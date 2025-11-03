Die Disruptionsenergie der AfD

Das politische Establishment schaut mit Sorge auf das kommende Jahr 2026. In fünf Bundesländern rechnet man schon heute mit AfD-Erdrutschsiegen.

In zwei davon (Sach­sen-Anhalt und Meck­len­burg-Vor­pom­mern) könn­te mög­li­cher­wei­se sogar die die zuver­läs­sigs­te AfD-Blo­cka­de­for­mel nicht mehr funk­tio­nie­ren: die einer poli­ti­schen Gesamt­ko­ali­tio­nen der Mit­te gegen die ver­meint­li­chen Ränder.

Abso­lu­te Mehr­hei­ten für die AfD sind mög­lich. Sobald die­se arith­me­ti­sche Gewiß­heit einer „star­ken Mit­te“ in der BRD-Polit­me­cha­nik nicht mehr gilt, ver­schiebt sich logi­scher­wei­se auch ein sub­stan­zi­el­les poli­tisch-kul­tu­rel­les Paradigma.

Auch die Brand­mau­er steht in man­chen Uni­ons­krei­sen bereits zur Dis­po­si­ti­on, da sie ihren Zweck nur dann erfül­len kann, wenn sie den Christ­de­mo­kra­ten am Ende auch Regie­rungs­mehr­hei­ten sichert. Die demo­sko­pi­schen Rea­li­tä­ten zer­stö­ren den bis­her gül­ti­gen poli­ti­schen Kon­sens von Uni­on bis Links­par­tei, der sich ohne­hin in Ritua­len der Selbst­ver­ge­wis­se­rung erschöpft. Die Brand­mau­er schützt die Iden­ti­tät der Mit­te­par­tei­en, kann aber die tat­säch­li­chen Reprä­sen­ta­ti­ons­lü­cken nicht schließen.

Das CDU-Prä­si­di­um kam daher vor eini­gen Tagen zu einer Klau­sur­ta­gung über die künf­ti­ge AfD-Stra­te­gie zusam­men und ließ sich von Wahl­for­schern und Sozi­al­psy­cho­lo­gen eine ana­ly­ti­sche Grund­la­ge erstel­len, auf der man die Weg­mar­ken für das gro­ße kom­men­de Wahl­jahr abste­cken wollte.

Die Ergeb­nis­kom­mu­ni­ka­ti­on die­ser Klau­sur ist Fried­rich Merz gründ­lich miß­lun­gen. Er sprach von „här­te­ren“ inhalt­li­chen Aus­ein­an­der­set­zun­gen und bestä­tig­te die Ver­mu­tung, daß die­ses Prä­si­di­ums­tref­fen letzt­lich nur selbst­re­fe­ren­ti­el­len Bestä­ti­gungs­cha­rak­ter über die eige­ne Linie hatte.

Die CDU stand bei ihrer Stra­te­gie­klau­sur in Ber­lin-Gru­ne­wald unter Druck. Einer­seits wackelt die Brand­mau­er als iden­ti­täts­si­chern­des Ritu­al, ande­rer­seits ver­langt die Par­tei­ba­sis mehr als Abwehr­for­meln. Merz ließ den Psy­cho­lo­gen Ste­phan Grü­ne­wald ein psy­cho­lo­gi­sches Lage­bild der AfD-Wäh­ler­schaf­ten zeich­nen, wonach die­se durch ein “Gefühl des Fest­ste­ckens” und “auf­ge­stau­ter Bewe­gungs­en­er­gie” cha­rak­te­ri­siert sei.

In der AfD sähen die Men­schen eine Art poli­ti­schen Befrei­ungs­knopf. Die Wahl­prä­fe­renz für die AfD sei jedoch vor allem bei neu­en Wäh­lern seit 2021 nicht so sehr durch eine enge pro­gram­ma­ti­sche Bin­dung und ideo­lo­gi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­on geprägt, son­dern auch von zahl­rei­chen Stör­ge­füh­len in Berei­chen der Ruß­land-Poli­tik oder des Frau­en­bil­des. Für die CDU blieb daher nur die stra­te­gi­sche Ablei­tung, daß man die­se “Stör­ge­füh­le” in Zukunft inhalt­lich noch stär­ker zuspit­zen möchte.

Die Beliebt­heits­wer­te der schwarz-roten Bun­des­re­gie­rung sind schon jetzt ähn­lich schlecht wie die der Ampel in ihrem letz­ten Regie­rungs­jahr. Von einer eige­nen par­la­men­ta­ri­schen Mehr­heit wäre man laut aktu­el­ler Umfra­gen weit ent­fernt. Außer­dem glaubt rund die Hälf­te der Deut­schen, daß auch die­se Regie­rung nicht die regu­lä­re Legis­la­tur­pe­ri­ode über­ste­hen wird.

Die­se Fak­ten schei­nen in der Uni­on Rat­lo­sig­keit her­vor­zu­ru­fen. Man glaub­te, der AfD-Auf­stieg der ver­gan­ge­nen drei Jah­re sei ledig­lich Aus­druck kul­tur­kämp­fe­ri­scher Affek­te und Pola­ri­sie­run­gen, die durch die links­do­mi­nier­te Ampel-Koali­ti­on zuge­spitzt wor­den war. Merz ver­such­te zumin­dest kom­mu­ni­ka­tiv, die CDU als eine kon­ser­va­tiv reha­bi­li­tier­te „Stim­me der Ver­nunft“ zu posi­tio­nie­ren, die sich in Kon­trast zur lin­ken Ampel stel­len wollte.

Zumin­dest in der Migra­ti­ons­po­li­tik bleibt die Bevöl­ke­rung bis­her von har­ten Ein­schlä­gen wie zu Zei­ten der Ampel weit­ge­hend ver­schont. Die Asyl­zah­len sind tat­säch­lich zurück­ge­gan­gen, der Fami­li­en­nach­zug wur­de restrik­ti­ver gestal­tet und Zurück­wei­sun­gen an deut­schen Gren­zen wur­den eben­falls umfang­rei­cher orga­ni­siert. Das alles reicht noch längst nicht so weit, wie es nötig wäre, aber ein Signal war es.

Den­noch zeigt sich in der Vor­stel­lung der Uni­on ein Wider­spruch zwi­schen dem demo­sko­pi­schen Stim­mungs­trend und der kon­kre­ten Umset­zung. Man geht immer noch von einem arg ver­kürz­ten Sche­ma aus, nach dem eine poli­ti­sche Maß­nah­me stets in kau­sa­ler Bezie­hung zur Stim­mung in der Bevöl­ke­rung ste­he. Poli­tik wird bei der Uni­on als eine ober­fläch­li­che und tech­no­kra­ti­sche Bilanz­lo­gik betrach­tet, deren Erwar­tungs­ho­ri­zont sich voll und ganz tages­ak­tu­el­len Trends der Auf­merk­sam­keits­öko­no­mie unterwirft.

Ihr stra­te­gi­scher Grund­re­flex lau­tet: Ver­wal­tung statt Reprä­sen­ta­ti­on und lebens­welt­li­cher Ver­an­ke­rung. Man rech­net mit einer Rück­kehr zur „Nor­ma­li­tät“, sobald die poli­ti­schen Kos­ten der gro­ßen Streit­fra­gen sin­ken. Der AfD-Auf­stieg sei dem­nach nur ein Sys­temun­fall und der Aus­druck irra­tio­na­ler Emo­tio­na­li­tät, was sich durch „bes­se­re und ratio­na­le­re Sach­po­li­tik“ kor­ri­gie­ren ließe.

Das Ver­trau­en in die soge­nann­te poli­ti­sche Mit­te ist jedoch nicht wegen ein­zel­ner Fehl­ent­schei­dun­gen ero­diert, son­dern weil ihre Deu­tungs­macht gebro­chen wur­de. Das alte Para­dig­ma „Wir lösen Pro­ble­me, also ver­traut uns“ funk­tio­niert nicht mehr in einer Gesell­schaft, die längst durch sub­stan­ti­el­le poli­tisch-kul­tu­rel­le Kon­flikt­fel­der geprägt ist.

Die Uni­on inter­pre­tiert die AfD wei­ter­hin durch die Lin­se der Pro­test­par­tei­en­for­schung der 1990er-Jah­re, wonach sich poli­ti­sche Unzu­frie­den­heit über tem­po­rä­re Ven­ti­le kana­li­siert. Die­se Les­art funk­tio­nier­te auch noch, solan­ge die ehe­ma­li­gen gro­ßen Volks­par­tei­en die Luft­ho­heit über ihre eige­nen Milieus und die öffent­li­che The­me­nagen­da hatten.

Der gegen­wär­ti­ge poli­ti­sche Kul­tur- und Men­ta­li­täts­wan­del folgt jedoch einem ande­ren dis­rup­ti­ven Mus­ter, das sich bereits tief in die emo­tio­na­le Struk­tur der AfD-Anhän­ger ein­ge­schrie­ben hat. Die Ver­trau­ens­kri­se gegen­über dem Estab­lish­ment äußert sich nicht nur in ein­zel­nen poli­ti­schen Maß­nah­men­bün­deln, son­dern in grund­sätz­li­cher Art. Es gibt kei­ne Dif­fe­ren­zie­rungs­ebe­ne zwi­schen „guter Lösung“ und „schlech­ter Lösung“ mehr, da sich kul­tu­rel­le Iden­ti­täts­mus­ter von­ein­an­der abgren­zen und zugleich selbst bestätigen.

Ent­schei­dend für den eige­nen poli­ti­schen Bewer­tungs­ho­ri­zont ist, ob eine Stim­me als Teil des Sys­tems spricht oder als Gegen­stim­me. Das Poli­ti­sche ent­kop­pelt sich somit von sei­ner Sach- und Ver­wal­tungs­lo­gik und ver­la­gert sich in grund­sätz­li­che­re gesell­schaft­li­che Kon­flikt­struk­tu­ren (Stadt vs. Land, Jung vs. Alt, Mann vs. Frau, Arm vs. Reich, Any­whe­res vs Some­whe­res usw.).

Die poli­ti­sche Mit­te ver­steht die eigent­li­che Dis­rup­ti­ons­en­er­gie nicht, die mit dem Auf­stieg des Rechts­po­pu­lis­mus frei­ge­setzt wor­den ist. Dis­rup­ti­ons­en­er­gie ent­steht dort, wo Men­schen mit ihren Erfah­run­gen und Wert­vor­stel­lun­gen dau­er­haft nicht vor­kom­men. Sie bin­det sich nicht an ein­zel­ne Poli­tik­fel­der, son­dern an all­ge­mei­ne Mar­ker, die den kul­tu­rel­len Kon­sens völ­lig neu ver­han­deln (Ord­nung, Sicher­heit, Kul­tur etc.).

Am Ende ent­schei­det nicht die nächs­te Maß­nah­me, son­dern die nächs­te Erzäh­lung. Dis­rup­ti­ons­en­er­gie ent­steht dort, wo Poli­tik kei­ne Deu­tungs­ho­heit über All­tags­er­fah­run­gen mehr besitzt. Sie ord­net die Ver­hält­nis­se zum Poli­ti­schen, zur Dis­kurs­kul­tur und zu den sozia­len Bezie­hun­gen poli­ti­scher Trä­ger­mi­lieus völ­lig neu.

Die AfD ist längst in eine Pha­se ein­ge­tre­ten, in der sich inner­halb ihrer Anhän­ger­schaft der Pro­test­cha­rak­ter in eine sozia­le Milieu­struk­tur trans­for­miert. Aus­weis des­sen sind dabei nicht nur die gestie­ge­nen Umfra­ge­wer­te, son­dern auch die zuletzt deut­lich ver­bes­ser­ten Ver­trau­ens- und Lösungs­kom­pe­tenz­wer­te für die Par­tei. Ab die­sem Punkt beginnt, sich poli­ti­sche Bewe­gungs­en­er­gie zu ver­fes­ti­gen, zu ver­dich­ten und iden­ti­tä­re Räu­me zu schaf­fen. Die­se reagie­ren nicht auf poli­ti­sche Ver­wal­tungs­lo­gik, son­dern auf kul­tu­rel­le Reprä­sen­ta­ti­on, lebens­welt­li­che Aner­ken­nung und Wertschätzung.

Kein Fak­ten­che­cker, kein mah­nen­des Zei­tungs­co­ver, kei­ne Sach­aus­ein­an­der­set­zung, kei­ne selbst­re­fe­ren­zi­el­le Polit-Talk­show wer­den am Ende das iden­ti­tä­re und kul­tu­rel­le Zen­trum des AfD-Erfolgs rich­tig adres­sie­ren, solan­ge man die dahin­ter­lie­gen­den Struk­tu­ren und Moti­ve für die AfD-Wahl (Nati­vis­mus, Aka­de­mi­sie­rung und Eli­ten­über­pro­duk­ti­on, Urba­ni­sie­rung, Post­ma­te­ria­lis­mus, Wer­te­wan­del, sub­jek­ti­ve Abstiegs­sor­gen, Deindus­tria­li­sie­rung, Cul­tu­ral-Back­lash usw.) nicht ver­stan­den hat.

Die CDU wird somit auch im Super­wahl­jahr 2026 auf ver­meint­lich erfolg­rei­ches Regie­rungs­ma­nage­ment set­zen und treff­si­cher an den Emo­ti­ons­räu­men der AfD-Anhän­ger­schaft vorbeizielen.