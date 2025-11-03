3. November 2025

Die Disruptionsenergie der AfD

Daniel Fiß / 10 Kommentare

Das politische Establishment schaut mit Sorge auf das kommende Jahr 2026. In fünf Bundesländern rechnet man schon heute mit AfD-Erdrutschsiegen.

Daniel Fiß

Daniel Fiß ist freier Publizist.

In zwei davon (Sach­sen-Anhalt und Meck­len­burg-Vor­pom­mern) könn­te mög­li­cher­wei­se sogar die die zuver­läs­sigs­te AfD-Blo­cka­de­for­mel nicht mehr funk­tio­nie­ren: die einer poli­ti­schen Gesamt­ko­ali­tio­nen der Mit­te gegen die ver­meint­li­chen Ränder.

Abso­lu­te Mehr­hei­ten für die AfD sind mög­lich. Sobald die­se arith­me­ti­sche Gewiß­heit einer „star­ken Mit­te“ in der BRD-Polit­me­cha­nik nicht mehr gilt, ver­schiebt sich logi­scher­wei­se auch ein sub­stan­zi­el­les poli­tisch-kul­tu­rel­les Paradigma.

Auch die Brand­mau­er steht in man­chen Uni­ons­krei­sen bereits zur Dis­po­si­ti­on, da sie ihren Zweck nur dann erfül­len kann, wenn sie den Christ­de­mo­kra­ten am Ende auch Regie­rungs­mehr­hei­ten sichert. Die demo­sko­pi­schen Rea­li­tä­ten zer­stö­ren den bis­her gül­ti­gen poli­ti­schen Kon­sens von Uni­on bis Links­par­tei, der sich ohne­hin in Ritua­len der  Selbst­ver­ge­wis­se­rung erschöpft. Die Brand­mau­er schützt die Iden­ti­tät der Mit­te­par­tei­en, kann aber die tat­säch­li­chen Reprä­sen­ta­ti­ons­lü­cken nicht schließen.

Das CDU-Prä­si­di­um kam daher vor eini­gen Tagen zu einer Klau­sur­ta­gung über die künf­ti­ge AfD-Stra­te­gie zusam­men und ließ sich von Wahl­for­schern und Sozi­al­psy­cho­lo­gen eine ana­ly­ti­sche Grund­la­ge erstel­len, auf der man die Weg­mar­ken für das gro­ße kom­men­de Wahl­jahr abste­cken wollte.

Die Ergeb­nis­kom­mu­ni­ka­ti­on die­ser Klau­sur ist Fried­rich Merz gründ­lich miß­lun­gen. Er sprach von „här­te­ren“ inhalt­li­chen Aus­ein­an­der­set­zun­gen und bestä­tig­te die Ver­mu­tung, daß die­ses Prä­si­di­ums­tref­fen letzt­lich nur selbst­re­fe­ren­ti­el­len Bestä­ti­gungs­cha­rak­ter über die eige­ne Linie hatte.

Die CDU stand bei ihrer Stra­te­gie­klau­sur in Ber­lin-Gru­ne­wald unter Druck. Einer­seits wackelt die Brand­mau­er als iden­ti­täts­si­chern­des Ritu­al, ande­rer­seits ver­langt die Par­tei­ba­sis mehr als Abwehr­for­meln. Merz ließ den Psy­cho­lo­gen Ste­phan Grü­ne­wald ein psy­cho­lo­gi­sches Lage­bild der AfD-Wäh­ler­schaf­ten zeich­nen, wonach die­se durch ein “Gefühl des Fest­ste­ckens” und “auf­ge­stau­ter Bewe­gungs­en­er­gie” cha­rak­te­ri­siert sei.

In der AfD sähen die Men­schen eine Art poli­ti­schen Befrei­ungs­knopf. Die Wahl­prä­fe­renz für die AfD sei jedoch vor allem bei neu­en Wäh­lern seit 2021 nicht so sehr durch eine enge pro­gram­ma­ti­sche Bin­dung und ideo­lo­gi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­on geprägt, son­dern auch von zahl­rei­chen Stör­ge­füh­len in Berei­chen der Ruß­land-Poli­tik oder des Frau­en­bil­des. Für die CDU blieb daher nur die stra­te­gi­sche Ablei­tung, daß man die­se “Stör­ge­füh­le” in Zukunft inhalt­lich noch stär­ker zuspit­zen möchte.

Die Beliebt­heits­wer­te der schwarz-roten Bun­des­re­gie­rung sind schon jetzt ähn­lich schlecht wie die der Ampel in ihrem letz­ten Regie­rungs­jahr. Von einer eige­nen par­la­men­ta­ri­schen Mehr­heit wäre man laut aktu­el­ler Umfra­gen weit ent­fernt. Außer­dem glaubt rund die Hälf­te der Deut­schen, daß auch die­se Regie­rung nicht die regu­lä­re Legis­la­tur­pe­ri­ode über­ste­hen wird.

Die­se Fak­ten schei­nen in der Uni­on Rat­lo­sig­keit her­vor­zu­ru­fen. Man glaub­te, der AfD-Auf­stieg der ver­gan­ge­nen drei Jah­re sei ledig­lich Aus­druck kul­tur­kämp­fe­ri­scher Affek­te und Pola­ri­sie­run­gen, die durch die links­do­mi­nier­te Ampel-Koali­ti­on zuge­spitzt wor­den war. Merz ver­such­te zumin­dest kom­mu­ni­ka­tiv, die CDU als eine kon­ser­va­tiv reha­bi­li­tier­te „Stim­me der Ver­nunft“ zu posi­tio­nie­ren, die sich in Kon­trast zur lin­ken Ampel stel­len wollte.

Zumin­dest in der Migra­ti­ons­po­li­tik bleibt die Bevöl­ke­rung bis­her von har­ten Ein­schlä­gen wie zu Zei­ten der Ampel weit­ge­hend ver­schont. Die Asyl­zah­len sind tat­säch­lich zurück­ge­gan­gen, der Fami­li­en­nach­zug wur­de restrik­ti­ver gestal­tet und Zurück­wei­sun­gen an deut­schen Gren­zen wur­den eben­falls umfang­rei­cher orga­ni­siert. Das alles reicht noch längst nicht so weit, wie es nötig wäre, aber ein Signal war es.

Den­noch zeigt sich in der Vor­stel­lung der Uni­on ein Wider­spruch zwi­schen dem demo­sko­pi­schen Stim­mungs­trend und der kon­kre­ten Umset­zung. Man geht immer noch von einem arg ver­kürz­ten Sche­ma aus, nach dem eine poli­ti­sche Maß­nah­me stets in kau­sa­ler Bezie­hung zur Stim­mung in der Bevöl­ke­rung ste­he. Poli­tik wird bei der Uni­on als eine ober­fläch­li­che und tech­no­kra­ti­sche Bilanz­lo­gik betrach­tet, deren Erwar­tungs­ho­ri­zont sich voll und ganz tages­ak­tu­el­len Trends der Auf­merk­sam­keits­öko­no­mie unterwirft.

Ihr stra­te­gi­scher Grund­re­flex lau­tet: Ver­wal­tung statt Reprä­sen­ta­ti­on und lebens­welt­li­cher Ver­an­ke­rung. Man rech­net mit einer Rück­kehr zur „Nor­ma­li­tät“, sobald die poli­ti­schen Kos­ten der gro­ßen Streit­fra­gen sin­ken. Der AfD-Auf­stieg sei dem­nach nur ein Sys­temun­fall und der Aus­druck irra­tio­na­ler Emo­tio­na­li­tät, was sich durch „bes­se­re und ratio­na­le­re Sach­po­li­tik“ kor­ri­gie­ren ließe.

Das Ver­trau­en in die soge­nann­te poli­ti­sche Mit­te ist jedoch nicht wegen ein­zel­ner Fehl­ent­schei­dun­gen ero­diert, son­dern weil ihre Deu­tungs­macht gebro­chen wur­de. Das alte Para­dig­ma „Wir lösen Pro­ble­me, also ver­traut uns“ funk­tio­niert nicht mehr in einer Gesell­schaft, die längst durch sub­stan­ti­el­le poli­tisch-kul­tu­rel­le Kon­flikt­fel­der geprägt ist.

Die Uni­on inter­pre­tiert die AfD wei­ter­hin durch die Lin­se der Pro­test­par­tei­en­for­schung der 1990er-Jah­re, wonach sich poli­ti­sche Unzu­frie­den­heit über tem­po­rä­re Ven­ti­le kana­li­siert. Die­se Les­art funk­tio­nier­te auch noch, solan­ge die ehe­ma­li­gen gro­ßen Volks­par­tei­en die Luft­ho­heit über ihre eige­nen Milieus und die öffent­li­che The­me­nagen­da hatten.

Der gegen­wär­ti­ge poli­ti­sche Kul­tur- und Men­ta­li­täts­wan­del folgt jedoch einem ande­ren dis­rup­ti­ven Mus­ter, das sich bereits tief in die emo­tio­na­le Struk­tur der AfD-Anhän­ger ein­ge­schrie­ben hat. Die Ver­trau­ens­kri­se gegen­über dem Estab­lish­ment äußert sich nicht nur in ein­zel­nen poli­ti­schen Maß­nah­men­bün­deln, son­dern in grund­sätz­li­cher Art. Es gibt kei­ne Dif­fe­ren­zie­rungs­ebe­ne zwi­schen „guter Lösung“ und „schlech­ter Lösung“ mehr, da sich kul­tu­rel­le Iden­ti­täts­mus­ter von­ein­an­der abgren­zen und zugleich selbst bestätigen.

Ent­schei­dend für den eige­nen poli­ti­schen Bewer­tungs­ho­ri­zont ist, ob eine Stim­me als Teil des Sys­tems spricht oder als Gegen­stim­me. Das Poli­ti­sche ent­kop­pelt sich somit von sei­ner Sach- und Ver­wal­tungs­lo­gik und ver­la­gert sich in grund­sätz­li­che­re gesell­schaft­li­che Kon­flikt­struk­tu­ren (Stadt vs. Land, Jung vs. Alt, Mann vs. Frau, Arm vs. Reich, Any­whe­res vs Some­whe­res usw.).

Die poli­ti­sche Mit­te ver­steht die eigent­li­che Dis­rup­ti­ons­en­er­gie nicht, die mit dem Auf­stieg des Rechts­po­pu­lis­mus frei­ge­setzt wor­den ist. Dis­rup­ti­ons­en­er­gie ent­steht dort, wo Men­schen mit ihren Erfah­run­gen und Wert­vor­stel­lun­gen dau­er­haft nicht vor­kom­men. Sie bin­det sich nicht an ein­zel­ne Poli­tik­fel­der, son­dern an all­ge­mei­ne Mar­ker, die den kul­tu­rel­len Kon­sens völ­lig neu ver­han­deln (Ord­nung, Sicher­heit, Kul­tur etc.).

Am Ende ent­schei­det nicht die nächs­te Maß­nah­me, son­dern die nächs­te Erzäh­lung. Dis­rup­ti­ons­en­er­gie ent­steht dort, wo Poli­tik kei­ne Deu­tungs­ho­heit über All­tags­er­fah­run­gen mehr besitzt. Sie ord­net die Ver­hält­nis­se zum Poli­ti­schen, zur Dis­kurs­kul­tur und zu den sozia­len Bezie­hun­gen poli­ti­scher Trä­ger­mi­lieus völ­lig neu.

Die AfD ist längst in eine Pha­se ein­ge­tre­ten, in der sich inner­halb ihrer Anhän­ger­schaft der Pro­test­cha­rak­ter in eine sozia­le Milieu­struk­tur trans­for­miert. Aus­weis des­sen sind dabei nicht nur die gestie­ge­nen Umfra­ge­wer­te, son­dern auch die zuletzt deut­lich ver­bes­ser­ten Ver­trau­ens- und Lösungs­kom­pe­tenz­wer­te für die Par­tei. Ab die­sem Punkt beginnt, sich poli­ti­sche Bewe­gungs­en­er­gie zu ver­fes­ti­gen, zu ver­dich­ten und iden­ti­tä­re Räu­me zu schaf­fen. Die­se reagie­ren nicht auf poli­ti­sche Ver­wal­tungs­lo­gik, son­dern auf kul­tu­rel­le Reprä­sen­ta­ti­on, lebens­welt­li­che Aner­ken­nung und Wertschätzung.

Kein Fak­ten­che­cker, kein mah­nen­des Zei­tungs­co­ver, kei­ne Sach­aus­ein­an­der­set­zung, kei­ne selbst­re­fe­ren­zi­el­le Polit-Talk­show wer­den am Ende das iden­ti­tä­re und kul­tu­rel­le Zen­trum des AfD-Erfolgs rich­tig adres­sie­ren, solan­ge man die dahin­ter­lie­gen­den Struk­tu­ren und Moti­ve für die AfD-Wahl (Nati­vis­mus, Aka­de­mi­sie­rung und Eli­ten­über­pro­duk­ti­on, Urba­ni­sie­rung, Post­ma­te­ria­lis­mus, Wer­te­wan­del, sub­jek­ti­ve Abstiegs­sor­gen, Deindus­tria­li­sie­rung, Cul­tu­ral-Back­lash usw.) nicht ver­stan­den hat.

Die CDU wird somit auch im Super­wahl­jahr 2026 auf ver­meint­lich erfolg­rei­ches Regie­rungs­ma­nage­ment set­zen und treff­si­cher an den Emo­ti­ons­räu­men der AfD-Anhän­ger­schaft vorbeizielen.

Kommentare (10)

Karl Otto

3. November 2025 11:50

Ich halte das für zu hoch gegriffen. Die dänischen Sozialdemokraten fahren eine harte Linie gegen die Migration, und betreiben ansonsten relativ konventionell sozialdemokratische Politik. Und sind erfolgreich damit, dänische "Rechtspopulisten" sind praktisch weg vom Fenster.
Das könnten SPD und CDU auch so machen, aber sie wollen es offenbar nicht (warum auch immer).
Migration ist aktuell die Frahge an der sich alles entscheidet in Europa.

Gelddrucker

3. November 2025 12:30

Wie sähe das erst aus, wenn all diejenige, die seit Jahren nur am Motzen sind, konstruktiv an der patriotischen Wende gearbeitet hätten? Wie wäre die Lage, wenn sich nicht ein paar Feiglinge (bisher eine verschmerzbare Menge) schon nach Osteuropa oder anderswohin abgesetzt und stattdessen an der Wende gearbeitet hätten?
 
Wie sähe es aus, wenn die indigenen Europäer flächendeckend aufgeklärt wären, wie bei weiterem Austausch der Kontinent im Jahre 2060 aussähe? Über 70% sind der Meinung, das Stadtbild stimmt nicht. Wenn man Städte wie Duisburg oder Gelsenkirchen als Beispiele nimmt, sind das sicher noch deutlich mehr als diese 70%. Das ist das Wählerpotential der AfD.
 
Absolute Mehrheiten sind auch im Westen keine Träumerei, dazu muss allerdings BALD die demographische Aufklärung erfolgen.
 
 

Wuwwerboezer

3. November 2025 13:02

"Merz ließ den Psychologen Stephan Grünewald ein psychologisches Lagebild der AfD-Wählerschaften zeichnen ..."

Herzlich gelacht! Hatte einen Klassenkameraden, Thomas. Thomas kam aus einem MfS-Offiziers-Elternhaus und war der Klassenprimus. Er wurde vom MfS als BOB (Berufsoffiziersbewerber) geführt und zum Studium der Psychologie "delegiert". Sollte offenbar so schnell wie möglich Psychologie studieren, offenbar hatten sie es sehr eilig mit ihm, denn er wurde, höchste Ausnahme, vom Wehrdienst freigestellt. (Der Leser mag sich vorstellen, welche Affekte dies beim Neidmob auslöste.) Die Stasi brauchte dringend Pschüchelooren (kann per Tastatur nicht widergeben, wie unnachahmlich die das Wort aussprachen). Thomas sollte denen nach vier Jahren endlich die psüscheloorische Lage im Land erklären, die sie nicht mehr verstanden ...

- W.

Ernestine

3. November 2025 13:06

Die Frage ist für mich generell, wem ich in der Politik vertrauen kann. Die Kartellparteien haben mein Vertrauen unwiederbringlich zerstört. Ich sehe in ihren Aussagen nur noch Lügen und fiese Propaganda. Wenn die Union etwa von einem Rückgang der Asylzahlen spricht, glaube ich ihr das nicht mehr. Daniel Fiß - als "Unbeteiligtem" - dagegen, nehme ich dies ab. Ehrlichkeit in der Sache ist ein Pfund, mit dem wir "Rechten" wuchern müssen. Daran wird sich u. a. mit entscheiden, ob wir als AfD Erfolg haben oder in der Versenkung verschwinden werden. 

Majestyk

3. November 2025 13:18

"Die Asylzahlen sind tatsächlich zurückgegangen, der Familiennachzug wurde restriktiver gestaltet und Zurückweisungen an deutschen Grenzen wurden ebenfalls umfangreicher organisiert. Das alles reicht noch längst nicht so weit, wie es nötig wäre, aber ein Signal war es."
Kommt auf die Perspektive an. Für mich ist das kein Signal, sondern Blendwerk. Wenn ich statt 10 Prozent nur noch 5 Prozent Inflation habe, wird trotzdem alles teurer und vor allem erreicht man so nicht das alte Preisniveau.
Mir ist allgemein zu viel Ablenkung und noch zu viel Erhalt bestehender Narrative. Ja, man darf jetzt fragen, ob es so viel Zuwanderung braucht oder zugewanderte Straftäter hinterfragen. Aber von der Kernfrage, warum überhaupt Zuwanderung ist man noch sehr weit entfernt. Ehrlich gesagt habe ich sogar das Gefühl, daß sich AfD, wie auch "rechte" Influencer sogar immer mehr von dieser Frage entfernen. 
 

Artabanus

3. November 2025 14:53

Wie bereits in einem anderen Zusammenhang erwähnt, kann man die Politik der BRD-Regierungen der letzten 10 Jahre nur noch als geisteskrank charakterisieren. Es gibt doch kein einziges Politikfeld wo auch nur halbwegs in die richtige Richtung gearbeitet wurde. Von daher ist der Aufstieg der AFD nur folgerichtig. Auch die Brandmauer ist nur konsequent, da es tatsächlich keinerlei Überschneidungen inder Programmatik von AFD und Altparteien geben sollte. Auf die CDU sollte inzwischen Niemand mehr hereinfallen. Diese ist programmatisch insbesondere mit den Grünen zu 100% identisch, auch wenn das viele ihrer Wähler nicht wahrhaben wollen. Ob es tatsächlich zu einer absoluten Mehrheit für die AFD in einigen Bundesländern kommen kann ist abzuwarten. Ihre Gegner werden nämlich vor nichts zurückschrecken um diese zu verhindern.

fw87

3. November 2025 14:58

@Majestyk:
Zuwanderung "brauchen" vor allem diejenigen, die es nicht gut mit unserem Land meinen. Ich bin grundsätzlich für eine vorübergehende (!) Aufnahme von realen (!) Flüchtlingen. Aufnehmen bis die Gefahrensituation vorüber ist. Man sollte dies tun, soweit es mit dem Gemeinwohl und der inneren Sicherheit verträglich ist. Wirtschafts- und Ersetzungsmigration lehne ich dagegen völlig ab. Thilo Sarrazin hat in seinem berühmten Buch nachgewiesen, dass Migration von Anfang an für uns ein riesiges Minusgeschäft gewesen ist. Ich muss aber sagen: Selbst wenn man sich mit Migration eine goldene Nase verdienen könnte, würde ich sie noch immer ablehnen. Sozialer Friede und Heimatgefühl ist wesentlich wichtiger als der Mammon. Tatsächlich erkennen manche in der AfD das Migrationsproblem nicht in der Tiefe, wenn sie sich selbst jetzt für wirtschaftlich rentable Migration aussprechen. Benedikt Kaiser hat zu diesem Thema einen sehr beachtlichen Vortrag gehalten (seit kurzem auf dem Kanal Schnellroda verfügbar). Ich würde mir wünschen, dass sich solche Gedanken noch viel stärker in der Partei verankern würden. 

Majestyk

3. November 2025 15:50

@ Karl Otto:
"Das könnten SPD und CDU auch so machen, aber sie wollen es offenbar nicht (warum auch immer)."
Zum Glück. Ohne sichtbares "Stadtbild" liefe der Reset hier genauso reibungslos ab und man wäre mit oppositionellem Denken noch mehr allein als ohnehin schon. Das sehe ich als große Gefahr, daß hier irgendwann der Meloni-Effekt eintritt, man hier und da etwas justiert, den Kurs aber beibehält.

Daniel Fiß

3. November 2025 16:07

Der dänische Fall wird in der deutschen Wahrnehmung oft falsch interpretiert. Es gab nach 2019, wo die Dänische Volkspartei niedergerauscht ist, ja eine Reihe von Nachwahlbefragungen und auch Studien. Die Erkenntnisse:

1. Wähler die von der Dansk Folkeparti (DF) zur Socialdemokraterne (S) gewechselt sind gaben an, dass sie eine stärkere Präferenz im Bereich Wohlstands- und Ökonomiefragen hatten.
2. Jenen Wählern, denen migrations- und identitätspolitische Themen wichtig waren, blieben bei der DF oder wechselten in sich neu gebildete Konkurrenzparteien.
3. Viele vormalige DF-Wähler gaben an, dass die DF 2016 den Zugriff auf die Regierung hätte haben können, aber dennoch aus Feigheit nicht zugegriffen hat und dadurch auch ein Enttäuschungseffekt mitspielte.

Die Migrationswende der Sozialdemokraten mag sicher einen wesentlichen Anteil gehabt haben. Ist aber wie so vieles kein monokausales Kriterium für den Niedergang der DF.

Gelddrucker

3. November 2025 16:22

Migrationswende der Sozialdemokraten in Dänemark?
Das ist keine echte Wende. In Dänemark geht der "legale" Bevölkerungstausch und die Abschaffung Dänemarks weiter, nur sehr langsam. Anscheinend langsam genug, dass die einheimische Bevölkerung aktuell keine Notwendigkeit sieht, das zu ändern. Dort fehlt anscheinend auch die demographische Aufklärung.