann Kas­par Lava­ter, 18. Jahr­hun­dert. Lava­ter ähnelt phy­sio­gno­misch übri­gens dem rech­ten Anwalt und Ver­lags­freund Ger­hard Vier­fusz, dies nur nebenbei.

Ich bin mitt­ler­wei­le erfah­ren genug, um zu sagen, daß die­ser Spruch in sei­ner Abso­lut­heit natür­lich nicht stimmt. Ich habe im Leben schon unschö­ne, dicke, dür­re, ander­wei­tig ver­un­stal­te­te Leu­te gese­hen, die mich ver­blüff­ten, weil sie sozu­sa­gen gegen ihre Phy­sio­gno­mie auf Gebie­ten erfolg­reich waren (der­ber Aus­druck, aber pro­fes­sio­nel­le Gei­ge­rin in einem Orches­ter) oder glück­lich und zufrie­den waren, obwohl ihr Gesicht etwas ande­res ausdrückte.

Und umge­kehrt: Man kennt Per­so­nen mit Gesichts­pro­fi­len der Kate­go­rie „aaah!“ (dorisch, mar­kant, pro­fi­liert), die in ihrem gesam­ten Dasein aber ein­fach nur Schrott ver­ur­sacht haben.

Sagen wir also: Phy­sio­gno­mie lügt sel­ten. Eines mei­ner Kin­der beschied mir mal (ori­gi­nal auf Eng­lisch, dort eine ste­hen­de Wen­dung): „Beur­tei­le ein Buch nie auf­grund sei­nes Umschlags.“ (Never judge a book by its cover.)

Als Ver­le­ge­rin tue ich das natür­lich doch! Ich bestehe dar­auf! Das Äuße­re ist äußerst viel­sa­gend! Ein Buch, das als schwam­mi­ger Lap­pen daher­kommt und dann noch von einem Nar­ren oder Lai­en gesetzt wur­de – ich weiß vor dem ers­ten Satz, was mich erwar­tet. Stim­men Satz­spie­gel und Sei­ten­lay­out? Wenn nicht, ist auch der Inhalt zu 95% Quark.

Es ist nichts falsch dar­an, mit den Äußer­lich­kei­ten zu begin­nen. Und dann runterzuprüfen.

Ich woll­te aber auf etwas anders hin­aus. Im Streit­ge­spräch, das ich gera­de führ­te, ging es um den Typus Hen­drik Wüst… aber bloß um den Typus, nicht um die kon­kre­te Per­son. Es geht mir um die Physiognomie.

Wüst ist Minis­ter­prä­si­dent des Lan­des Nord­rhein-West­fa­len, CDU. Er mißt 191 cm, hat ordent­lich geschei­tel­tes mit­tel­brau­nes Haar, trägt meist Kra­wat­te. Ver­hei­ra­tet, ein Kind. Kei­ne Skan­da­le. Alles extrem ordent­lich. Der klas­si­sche BRD-Bür­ger.  Im Wort­sin­ne: bür­ger­lich. Nicht zuviel, nicht zuwe­nig. Einer, der sich im Griff hat. Tem­pe­ra­tur­er­hö­hung? Nicht die Spur. Hat er nicht nötig, dafür ist er zu zufrie­den. Ver­tre­ter des „bes­ten Deutsch­lands aller Zeiten.“

Was kann ich bit­te dafür, daß ich die­se fie­se All­er­gie gegen sol­che Typen haben? Gegen die Sat­ten? Die Arri­vier­ten? Die immer auf Num­mer sicher gehen und genau die­se Hal­tung in jedem Qua­drat­zen­ti­me­ter ihrer äuße­ren Erschei­nung aus­drü­cken? Die Fus­sel­frei­en, die Fal­ten­lo­sen, die mit den Bügel­fal­ten? Mit den glat­ten Gesich­tern? Gegen so eine All­er­gie bis du machtlos.

Mein Gegen­über, nen­nen wir ihn mei­nen Onkel, will es genau wis­sen. (Naja. Er will sich eigent­lich pro­du­zie­ren. Jeder von uns kennt sol­che Situa­tio­nen.) Er wählt seit 200 Jah­ren (okay, das ist jetzt über­trie­ben) stets exakt die­sen Typus. Er ist dabei soge­nann­ter Wech­sel­wäh­ler. Was ich sehr lus­tig fin­de: Denn er ist ein Fähn­lein im Win­de, begreift sich aber als äußerst „kri­tisch“, daher wech­selt er mun­ter in dem Tüm­pel her­um, den er “Mit­te” nennt.

Daß “klu­ge Köp­fe” die FAZ lesen und die “Tages­schau” ein Bil­dungs­pro­gramm (“die­se 15 Minu­ten täg­lich müs­sen drin sein!”) sei – es sind so Weis­hei­ten, die er seit Jahr­zehn­ten pro­pa­giert. Ganz frü­her hat­te ich Dis­kus­sio­nen mit ihm dar­über ange­zet­telt. Lang vor­bei, nicht der Mühe wert. Aber er , der “45 Leu­te unter sich” weiß (qua­si als Aktiv-Pen­sio­när), wird bis an sein Lebens­en­de nicht ablas­sen von sei­ner Mis­si­on. Ich ver­mu­te, er strebt das Bun­des­ver­dienst­kreuz an.

Es ging also zufäl­lig um Wüst, und ich mach­te einen her­ab­las­sen­den Ton oder eine Ges­te. Er:

Ellen. Es gibt Per­so­nen, mit denen kannst du einen Staat machen. Und ande­re, die tau­gen nicht dafür. Ja, das sieht man auch äußer­lich! Du lehnst Leu­te ab, die Kra­wat­te tra­gen. Für mich ist das grund­sätz­lich ein Pro. Wer heu­te Kra­wat­te trägt, hat schon mal grund­sätz­lich bestimm­te Nor­men begrif­fen. Du redest von “kon­ser­va­tiv”. Aber genau das ist kon­ser­va­tiv. Daß jemand ein­fach weiß, was sich gehört!

Ogott, das Kra­wat­ten­the­ma. Ich hab irgend­wann­mal tat­säch­lich gesagt, daß ich Kra­wat­ten nicht so mag, und dazu ste­he ich auch. Dar­aus möch­te ich mir aber kei­ne Phi­lo­so­phie zim­mern. (Ich rede auch nicht von “kon­ser­va­tiv”. Vor etwa zehn Jah­ren hat­te ich dem Onkel “War­um Kon­ser­va­ti­ve immer ver­lie­ren” geschenkt. Aber sol­che Leu­te hören nur ihren eige­nen Ser­mon. Und die Tages­schau. Alles ande­re sit­zen sie aus, bevor sie nicht hun­dert­fach zuge­bal­lert wer­den. DANN wer­den sie zu Wutbürgern.)

Ich ant­wor­te (mehr so im Impuls und durch­aus auf Rabau­ken­tum aus):

Die­se Art, sie macht mich halt rasend. Wüst ist der Typ “Deutsch­land 2025, nehmt es hin, aber kon­ser­va­tiv”. Es ist Schwie­ger­mut­ters Lieb­ling. Die Leu­te wäh­len ihn, weil er genau die­ses glat­te Äuße­re hat. Die meis­ten die­ser Leu­te sind 55+. Ich mag sie in dem Maße nicht, wie sie die­sen Typus lie­ben. Genau die­se Typen sind unser Unter­gang. Die Prot­ago­nis­ten wie ihre Fans. Sie lie­ben es, wenn es nur irgend­wie ordent­lich aus­schaut. Gepflegt in den Unter­gang, haha, ja.

War­um sage ich sowas? Das ist null kom­ma null anschluß­fä­hig. Schon gar nicht für den Onkel. Ich schrei­be lie­ber als zu reden. Schrift­lich bin ich dif­fe­ren­zier­ter. Ande­rer­seits ist es mir auch egal. Ein lang­wei­li­ges Fami­li­en­tref­fen halt, da darf man schon mal aus­tei­len, um die Stim­mung zu heben.

Onkel: „Ellen.” (Er hat bei­zei­ten gelernt, daß es “Wir­kung hat”, sein Gegen­über mit dem Namen anzusprechen.)

Was willst du eigent­lich. Wir haben nun mal kei­nen Milei bei uns. Wir müs­sen mit den Bestän­den rech­nen. Das ist übri­gens das, was Ihr Rech­ten pre­digt. Wen meinst du mit “Typus”?

Ich:

Kann ich Dir rela­tiv genau sagen. Leu­te, die äußer­lich völ­lig over sind, wenn sie ihren Fri­seur­ter­min ver­paßt haben: Dein Herr Wüst, Dani­el Gün­ter, Mar­tin Vin­zent, Chris­ti­an Lind­ner, das sprengt die Par­tei­gren­zen. All die­se Per­so­na­li­en spre­chen Leu­te wie Dich an. Alles aus dem Ei gepell­te mit­tel­al­te Män­ner. Sei mal ehr­lich, Du fährst drauf ab, weil sie auf eine bestimm­te Art “ordent­lich” sind und Dich an irgend­wie ver­gan­ge­ne Zei­ten erin­nern. Bit­te, das ist doch pein­lich. Sie tun per­ma­nent, als ob noch ‘Ord­nung herr­sche´. Das ist nicht lus­tig, es ist per­vers. Per­vers mit Kra­wat­te, mei­net­we­gen. Und: Wir haben und wol­len hier kei­nen Milei, weil wir unser Land nicht ver­scher­beln wollen.

Mein „Onkel“ hat mich nun auf diver­sen Kanä­len blo­ckiert. Das hab ich mir ver­dient.  Wir alle soll­ten mit Ver­lus­ten rech­nen. Es wird uns ander­wei­tig ange­rech­net werden.

Ich bin übri­gens wei­ter­hin lai­en­haft phy­sio­gno­misch unter­wegs. Es hat schon sei­nen eige­nen Wert, und es macht Spaß! Du kannst auch aus Schu­hen (abge­latscht mit Linksd­rall? Rechtsd­rall?), Bril­len­ge­stel­len, aus der Art, wie jemand ges­ti­ku­liert, wie er sei­ne Haa­re trägt und wie sie sit­zend mit ihren Bei­nen ver­fährt, eine Men­ge able­sen. Es sind stets bloß Akzen­tu­ie­run­gen, klar. Aber es ist eine gro­ße Lust, genau hinzuschauen!

PS: Ein mir sehr nahe­ste­hen­der Mensch hat nach Lek­tü­re die­ses Tex­tes kri­tisch nach­ge­fragt: Wüst, Vin­zent, Gün­ter, Lind­ner – dies sei­en aber durch­aus sehr deut­sche Phy­sio­gno­mien, nicht? Und: stimmt ja.

Ellen Kositza

Ellen Kositza ist Literatur-Redakteurin und Mutter von sieben Kindern.

Nichts schreibt sich
von allein!

Das Blog der Zeitschrift Sezession ist die wichtigste rechtsintellektuelle Stimme im Netz. Es lebt vom Fleiß, von der Lesewut und von der Sprachkraft seiner Autoren. Wenn Sie diesen Federn Zeit und Ruhe verschaffen möchten, können Sie das mit einem Betrag Ihrer Wahl tun.

Sezession
 DE58 8005 3762 1894 1405 98
NOLADE21HAL

Kommentare (0)