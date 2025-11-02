Allerseelen, Allerheiligen, Gräbersegnung

Wiewohl „von Haus aus“ katholisch, verlebte ich lange glaubensferne Jahre. Kurz war ich praktizierend neo-pagan (könnte ich zeichnen, würde ich einen Comic dazu machen, der ulkig wäre), vor allem aber Nietzscheanerin. Zweierlei im Jahreslauf der Kirche habe ich mir jedoch selten entgehen lassen:

Ers­tens Fron­leich­nam mit die­ser erhe­ben­den Pro­zes­si­on, für die in mei­ner Offen­ba­cher Gemein­de sogar der Stra­ßen­ver­kehr ange­hal­ten wur­de. (Wahn­sinn, die müs­sen alle war­ten, weil der Leib des Herrn vor­bei­ge­tra­gen wird! Wie aus der Zeit gefal­len kann etwas sein!)

Zwei­tens die Grä­ber­seg­nung an Aller­see­len. Anfang Novem­ber, wo man sich noch nicht rich­tig dar­an gewöhnt hat, daß es bereits nach­mit­tags dun­kel wird. Wo auf dem Fried­hof über­all rote Lich­ter fla­ckern, wo das Weih­rauch­faß beson­ders hef­tig geschwenkt wird, wo alle die­se beson­de­re Mie­ne tra­gen, manch Müt­ter­lein das Taschen­tuch zückt und die immer­glei­chen ritu­el­len Gebe­te gespro­chen wer­den. Magisch!

Ich als damals Glau­bens­lo­se emp­fand den mythi­schen Hauch die­ser ansons­ten völ­lig ent­my­thi­sier­ten Kir­che bei die­sen Gele­gen­hei­ten als sehr wuch­tig, und das gefiel mir gut. Alles ande­re war ja ver­schwun­den. Der Beicht­stuhl war abge­schafft wor­den, statt Kir­chen­bän­ken gab es nun grü­ne Stüh­le, und das Lied­gut war synko­pisch und schwul.

Daß ich zurück­fand in den Schoß der Kir­che, hat vie­le Grün­de. Der Fried­hof und die Anhäng­lich­keit zu mei­nen Ahnen spiel­ten eine gro­ße Rolle.

Wie sehr ich (die das Leben sehr liebt und unge­fähr das Gegen­teil von depres­siv ist) Fried­hö­fe mag, wie es mich hin­zieht, kann ich kaum beschrei­ben: ein Sehn­suchts­ort, obwohl ich mir ein lan­ges Leben wün­sche. In jedem Land, das ich bereist habe, woll­te ich die Fried­hö­fe sehen. Nir­gends sind sie schö­ner als in Deutschland.

Hört mir auf mit Eng­land! Ja, die alten Ceme­ter­ies sind wun­der­bar roman­tisch, pho­to­ta­pe­ten­taug­lich gera­de­zu, aber frag bes­ser nicht nach den Neu­be­stat­tun­gen. Sie sind lie­der­lich. Spa­ni­sche Fried­hö­fe stin­ken zum Him­mel, ser­bi­sche glei­chen Müll­hal­den, pol­ni­sche star­ren vor Plas­tik. Deut­sche Fried­hö­fe sind ziem­lich klein­ka­riert mit ihren roten (=unge­pfleg­tes Grab) , gel­ben (=Grab­stein wackelt) und ande­ren Punk­ten, die auf die „Ablauf­zeit“ hin­wei­sen. Aber sie sind in ihrer Klein­ka­riert­heit sehr würdig.

Bei einem Grab mit Erd­be­stat­tung endet die Toten­ru­he­zeit nach 20–30 Jah­ren, bei Urnen­grä­bern deut­lich frü­her. Gegen erheb­li­che Gebüh­ren kann man die „Grab­mie­te“ ver­län­gern. Jüdi­sche Grä­ber hin­ge­gen haben eine Ewig­keits­ga­ran­tie – daher sind jüdi­sche Fried­hö­fe auf deut­schem Boden auch umwit­ter­ter, mys­te­riö­ser und ästhe­ti­scher als christliche.

Ich hat­te einen Freund, den die­se Ungleich­be­hand­lung furcht­bar auf­reg­te. Das ist län­ger her. Auf kom­pli­zier­ten Umwe­gen und halb­le­gal hat­te er sei­ne Groß­mutter daher in der Schweiz ein­äschern las­sen. Er woll­te, daß die Oma „auf ihrem eigen Grund und Boden Ruhe fin­det, und zwar für immer.“ Tat­säch­lich wur­de die Urne dann ver­gra­ben, mit selbst­er­fun­de­ner Zere­mo­nie. Das ist unge­fähr zwan­zig Jah­re her.

Als ich dort kürz­lich zu Besuch war (ich kann­te die Groß­mutter), gab es einen klei­nen Streit unter den Ehe­leu­ten, ob die Asche vor­ne bei den Brom­bee­ren läge oder hin­ten unter dem Kirsch­baum. War ja auch egal. Sie war ja „im Her­zen“. Was für ein abs­trak­tes Kon­zept! Die Trau­er wur­de an ein indi­vi­du­el­les „Ich-denk-mal-dran“ überantwortet.

Aber die­se Art Trau­er­kul­tur ist sehr modern: In Rhein­land-Pfalz wur­de nun ein über­aus libe­ra­les Bestat­tungs­ge­setz ver­ab­schie­det, das vom „Fried­hofs­zwang“ und der „Sarg­pflicht“ (das geht an die Mus­li­me) weit­ge­hend absieht.

Ja, das paßt. Der Tod wird indi­vi­dua­li­siert. Du kannst Dei­ne Lie­ben heu­te anonym unter einer Buche begra­ben oder ent­lang eines Stein­walls mit Sinn­sprü­chen von Pau­lo Coel­ho. Ob das die Trau­er mäßigt, ein­dämmt, wür­digt, zivi­li­siert, steht in den Ster­nen. Ohne­hin: Was bedeu­tet es, wie wir unse­rer Toten geden­ken? Ich bin der (katho­li­schen) Mei­nung, wir soll­ten sie auf­bah­ren, tage­lang bewei­nen, bis kei­ne Trä­nen mehr kom­men und den Leib dann bestatten.

Und, bit­te, noch ein rea­les Bei­spiel. Ein Jun­ge aus mei­ner Bekannt­schaft ist mit 17 an Blut­krebs ver­stor­ben. Ein­ge­äschert in der Schweiz, Urnen­über­ga­be. Dann trenn­ten sich die Eltern, womög­lich aus Trau­er. Dann muß­te ein Haus ver­kauft wer­den. Alles war kom­pli­ziert. Die Urne ist nun lei­der, sehr pein­lich, ver­schol­len. Für die Eltern ist es ein gerin­ges Pro­blem unter so vie­len. Aber Groß­el­tern lei­den furcht­bar dar­un­ter, daß es kei­nen Ort gibt, um zu trauern.

Wo soll man denn hin, mit der Trau­er ohne Boden? Was für eine boden­lo­se Trau­er. Für mich sind deut­sche Fried­hö­fe ein Kul­tur­gut ers­ten Ran­ges, erst recht an die­sen Tagen.