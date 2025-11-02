2. November 2025

Allerseelen, Allerheiligen, Gräbersegnung

Ellen Kositza / 11 Kommentare

Wiewohl „von Haus aus“ katholisch, verlebte ich lange glaubensferne Jahre. Kurz war ich praktizierend neo-pagan (könnte ich zeichnen, würde ich einen Comic dazu machen, der ulkig wäre), vor allem aber Nietzscheanerin. Zweierlei im Jahreslauf der Kirche habe ich mir jedoch selten entgehen lassen:

Ellen Kositza

Ellen Kositza ist Literatur-Redakteurin und Mutter von sieben Kindern.

Ers­tens Fron­leich­nam mit die­ser erhe­ben­den Pro­zes­si­on, für die in mei­ner Offen­ba­cher Gemein­de sogar der Stra­ßen­ver­kehr ange­hal­ten wur­de. (Wahn­sinn, die müs­sen alle war­ten, weil der Leib des Herrn vor­bei­ge­tra­gen wird! Wie aus der Zeit gefal­len kann etwas sein!)

Zwei­tens die Grä­ber­seg­nung an Aller­see­len. Anfang Novem­ber, wo man sich noch nicht rich­tig dar­an gewöhnt hat, daß es bereits nach­mit­tags dun­kel wird. Wo auf dem Fried­hof über­all rote Lich­ter fla­ckern, wo das Weih­rauch­faß beson­ders hef­tig geschwenkt wird, wo alle die­se beson­de­re Mie­ne tra­gen, manch Müt­ter­lein das Taschen­tuch zückt und die immer­glei­chen ritu­el­len Gebe­te gespro­chen wer­den. Magisch!

Ich als damals Glau­bens­lo­se emp­fand den mythi­schen Hauch die­ser ansons­ten völ­lig ent­my­thi­sier­ten Kir­che bei die­sen Gele­gen­hei­ten als sehr wuch­tig, und das gefiel mir gut. Alles ande­re war ja ver­schwun­den. Der Beicht­stuhl war abge­schafft wor­den, statt Kir­chen­bän­ken gab es nun grü­ne Stüh­le, und das Lied­gut war synko­pisch und schwul.

Daß ich zurück­fand in den Schoß der Kir­che, hat vie­le Grün­de. Der Fried­hof und die Anhäng­lich­keit zu mei­nen Ahnen spiel­ten eine gro­ße Rolle.

Wie sehr ich (die das Leben sehr liebt und unge­fähr das Gegen­teil von depres­siv ist) Fried­hö­fe mag, wie es mich hin­zieht, kann ich kaum beschrei­ben: ein Sehn­suchts­ort, obwohl ich mir ein lan­ges Leben wün­sche. In jedem Land, das ich bereist habe, woll­te ich die Fried­hö­fe sehen. Nir­gends sind sie schö­ner als in Deutschland.

Hört mir auf mit Eng­land! Ja, die alten Ceme­ter­ies sind wun­der­bar roman­tisch, pho­to­ta­pe­ten­taug­lich gera­de­zu, aber frag bes­ser nicht nach den Neu­be­stat­tun­gen. Sie sind lie­der­lich. Spa­ni­sche Fried­hö­fe stin­ken zum Him­mel, ser­bi­sche glei­chen Müll­hal­den, pol­ni­sche star­ren vor Plas­tik. Deut­sche Fried­hö­fe sind ziem­lich klein­ka­riert mit ihren roten (=unge­pfleg­tes Grab) , gel­ben (=Grab­stein wackelt) und ande­ren Punk­ten, die auf die „Ablauf­zeit“ hin­wei­sen. Aber sie sind in ihrer Klein­ka­riert­heit sehr würdig.

Bei einem Grab mit Erd­be­stat­tung endet die Toten­ru­he­zeit nach 20–30 Jah­ren, bei Urnen­grä­bern deut­lich frü­her. Gegen erheb­li­che Gebüh­ren kann man die „Grab­mie­te“ ver­län­gern. Jüdi­sche Grä­ber hin­ge­gen haben eine Ewig­keits­ga­ran­tie – daher sind jüdi­sche Fried­hö­fe auf deut­schem Boden auch umwit­ter­ter, mys­te­riö­ser und ästhe­ti­scher als christliche.

Ich hat­te einen Freund, den die­se Ungleich­be­hand­lung furcht­bar auf­reg­te. Das ist län­ger her. Auf kom­pli­zier­ten Umwe­gen und halb­le­gal hat­te er sei­ne Groß­mutter daher in der Schweiz ein­äschern las­sen. Er woll­te, daß die Oma „auf ihrem eigen Grund und Boden Ruhe fin­det, und zwar für immer.“ Tat­säch­lich wur­de die Urne dann ver­gra­ben, mit selbst­er­fun­de­ner Zere­mo­nie. Das ist unge­fähr zwan­zig Jah­re her.

Als ich dort kürz­lich zu Besuch war (ich kann­te die Groß­mutter), gab es einen klei­nen Streit unter den Ehe­leu­ten, ob die Asche vor­ne bei den Brom­bee­ren läge oder hin­ten unter dem Kirsch­baum. War ja auch egal.  Sie war ja „im Her­zen“. Was für ein abs­trak­tes Kon­zept! Die Trau­er wur­de an ein indi­vi­du­el­les „Ich-denk-mal-dran“ überantwortet.

Aber die­se Art Trau­er­kul­tur ist sehr modern: In Rhein­land-Pfalz wur­de nun ein über­aus libe­ra­les Bestat­tungs­ge­setz ver­ab­schie­det, das vom „Fried­hofs­zwang“ und der „Sarg­pflicht“ (das geht an die Mus­li­me) weit­ge­hend absieht.

Ja, das paßt. Der Tod wird indi­vi­dua­li­siert. Du kannst Dei­ne Lie­ben heu­te anonym unter einer Buche begra­ben oder ent­lang eines Stein­walls mit Sinn­sprü­chen von Pau­lo Coel­ho. Ob das die Trau­er mäßigt, ein­dämmt, wür­digt, zivi­li­siert, steht in den Ster­nen. Ohne­hin: Was bedeu­tet es, wie wir unse­rer Toten geden­ken? Ich bin der (katho­li­schen) Mei­nung, wir soll­ten sie auf­bah­ren, tage­lang bewei­nen, bis kei­ne Trä­nen mehr kom­men und den Leib dann bestatten.

Und, bit­te, noch ein rea­les Bei­spiel. Ein Jun­ge aus mei­ner Bekannt­schaft ist mit 17 an Blut­krebs ver­stor­ben. Ein­ge­äschert in der Schweiz, Urnen­über­ga­be. Dann trenn­ten sich die Eltern, womög­lich aus Trau­er. Dann muß­te ein Haus ver­kauft wer­den. Alles war kom­pli­ziert. Die Urne ist nun lei­der, sehr pein­lich, ver­schol­len. Für die Eltern ist es ein gerin­ges Pro­blem unter so vie­len. Aber Groß­el­tern lei­den furcht­bar dar­un­ter, daß es kei­nen Ort gibt, um zu trauern.

Wo soll man denn hin, mit der Trau­er ohne Boden? Was für eine boden­lo­se Trau­er. Für mich sind deut­sche Fried­hö­fe ein Kul­tur­gut ers­ten Ran­ges, erst recht an die­sen Tagen.

Kommentare (11)

Laurenz

2. November 2025 10:30

@EK ... früher dachte ich auch an den individuellen Trip nach dem Abtritt zur Großen Armee. Aber umso näher man diesem Datum kommt, umso weniger wichtig wird der individuelle Popanz. Meine katholische, kirchensteuerzahlende Mutter bestimmte, daß mein aus der Protestantischen Kirche ausgetretener Vater von einem vor-lutherisch traditionsbewußten Protestantischen Pfarrer würdig beerdigt wurde (der nichts verlangte), nachdem der katholische Pfarrer nur eine Beerdigung III. Klasse anbot. Ich hätte natürlich einen Ethiker gebeten, aber ich war nicht mit meinem Vater verheiratet. Das Doppelgrab kostet in der Heimatgemeinde, die halb-illegal, halb-legal Friedhofskosten quer finanziert, 800 Euro für 40 Jahre, während bei den nachbarlichen Pleitegemeinden 25 Jahre bereits 2k Euro kosten. Gräber werden immer kleiner, auch eine Frage der sinkenden monetären Möglichkeiten. Das Schmücken des Grabes meines Vaters mit weißem Marmor mit Goldfarbe beschriftet, kostete meine Mutter einen 5-stelligen Betrag. Meine Zwangs-Erfahrung aus dieser väterlichen Beerdigung war durchaus positiv. Wenn man den Friedhof besucht, ist man nie allein, man trifft immer Mitbürger, denen es genauso geht. Das verlagert die Last auf mehrere Schultern. Leid wird relativ.

Laurenz

2. November 2025 10:44

@EK (2) ... mein Vater liegt zwischen einem 21jährigen Serbischen Selbstmörder & einem 23jährigen Krebstoten, der wieder neben eine schmerzlich vermißten Frau & Mutter in den frühern 50ern liegt, die auch dem Krebs zum Opfer fiel. Eine Türkische Frau die Reihe weiter oben, lehnte es ab, Ihren doch früh verstorbenen Mann auf dem Muslimischen Friedhof der Nachbarkommune zu beerdigen. Ihr Mann hätte nicht mit Türken, sondern mit den Deutschen Ihrer "Heimatsstadt" gelebt, da soll Er auch mit jenen, die sein Leben bestimmten, zusammen ruhen. Gestern fuhr ich meine Mutter (kann Selbst nicht fahren, wegem akuten Grauen Star), nach Sendelbach zu den Familiengräbern. Die Deutsche Kriegsgräberfürsorge machte da noch richtig Geld, gut, nicht? Da war noch richtig Massenauflauf, schon angenehm, aber die Predigt des lokalen (katholischen) Pfarrers vertrieb mich nach 5 Sätzen. Für mich persönlich ist der Katholizismus einfach zu Nordkoreanisch. Das Wetter war auch zu regnerisch. Der Nebelung braucht Dunst oder Nebel, um gemäß Theodor Storm, den Kontakt zur Anderwelt zu erleichtern. Vielleicht lagen Sie, EK, als Europäer mit Samhain, dem Führer der Ahnentoten auch gar nicht so verkehrt.

Carsten Lucke

2. November 2025 11:01

Sehr berührender Text, aber : Nein ! Meiner Erfahrung nach ist man dem Toten nirgends ferner als an seinem Grab.

t.gygax

2. November 2025 11:59

" polnische Friedhöfe starren vor Plastik".Das ist leider wahr.Besuch auf dem Friedhof von Frombork, deutsch Frauenburg ( mit Nikolaus Kopernikus Gedenkstein und Focaultschem Pendel!), ein unsagbar trister Anblick.Plastikkitsch, ein furchtbar grelles Bild....

Ernestine

2. November 2025 12:07

Das, was Sie beschreiben, ist gute, katholische Tradition. 
Ich selbst bin vor 35 Jahren zum katholischen Glauben konvertiert, dann fast ebensolange in der katholisch-chatismatischen Erneuerung beheimatet gewesen und mit der ganzen Familie erst kürzlich zu den katholischen Traditionalisten gestoßen. Endlich zuhause angekommen! 
Mit Friedhofsbesuchen tat ich mir immer schwer. Unverarbeitete Trauer über den Tod meines Vaters als Fünfjährige. Großeltern und Mutter, die aus Ostpreußen vertrieben wurden.
Kindheit und Jugend verbrachte ich in München. Wir sind wir oft im Waldfriedhof spazieren gegangen. Wegen der Stille und der guten Luft. 
Öffentliche Bekundung von Trauer ist mir sehr unangenehm. Ich habe mein "Vater-Trauma" im Gebet zuhause verarbeitet, ganz allein mit Gott. Ohne Zuschauer. Das war dann mit über 40 meine innere Heilung. 
Die Erinnerung an meine Ahnen pflege ich auf mystische Weise, ausschließlich im Inneren meines Herzens. Unkatholisch, aber eben ich... 

Majestyk

2. November 2025 13:15

Nirgendwo zeigt sich Kulturverfall deutlicher als bei Bestattungen. Ob einem nun am Grab vom kleinen Prinzen aus dem Weltraum erzählt wird oder der Nebenmann mit Flip-Flops auf dem Friedhof erschienen ist. Wer wirklich hip sein will, entscheidet sich längst für den Friedwald, klingt idyllisch, ist vor allem ein Bombengeschäft. Und genau das ist Sterben in Deutschland ja auch, die Friedhofsgebührensatzungen sprechen eine eindeutige Sprache. Bei den Bestattungen zeigt sich, wie sehr gerade Katholiken ihrem eigenen Glauben wirklich vertrauen. Die setzen längst auch auf Feuerbestattungen und Ewigkeit endet auch für Katholiken nach zwei oder drei Jahrzehnten. Von wegen Auferstehung des ewigen Leibes.  Juden und Muslime sind da anders, die nehmen den eigenen Glauben wenigstens formal noch ernst. 

nagini

2. November 2025 14:29

Das wünsche ich Ihnen wirklich, Frau Kositza, dass Sie bis ins ganz hohe Alter körperlich und geistig fit bleiben werden und genauso bleiben, wie Sie sind. 

Gracchus

2. November 2025 16:39

Mir geht es überraschend ähnlich. Auf Friedhöfe gehe ich auch gern, früher hab ichs häufiger getan. Jetzt - an Allerheiligen/Allerseelen - gerate ich immer in eine besondere - Geborgenheit vermittelnde - Stimmung. Dazu muss ich nicht mal einen Friedhof aufsuchen. Die Stimmung kommt wohl aus der Tuchfühlung mit dem, was @Laurenz Anderswelt nennt. Meine Toten scheinen dort gut aufgehoben. Leider haben viele Pfarrer hierfür keinen Sensus oder keine angemessene Sprache. 
Mit Fronleichnam verbinde ich starke Kindheitserinnerungen. Das ganze Dorf war damals entlang der Prozession mit Fahnen geschmückt. Ich liebe Prozessionen.
 

Dieter Rose

2. November 2025 16:43

@t.gygax "polnische Friedhöfe starren vor Plastik" In Hirschberg/Schlesien waren die aufgebrochenen Familiengräber und Mausoleen der Deutschen mit Plastikflaschen und sonstigem Müll gefüllt. Das war vor etwa 20 Jahren. Vielleicht wird  inzwischen den verstorbenen Vorbewohnern  mehr Respekt gezollt. 
 

Laurenz

2. November 2025 16:44

@Majestyk ... Gräber von Kelten basieren meist auf Erdbestattungen, Germanen & Skandis verbrennen in der Regel nach dem Tod. https://youtu.be/VivUVsVPLu0 https://www.youtube.com/shorts/suG161cQesM?feature=share Die christliche Erdbestattung basiert auf der Opposition zum Heidentum gegen Hel (Frau Holle) & mit dem Fegefeuer. Wieder haben Sie nicht recherchiert. Zumindest in Hessen sind Friedhofsgebühren meist zu billig, weil die Hessische Gemeindeordnung vorschreibt, daß die Kosten des Friedhofs auf die Familien der jeweils neuen Toten zumindest ansatzweise umgelegt werden müssen. Damit verfällt aber Ihre Kultur aus Mangel an Geld. @T.Gygax ... vor 4 Jahren besuchte ich einen großen Friedhof in Budapest. Dort gab es keine funktionierende Friedhofsordnung. Dort wurden auch keine Gräber aufgelöst, viele mit Sträuchern überwuchert. Zigeuner ließen dort ihren Toten Moshammer-Mausoleen errichten. Zigeuner (Frauen in Mini-Röcken & hohen Klotzschuhen) waren auch die einzigen, die Wallfahrtsorte in größerer Zahl besuchten. @Carsten Lucke ... Ihre Weise sei Ihnen unbelassen. Aber jeder muß seinen eigenen Weg finden, Trauer & Verlust zu bewältigen.

Monika

2. November 2025 17:16

Ich hatte nie den Gedanken, mir ein langes Leben zu wünschen. Da bin ich eher bei Andreas Gryphius' BETRACHTUNG DER ZEIT, wo es darum geht, daß "der Augenblick mein ist". Ein kleiner Moment kann eine lange Zeit aufwiegen. 
.https://www.planetlyrik.de/lyrikkalender/andreas-gryphius-gedicht-betrachtung-der-zeit/