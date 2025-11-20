Kritik der Woche (72): Daemonologie

Der wohl bekannteste US-amerikanische Moderator, Tucker Carlson, hat unlängst in einem Interview die keineswegs metaphorisch gemeinte These vertreten, der Westen werde von Dämonen regiert. Alexander Dugin, der umstrittene russische politische Philosoph, hat ihm in einem Aufsatz energisch beigepflichtet.

Dugin hält es für offen­kun­dig, daß die moder­ne west­li­che Zivi­li­sa­ti­on intel­li­genz­be­gab­ten gefal­le­nen Engeln unter­steht, was sich in ultra­li­be­ra­ler Ideo­lo­gie und nie dage­we­se­nem mora­li­schem Ver­fall mani­fes­tiert. Auf You­Tube gibt es seit eini­ger Zeit zahl­rei­che Vide­os, in denen nicht nur Jour­na­lis­ten (zum Bei­spiel Kay­van Sou­fi-Sia­vash, aka Ken­FM), son­dern auch Theo­lo­gen (etwa der im Vati­kan leh­ren­de Prof. Ralf Wei­mann) von Expe­ri­men­ten mit ChatGPT berich­ten – die Künst­li­che Intel­li­genz ant­wor­te­te frei her­aus, wie sie schritt­wei­se ver­fah­ren wür­de bei der Mani­pu­la­ti­on der mensch­li­chen Intel­li­genz, wenn sie der Teu­fel wäre.

Es han­delt sich mit­hin um hoch­ak­tu­el­le Mate­rie, was ich vor eini­gen Jah­ren von einem Freund aus der Biblio­thek aus­ge­lie­hen und ein­ge­scannt bekam: des päpst­li­chen Geheim­käm­me­rers Egon von Peters­dorff zwei­bän­di­ge Dae­mo­no­lo­gie, geschrie­ben in den Jah­ren nach dem II. Welt­krieg, erst­ver­öf­fent­licht mit kirch­li­cher Druck­erlaub­nis 1952. Seit­dem erleb­ten bei­de dicken Bän­de meh­re­re Auf­la­gen, die letz­te aller­dings 1995. Danach waren sie ver­grif­fen und spä­tes­tens dann scher­te sich kein Mensch mehr um den Teu­fel und „die ande­ren bösen Geis­ter, die zum Ver­der­ben der See­len in der Welt umher­wan­dern“, wie es im Gebet Papst Leos XIII. zum Erz­engel Micha­el heißt, das täg­lich nach jeder stil­len hei­li­gen Mes­se gebe­tet wird.

Der Reno­va­men-Ver­lag hat vor zwei Jah­ren eine gekürz­te Ver­si­on die­ses Wer­kes in Bro­schur her­aus­ge­ge­ben, die zur Ein­füh­rung ins The­ma per­fekt geeig­net ist. Wer sich aber für eine unpack­ba­re Fül­le von his­to­ri­schen und sys­te­ma­ti­schen Ein­zel­hei­ten inter­es­siert und dafür Bele­ge aus der theo­lo­gi­schen Lite­ra­tur ver­langt (was bei die­sem Gegen­stand abso­lut unab­ding­bar ist, denn kaum ein ande­rer Stoff ver­führt zu wil­de­ren Ver­schwö­rungs­theo­rien und markt­schreie­ri­schen Behaup­tun­gen), der braucht die zwei­bän­di­ge Ausgabe.

Wer sie erwor­ben hat, erfährt wäh­rend der Lek­tü­re nichts weni­ger als eine indi­rek­te, man könn­te sagen „nega­ti­ve“ Ver­kün­di­gungs­theo­lo­gie: die „Beja­hung Got­tes durch die Ver­nei­nung sei­nes Wider­sa­chers“, wie v. Peters­dorff in sei­nem eige­nen Vor­wort den Prä­la­ten Robert Mäder zitiert.

Wer war die­ser v. Peters­dorff? Auf der ers­ten Sei­te von Band I sieht man den 1892 Gebo­re­nen als jun­gen preu­ßi­schen Offi­zier, auf der im II. Band im rei­fen Alter als Gelehr­ten. Im I. Welt­krieg wur­de er ver­wun­det und fiel vom pro­tes­tan­ti­schen Glau­ben ab, tau­mel­te von sozia­lis­ti­schen und jugend­be­weg­ten Ideen zu okkul­tis­ti­schen, bud­dhis­ti­schen, theo- und anthro­po­so­phi­schen Expe­ri­men­ten der „Erkennt­nis höhe­rer Wel­ten“ – und ver­lor sich dabei immer mehr in tie­fe­ren Wel­ten. Über die gro­ßen Mys­ti­ker und in qual­vol­ler Selbst­er­kennt­nis der durch­ge­mach­ten Heim­su­chun­gen kam er in den 20er-Jah­ren zum fes­ten katho­li­schen Glau­ben und wur­de 1928 nach igna­tia­ni­schen Exer­zi­ti­en in die Kir­che aufgenommen.

Egon v. Peters­dorff stu­dier­te in Rom Theo­lo­gie und forsch­te jah­re­lang in den Vati­ka­ni­schen Archi­ven, hei­ra­te­te, wur­de nach dem II. Welt­krieg Mal­te­ser­rit­ter und päpst­li­cher Came­rie­re di spa­da e cap­pa. Der Wunsch, Pries­ter und Pro­fes­sor zu wer­den, blieb ihm verwehrt.

Wenn wir im Vater­un­ser beten „…und füh­re uns nicht in Ver­su­chung, son­dern erlö­se uns vom dem Bösen“, ist damit der „dae­mo­ni­sche Ver­su­cher“ gemeint, schreibt v. Peters­dorff im Kapi­tel über die „gefes­sel­ten Dae­mo­nen in der nach­christ­li­chen Zeit“ (die lati­ni­sie­ren­de Schreib­wei­se mit „ae“ dient ihm zur Unter­schei­dung von jour­na­lis­tisch-rei­ße­ri­scher Eso­te­rik). Wir beten aber nicht ein­fach für die Bewah­rung vor Ver­su­chung, son­dern daß wir nicht „der Hil­fe Got­tes beraubt wer­den in ihnen“. Die Hil­fe Got­tes in den Ver­su­chun­gen, die selbst kein Mensch ver­mei­den kann, ist ein Zei­chen der Bewäh­rung und Erwäh­lung, kei­ne Stra­fe. Die­se Stel­le kann dem Leser als klei­nes Bei­spiel die­nen, wie der Ver­fas­ser der Dae­mo­no­lo­gie denkt: luzi­de, oft vom fälsch­lich ange­nom­me­nen Gegen­teil her, immer ein­deu­tig in der Leh­re, sprach­lich brillant.

Wer in einer „Dämo­no­lo­gie“ schmö­kert, will womög­lich auf sei­ne Kos­ten kom­men in punc­to Gru­sel, Kurio­si­tä­ten, kras­se Fäl­le, oder er scheut sowas als guter Christ oder als red­li­cher Wis­sen­schaft­ler. Doch auf die­sen vor­kon­zi­lia­ren Theo­lo­gen ist Ver­laß: völ­lig unan­ge­krän­kelt von kul­tur­wis­sen­schaft­li­cher Dis­kurs­durch­spie­le­rei oder ver­schwö­rungs­theo­re­ti­scher Angst­lust, nimmt er Leu­te an die Hand, die wis­sen wol­len, ob Tucker und Dugin spin­nen oder ob tat­säch­lich in Geschich­te und Gegen­wart „Dae­mo­nen am Werk“ sind. Egon v. Peters­dorff plä­diert auf schul­dig. Mein Plä­doy­er: Anschaf­fen, immer wie­der nach­le­sen bei auf­tre­ten­der Ver­un­si­che­rung, Glau­ben ver­tie­fen ex nega­tivo.

